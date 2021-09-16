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Живая азбука. Саша Черный

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Живая азбука. Саша Черный

Живая азбука. Саша ЧерныйЧёрный, Саша (1880-1932). Прижизненное издание.
Живая азбука [Текст] : [стихи] / Саша Черный ; рисовал Ф. Рожанковский. - Париж : Издание Т-ва "Н. П. Карбасниковъ", 1926. - 37, [2] с. : ил.; 28 см.

Вот что писал о книге рецензент, хорошо знавший поэта:

Его особенность - это мягкий, сочный юмор, который блестит, как искры смеха, в глазах ребенка. Живая азбука - прелестная книга, которую перелистываешь с невольным уважением, как будто вспоминаешь свой первый лепет, свои первые шаги, свои первые игрушки....

«Каждая буква в этом букваре сопровождается соответствующим рисунком. Слон ужасно заболел. Сливу с косточкою съел. Наивность рисунка вполне соответствует тексту. Слон с завязанным животом беспомощно лежит на спине и, видимо, очень страдает, бедняга. Я не сомневаюсь, что эта книга Саши Черного будет иметь большой успех. Она стоит того. По такой книге и весело, и приятно учиться грамоте. Рисунки г. Рожанковского превосходны» (Яблоновский А.

«Живая азбука» // Возрождение. 1927. 24 февраля).
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша ЧерныйЖивая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный

Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
Живая азбука. Саша Черный
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А вот другое издание этой же Азбуки, 1914 года:Живая азбука. Саша ЧерныйЖивая азбука. Саша ЧерныйЖивая азбука. Саша Черный

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