Какой он, Олег Борисов?

Колючий. Обаятельный. Гениальный Олег Борисов.

Олег Иванович Борисов (родился 8 ноября 1929, посёлок Яковлевский) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист СССР (1978). Лауреат двух Государственных премий СССР (1978, 1991).

Его отец был директором сельхозтехникума, а мама Надежда Андреевна - агрономом. Жизнь любила преподносить ему сюрпризы и первый был в роддоме. Родителям будущего актера вручили вместо мальчика девочку. После долгих слез и уговоров им отдали сына. Наверное, из-за этого и в кино, и на сцене роли, которые должен был сыграть он, доставались другим.

Да и с именем тоже все не так просто. Его мама, будучи под впечатлением от приезда бельгийского принца, назвала сына в честь него - Альбертом, а в детстве звала Аликом, а в школе-студии МХАТ стали звать Олегом, хотя по паспорту он всегда оставался Альбертом.

«Все началось с чемодана», — напишет в своем дневнике Олег Борисов, лауреат двух Государственных премий СССР, известный, любимый всеми артист и безнадежно больной человек. В это время он будет знать и о своей болезни, и о том, что просто обречен на ежедневную борьбу с ней. Поэтому в самых лучших его актерских работах читаются и трагическая обреченность, и бесконечное мужество. Принц Альберт и чемодан сухарей

До чемодана в его жизни тоже было много всего: счастливое предвоенное детство, работа трактористом и лесорубом в казахстанской эвакуации, учеба в школе-студии МХАТ. И даже другое имя, как сказвно выше.

Но по-настоящему для Олега все началось, когда мама сшила ему синий шевиотовый костюм и набила чемодан сухарями. С этим багажом он отправился в самостоятельную жизнь, из Москвы – в Киев, работать в тамошнем театре.

В 1951 году Олег Борисов окончил Школу-студию при МХАТ и стал актером Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки. Знаменитая скамейка возле театра Леси Украинки

Олег быстро стал любимцем киевской публики и поклонники ходили на спектакли, где играл Борисов. У артистов была возле театра любимая скамейка. Как-то летним днем, актеры сидели гурьбой, мимо проходила женщина с ребенком, который громко плакал. Кирилл Лавров засмеялся и сказал: "Меняю свою счастливую жизнь на его трагедию!"

Кадр с фильма "За двумя зайцами"

Жилья своего у актера не было и он жил, как и многие начинающие артисты, в гримерке театра. Это был огромный зал, на одной половине мальчики, на другой девочки. Денег на еду не хватало, кому родители присылали продукты, потом все делилось на актерскую ораву.

Всеми нами любимый фильм "За двумя зайцами", где Олег Борисов сыграл Голохвастова, принес актеру всесоюзную популярность. До сих пор мы смотрим этот замечательный фильм, слушаем пение артиста, смеёмся над его героем и понимаем, лучше никто бы сыграть не смог. Памятник Свириду Петровичу Голохвастову и Проне Прокоповне Серко

В 1999 году на Андреевском спуске в Киеве установили памятник, в честь легендарного фильма и его главных героев. Смотришь на это чудо и вспоминаешь знаменитую фразу Прони Прокоповны: " ...Клялись. Падали передо мною на колени. Сказали, что в груди шкварчит. А то шкварчала ваша папироска". Алла Латынская и Олег Борисов

После премьеры киноленты, в 1961 году, актер по требованию Министерства культуры вместе с делегацией уехал в Польшу. Руководство театра посчитало это, как самовольный выезд, хотя Борисов ехать не хотел, его заставили. Собрали состав театра и на собрании вынесли решение актера уволить. В газету написали письмо, подпись не поставила только одна Ада Роговцева. Вернувшись из поездки и узнав, что его уволили, Олег Иванович принимает решение вместе с семьей уехать в Москву. Семья Борисовых

Будучи еще совсем молодым актером, Олег зашел в гримерку Марии Сторожевой. Возле зеркала увидел фотографию, на который была снята девушка, с озорной улыбкой. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда.

Знакомство с Беретиком Многие актеры жили тогда прямо в театре. Олег зашел в гости к коллеге, актрисе Маше, и увидел у нее на столе маленькую, 5х7, фотографию, с которой улыбалась маленькая девушка в большом берете. — Маша, познакомь меня с этим Беретиком! – попросил он.

— Ты в своем уме? – изумилась Маша. – Это же дочка бывшего директора театра, Алла Латынская. Она только окончила школу, поступила в университет на журфак. С таким строгим отцом ей не до ухаживаний. Да и сама она... ну... недотрога! В общем, забудь.

Но Беретик запал молодому артисту в душу. Он постоянно думал о ней, и все просил Машу их познакомить. В ответ Маша просила отстать. Как часто бывает, все разрешила сама судьба. Она осторожно подтолкнула первокурсницу Аллу в спину, и та пошла домой не той дорогой, по которой ходила обычно, а мимо театра, где случайно встретила свою подругу Машу с каким-то худеньким пареньком.

— Алла, это Олег Борисов, очень хороший парень. Олег, это моя подруга Алла, — Маша поняла, что это знакомство неизбежно.

Олег уже давно знал, что он скажет. Мысленно он репетировал это знакомство десятки раз! Но тут на театральное крыльцо вышел кто-то еще, он смутился и смог только пробормотать, что хочет встретить Аллу из университета. Она посмотрела на него, улыбнулась и молча ушла. Но назавтра он уже ждал ее около университетского корпуса. Алла потом вспоминала, как Олег стоял под каштаном в черном пальто, закуривал, отвернувшись от ветра. Видно было, что очень волновался. И сердце девушки сжалось от радостного предчувствия.

Ухаживал Борисов за Аллой Латынской три года. Сначала девушка не воспринимала его всерьез, но потом поняла, что ей кроме Олега никто не нужен.

Молодые решили пожениться. Родители Аллы сразу приняли Олега, поняв, что он человек серьезный. А вот будущая свекровь, не сразу приняла невестку, пришлось актеру ее уговаривать и объяснять, что девушка любовь всей его жизни.

«Голос Америки» и белое платье Надежда Андреевна Борисова — мама Олега Борисова



- Подумай, сынок, всю жизнь себе испортишь.

Однако при киевских гостях женщина держалась радушной хозяйкой, скрывала тревогу. Один раз только не выдержала, сделала замечание отцу невесты:

- «Вы вчера вечером "Голос Америки" слушали. Зачем это? Это нехорошая станция!».

Но все как-то быстро устаканилось. Милая, улыбчивая девушка с каждой встречей все больше нравилась будущей свекрови, и она даже сама сшила Алле прекрасное свадебное платье.

Свадьбу сыграли 3 февраля 1954 года. Семейная жизнь протекала легко, вскоре у молодых родился сын Юрий, которого Борисов просто обожал. — Сынок, она тебе не пара, — мама под каким-то предлогом выманила Олега на кухню и вполголоса объяснила очевидные вещи: она экскурсовод на ВДНХ, подрабатывает портнихой, а Латынские.... Нет, ни к чему это.- Подумай, сынок, всю жизнь себе испортишь.Однако при киевских гостях женщина держалась радушной хозяйкой, скрывала тревогу. Один раз только не выдержала, сделала замечание отцу невесты:- «Вы вчера вечером "Голос Америки" слушали. Зачем это? Это нехорошая станция!».Но все как-то быстро устаканилось. Милая, улыбчивая девушка с каждой встречей все больше нравилась будущей свекрови, и она даже сама сшила Алле прекрасное свадебное платье.Свадьбу сыграли 3 февраля 1954 года. Семейная жизнь протекала легко, вскоре у молодых родился сын Юрий, которого Борисов просто обожал. Олег Борисов в фильме "Крах инженера Гарина"

В кино Олег Борисов снимался с 1955 года на киностудии имени Довженко. Он дебютировал в эпизоде в фильме Марка Донского "Мать", и только через пять лет сыграл в кино свою первую главную роль в картине "За двумя зайцами" незадачливого плута Голохвастого. Но комедийное амплуа за Борисовым не закрепилось, хотя он умел шутить - и смешно, и зло. Однако его комедийный талант остался почти не востребован.

Режиссеры в дальнейшем чаще использовали его актерский талант в ролях сомневающихся интеллигентов и трагических героев. Всего Борисов исполнил в кино более 70-ти ролей.

Он также был режиссером-постановщиком фильма "Стежки-дорожки" совместно с А.Войтецким.

В персонажах актера всегда жили бунт и противопоставление личности окружающему миру. Готовность к борьбе, постоянное внутреннее напряжение и огромный запас энергии выделяли персонажей Борисова, подчеркивая их неординарность и значительность.

Прекрасная работа Олега Борисова в фильме "Крах инженера Гарина" в 1973 году по роману Алексея Толстого запомнилась зрителям.

В комедии Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу" журналист Никитин в исполнении Борисова становился заметной фигурой благодаря игре актера.

Наиболее серьезные кинороли Борисова связаны с теми сценариями и картинами, в которых актеру было дано открыть трагическую обреченность. Именно Олег Борисов стал идеальным исполнителем главных ролей в фильмах Вадима Абдрашитова "Остановился поезд" в 1982 году, "Парад планет" в 1984 году и "Слуга" в 1988 году. В картине "Остановился поезд", играя следователя Ермакова, Олег Борисов создал образ догматика, для которого не существовали реальные люди с их ошибками, поражениями, болью и искалеченными судьбами. Закон истреблял в нем нравственность благодаря игре Борисова. Этот фильм случился в трудный для Борисова период: Абдрашитов решился пригласить его в свой фильм, несмотря на то, что его официально запретили снимать в кино. Дело было в том, что в 1980 году Олег Иванович отказался продолжать съемки в картине Александра Зархи "26 дней из жизни Достоевского" в разгар работы из-за принципиальных разногласий с режиссером. Он боялся, что в кино после этого фильма останется "опереточный Достоевский". И был наказан отлучением от кино на два года, а на съемочной площадке его заменил Анатолий Солоницын.

В "Параде планет" Борисов сыграл астрофизика Костина – человека, вырванного из реальности, а в фильме "Слуга" Борисов создал образ одного из хозяев умирающей державы партократа Гудионова, отдавшим свою душу ради власти. За роль в этом фильме Олег Борисов получил в 1989 году "Нику" в номинации "Лучшая мужская роль".

В "Проверке на дорогах" партизан Соломин также не внушал особых симпатий. Но был в его кинобиографии умный и влюбленный в свою профессию директор школы Свешников в картине Фрумина "Дневник директора школы" в 1975 году, и была картина "По главной улице с оркестром". Борисов часто играл не самых симпатичных людей. Таким был Рафферти в одноименном фильме, готовый на все ради спасения собственной шкуры.В "Проверке на дорогах" партизан Соломин также не внушал особых симпатий. Но был в его кинобиографии умный и влюбленный в свою профессию директор школы Свешников в картине Фрумина "Дневник директора школы" в 1975 году, и была картина "По главной улице с оркестром".

