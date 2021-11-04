Пенжинская ПЭС - не единственный проект Белоусова

На севере России, в Архангельской области находится небольшой городок Мезень. В настоящий момент его население составляет чуть более 3 тысяч человек. Между тем, город был основан еще в конце XVIII века, а земли русского Севера осваивались начиная с древних времен.

Разумеется, и Мезень, и окружающая его территория в настоящее время находится на стадии вымирания. Думаем, причины всем понятны. Однако активное развитие водородной энергетики, куратором которой является первый вице-премьер Андрей Белоусов, может вдохнуть в территорию новую жизнь

В целом хотелось бы отметить, что потенциал Белого моря, на наш взгляд, остается нераскрытым. Белое море не рассматривается ни как транзитная артерия, ни как северные торговые ворота России. Ставка на Мурманск является абсолютно оправданной, но тот же Архангельск и другие действующие/потенциальные порты незаслуженно обделены вниманием.

На изображенной выше карте мы видим три губы: Онежскую, Двинскую и Мезенскую. В последней высота приливов составляет 10 метров, что делает ее идеальной для строительства приливной электростанции. Нового здесь ничего придумывать не нужно.

Соответствующий проект строительства Мезенской ПЭС разрабатывался и в СССР, и в 2000-х годах.

Предполагаемой мощность Мезенской ПЭС - 8 ГВт, стоимость строительства оценивалась в 10 млрд долларов.

Сейчас же правительство предполагает увеличить мощность Мезенской ПЭС до 12 ГВт.

Разумеется, ПЭС нужна для производства "зеленого" водорода. Ранее все проекты ПЭС, начиная от Мезенской, заканчивая Пенжинской не реализовывались по двум причинам.

Во-первых, их стоимость как производителей электроэнергии слишком высока. Учитывая тот факт, что, как правило, они находятся в отдаленных районах. Следовательно, для доставки электроэнергии до потребителей необходимо строить еще и инфраструктуру передачи электроэнергии. Разумеется, куда проще построить газовую электростанцию рядом с потребителями.

Во-вторых, ПЭС вырабатывают так много электроэнергии, что девать ее попросту некуда. А малые ПЭС строить также экономически нецелесообразно. В этом случае себестоимость электроэнергии (если учитывать капитальные затраты) будет высокой.

Однако сейчас, когда начала развиваться водородная энергетика, вновь появилась потребность в приливных электростанциях и строительстве рядом с ними заводов по производству водорода.

Но вернемся в проекту Мезенской ПЭС. На ее базе предполагается производство 500 тысяч тонн водорода к 2030 году и 1 млн тонн водорода к 2033 году. Масштабы, действительно, впечатляют.

Мезенский проект

Если оперировать правительственными цифрами, согласно которым экспорт 1 млн тонн водорода будет приносить России 210 млрд рублей экспортной выручки, получается, что небольшой ныне умирающий городок Мезень будет генерировать 105 млрд рублей к 2030 и 210 млрд рублей к 2033 году.

К слову, ВРП всей Архангельской области в 2018 году составил 514 млрд рублей. В текущих ценах это примерно 585 млрд рублей. Получается, что Мезень будет создавать примерно треть ВРП всего региона.

Как видим, развитие водородной энергетики, помимо всех известных целей, будет также решать и проблему депрессивных регионов и территорий.

Дополнительные доходы, которые станет получать и Архангельская область, и Камчатский край, сделают эти субъекты самодостаточными единицами, которые решат все свои социально-экономические проблемы и, возможно, превратятся в регионы-реципиенты.

Константин Двинский