Засилье мигрантов. Нет – мы не хотим, как во Франции

В последнее время трудно не заметить в городах России и, прежде всего, в Москве, возросшее число мигрантов из Средней Азии. Официально по данным МВД в РФ сейчас проживает 6,6 млн иностранных граждан. Однако в реальности число гораздо выше – дело в том, что часть приезжих уже успела легализоваться – иногда даже не зная русского языка, но задействовав связи в диаспорах.

«На сегодняшний момент, вместе с переселенцами, я так называю людей, которые уже успели получить гражданство РФ и уже являются гражданами, где-то около 15 миллионов. Москва больше всего потребляет мигрантов», – говорит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Основными регионами, где размещается эта публика, являются Москва и Питер, а также Кубань, Сибирь, Приморье, Амурская область. При этом приезжие стремительно легализируются благодаря активности своих диаспор, имеющих мощное лобби в чиновничьей среде. Чтобы не быть голословным приведу цифры. В 2011 году гражданство РФ получили 6152 таджика, а в 2022 –м уже 173634.

Как вы думаете, сколько из этих «новых русских» сейчас выполняет гражданский долг в зоне СВО? Вопрос риторический. Тогда зачем они нам?

В их прибытии к нам в страну заинтересованы представители крупного бизнеса, структуры ЖКХ и строительный комплекс, прежде всего, Столицы. Ведь платить им надо намного меньше, чем россиянам, а работают они по 12 часов в сутки, признал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, отвечающий за строительство в стране. А это значит, что в среде русских безработных станет еще больше. Парадокс в том, что небывалый наплыв мигрантов наблюдается в нашу страну, где 7 процентов безработных. Вместо того, чтобы обеспечить население достойной работой, доведя уровень зарплаты до приемлемого для местных, наше руководство завозит толпы низкоквалифицированной рабсилы, представители которой с трудом понимают по-русски.

Пример – засилье таксистов из Средней Азии. Они не то, что города не знают, они и понимают с трудом, куда пассажиру нужно приехать. Почему так? А все потому, что власти еще в 2017 году максимально облегчили мигрантам устройство в такси. В связи с тем, что новые «таксеры» с правилами дорожного движения практически не знакомы, число ДТП с их участием растет кратно. В 2021 году их было 5000, а в 2022 – 43000.

Угадайте, что подвигло наших чиновников на этот шаг? Верно! Материальная заинтересованность! А кто же их заинтересовал? Отвечу! Диаспоры из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии – параллельные властные структуры, активно действующие в нашей стране. Приезжая в любой город России, их соотечественник идет не в местные органы власти, а в диаспору, заносит денег и они, через свои мутные схемы, без чиновничьей волокиты, обеспечивают его и необходимыми документами и трудоустройством. А если он преступит закон РФ, в дело снова мгновенно включится диаспора, которая сделает все, чтобы преступника спрятать, выгородить и отмазать.

Диаспора, по сути это национальная ОПГ, имеющая жесткую иерархию и общак, который пополняют земляки. Эти структуры легко обходят принятые в России законы, благодаря коррупционным связям в разных органах: от миграционных до правоохранительных.

И эти связи они все активнее используют, поскольку в России все больше фактов агрессии по отношению к местным жителями и нарушения существующих порядков, т.н. приезжими. ВрИО зам.нач. ГУ по вопросам миграции МВД РФ Кулешко сообщил о росте преступлений в среде мигрантов. В первом квартале 2023-го приезжими из Средней Азии совершено более 11700 преступлений. Это на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Поскольку надежды на действующие власти и наши правоохранительные органы было мало, местные жители России вынуждены были самоорганизоваться и создать Русскую общину, которая сейчас вместе с подобными общественными организациями активно отстаивает интересы соотечественников.

Это сетецентричная организация, действующая по всей России, где каждая община самодостаточна, а координирующий центр оснащает их ресурсами, сервисами и методиками.

В сущности, это сообщество является платформой для объединения русских людей по принципу взаимопомощи.

