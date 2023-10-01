Беседа о Л.М. Кагановиче

Часть 1:
https://w ww.youtube.com/watch?v=m0ZV05Gy0t4
Часть 2:
https://w ww.youtube.com/watch?v=zYTWbGvSTW0
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Часть 1:
https://w ww.youtube.com/watch?v=m0ZV05Gy0t4
Часть 2:
https://w ww.youtube.com/watch?v=zYTWbGvSTW0
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