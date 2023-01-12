Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.20

Продолжаю выкладывать замечательные работы художника Окладникова Вадима и минимум информации о героях на портретах и банерах. К сожелению не обо всех удается найти. При заливке сильно уменьшается работа, поэтому выкладываю фрагменты работы Эта работа выполнена по заказу матерей. Как я поняла, это были гвардейцы морской пехоты, десантно-штурмовая рота. Жителю башкирского города Октябрьский Степану Белову Указом Президента РФ присвоено звание Героя России. Высокую государственную награду ему вручил Владимир Путин. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.

— Высшей награды Родины — звания Героя России — удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях, — отметил Владимир Путин в своей приветственной речи.

После награждения старший лейтенант Степан Белов сказал:

— Товарищ Верховный Главнокомандующий! Благодарю Вас и руководство Министерства обороны за высокую оценку моих действий и действий моих подчиненных. Получить звание Героя России — заслуга не только моя: это заслуга еще и моего личного состава, друзей и товарищей, с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи. В своих стихах Александр Твардовский сказал: «Нет героев от рожденья, они рождаются в боях». Безусловно, каждый их тех, кто сейчас находится и выполняет поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, является героем, который самоотверженно борется за восстановление справедливости и не дает переписать нашу общую историю.

Девиз Казанского танкового училища, выпускником которого я являюсь, гласит: «Победи или умри». Мы, россияне, потомки великих предков-победителей, а это значит: победа будет за нами.

Степан Белов — кадровый военный. С февраля находится в зоне боевых действий. За выполнение боевых задач награжден медалью Суворова, орденом Мужества, медалью «Участнику специальной военной операции» , медалью «За боевые отличия».

Рота Степана Белова уничтожила более двадцати танков противника, 9 БМП и большое количество живой силы, множество опорных и командных пунктов врага.

Мама героя Тамара Витальевна рассказала, что за Степана никогда не приходилось краснеть. Ни тогда, когда он учился в школе № 12 города Октябрьского, ни тогда, когда постигал военное дело в Казанском высшем командном танковом училище. И сейчас она испытывает огромную гордость:

— Горжусь тем, что наша семья подарила миру защитника Отечества, научила любить и уважать людей, воспринимать их такими, какие они есть. Я считаю, каждая мать и каждый отец должны воспитывать своих детей, особенно мальчиков, в духе патриотизма, — сказала Тамара Витальевна.

У Степана будет всего несколько дней, чтобы побывать на родине, повидаться с родителями, женой и детьми, а потом он вновь отправится в зону боевых действий выполнять свой воинский долг.

https://okt-neft.ru/articles/novosti/2022-12-28/studenty-bashkirskogo-kolledzha-svarochno-montazhnogo-i-promyshlennogo-proizvodstva-reshili-podderzhat-uchastnikov-svo-3088985

Габдарахманов Раиль

https://w ww.youtube.com/watch?v=mEGSIGsJJTM

Раиль Наилевич Габдрахманов родился 11 августа 1989 года в селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарской АССР. Родители — Лира и Наиль Габдрахмановы, есть младший брат. С детства занимался спортом.

В 2006 году окончил Базарно-Матакскую среднюю общеобразовательную школу, после чего поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Военную карьеру решил избрать по совету дяди-военного, а также брата, работающего в военкомат. По окончании училища в 2010 году служил в военных частях в Новосибирске (Новосибирская область), Юрге (Кемеровская область), Алейске (Алтайский край). В частности, в 2012 году участвовал в обезвреживании невзорвавшихся снарядов после взрыва арсенала военной базы в Ульяновске. Имеет звание майора, дослужился до командира танкового взвода.

В 2022 году принял участие во вторжении России на территорию Украины. По официальным данным российского министерства обороны, танковой ротой под командованием Габдрахманова в боях у «одного из населенных пунктов» были убиты 15 солдат Вооружённых сил Украины, а после взятия населённого пункта и последовавшей контратаки — подбито 2 танка и убито «более двух десятков» украинских военнослужащих. За эти действия награждён медалью Суворова, а в прогосударственной прессе был назван «грозой танков».

В ходе дальнейших боёв на территории Украины, по собственным словам, занимался охраной строительства мостовой переправы, а затем одним из первых переправился через реку и в составе группы из двух танков проникнул в украинский тыл. По заявлениям властей, после подрыва переправы противником танковый расчёт Габдрахманова сражался «до последнего снаряда», за что тот был удостоен звания «Герой Российской Федерации».

https://kontingent.press/post/geroi-z-rail-gabdrahmanov

https://kazanfirst.ru/news/581613

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, Указом Президента России звание Героя Российской Федерации присвоено нашему земляку — капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно, об этом сообщается на официальном Телеграмм канале Главы КБР Казбека Кокова.

