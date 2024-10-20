«НАЧИНАЮ РАДОВАТЬСЯ ЗА НАШУ АРМИЮ»

Штурмовик назвал причину успехов российских бойцов и рассказал об обстановке в освобождённом Украинске
Штурмовик «Харам», бравший город Украинск, перечислил причины успехов армии РФ«Харам» командует подразделением авиаразведки. Фото: Дмитрий СТЕШИН.
ДРАМАТУРГИЯ И ТУШКИ ДРОНОВ
«Харам» командует подразделением авиаразведки и еще выполняет множество задач обычным дроноводам не свойственных – ходит в штурмы, например.
- Ну вот, теперь нас больше вернется, живых и здоровых.Фото: Дмитрий СТЕШИН.
В этот момент, у меня отпали все сомнения и откуда-то взялась уверенность – все получится. Банку, закрывшему наш волонтерский сбор под надуманным предлогом, была послана «песья старость». Другой банк, народный, очень быстро рассмотрел мое «обращение об открытии волонтерского счета» и сбор опять запустили. Повисший на мне долг в 700 тысяч покрыли за два дня, переводами от 500 рублей до 10 тысяч. А неизвестная мне Наталья Д. прислала аж 100 тысяч! Я даже публиковал трогательные приписки к переводам: «Возвращайтесь живыми!», «Харам! Жги!»... Даже коллеги по «Комсомолке» подключились к сбору.
«Харам», в ответ, прислал видео из Украинска. Сопровождавший группу американский инструктор в черном бронежилете, ползет вдоль улицы с перебитыми ногами. Его ранило первым сбросом с «нашего» дрона, а группа бандеровцев, которую он вел, американца просто бросила и разбежалась по частному сектору.
На днях «Харам» вернулся с передовой и привез мне в подарок футболку из рюкзака этого наемника с надписью рунами «Украинский бренд». На ней изображен бог Один, но в изводе 21-го века – в шлеме с камерой, ночником-монокуляром и с американской штурмовой винтовкой в руках. Примерно так же богато был упакован и сам американец. Не помогло…Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН.
ПИРОЖКИ ОТ «ДОЖДАВШИХСЯ»
- Приехал я из страшного места и честно скажу, Украинск меня неприятно удивил, - начал свой рассказ «Харам» и пояснил:
- В основном работают FPV-дроны и натовские 155- миллиметровые кассетные снаряды. Кладут очень точно и красиво. Я даже знаю почему – потому что среди местного населения было много информаторов. Нашли и задержали троих. Переодевались в бабушек. Но, бабушка если идет с палочкой, она согнута, рука дрожит. А этот идет ровно... Наших увидел, голову сразу опустил. Еще два паренька ходили к нам, ныли: «Нам бы выехать, у нас родители там» (с вражеской стороны фронта. – Авт). Ходили по точкам, где пехота. Их так по-доброму принимали… И что в итоге? Пять часов утра, четыре прилета в точки, где ходила агентура. Но это в самом начале было, когда мы втянулись в Украинск, всех переловили.
Я, помня десятки своих разговоров с людьми, сознательно дожидавшихся наших в подвалах, уточняю:
- Неужели не было тех, кто нас ждал?
- Были! Очень много таких осталось.
Только в локации, где стояло подразделение «Харама» жили 17 взрослых и трое детей. Они пекли нашим солдатам хлеб или пирожки с вишней, а бойцы в ответ помогали лекарствами и бензином для генераторов. Великая ценность в тех обстоятельствах! А вот с продуктами проблем не было. «Харам» меня удивляет:
- Город мы взяли быстро, хотя они готовили его к обороне. Местных гоняли рыть траншеи в лесопосадках, под деревьями прорубаться. И еще мы нашли десятки схронов с продуктами! Это специально закладывалось для обороны вэсэушников. Вот только не пригодилось.Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН.
- Что было в схронах?
- В основном польские мясные консервы. Американские бобы – гадость. И вся рыба в консервах выловлена и расфасована на Аляске.
«Харам» вдруг вспоминает:
Кофе нашел вкусный у одного вэсэушника. С Иркутска! Правда, давно здесь воюет, судя по военнику с 2015 года.
- Фамилия на «о»?
- Да нет... Русский.
Мы с «Харамом» одновременно ругаемся матом. Приличных слов тут не найти.Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН.
«НАЧИНАЮ РАДОВАТЬСЯ ЗА НАШУ АРМИЮ»
В день, когда я разговаривал с «Харамом», наши продолжали двигаться вперед. Переправились через канал у Часового Яра, подошли к Покровску на расстояние выстрела из танка и продолжают зачищать от противника населенные пункты на подступах к Курахово. Почему? Уникальное мнение из передовых окопов. «Харам» говорит с плохо скрываемым удовлетворением. По его мнению, идет обычный процесс втягивания русской армии в войну. Так было все времена:
- Сценарий же один, мы по нему двигаемся. Здесь учимся, здесь набираем объем вооружений, здесь прислушиваемся к фронтовикам и что-то меняем.