Многие считали, что у Олега сложный, колючий характер. Он мог настаивать на своем виденье ролевой игры, очень тщательно подходил к репертуару, никогда не приходил не подготовленным, всегда серьезно и ответственно относился к своей работе. В 1989-1990 годах Олег Борисов выступал на сцене МХАТа, а с 1989 года - в Центральном театре Советской Армии, где он запомнился зрителям исполненной ролью императора Павла в "Павле I" Д.С.Мережковского.Многие считали, что у Олега сложный, колючий характер. Он мог настаивать на своем виденье ролевой игры, очень тщательно подходил к репертуару, никогда не приходил не подготовленным, всегда серьезно и ответственно относился к своей работе. В 1964 году Борисов перешел в труппу Ленинградского Большого драматического театра имени Горького, где под руководством Товстоногова актер создал яркие запоминающиеся образы принца Гарри в "Короле Генрихе IV" Шекспира, Григория Мелехова в "Тихом Доне" Шолохова, и сыграл роль Сиплого в "Оптимистической трагедии" Вишневского.В кино Олег Борисов снимался с 1955 года на киностудии имени Довженко. Он дебютировал в эпизоде в фильме Марка Донского "Мать", и только через пять лет сыграл в кино свою первую главную роль в картине "За двумя зайцами" незадачливого плута Голохвастого. Но комедийное амплуа за Борисовым не закрепилось, хотя он умел шутить - и смешно, и зло. Однако его комедийный талант остался почти не востребован.Режиссеры в дальнейшем чаще использовали его актерский талант в ролях сомневающихся интеллигентов и трагических героев. Всего Борисов исполнил в кино более 70-ти ролей.Он также был режиссером-постановщиком фильма "Стежки-дорожки" совместно с А.Войтецким.В персонажах актера всегда жили бунт и противопоставление личности окружающему миру. Готовность к борьбе, постоянное внутреннее напряжение и огромный запас энергии выделяли персонажей Борисова, подчеркивая их неординарность и значительность.Прекрасная работа Олега Борисова в фильме "Крах инженера Гарина" в 1973 году по роману Алексея Толстого запомнилась зрителям.В комедии Эльдара Рязанова "Дайте жалобную книгу" журналист Никитин в исполнении Борисова становился заметной фигурой благодаря игре актера.

Сложный человек Кирилл Лавров в роли Петра Мелихова и Олег Борисов в роли Григория Мелихова в спектакле академического Большого драматического театра имени М.Горького «Тихий дон»

Они прожили вместе всю жизнь. Сначала в Киеве, потом, после звездной роли Олега в фильме «За двумя зайцами» — в Москве, в Ленинграде и опять в Москве. В безалаберном и веселом актерском мире преданность Олега Ивановича жене выглядела немного странной. Его назвали: «семьянин Борисов». Другие актеры запутывались в сложных романах, всю дорогу делали какие-то мучительные выборы. У Борисова все в жизни было разложено по полочкам, как после генеральной уборки: жена, сын Юрий, театр, кино, работа на радио, любимый пес Кеша.

Его считали человеком, неспособным на компромиссы, обвиняли в высокомерии. Он удивлялся: какие компромиссы, зачем? Все просто: любить – жену, работать – по-честному, с полной отдачей, уважать и не предавать себя. Но с ним и правда было сложно, как раз из-за этого его четкого понимания, что хорошо, что плохо, что допустимо, что нет...

Однажды Кирилл Лавров, с которым Олег Борисов работал в одном театре, заболел и попал в больницу. Борисова попросили заменить его в спектакле. Олег на два дня забрал сына из школы, и они вместе безвылазно зубрили роль: сын подавал реплики за партнеров.

Борисов сыграл тогда блестяще, и выходил в этой роли на сцену, пока Лавров не поправился. Через некоторое время Кирилла Лаврова пригласили на съемки, и Борисова снова попросили его подменить. Он спокойно отказался: одно дело помочь, когда человек заболел, другое – быть на скамейке запасных, мальчиком на побегушках.

- «Говорили, что я зазнался. Мне это всю жизнь говорили», — вспоминал потом актер.

Младший брат Лев Борисов

Жизнь всегда сложнее наших представлений о ней, даже самых лучших и правильных. Младший брат Олега Борисова, Лев Борисов, долгое время не мог решить свои проблемы с алкоголем. Наверное, Олег понимал, что правильно будет оставить брата самого разбираться с его пьянством, но первое время он только и делал, что устраивал его на работу в разные театры (понятно, что зря – Лев пил так, что с работой это было несовместимо). С присущей ему прямотой Олег говорил Льву все, что думает о его образе жизни, а Лев обижался, что родной брат не хочет его понять. После одной страшной ссоры братья не виделись и не разговаривали 25 лет.