"Читая о том, как действовал капитан Тамазов в бою, понимаешь, какой сильной волей и каким исключительным мужеством обладал этот молодой человек. В начале СВО его подразделение попадает в засаду, но заставляет отступить противника с большими потерями. Тимура назначают командиром сводного штурмового отряда, который действует в наиболее сложных и ответственных направлениях, успешно выполняя задачи. Так было в Херсонской области, когда отряд отбросил врага с хорошо укрепленных позиций, уничтожив при этом 15 единиц бронетехники и 150 националистов.

В одном из последних боев штурмовая группа капитана Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил врага. Тимур получил тяжелое ранение, но продолжал руководить боем, лично уничтожил 5 националистов. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений.

По свидетельству командования, Тимур Тамазов умел вдохновлять бойцов на смелые и героические поступки. «Прибытие на позиции подразделения под командованием капитана Тамазова повышало боевой дух и мобилизовало каждого военнослужащего, услышавшего об этом».

Подвиг нашего Героя — это пример беззаветного служения своей стране и верности Родине, это свидетельство беспримерной отваги, высочайшей профессиональной подготовки и преданности боевому братству. Наш Президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что каждый, кто находится на передовой, — Герой. Уверен, что все наши военнослужащие достойно выполняют задачи по защите нашей страны.

Низкий поклон родителям, воспитавшим достойного сына Кабардино-Балкарской Республики. Имя капитана Тимура Мухамедовича Тамазова навсегда останется в наших сердцах, в памяти народа Кабардино-Балкарии. Мы гордимся им, он всегда будет примером высокого мужества и чести для каждого жителя нашей республики",- говорится в сообщении.

https://kbrria.ru/obshchestvo/ZvanieGeroyaRossiyskoyFederatsiiprisvoenoTimuruTamazovuposmertno

Недавно звания Героя России был удостоен еще один уроженец Башкирии, гвардии майор Борис Дудко. «Золотую Звезду» ему также лично вручил Президент России Владимир Путин.

Борис Дудко случит в чине заместителя командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Накануне он приехал в отпуск в Башкирию и получил из рук главы республики еще одну награду – Орден генерала Шаймуратова.

WWW.UFA.KP.RU: https://www.ufa.kp.ru/daily/27489/4699366/

Гвардии майор Борис Дудко сражается в зоне специальной военной операции, командуя танковой ротой. В одном из боев его бойцы взяли укрепленный район противника, при этом уничтожив порядка 20 танков ВСУ, 18 БМП, 200 неонацистов. Только на личном счету экипажа Бориса – 7 танков и большое число пехотинцев.

За героизм при выполнении поставленных задач в том бою заместитель командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Борис Дудко был представлен к званию Героя России, а личный состав роты – к Ордену Мужества.

Вручая награды, Владимир Путин поблагодарил родителей героев за воспитание сыновей.

https://okt-neft.ru/news/novosti/2022-12-09/voin-iz-bashkirii-udostoen-zvaniya-geroya-rossii-3064947

ДУДКО Борис Александрович, уроженец г.Бирска, гвардии майор. Заместитель командира отдельного танкового батальона гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Рота под командованием Дудко Б.А. с первых дней специальной военной операции проявляет мужество и героизм при выполнении поставленных задач.

"Мы склоняем головы перед нашими Героями, гордимся земляками! Воистину героями не рождаются, а становятся!

Они как и остальные наши ребята военнослужащие - участники СВО, верны традициям своих предков по защите безопасности нашей Родины", - написал на своей странице Депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров.

Источник: Официальная страница в ВКонтакте Зарифа Закировича Байгускарова.

https://vk.com/feed?z=photo326128171_457245113%2Fwall-202441032_2290

О герое в своих социальных сетях рассказал президент культурной автономии казахов региона Есенгалий Ибраев.

Сегодня с воинскими почестями мы проводили Жумабая Раизова, казахского батыра российской армии, офицера, настоящего воина и героя, нашего земляка из Казанского района Тюменской области.

Жумабай Раизов выбрал делом своей жизни одну из самых благородных профессий – защитника Родины. Окончил Рязанское высшее военно-командное училище. Проходил службу в Псковской дивизии ВДВ.

С 24 февраля гвардии старший лейтенант Раизов принимал участие в СВО. За проявленные успехи в ходе выполнения различных боевых задач был назначен командиром парашютно-десантной роты.

Погиб Жумабай Раизов, 2 сентября, получив смертельное ранение, героически и решительно, выполняя боевую задачу. К сожалению, гибнут лучшие. Гибнут, потому что никогда не прячутся за спины своих боевых товарищей.

Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения спецоперации, награждён Орденом Мужества посмертно.

