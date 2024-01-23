«Ба! Знакомые всё лица!..» - шаржи на знаменитостей в «Крокодиле» 1983–1984 годов

В 1982 году сатирический журнал «Крокодил» провёл опрос среди читателей, какие разделы им нравятся, что надо убрать или добавить. После анкетирования, в марте 1983 года, в журнале появилась новая рубрика «Ба! Знакомые всё лица!..», в которой публиковали шаржи на знаменитостей, дополненные эпиграммами. В основном героями «Крокодила» становились деятели культуры и спорта. Над «Знакомыми лицами» работали художники и поэты, сотрудничавшие с изданием.

В конце 1984 года редакция посчитала, что шаржи «приелись» и рубрика стала «беззубой». Раздел исчез и вернулся лишь в разгар перестройки — в августе 1986 года.

VATNIKSTAN публикует подборку из рубрики «Ба! Знакомые всё лица!..» журнала «Крокодил» последних лет застоя. Среди знаменитостей — Евгений Леонов, Людмила Гурченко, Вахтанг Кикабидзе, Сергей Юрский, Владислав Третьяк, Эльдар Рязанов и многие другие. № 8, 1983 год № 9, 1983 год № 10, 1983 год № 11, 1983 год № 12, 1983 год № 13, 1983 год № 14, 1983 год № 15, 1983 год № 16, 1983 год № 17, 1983 год № 21, 1983 год № 23, 1983 год № 25, 1983 год № 26, 1983 год № 27, 1983 год № 28, 1983 год № 29, 1983 год

В турнирах,

у шахматной сидя доски,

не трёт он в глубоком цейтноте виски.

Не только крепит оборону —

гораздо милей наступленье ему:

хоть добр,

не желает отдать никому

он шахматную корону! Игорь Мартьянов, Иваново

№ 30, 1983 год № 31, 1983 год № 32, 1983 год № 34, 1983 год № 35, 1983 год № 1, 1984 год № 2, 1984 год № 3, 1984 год № 5, 1984 год. (В мае 2022 года Минюст РФ внёс Гарри Каспарова в реестр иноагентов) № 8, 1984 год № 9, 1984 год № 12, 1984 год № 13, 1984 год № 15, 1984 год № 18, 1984 год № 22, 1984 год № 23, 1984 год № 26, 1984 год № 27, 1984 год № 28, 1984 год № 29, 1984 год № 32, 1984 год № 33, 1984 год № 35, 1984 год

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/krokodil-1983-1984/