Представляю, как всевозможные либерасты сейчас взвоют, пытаясь обвинить единение русских в своей собственной стране, в национализме или, даже нацизме. Только не угадали! Как пояснил один из ведущих координаторов общины Андрей Ткачук, в Русскую общину может вступить любой гражданин России, признающий себя русским, говорящий по-русски, исповедующий и признающий Великую русскую культуру. И совершенно не важно, какая в жилах течет кровь, и в какой пропорции. То есть, никакого нацизма или сионизма, определяющего происхождение по папе или маме.

Главное, чтобы новый общинник признавал миссию Общины, которая заключается в возрождении истинного духа русского народа, русской традиции, культуры и веры чтобы снова сделать Россию сильным государством.

Община считает необходимым массово создавать местные организации Русских общин и устанавливать горизонтальные связи между ними, заниматься развитием русского самоуправления и предпринимательства, и добиваться объединения русских людей для оказания взаимопомощи друг другу во всех областях жизни. Не только в экстренных ситуациях, но и оказания посильной постоянной помощи тем, кто в ней нуждается из числа членов общины. Чтобы каждый чувствовал, что он не один и может рассчитывать на любую помощь и обеспечение его безопасности силами братьев и сестер по общине.

Собственно эту идею довольно просто выразил в беседе с автором Андрей Ткачук.

«Вот выйди и крикни сейчас на улице: «Русских бьют!». Кто откликнется? То-то! А надо, что бы сразу же люди реагировали, проявляя солидарность. Ведь беда в том, что приезжие из Средней Азии, даже не зная друг друга, довольно быстро сплачиваются, находясь в чужой для них стране. Мы же, в своей собственной, разобщены. Поэтому мигранты наглеют все больше и больше. Но вся эта публика смелая, когда семеро на одного. Как только они видят, что против них выступают люди, которые их не боятся и готовы отстаивать свои интересы, они быстро сдуваются. К сожалению мигранты еще у себя дома зачастую настроены специфически по отношению к русским, ведь в своих национальных образованиях они изгнали основную часть русского населения, которое и создавало из их кишлаков города, развивало культуру и искусство, двигало науку и промышленность. Выгнав их, они срубили сук, на котором сидели и теперь вынуждены искать заработок за границей. При этом они не понимают, и не хотят понять, что в бедах своих национальных образований, виновны они сами. Но местные элитки разжигают русофобию на местах, чтобы указать на внешнего врага, а не на собственные ошибки. Кстати, и наши заклятые друзья с Запада охотно финансируют эту деятельность и достигли в этом немалого. Также надо заметить, что они исповедуют более агрессивную и нетерпимую к другим религиям версию Ислама. Этим, в частности, объясняется безобразный акт святотатства, когда мусульманин в праздник Курбан Байрам ворвался в православный храм в Красноярске и разбросал мясо жертвенного барана. При этом выкрикивал угрозы в адрес священников и прихожан. Члены Русской общины были крайне возмущены таким кощунством и массово написали заявления в Следственный комитет России. В результате были приняты меры к данному мерзавцу. Поскольку это расходится с Исламом, который исповедуют мусульмане России, муфтий Красноярска, где случилось это, жестко осудил этот факт, сказав, что данный фигурант действовал по указке зарубежных спецслужб и потому должен отвечать по всей строгости российских законов. Именно с гостями, заряженными таким негативом, мы и сталкиваемся в своих городах. Зачастую конфликты возникают из-за детей. Мигранты по указанию своих диаспор четко отрабатывают направления своей деятельности в России. Запугать наших детей изначально – значит вырастить поколение, которое будет бояться поднять глаза на приезжего кишлачника. Задачка с дальним прицелом. В школах, где учатся дети мигрантов, их становится все больше, и избиение несколькими более старшими по возрасту «нацкадрами» одного младшего пацана – дело распространенное. Их родители учат унижать наших детей, заставлять извиняться по надуманному поводу, даже вставая на колени. К сожалению, школьная администрация часто встает не на сторону русских. И здесь тоже Русская община отстаивает интересны соплеменников, ибо недопустимо запугивание наших детей. К сожалению, случаев нападения на русских, их избиения становится с каждым днем все больше. Одним из первых выступлений Русской общины была реакция на просьбу о помощи одного из домов города Москвы, где группа мигрантов выгнала русских детей со спортивной площадки. Довольно оперативно приехали несколько взрослых русских мужиков, и предельно доступно, для этой публики, разъяснила, что мы у себя дома, а они к нам приехали на заработки. И вести себя должны соответственно. После этого видео попало в сеть. Моментально на это отреагировало МВД. Как же так? Почему Русская община самостоятельно решала этот вопрос? Почему не обратилась в органы полиции? И получило на прямой вопрос такой же прямой ответ: «На наши обращения мы получаем обычно ответ: «Ведь никого не убили? Вот когда убьют…». Возразить защитникам правопорядка было нечего, но к чести их надо признать, что реакция была довольно оперативной и правильной. Для связи с Русской общиной был выделен специальный чиновник высокого ранга, и Русская община стала действовать в связке с полицией. Вот пример. Как уже было сказано выше, количество трудовых мигрантов выросло настолько, что, например, в Котельниках сейчас проживает не более 20% русских. Там живут не одинокие мигранты, приезжающие на работу вахтовым методом, а целые семьи. Моя давняя знакомая еще по работе на Камчатке, дама отнюдь не робкого десятка, способная за себя постоять, в свое время смело говорившая на одном языке с Камчатским браконьерами, недавно призналась, что испытывает страх, когда несколько раз в неделю вынуждена приезжать в Котельники, контролируя торговые точки бизнеса. Русская община, совместно с органами полиции провела в Котельниках (и не только) рейд по выявлению и задержанию незаконных мигрантов, мест незаконного проживания – «резиновых» квартир, где живет по 40-50 человек. В первый же заезд было выявлено около ста незаконных мигрантов, на некоторых сразу завели уголовные дела, а других экстренно депортировали.