Достойный сын своего народа. Его верность воинской присяге до конца – навсегда останется для нас примером мужества и чести.

Низкий поклон родителям, воспитавшим порядочного человека, настоящего мужчину, достойного памяти наших дедов и прадедов, отстоявших страну в Великую Отечественную войну.

От имени Федеральной национально-культурной автономии казахов России выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким.

Вечная память и вечная слава герою!

https://72.ru/text/incidents/2022/09/26/71686625/

Александр Моор передал Нурбаю Раизову Золотую Звезду Героя России. Звание Героя России присвоено его сыну Жумабаю Раизову посмертно.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, Жумабай вырос в Казанском районе. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Во время спецоперации командовал парашютно-десантной ротой.

В последнем бою Жумабая его подразделение противостояло превосходящим силам противника. Жумабай получил смертельное ранение, но продолжил руководить бойцами. Националисты отступили.

"Выразил слова благодарности и поддержки отцу Жумабая, его родным и близким. Уже есть предложение назвать именем Героя России Жумабая Раизова одну из улиц в Тюмени", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://yurga72.ru/news/201518.html

видео о Жумабае https://w ww.youtube.com/watch?v=BUtC9V6SXvE

Володарцы проводили в последний пусть 36-летнего Нурлана Нургалиева. Стало известно то, что он подорвал себя, троих боевиков и ранил еще двух националистов. Такое решение младший сержант Нурлан Нургалиев принял после того, как он оказался окружен боевиками нацбата "Азов". Нургалиев израсходовал весь боевой запас на автомат - он понял, что ни в коем случае не должен попасть в плен.

https://punkt-a.info/news/glavnoe/eshche-pyat-molodykh-astrakhantsev-pogibli-v-khode-spetsoperatsii-na-ukraine

Александр Сухоруков из Ноябрьска погиб в ходе спецоперации. Информацию о трагедии, опубликованную 10 декабря храмом архистратига Михаила, корреспонденту «МК Ямал» подтвердили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

«2 ноября в Артемовске в ходе спецоперации погиб наш прихожанин и учитель православной гимназии — чтец Александр Сергеевич Сухоруков. В это воскресенье по окончании божественной литургии состоится панихида — 40 дней со дня гибели при исполнении воинского долга чтеца Александра Сухорукова», — говорится в сообщении храма Ноябрьска. Уточняется, что педагог был награжден орденом Мужества, а также рядом наград ЧВК «Вагнер».

https://www.mk-yamal.ru/incident/2022/12/10/pedagog-pravoslavnoy-gimnazii-noyabrska-pogib-v-zone-svo.html

«Для многих воспитанников Ноябрьской православной гимназии он был очень близким человеком, которому можно было просто позвонить, написать, выговориться и не боятся осуждений», – отмечается в паблике храма. Александр Сухоруков был награжден орденом Мужества и наградами ЧВК «Вагнер»: крестами «За отвагу и мужество», «За кровь и храбрость», «Окопным крестом».

https://noyabrsk24.ru/novosti/2022/12/10/uchitel-pravoslavnoi-gimnazii-noiabr-ska-pogib-v-boiakh-v-artemovske/

Во время спецоперации на Украине героически погиб наш земляк — 30-летний житель г. Барнаула Дмитрий Епихин.

Дмитрий Епихин после школы проходил срочную службу в 14-й отдельной бригаде ГРУ. За время прохождения военной службы зарекомендовал себя отлично подготовленным в профессиональной отношении военнослужащим. К выполнению своих должностных обязанностей относился с чувством высокой ответственности. Умел планировать свою работу, был тверд и настойчив в достижении в поставленной цели.

В 2015 году с третьей попытки поступил в РВВДКУ (Рязанское высшее военное десантное командное училище и окончил его с красным дипломом.

С 24 февраля 2022 года наш земляк в звании старшего лейтенанта принимал участие в специальной военной операции на Украине.

При штурме г. Херсон участвовал в головном дозоре. Вел боевые действия в передовой группе в ходе столкновений с противником. Выполнял задачи своевременно, что позволило быстро взять под контроль город.

4 марта при зачистке одного из крупных населенных пунктов его группа наткнулись на оборонительные позиции националистов, находящихся в одном из жилых секторов. Старший лейтенант Дмитрий Епихин не растерялся в сложной и быстроизменяющейся обстановке и огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами незамедлительно поразил огневую точку националистов. Благодаря его умелым и профессиональным действиям удалось уничтожить живую силу противника без потерь среди мирного населения и личного состава батальонно-тактической группы.

