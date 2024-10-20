«НАЧИНАЮ РАДОВАТЬСЯ ЗА НАШУ АРМИЮ»

Штурмовик назвал причину успехов российских бойцов и рассказал об обстановке в освобождённом Украинске

Штурмовик «Харам», бравший город Украинск, перечислил причины успехов армии РФ «Харам» командует подразделением авиаразведки. Фото: Дмитрий СТЕШИН.

ДРАМАТУРГИЯ И ТУШКИ ДРОНОВ

«Харам» командует подразделением авиаразведки и еще выполняет множество задач обычным дроноводам не свойственных – ходит в штурмы, например.

Третий год готовит группы спецов, снайперов-разведчиков и заводит их на передок, «обкатывает» в боевых условиях. В начале октября, наши взяли Украинск, городок в ДНР на 11 тысяч жителей. Стали закрепляться, и насыщать свои рубежи живой силой перед следующим броском. А чтобы зайти на передовую без потерь, группы бойцов должна сопровождать беспилотная авиация. Все по любимой поговорке «Харама»: «Кто контролирует небо, тот побеждает. Победа – в небе». Но в небе, на тот момент, подразделение «Харама» просело, потеряв две «птицы» разом. «Харам» обратился ко мне за помощью. История дорогая, два «Мавика 3Т» (с тепловизорами) – это 700 тысяч рублей в самом дешевом варианте, как говорят дроноводы – «голые тушки». Без пультов, зарядных устройств и прочего. Хорошо, что «Харама» читатели «Комсомолки» и моего телеграм-канала заочно знали по прошлым репортажам и я не сомневался, соберем! Успеем к сроку! В полночь открыл сбор, но в 6.45 утра банк заблокировал карту. Пока мы разбирались с банковской бюрократией, мой ростовский товарищ, волонтер Сергей Богатырев, привез мне в Донецк два дрона. И молча мне их отдал – без расписок, под честное слово. В три часа ночи, с линии боевого соприкосновения примчался «Харам» и, взяв эти дроны в руки, обронил:

- Ну вот, теперь нас больше вернется, живых и здоровых. Фото: Дмитрий СТЕШИН.

В этот момент, у меня отпали все сомнения и откуда-то взялась уверенность – все получится. Банку, закрывшему наш волонтерский сбор под надуманным предлогом, была послана «песья старость». Другой банк, народный, очень быстро рассмотрел мое «обращение об открытии волонтерского счета» и сбор опять запустили. Повисший на мне долг в 700 тысяч покрыли за два дня, переводами от 500 рублей до 10 тысяч. А неизвестная мне Наталья Д. прислала аж 100 тысяч! Я даже публиковал трогательные приписки к переводам: «Возвращайтесь живыми!», «Харам! Жги!»... Даже коллеги по «Комсомолке» подключились к сбору.

«Харам», в ответ, прислал видео из Украинска. Сопровождавший группу американский инструктор в черном бронежилете, ползет вдоль улицы с перебитыми ногами. Его ранило первым сбросом с «нашего» дрона, а группа бандеровцев, которую он вел, американца просто бросила и разбежалась по частному сектору.

На днях «Харам» вернулся с передовой и привез мне в подарок футболку из рюкзака этого наемника с надписью рунами «Украинский бренд». На ней изображен бог Один, но в изводе 21-го века – в шлеме с камерой, ночником-монокуляром и с американской штурмовой винтовкой в руках. Примерно так же богато был упакован и сам американец. Не помогло… Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН.

ПИРОЖКИ ОТ «ДОЖДАВШИХСЯ»

- Приехал я из страшного места и честно скажу, Украинск меня неприятно удивил, - начал свой рассказ «Харам» и пояснил:

- В основном работают FPV-дроны и натовские 155- миллиметровые кассетные снаряды. Кладут очень точно и красиво. Я даже знаю почему – потому что среди местного населения было много информаторов. Нашли и задержали троих. Переодевались в бабушек. Но, бабушка если идет с палочкой, она согнута, рука дрожит. А этот идет ровно... Наших увидел, голову сразу опустил. Еще два паренька ходили к нам, ныли: «Нам бы выехать, у нас родители там» (с вражеской стороны фронта. – Авт). Ходили по точкам, где пехота. Их так по-доброму принимали… И что в итоге? Пять часов утра, четыре прилета в точки, где ходила агентура. Но это в самом начале было, когда мы втянулись в Украинск, всех переловили.

Я, помня десятки своих разговоров с людьми, сознательно дожидавшихся наших в подвалах, уточняю:

- Неужели не было тех, кто нас ждал?

- Были! Очень много таких осталось.

Только в локации, где стояло подразделение «Харама» жили 17 взрослых и трое детей. Они пекли нашим солдатам хлеб или пирожки с вишней, а бойцы в ответ помогали лекарствами и бензином для генераторов. Великая ценность в тех обстоятельствах! А вот с продуктами проблем не было. «Харам» меня удивляет:

- Город мы взяли быстро, хотя они готовили его к обороне. Местных гоняли рыть траншеи в лесопосадках, под деревьями прорубаться. И еще мы нашли десятки схронов с продуктами! Это специально закладывалось для обороны вэсэушников. Вот только не пригодилось. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН.

- Что было в схронах?

- В основном польские мясные консервы. Американские бобы – гадость. И вся рыба в консервах выловлена и расфасована на Аляске.

«Харам» вдруг вспоминает:

Кофе нашел вкусный у одного вэсэушника. С Иркутска! Правда, давно здесь воюет, судя по военнику с 2015 года.

- Фамилия на «о»?

- Да нет... Русский.

Мы с «Харамом» одновременно ругаемся матом. Приличных слов тут не найти. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН.

«НАЧИНАЮ РАДОВАТЬСЯ ЗА НАШУ АРМИЮ»

В день, когда я разговаривал с «Харамом», наши продолжали двигаться вперед. Переправились через канал у Часового Яра, подошли к Покровску на расстояние выстрела из танка и продолжают зачищать от противника населенные пункты на подступах к Курахово. Почему? Уникальное мнение из передовых окопов. «Харам» говорит с плохо скрываемым удовлетворением. По его мнению, идет обычный процесс втягивания русской армии в войну. Так было все времена:

- Сценарий же один, мы по нему двигаемся. Здесь учимся, здесь набираем объем вооружений, здесь прислушиваемся к фронтовикам и что-то меняем.

Последние слова – ключевые:

- Я начинаю радоваться за нашу армию. Нас, с передка, начали слышать! Мы начали отжимать небо. Насыщаются войска РЭБами (системами радио-электронной борьбы. - Ред.). Я сам был свидетелем, как на передовую затягивается бригада прикрытая «лучевым» РЭБом. Причем, это фронтовая-гаражная разработка. Просто государство в нужный момент подключилось. Идет «война частот». И нужно быть на шаг впереди противника. Он только собрался наши частоты глушить, а мы уже перешли на другие. Вот этот момент и дал нам победу в Украинске. Так-то у нас в воздухе сейчас паритет, но в нужный момент врубается такое устройство, что не летает ничего. Только примерно 10% дронов которые работают у укропов через подаренные Маском «Старлинки» — это «Бабки-Ежки» (тяжелые агродроны, способные нести до 40 кг. груза. - Авт.).

НАЕМНИКОВ СТАЛО РЕЗКО БОЛЬШЕ

По мнению «Харама», расхожий тезис, мол, мы стали быстрее и успешнее наступать потому, что ВСУ перебросили все боеспособные подразделения с Донбасса под Курск, не совсем соответствует действительности:

- Какие-то подразделения они взяли, конечно, но их численность мало что решала. Решают другие факторы.

А вот число наемников на направлении, где воюет «Харам», в последний месяц резко увеличилось, это слышно в эфире:

- Польша, Британия, США. Это те, кто сейчас встречается на фронте, их не меньше украинцев.

Спрашиваю, как применяют иностранцев, по какой схеме? «Для запаха» - смотрите, весь мир с бандеровцами?

«Харам» не соглашается:

- Допустим, один наемник командует отделением, 10-ю хохлами, вот тупо постоянно идет сзади за ними и контролит их. Любое неподчинение – инструктор начинает валить их. Но бывает и наоборот. Мы достаточно находили инструкторов «двухсотых» (убитых. - Ред.), причем в местах, где наши еще не были и ничего не зачищали. На телефонах мертвых находили видео, где сами же хохлы стреляли в инструкторов и уходили в плен. Мое мнение, что иностранцы там как бы толкают, они там выступают, как агрессоры основные. Просто толкают биомассу на убой. Но, бывают и спецы. Например, канадский инструктор по «Мавикам».

- Да ладно!

- Ага, по документам все так. Кепочки от них остались только, волонтерам подарим. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Фото: Дмитрий СТЕШИН.

ПЕРЕЛОМ ЧУВСТВУЕТСЯ

Спрашиваю о погоде – на Донбассе начался «осенний тропический период дождей». «Харам» в ответ показывает мне недавнее видео работы нашего «Мавика» - все 10 минут он бултыхается в белом молоке и возвращается домой только благодаря феноменальной географической памяти оператора. Западная техника в последние дни практически не ездит по раскисшим черноземам. Танки – тем более. «Джавелины» на фронте больше не встречаются. «Харам» смеется – закончились!

Я не говорил о моральном состоянии противника. «Харам» сам сказал, что уже чувствует долгожданный перелом:

- Я так думаю, что скоро хохлы сами всё бросят. Мне хочется в это верить, я же с многими пленными общался. У них моральный дух упал, говорят: все, хлопцы, это уже не наша война, мы уже проиграли. "Харам" третий год готовит группы спецов, снайперов-разведчиков. Фото: Дмитрий СТЕШИН.

- Что у нашей армии впереди? Конкретно на твоем участке. И будем брать Славянск, Краматорск?

- Будем. Я там был в 2014-м и опять вернусь туда.

- Наверное, будет серьезная операция, агломерация ведь огромная, длинная.

- Я не могу это тебе сказать в эфире. Ну, будет очень серьезный замес. И хохлы это уже начинают обдумывать. Потому что пленные говорят: «Лучше в плен, чем в Славянск!». То есть они уже осведомлены, что там будет, что их ждет. Примеров достаточно, каждый день какие-то «нерушимые фортеции» берем.

Я тоже хочу вернуться в Славянск, я в нем просидел в 2014 году всю осаду. Местность знаю – все там объездил, поэтому, предполагаю вслух, как будут брать стокилометровую Славянско-Краматорскую агломерацию. Гадать нечего, просто порубят эту длинную кишку на отдельные котлы и зачистят? «Харам» соглашается:

- Да, так и будет наверное, порубится, поделится. Наша армия хорошо показала, как она набирает обороты. Но если мы обороты набрали, если мы уже собрались в кулак, то будем идти и давить. В общем, дух и запал у пацанов есть. И только бы быстрее это все закончить, да вернуться домой живыми.

Дмитрий СТЕШИН

https://www.kp.ru/daily/27649.5/4999775/