После нескольких встреч инициативной группы Русской общины и администрации городского округа Котельники на улицах района вновь заметно оживление сотрудников силовых ведомств, видно, что работа идет, приезжих задерживают, а, значит, есть повод для оптимизма. В Котельниках силовики продолжают проверять законность организации молельных комнат в жилых кварталах, а также случаи зафиксированного этнокриминала. Самое ужасное то, что гетто мигрантов в Котельниках расположено прямо в Управлении по вопросам миграции МВД по Московской области. Поэтому сейчас к проблеме мигрантов в Котельниках подключилась уже ФСБ».

Кстати, активность наших правоохранительных органов в разных городах России была сразу же замечена диаспорами на местах, а от них полетели сигналы в Душанбе. В итоге МИД РТ заявил протест, потребовав от МИД РФ, согласовывать такие действия наших правоохранительных органов с руководством Таджикистана.

Амоммали Рахмон совсем, видимо, потерял связь с реальностью и забыл, что к власти его привел наш спецназ. Был он тогда всего лишь председатель колхоза и авторитетные люди Таджикистана звали его тогда просто – Амоммалишка.

К чести нашего МИД, он отреагировал должным образом, указав направление движения таджикским коллегам. Естественно, действия правоохранителей продолжились. Так, 20 июня по факту обращения столичной Русской общины в правоохранительные органы, были проверены два подозрительных адреса на территории ЗАО Москвы, по улице Давыдковская. Силовики выявили ряд нарушений, и в итоге 18 незаконных мигрантов будут депортированы на Родину. Кроме того, к ответственности привлечены нерадивые и беспринципные хозяева «резиновых» квартир.

Активно работают юристы Русской общины, отстаивая интересы сограждан. Так, например, в арендуемом помещении трёхэтажного жилого здания по адресу ул. Октябрьская, дом 21 в подмосковном городе Электросталь в антисанитарных условиях живут мигранты. Вход в хостел через подъезд жилого дома, но с жильцами данный факт не согласован. В итоге юристы помогли написать жалобу в Жилинспекцию, перечислив в жалобе целый ряд нарушений Жилищного кодекса. Правда, там решили отделаться отпиской, забыв, что согласно статьи 20 ЖК, соблюдение кодекса – прямая обязанность жилищной инспекции. В итоге юристы вместе с гражданами готовят жалобу в прокуратуру.