Производил лично разведку местности близлежащих населенных пунктов. Наблюдательный пост под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Епихина обнаружил технику противника, наш земляк огнем расчетов ПТУР поразил технику противника и уничтожил танки, таким образом не дал противнику возможности продвинуться дальше. При обстреле наблюдательного поста из БМП и танками был ранет личный состав наблюдательного поста. При оказании первой медицинской помощи раненым гвардии старший лейтенант Дмитрий Епихин получил смертельное осколочное ранение в область головы.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специальной военной операции представляю, старший лейтенант Епихин Дмитрий Сергеевич награждён орденом Мужества (посмертно).

https://barnaul.bezformata.com/listnews/nuzhno-znat-svoih-geroev/110227048/

Эдуард Норполов был чемпионом по армейскому рукопашному бою. Родившийся в селе Цаган-Челутай Забайкальского края командир диверсионной разведгруппы Эдуард Норполов погиб во время спецоперации на Харьковском направлении. Об этом 14 октября сообщается в Telegram-канале администрации Могойтуйского района.

В сообщении говорится, что Эдуард Норполов родился 27 октября 1995 года в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района. В 2002 году пошел в 1-й класс школы № 47 поселка Горный-1 Улетовского района Читинской области, с 2-го по 4-й классы учился в Цаган-Челутайской средней школе. Затем обучался в школах Москвы, Комсомольска-на-Амуре, Читы, Хабаровска. Во время учебы занимался вольной борьбой, футболом, самбо, рукопашным боем. Достиг высоких результатов в армейском рукопашном бою. Награжден многими медалями, являлся кандидатом в мастера спорта.

В 2013 году Эдуард Норполов поступил в Дальневосточное военное общевойсковое училище имени Рокоссовского, которое окончил с отличием в 2018 году. За время учебы в военном училище показал себя примерным курсантом. Затем был распределен в 59-ю мотострелковую бригаду на должность командира взвода в поселке Сергеевка Приморского края. Позже перевелся в 14-ю бригаду специального назначения главного разведуправления Генштаба в Хабаровске на должность командира группы. За время службы участвовал во многих соревнованиях по армейскому рукопашному бою, где становился чемпионом Хабаровского края, Амурской области, Сибири и Дальнего Востока. Был призером чемпионата России по армейскому рукопашному бою. Особо отличился на учениях «Запад-2021», где был награжден премией и кубком от руководства ГРУ за самые нестандартные выполнения боевой задачи.

В январе 2022 года Эдуарда Норполова направили в составе подразделения на совместные учения в Республику Беларусь. С началом спецоперации возглавил диверсионную разведывательную группу, направлен под город Киев. Позже его подразделение было передислоцировано в Харьковское направление. В период выполнения боевых задач за грамотное руководство вверенным ему подразделением был назначен командиром роты спецназначения. Рота 4 октября получила задачу на уничтожение укрепрайонов с численностью около 100 человек и выполнила ее. Утром началось контрнаступление, и Эдуард Норполов погиб от снайперской пули.

https://www.chita.ru/text/society/2022/10/14/71734403/

33-летний майор Александр Жуков отправился на спецоперацию, хотя его штабная должность не предполагала участия в боевых действиях. Мужчина вместе с подчинёнными укреплял передний край обороны, ходил в разведку, ликвидировал диверсионные группы противника. В один из дней группа Жукова попала в засаду и вступила в бой. Майор дважды подорвался на противотанковой мине, но, несмотря на страшные травмы, выжил, а его подчинённые не понесли потерь.

«Мы были на передовой, сели на два БТР, только начинаем трогаться, и тут наша машина наезжает на противотанковую мину — она взорвалась прямо подо мной. В момент взрыва я успел крикнуть «К бою!», но громко — пацаны потом говорили, что хорошо команду услышали», — вспоминает 33-летний майор Александр Жуков, который в июле чуть не погиб в ходе спецоперации.

Команды, которую майор успел выкрикнуть перед тем, как потерял сознание, было достаточно, чтобы его подчинённые заняли круговую оборону. Завязался бой с диверсионно-разведывательной группой противника.

После подрыва Александра отбросило от машины на 15 м. Местность там была лесистая, и сослуживцы не сразу смогли найти командира, чтобы эвакуировать. Когда после перестрелки они погрузили раненого майора на второй БТР и стали выезжать с места боя, машина наехала на вторую противотанковую мину.

«Я действительно думал, что это конец. Видел чёрный коридор, белый свет, стояла моя младшая дочь и что-то мне кричала, а я сказал: «Простите меня все, вот и всё». И всё потухло. Это всё было в моём сознании, пока я летел», — рассказывает он.

Александр после двух подрывов получил девять переломов, контузию, баротравму и серьёзные повреждения барабанных перепонок.

Военнослужащий уверен, что если бы его сослуживцы не стали отбиваться, а попытались сразу уехать или убежать, то погибла бы вся группа. Но благодаря вовремя отданному приказу бойцы смогли занять оборону и заставить отступить противника.