Последние слова – ключевые:
- Я начинаю радоваться за нашу армию. Нас, с передка, начали слышать! Мы начали отжимать небо. Насыщаются войска РЭБами (системами радио-электронной борьбы. - Ред.). Я сам был свидетелем, как на передовую затягивается бригада прикрытая «лучевым» РЭБом. Причем, это фронтовая-гаражная разработка. Просто государство в нужный момент подключилось. Идет «война частот». И нужно быть на шаг впереди противника. Он только собрался наши частоты глушить, а мы уже перешли на другие. Вот этот момент и дал нам победу в Украинске. Так-то у нас в воздухе сейчас паритет, но в нужный момент врубается такое устройство, что не летает ничего. Только примерно 10% дронов которые работают у укропов через подаренные Маском «Старлинки» — это «Бабки-Ежки» (тяжелые агродроны, способные нести до 40 кг. груза. - Авт.).
НАЕМНИКОВ СТАЛО РЕЗКО БОЛЬШЕ
По мнению «Харама», расхожий тезис, мол, мы стали быстрее и успешнее наступать потому, что ВСУ перебросили все боеспособные подразделения с Донбасса под Курск, не совсем соответствует действительности:
- Какие-то подразделения они взяли, конечно, но их численность мало что решала. Решают другие факторы.
А вот число наемников на направлении, где воюет «Харам», в последний месяц резко увеличилось, это слышно в эфире:
- Польша, Британия, США. Это те, кто сейчас встречается на фронте, их не меньше украинцев.
Спрашиваю, как применяют иностранцев, по какой схеме? «Для запаха» - смотрите, весь мир с бандеровцами?
«Харам» не соглашается:
- Допустим, один наемник командует отделением, 10-ю хохлами, вот тупо постоянно идет сзади за ними и контролит их. Любое неподчинение – инструктор начинает валить их. Но бывает и наоборот. Мы достаточно находили инструкторов «двухсотых» (убитых. - Ред.), причем в местах, где наши еще не были и ничего не зачищали. На телефонах мертвых находили видео, где сами же хохлы стреляли в инструкторов и уходили в плен. Мое мнение, что иностранцы там как бы толкают, они там выступают, как агрессоры основные. Просто толкают биомассу на убой. Но, бывают и спецы. Например, канадский инструктор по «Мавикам».
- Да ладно!
- Ага, по документам все так. Кепочки от них остались только, волонтерам подарим.Фото: Дмитрий СТЕШИН.Фото: Дмитрий СТЕШИН.Фото: Дмитрий СТЕШИН.
ПЕРЕЛОМ ЧУВСТВУЕТСЯ
Спрашиваю о погоде – на Донбассе начался «осенний тропический период дождей». «Харам» в ответ показывает мне недавнее видео работы нашего «Мавика» - все 10 минут он бултыхается в белом молоке и возвращается домой только благодаря феноменальной географической памяти оператора. Западная техника в последние дни практически не ездит по раскисшим черноземам. Танки – тем более. «Джавелины» на фронте больше не встречаются. «Харам» смеется – закончились!
Я не говорил о моральном состоянии противника. «Харам» сам сказал, что уже чувствует долгожданный перелом:
- Я так думаю, что скоро хохлы сами всё бросят. Мне хочется в это верить, я же с многими пленными общался. У них моральный дух упал, говорят: все, хлопцы, это уже не наша война, мы уже проиграли."Харам" третий год готовит группы спецов, снайперов-разведчиков. Фото: Дмитрий СТЕШИН.
- Что у нашей армии впереди? Конкретно на твоем участке. И будем брать Славянск, Краматорск?
- Будем. Я там был в 2014-м и опять вернусь туда.
- Наверное, будет серьезная операция, агломерация ведь огромная, длинная.
- Я не могу это тебе сказать в эфире. Ну, будет очень серьезный замес. И хохлы это уже начинают обдумывать. Потому что пленные говорят: «Лучше в плен, чем в Славянск!». То есть они уже осведомлены, что там будет, что их ждет. Примеров достаточно, каждый день какие-то «нерушимые фортеции» берем.
Я тоже хочу вернуться в Славянск, я в нем просидел в 2014 году всю осаду. Местность знаю – все там объездил, поэтому, предполагаю вслух, как будут брать стокилометровую Славянско-Краматорскую агломерацию. Гадать нечего, просто порубят эту длинную кишку на отдельные котлы и зачистят? «Харам» соглашается:
- Да, так и будет наверное, порубится, поделится. Наша армия хорошо показала, как она набирает обороты. Но если мы обороты набрали, если мы уже собрались в кулак, то будем идти и давить. В общем, дух и запал у пацанов есть. И только бы быстрее это все закончить, да вернуться домой живыми.
Дмитрий СТЕШИН
https://www.kp.ru/daily/27649.5/4999775/
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