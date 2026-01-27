Мы из Советског...
Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза

После распада Советского Союза в 1991 году, большая часть искусства в общественном пространстве погибла. В социалистических странах доминирующим стилем искусства был соцреализм, прославляющий пролетариат и гражданские победы. Особой популярностью пользовались мозаики: яркими панно, героями которых становились политические деятели, рабочие, пионеры, ученые и космонавты, украшали заводы, школы, метро и автовокзалы.

Многое не сохранилось, к сожалению. Но вот часть еще до сих пор живет. И вроде у нас некоторые спохватились и даже занимаются реставрацией, что весьма радует. Потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых. это тоже наша история. А к истории надо относится бережно.Фотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №1 - BigPicture.ruЯ не знаю всех мест, где они находятся, поэтому будет без подписи.Фотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №2 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №3 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №4 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №5 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №6 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №7 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №8 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №9 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №10 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №11 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №12 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №13 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №14 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №15 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №16 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №17 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №18 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №19 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №20 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №21 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №22 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №23 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №24 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №25 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №26 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №27 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №28 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №29 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №30 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №31 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №32 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №33 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №34 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №35 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №36 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №37 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №38 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №39 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №40 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №41 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №42 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №43 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №44 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №45 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №46 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №47 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №48 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №49 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №50 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №51 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №52 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №53 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №54 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №55 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №56 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №57 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №58 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №59 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №60 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №61 - BigPicture.ruФотография: Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза №62 - BigPicture.ru

Предыдущие материалы:

Советские мозаики
Советская мозаика и фрески
Частицы красоты. Народная карта