«Я выжил благодаря моим подчинённым. Расчёт у противника был на то, что после взрыва мы побежим от БТР, это ведь мишень. Уже позже наши прочёсывали местность, где был бой, и увидели, что в 5 м от места, где мы подорвались, всё было в растяжках: они были на земле, на уровне пояса, головы. Причём в таких местах, где сплошной лес: солнечный свет там не проходит, а значит, леску не увидишь. И если бы мои побежали в лес, нас бы там всех и положили. Ещё нашли там заряженный РПГ (ручной противотанковый гранатомёт) и немецкую противобортовую мину — после неё от БТР точно не осталось бы ничего», — рассказывает майор Жуков.

«Не могу сидеть в штабе»

Детство и юность Александра прошли на Северном Кавказе. «Я родился в 1989 году в Моздоке (Северная Осетия), и, хотя Союз вскоре развалился, в моей школе директор сохранил систему октябрят и пионеров. Мы ходили к бабушкам помогать им в огороде и дома, на праздничных митингах возле памятников стояли с автоматами и давали оружейный салют, ходили на субботники в деревне», — говорит Александр.

В 1990-е на Кавказе было неспокойно. Мужчина уверен, что такая обстановка повлияла на его выбор профессии.

«Я помню, как в Моздоке взорвали госпиталь и несколько десятков наших солдат погибли. У моего друга мама погибла в автобусе, который взорвали террористы. Это всё повлияло, конечно, на меня. Мне с детства нравилось всё военное. Чем ещё мужчина должен заниматься, как не защищать?» — рассказывает военнослужащий.

В зону СВО Александр отправился по собственной инициативе. В Москве он служил замначальника штаба бригады, и его должность не предполагала участия непосредственно в боевых действиях.

Жукова назначили начальником штаба одного из батальонов. Но майор хотел быть на передовой.

«Не могу я сидеть ни в окопе, ни в подвале, ни в штабе. Там, впереди, мои солдаты, как я брошу их?» — говорит Александр.

Батальон, в котором служил Жуков, усиливал передний край обороны: военные выставляли постоянные посты, а также регулярно прочёсывали местность, чтобы обезвреживать украинские ДРГ — их в этом районе было много. Раз в неделю из штаба батальона на передовую привозили провиант, боеприпасы и технику.

«В те дни мы как раз приехали на передовую, чтобы привезти ребятам боеприпасы. На обратной дороге в штаб и завязался тот бой», — вспоминает Александр.

Дочка учит слезать с танка

В октябре майору вручили орден Мужества, эту награду он считает заслугой своих подчинённых.

«Этот орден у меня благодаря нашим общим действиям. Вообще, такие награды — это почти всегда результат общих усилий», — уверен майор.

Отпраздновать получение награды со своими сослуживцами Александр ещё не успел: сейчас ему необходимо пройти долгую реабилитацию. Как минимум несколько месяцев ему придётся ходить с тростью и делать упражнения, чтобы вернуть подвижность ноги полностью. Мужчина уверен, что, когда восстановится, поедет обратно на передовую.

Во время реабилитации Александра поддерживают жена и дети. Старшая дочь знает, что папа был ранен в ходе спецоперации, и рассказывает одноклассникам, что он получил орден Мужества. Пятилетняя дочь Жукова знает не все подробности.

«Она говорит: «Папа, ты, наверное, с танка упал, когда спрыгивал?» Я говорю: «Да, доча». Она теперь меня учит: забирается на диван и показывает, как правильно надо слезать. «Вот так, — говорит, — надо спиной развернуться и ногами аккуратно вниз сползать. Нельзя прыгать с танка, а то ножку сломаешь!» — смеётся Александр.

Вместе с женой он рассказывает детям, почему сейчас участвует в спецоперации.

«Мы стараемся даже младшей объяснять: рассказываем, что была Великая Отечественная и мы тогда воевали с нацистами, не добили их, поэтому приходится сейчас с ними воевать, чтобы в будущем нашим детям жилось хорошо. Я думаю, что всё это надо объяснять ещё с раннего детства, чтобы привить правильные ценности ребёнку», — говорит собеседник RT.

https://russian.rt.com/russia/article/1080942-geroi-svo-podvig

Орденом Мужества награжден сержант войск Национальной гвардии Российской Федерации, тагильчанин Лев Макеев. Награду получил из рук Путина Владимира Владимировича.

- Хочу сказать огромное спасибо за столь высокую оценку нашего ратного труда. Выражаю слова искренней благодарности своим отцам-командирам, которые личным примером вдохновляют и мотивируют нас в нелегкие минуты испытаний. Своим дорогим землякам из моего родного города Нижний Тагил, которые оказывают беспрецедентную поддержку как словом, так и делом, - сказал сержант.

Лев Макеев несет службу в легендарном подразделении - ордена Кутузова Краснознаменном Центре специального назначения) «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

https://tagilka.ru/10150-vladimir-putin-nagradil-ordenom-muzhestva-tagilchanina-serzhanta.html

https://realtagil.ru/news/vladimir-putin-nagradil-zhitelya-nizhnego-tagila-ordenom-muzhestva/

Ефрейтор Александр Фокин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации Лысковского округа.

Согласно информации, погибший был старшим механиком-водителем десантно-штурмовой роты.

Александр родился в поселке Нива, Лысковского округа. В январе 2016 года он поступил на военную службу по контракту.

17 сентября мужчина пал смертью храбрых в ходе боевого столкновения в населенном пункте Максимовка Николаевской области.

Редакция «Открытого Нижнего» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

https://opennov.ru/news/society/2022-09-21/69267

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб росгвардеец родом из Пыть-Яха Данил Зорин. Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «ВКонтакте».

«21 апреля разведгруппа в составе которой был и Данил Зорин вступила в бой с превосходящими силами противника. Данил уничтожил БМП противника, но получил ранения не совместимые с жизнью. Его последними словами стали «отходите, пацаны, я прикрою», - говорится в сообщении.

Погибший посмертно представлен к Ордену Мужества.

Также уточняется, что 25-летний мужчина был опытным военным, обладателем крапового берета, в качестве командира отделения служил на территории Северного Кавказа и Сирии.

https://stribuna.ru/articles/incidents/spetsnazovets_danil_zorin_rodom_iz_pyt_yakha_pogib_v_ukraine_/

24-летний боец Росгвардии, уроженец города Пыть-Яха Данил Зорин погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

О гибели солдата сообщает «АиФ-Ставрополь» со ссылкой на главу Советского городского округа Ставропольского края Сергея Воронкова.

Напомним, Данил Зорин родился в 1998 году в Пыть-Яхе, потом семья переехала в город Зеленокумск на Ставрополье.

За свой подвиг Данил Зорин представлен к ордену Мужества — он погиб, спасая товарищей. Именно его сослуживцы рассказали о последних минутах жизни солдата. 21 апреля росгвардеец вел наблюдение за противником, первым вступив в бой, когда их отряд был обнаружен нацформированиями. Он прикрыл отход при помощи миномета, уничтожил БМП противника, но был смертельно ранен.

«Отходите, пацаны, я прикрою»,— эти слова были последними в его жизни.

Данил Зорин служил по контракту в в/ч 6762 города Железноводска. В 2019 году парень успешно прошел испытания на право ношения крапового берета, как командир отделения проходил службу на Северном Кавказе и в Сирии.

У погибшего солдата остались мама и невеста.

https://ugra-news.ru/article/na_ukraine_pogib_urozhenets_yugry_danil_zorin/

В Мариуполе ранения получила бывший военный корреспондент "Московского комсомольца", а ныне сотрудница Первого канала Ирина Куксенкова. Сообщается, что она попала под обстрел националистов.

В момент обстрела Куксенкова находилась в составе съемочной группы, пишет Telegram-канал Первого. Отмечается, что в зоне спецоперации в понедельник работало сразу несколько съемочных групп канала.

В ходе подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем националистов. В итоге экс-кор "МК" получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали. В сюжете Первого канала сама Куксенкова сообщила, что ей в ногу попали осколки. Репортаж она передавала уже с больничной койки в Донецке. Судя по всему, ее здоровью ничего не угрожает.

https://www.mk.ru/incident/2022/04/12/byvshiy-voennyy-korrespondent-mk-irina-kuksenkova-poluchila-raneniya-na-ukraine.html

Российский журналист Ирина Куксенкова – необычайно смелая и отважная женщина. Ведь среди военкоров чаще можно увидеть крепких бородатых мужиков. В этом случае перед нами хрупкая и нежная красавица с внушительным багажом знаний в области журналистики и истории, а также опытом работы в горячих точках.

Ирина Куксенкова родилась в столице УССР Киеве, осенним днем 24 сентября 1984 г. в семье спортивных тренеров. Ирина профессионально занималась спортивной гимнастикой. Имеет звание мастера спорта. Но, в качестве профессии девушка все же выбрала карьеру журналиста. Брат Ирины, Николай, тоже занимался спортивной гимнастикой, что вовсе неудивительно, когда у тебя родители тренеры по этому виду спорта.

После школы Куксенкова поступила в МГУ. И, в 2009 году получила диплом журналиста. Далее этого решила продолжить учебу в МГУ, но уже на кафедре истории, выбрав специализацию по профилю «История Ирана». С целью совершенствования своих знаний по теме иранистики, девушка прошла курс повышения квалификации в Иране в Международном университете им. Имама Хомейни.