Другой случай в подмосковном Обнинске. В Русскую общину Обнинска обратилась семья, которой созданы невыносимые условия проживания. Мигранты незаконно проживают в квартире сверху, шумят, затапливают квартиру, мусорят, льют потоки грязи по окнам балкона. Всех прелестей не перечислить. Русская община готовит заявления с требованием возбудить уголовные дела за незаконное предпринимательство, как по хозяйке квартиры, которую занимают мигранты в Обнинске на ул. Гагарина, так и в доме на Киевском шоссе, где при проверке вскрылась подобная ситуация.

К сожалению, юристы вынуждены включаться и по действительно трагическим фактам. Так, например, 20 июня 2023 года в драке с мигрантами на Сортировке погиб екатеринбуржец. Пока говорить о результатах рано, но Община включилась в дело и держит его на контроле.

К сожалению, фактов массовых драк с мигрантами становится все больше. Например, в Новой Москве в деревне Кокошкино, видимо, придется создавать отряды самообороны из местных жителей. Их постоянно пугают мигрантские разборки. Таджики и узбеки делят русскую землю за право тут работать. И таких случаев хватает.

Поэтому необходимо отдавать себе отчет в том, что миллионные иностранные диаспоры являются для России бомбой замедленного действия. Учитывая то, что численность ВС РФ в настоящее время меньше миллиона человек и находятся они на войне, нужны экстренные меры по наведению порядка. Все мы видим в новостях массовые беспорядки , устроенные мигрантами во Франции. Не думаю, что кто-то из нас хотел бы увидеть это в России.

И потому нам также нужны реальные действия по самоорганизации и самообороны для защиты нас, наших семей и нашей Родины от внутренней угрозы, которую создали власти бездумной миграционной политикой.

Русская община активно работает и в этом направлении, обучая желающих рукопашному бою и прядку, и правилам пользования оружием, имеющимся у граждан. Также для сплачивания сограждан проводятся массовые мероприятия. Так, например, прошлым воскресением в Реутове прошел праздник единения славян. В празднике участвовало много народу из Москвы и разных районов Московской области. Были проведены мастер-классы по народному виду единоборства Буза и другие спортивные мероприятия.

К сожалению, надо признать, что далеко не все наши соотечественники правильно понимают назначение таких праздников. Моего товарища, который повесил в своем подъезде объявление о Празднике в Реутове, обвинила соседка в национализме. И кто? Одна из представительниц либералистической гламурной публики, которая не в состоянии ответить, кому поставлен памятник «Медный всадник». То есть работа предстоит и здесь большая, поскольку надо возвращать в сознание нацию.

Русская община активно борется за здоровое общество, основой которого является крепкая и многодетная семья. Именно многодетная, как было встарь.

Одними из основных направлений деятельности общины является борьба с абортами. Наше государство на это смотрит сквозь пальцы, а, между тем, это – самое настоящее детоубийство, за которое еще лет двести назад можно было лишиться жизни.

На закате Российской Империи женщин от этого тяжкого греха удерживала вера в Бога. Большевики объявили, что Бога нет, и в доказательство плюнули в небо. Но уже при Сталине аборты стали уголовно наказуемы. Правда после Сталина на данное преступление государство стало смотреть сквозь пальцы, а сейчас и вовсе глаза закрыло.

Против убийства младенцев во чреве сейчас активно выступает лишь РПЦ да Русская община с союзными организации подобной направленности. А население России между тем сокращается год от года.

Русская Община активно поддерживает наших воинов, сражающихся с нацистской нечистью на полях Малороссии. Сбор гуманитарной помощи для региональных организаций, действующих сейчас по всей стране, дело обычное.

Дорогу осилит идущий. В добрый путь, Русская община!

https://www.politnavigator.net/zasile-migrantov-net-my-ne-kh...