Льва спасла любовь: на гастролях он познакомился с женщиной, которая стала его второй женой. Артист бросил пить, стал совсем другим человеком, помирился с братом. Известность ко Льву Борисову пришла уже в зрелом возрасте: после роли Антибиотика в «Бандитском Петербурге».

В 1990 году актера пригласили сниматься в болгарском фильме "Единственный свидетель". Этот фильм получил много наград, в том числе отметили игру Олега Борисова и наградили кубком Вольпи за лучшую мужскую роль. Но когда набирали советскую делегацию, места для актера не оказалось. Что интересно, в киноленте убрали весь текст, и герой Борисова получился молчаливым. Наградили актера за то, как он умел молчать. Больше никто из русских актеров не был удостоен Кубка Вольпи за мужскую роль.

В фильме "Крах инженера Гарина", Олег Иванович сыграл отрицательную роль. Он сумел передать жесткий характер героя, который ради славы и богатства готов уничтожить все вокруг. Это одна из самых ярких ролей актера. Олег Борисов, кадр из фильма "Остров Сокровищ"

С 1983 года играл в МХАТе, потом создал свой театр "Антреприза Олега Борисова". Он был очень преданным своему театру и своей семье, его так и назвали "Семьянин Борисов". Его жена всегда понимала и ценила мужа, он ей отвечал взаимностью, был мудрым, заботливым и терпеливым. Они прожили вместе 40 лет, из них 16 лет вместе боролись с тяжелым недугом - хроническим лимфолейкозом.

Актер будучи уже больным продолжал сниматься в фильмах. В 1982 году ему предложили роль Джона Сильвера в киноленте "Остров сокровищ", с которой он блестяще справился. Его персонаж был отрицательным героем, но Борисов сумел передать характер пирата, который был и жестким, и умным, и хитрым, а в некоторых моментах - человечным. В последние месяцы болезни Олег Иванович начал быстро угасать, хотя жена и сын не верили, что он может умереть.

Прощай, Беретик Актер Олег Борисов с сыном режиссером Юрием Борисовым.

Последние 16 лет своей жизни Олег Борисов тяжело и неизлечимо болел. О том, что у него хронический лимфолейкоз, знали только близкие. Последние месяцы жизни актер провел в больнице, и Алла всегда была рядом. В больнице они отметили сорокалетие своей свадьбы... Однажды он обнял ее и сказал:

- "Наверное, мне пора уходить".

Когда стало совсем плохо, актера перевели в реанимацию. В последний раз, когда он пришел в сознание, посмотрел на жену и спросил:

- "Как же вы теперь без меня...".

В своем дневнике он написал: «Наверное, Кеша не дождется хозяина домой».

Кеша, это колли – такой же бескомпромиссный и верный, как хозяин, умер на сороковой день после него. Просто лег на то место, где всегда сидел Олег Иванович, и больше не встал...

А весной высохли две акации, которые когда-то посадил артист. Может когда человек умирает, он забирает то, что ему дорого было при жизни?

Олег Борисов умер 28 апреля 1994 года в Чистый Четверг, а хоронили артиста на Пасху 1 мая. В такой праздник не хоронят, но священник, сказал, чтобы его похоронили в этот день. Есть предание, люди умирающие в такой праздник, не стоят перед Страшным судом. Они чисты душой...

Борисов много работал на радио как чтец и постановщик радиоспектаклей. Олег Борисов писал дневники - 20 лет он доверял бумаге самое сокровенное. Последние записи в нем сделал за две недели до смерти. И как-то обронил сыну Юрию: "Когда меня не станет, не спеши это публиковать". Лишь пять лет спустя, накануне юбилейной даты: 8 ноября, когда актеру исполнилось бы 70, дневники Олега Борисова - книга "Без знаков препинания" - увидела свет. Название для будущей книги-дневника он придумал сам – "Без знаков препинания".

Олег Борисов скончался 28 апреля 1994 года. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Могила Олега Борисова.

Некоторые роли.

Когда поют соловьи (1956)