Ирина Куксенкова в совершенстве владеет английским, персидским и арабским языками. Это является хорошим подспорьем в ее работе журналиста. Изучать иностранные языки девушка начла еще в детстве, когда ее отец работал по контракту в Бельгии. С 2004 года журналист работала в газете «Московский комсомолец» спецкором отдела силовых структур. С 2008 по 2017, с перерывом в один год, Куксенкова работала корреспондентом на ВГТРК. Ее репортажи могли видеть зрители канала «Россия 24». Перерыв в работе на ВГТРК был вызван назначением Ирины на должность пресс-секретаря руководителя республики Ингушетия (2013-2014 г.). С 2017 года Куксенкова работает на Первом канале. Она занимает должность специального корреспондента. Смелая женщина для создания репортажей часто бывает в опасных командировках в местах вооруженных конфликтов. Она побывала в Чечне, Южной Осетии, Сирии, на Донбассе. В 2022 году во время посещения мест боев на Донбассе в городе Мариуполь получила ранение.

Куксенкова за свою работу удостоена нескольких высоких наград. В их число входят медали «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» (получены в 2009 и в 2015 г.).

Ирина Куксенкова в настоящее время находится на лечении после полученного ранения. Но, нет сомнений, что вскоре она поправится и вновь продолжит радовать зрителей честными беспристрастными репортажами.

https://steepmen.ru/irina-kuksenkova/

13 апреля в ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний старший лейтенант из Слободо-Туринского района Никита Хворов. Никита окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, получив специальность «инженер-сапер». Два года назад он был награжден медалью «За разминирование».

По словам преподавателя Никиты, он отличался спокойствием и послушанием, всегда хорошо учился, много времени посвящал точным наукам.

https://eburg.mk.ru/social/2022/04/16/starshiy-leytenant-iz-slobodoturinskogo-rayona-pogib-3-dnya-nazad-na-ukraine.html

Никита Хворов родился и вырос в селе Туринская Слобода, в 2014 году окончил Слободо-Туринскую школу № 2 и поступил в высшее военно-инженерное командное училище Тюмени. По окончании вуза свердловчанин получил специальность «инженер-сапер» и получил распределение на несение службы в Ростов Великий.

В администрации районо говорят, что любимой фразой Никиты были слова из старого советского фильма.

Никита всегда говорил, что сделал правильный профессиональный выбор, и советовал ребятам относиться серьезно к выбору своего будущего пути: есть такая профессия — Родину защищать! Мы всегда будем помнить этого замечательного парня со смущенной улыбкой на губах, говорят представителя райадминистрации.

Зампредседателя ЗакСО Виктор Шептий выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего 25-летнего сапера. Чиновник назвал гибель Никиты героической, а самого старшего лейтенанта — героем.

Не прятался за спины товарищей, служил честно. Память о герое сохраним в наших сердцах. Навечно,сказал Виктор Шептий.

Редакция TagilCity.ru приносит искренние соболезнования родным и близким Никиты Хворова.

https://tagilcity.ru/news/2022-04-17/25-letniy-saper-iz-turi...

— Никита всегда говорил, что сделал правильный профессиональный выбор, и советовал ребятам относиться серьезно к выбору своего будущего пути: есть такая профессия — Родину защищать!

Мы всегда будем помнить этого замечательного парня со смущенной улыбкой на губах, — говорят в администрации.

— Никакими словами не передать нашу скорбь по поводу гибели Никиты, — говорит его классный руководитель Татьяна Сергеевна Парамонова. — Я познакомилась с Никитой, когда он учился в 5-м классе. Среди шумных непоседливых мальчишек он отличался спокойствием и послушанием. Любое задание учителя старался выполнить точно в срок и с творческой выдумкой. Как сейчас помню, он принял участие в выставке работ к Международному женскому дню 8 Марта. Его замечательная картина «Весенний ветер» заняла одно из призовых мест. Конечно, не обошлось без помощи мамы Ларисы Леонидовны. Но в том-то и дело, что родители должны всегда быть рядом со своими детьми.

Учительница рассказала, что учился Никита всегда на хорошо и отлично, учеба ему легко давалась и особенно много времени он посвящал точным наукам.

