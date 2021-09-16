Азбука Шервинского - Конашевича

"Азбука в картинах" Александра Бенуа

Азбука Елизаветы Бём

«Веселая азбука» Добужинского

Азбука Стрекаловой, 1899 год

Русская Азбука - послание к славянам

«Азбука красноармейца» Д. Моора

Советская азбука (Маяковский), 1919 года

Живая азбука. Саша Черный

Чёрный, Саша (1880-1932). Прижизненное издание.

Живая азбука [Текст] : [стихи] / Саша Черный ; рисовал Ф. Рожанковский. - Париж : Издание Т-ва "Н. П. Карбасниковъ", 1926. - 37, [2] с. : ил.; 28 см.

Вот что писал о книге рецензент, хорошо знавший поэта:

Его особенность - это мягкий, сочный юмор, который блестит, как искры смеха, в глазах ребенка. Живая азбука - прелестная книга, которую перелистываешь с невольным уважением, как будто вспоминаешь свой первый лепет, свои первые шаги, свои первые игрушки... .

«Каждая буква в этом букваре сопровождается соответствующим рисунком. Слон ужасно заболел. Сливу с косточкою съел. Наивность рисунка вполне соответствует тексту. Слон с завязанным животом беспомощно лежит на спине и, видимо, очень страдает, бедняга. Я не сомневаюсь, что эта книга Саши Черного будет иметь большой успех. Она стоит того. По такой книге и весело, и приятно учиться грамоте. Рисунки г. Рожанковского превосходны» (Яблоновский А. «Живая азбука» // Возрождение. 1927. 24 февраля).















































































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А вот другое издание этой же Азбуки, 1914 года: