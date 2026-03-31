Виды Москвы в 1883-84 годах на фотографиях Н.А.​ Найденова

Николай Александрович Найденов совершил титанический труд по увековечению образа любимой им Москвы. Этот деловой человек, разные купеческие и финансовые должности которого можно перечислять долго, нашел возможным, используя передовую по тем временам фототехнику, создать четырехтомный альбом "Москва. Соборы, монастыри и церкви" и ряд альбомов, в которых содержится 680 фотографий улиц, площадей и панорамных видов Москвы исчезнувшей - ее больше никогда не будет.
Это было первое создание такой обширной коллекции видов Москвы, и для нас сейчас Москва на фотографиях Н.А.Найденова может быть единственной возможностью увидеть невиданную нами Москву.
Судя по снимкам, по пустоте и безлюдью, фотограф вставал в три часа в летние месяцы в ясную погоду и ехал, чтобы запечатлеть на стеклянную платину фотоаппарата заранее задуманное. Некоторые виды сделаны с высоты соборов - значит, нужно было заранее обо всем договориться, чтобы, например, забраться на колокольню Ивана Великого в Кремле и сделать снимки...
Некоторые виды наполнены утренним покоем отдыхающего города, когда даже вода реки, кажется, дремлет в летней благодати.
Представленные здесь фотографии - бесценные реликвии прошлого. Они сделаны в 1881-1891 годах фирмой Шерер. Набгольц и К° по заказу Найденова Николая Александровича (предприниматель, общественный деятель, меценат, благотворитель). Ему принадлежит и сама идея "сохранения на память будущему вида существующих в Москве храмов". На собственные средства он произвел фотофиксацию всех без исключения церквей города "сорока сороков". С подлинников были сделаны литографии, которые снабжал небольшой текст описаний. Было издано четыре альбома, которые позже пополнились еще пятью выпусками.
В наше время эти альбомы отсканированы. Коллективом сайта MosDay.ru была произведена их тщательная обработка (кадрирование и ретушь), даны полные развернутые описания и дополнительно указаны краткие исторические справки.
Его книги являются источником, открывающим картины коммерческой Москвы эпохи становления и развития капитализма в Москве.
Он сохранил для потомков виды Москвы ушедшей. Благодаря ему мы можем смотреть и видеть то, чего ушло безвозвратно навсегда, и былой облик того, что осталось до наших дней.
"Вид Китай-города из Замоскворечья""Вид Китая-города с восточной стороны""Вид Китая-города с восточной стороны" "Вид Китая-города с восточной стороны" (снятый с колокольни церкви Спаса на Глинищах). "Варварка""Ильинка""Ильинка""Никольская""Никольская""Северо-Западная часть Кремля" Вид северо-западной части Кремля с Троицкого моста."Воздвиженка""Тверская""Тверская-Ямская""Вид из-за Москвы-реки"Вид Кожевников от Новоспасского монастыря.Вид с Высокояузского моста вниз по реке."Вид с Высокояузского моста""Спасо-Андроников монастырь""Садовая""Каланчевская""Преображенское""Преображенское кладбище" Москва-река"Вид из Дорогомилова""Вид из Дорогомилова"Празднование 900-летия крещения Руси 15 июля 1888 года."Временные торговые ряды""Здание присутственных мест" "Охотный ряд"Плевненский памятник (за Ильинскими воротами).Вид местности, прилегающей к церкви Успения Пресвятой Богородицы на Покровке."Лубянка""Софийка""Кузнецкий мост""Кузнецкий мост""Тверская""Тверской бульвар""Петровский бульвар"Чистый пруд (от Покровки). "Мазуринский дом призрения бедных"Арбат
Конечно, это только небольшая часть. Вечная память и глубокая благодарность!
