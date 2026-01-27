Уникальные мозаики, сохранившиеся со времен Советского Союза

После распада Советского Союза в 1991 году, большая часть искусства в общественном пространстве погибла. В социалистических странах доминирующим стилем искусства был соцреализм, прославляющий пролетариат и гражданские победы. Особой популярностью пользовались мозаики: яркими панно, героями которых становились политические деятели, рабочие, пионеры, ученые и космонавты, украшали заводы, школы, метро и автовокзалы.

Многое не сохранилось, к сожалению. Но вот часть еще до сих пор живет. И вроде у нас некоторые спохватились и даже занимаются реставрацией, что весьма радует. Потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых. это тоже наша история. А к истории надо относится бережно. Я не знаю всех мест, где они находятся, поэтому будет без подписи.