— Уже в 7-м классе он знал, что будет поступать в технический вуз. Но в старших классах Никита изменил свое решение и выбрал профессию офицера. Он считал, что его призвание — защищать Родину, — говорит Татьяна Парамонова. — После окончания школы он поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Как и в школе, он отдавал всего себя службе и был замечательным курсантом. На каникулах всегда приходил в школу, встречался с учителями и ребятами. Обязательно проводил профориентационную работу: рассказывал и показывал фильмы об институте и профессии офицера. Нам уже никогда не узнать, что он чувствовал и о чем он думал в свой последний день жизни. Но мы знаем точно, что Никита выполнял приказ Родины — и выполнял его безупречно.

https://72.ru/text/incidents/2022/04/17/71263289/

Старший механик группы обслуживания средств радиоэлектронной борьбы авиационной эскадрильи СУ-35с Войтенко Алексей Александрович 28.07.1997 г. р. погиб 29.09.2022 в спец операции в Херсонской области село Брускинсконское.

Колонна попала под миномётный обстрел.

Во время службы на Украине стал ветераном боевых действий и командиром БМП.

Награждён орденом Мужества посмертно. Дополнительной информации найти не удалось https://zpobeda.ru/aleksej-vojtenko/

В ходе спецоперации на Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Иванов.

Гвардии капитан Иванов был командиром десантно-штурмового взвода 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Воздушно-десантных войск России.

Губернатор Рязанской области отметил, что Евгений Иванов «погиб Героем, с честью выполнил свой воинский долг и задачи по защите интересов Отечества. Его имя навсегда будет вписано в историю страны, десантного братства».

https://t.me/strana_geroev/3074

Уроженец Баргузинского района Бурятии, морской пехотинец Александр Цындескин погиб в боях на Украине. Он участвовал в спецоперации с самого её начала в составе разведывательной роты, сообщает вайбер-группа «Баргузин-инфо.24/7».

Александр Валерьевич Цындескин родился 23 января 1999 года. Окончил 9 классов Усть-Баргузинской средней школы, он в 2016 году поступил в Усть-Баргузинский филиал Байкальского колледжа туризма и сервиса. Учился на мастера лесного хозяйств.

С 2018 года проходил срочную службу, после подписал контракт в бригаде морской пехоты. В 2021 году участвовал в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. О службе в армии мечтал с детства, как вспоминают близкие, жил по принципу «Если не я, то кто? Будем работать до конца, до победы!».

Героически погиб 4 декабря 2022 года в боях с неонацистами. Прощание с воином состоялось 28 декабря в Усть-Баргузине на центральной площади, в 13:20.

«МК в Бурятии» выражает соболезнования родным и близким Александра Цыденскина. Вечная память герою!

https://ulan.mk.ru/incident/2022/12/27/morskoy-pekhotinec-iz-buryatii-pogib-v-boyakh-na-ukraine.html

О гибели Матвея Едемского сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем телеграмм-канале. Матрос Матвей Едемский - из Северодвинска. Он выбрал своей профессией защиту Отечества и служил по контракту. Матвей Едемский посмертно награжден орденом Мужества.

https://www.pomorie.ru/2022/08/02/62e94617998aeb8cff48af72.h...

Сообщество РВВДКУ им.Маргелова В.Ф сообщает:

Родился Матвей 20 сентября 2002 года в городе Северодвинске. После окончания школы в 2021 году Матвей был призван на срочную службу и направлен на Северный Флот, а в мае 2022 года решил посвятить себя защите Отечества и заключил контракт с Министерствомобороны РФ. Матвей нес службу в Мурманской области на должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения.

21 июля матрос Едемский Матвей Алексеевич пал смертью храбрых при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на территориях Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей воинского долга матрос Матвей Алексеевич Едемский представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

Вечная слава Герою!

https://vk.com/wall-36687674

Прохоров Александр Николаевич-участник СВО на Украине, гвардии капитан.

Родился 23.07.1991 года в селе Прокошево Кстовского района Нижегородской области.

Хорошо учился в школе. В 2013 году с отличием закончил Общевойсковую Академию ВС РФ в г. Тюмени.

Всю свою жизнь он посвятил военной службе.

Неоднократно принимал участие в военных операциях на Северном Кавказе, в Чеченской Республике и на Таджикско-Афганской границе. Был ветераном боевых действий. Всегда проявлял личное мужество и профессионализм.

С мая 2021 года служил командиром инженерно-сапёрной роты 661-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Иваново).

Погиб 13.07.2022 года в Херсонской области с. Ольгино при выполнении боевой задачи в ходе СВО, до конца и с честью выполнив свой воинский долг. Вместе с командиром погиб Максим Владимирович Шишков из Московской области.

Отважный офицер был похоронен в родном селе 21 июля 2022 года. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями, в том числе, «За отличие в военной службе», «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения», «За службу на Северном Кавказе», «За воинскую доблесть».

Занесен в Книгу Памяти Ивановской области.

https://37kp.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D...



К сожалению, информацию о герое не нашла К сожалению информацию о герое не нашла.

И на сегодня всё.

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