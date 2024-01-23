«Ба! Знакомые всё лица!..» - шаржи на знаменитостей в «Крокодиле» 1983–1984 годов

В 1982 году сатирический журнал «Крокодил» провёл опрос среди читателей, какие разделы им нравятся, что надо убрать или добавить. После анкетирования, в марте 1983 года, в журнале появилась новая рубрика «Ба! Знакомые всё лица!..», в которой публиковали шаржи на знаменитостей, дополненные эпиграммами. В основном героями «Крокодила» становились деятели культуры и спорта. Над «Знакомыми лицами» работали художники и поэты, сотрудничавшие с изданием.
В конце 1984 года редакция посчитала, что шаржи «приелись» и рубрика стала «беззубой». Раздел исчез и вернулся лишь в разгар перестройки — в августе 1986 года.
VATNIKSTAN публикует подборку из рубрики «Ба! Знакомые всё лица!..» журнала «Крокодил» последних лет застоя. Среди знаменитостей — Евгений Леонов, Людмила Гурченко, Вахтанг Кикабидзе, Сергей Юрский, Владислав Третьяк, Эльдар Рязанов и многие другие.№ 8, 1983 год№ 9, 1983 год№ 10, 1983 год№ 11, 1983 год№ 12, 1983 год№ 13, 1983 год№ 14, 1983 год№ 15, 1983 год№ 16, 1983 год№ 17, 1983 год№ 21, 1983 год№ 23, 1983 год№ 25, 1983 год№ 26, 1983 год№ 27, 1983 год№ 28, 1983 год№ 29, 1983 год
В турнирах,
у шахматной сидя доски,
не трёт он в глубоком цейтноте виски.
Не только крепит оборону —
гораздо милей наступленье ему:
хоть добр,
не желает отдать никому
он шахматную корону!
Игорь Мартьянов, Иваново
№ 30, 1983 год№ 31, 1983 год№ 32, 1983 год№ 34, 1983 год№ 35, 1983 год№ 1, 1984 год№ 2, 1984 год№ 3, 1984 год№ 5, 1984 год. (В мае 2022 года Минюст РФ внёс Гарри Каспарова в реестр иноагентов)№ 8, 1984 год№ 9, 1984 год№ 12, 1984 год№ 13, 1984 год№ 15, 1984 год№ 18, 1984 год№ 22, 1984 год№ 23, 1984 год№ 26, 1984 год№ 27, 1984 год№ 28, 1984 год№ 29, 1984 год№ 32, 1984 год№ 33, 1984 год№ 35, 1984 год
Давид Домкратов
https://vatnikstan.ru/archive/krokodil-1983-1984/
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