Стихи о главном 23

ПРО ПАРНЕЙ ИЗ ШТОРМ Z

А над войною вновь встают цветы.

Сплошь босяки: ромашка, лютик, клевер.

Их вкривь и вкось полощет чёрный ветер.

Контуженный, затянутый в бинты.



Кудрявый клевер, пепел да зола.

К чему костыль? Одна нога удержит,

Пока башку осколками не срежет,

А кровь не смоет первая роса.



Гадает на ромашке шмель-дурак.



Вдали кукушка - никого не любит.

Когда к виску приставят чёрный «люгер»,

Что скажешь ты на это? Слышь, чувак?



Босóте век на фронте куковать.

И шмель жужжит, блатной кукушке вторя.

В помятой кружке чифирёк от горя.

Да сахарок, чтоб горечь подобрать.



Скажи, кукушка, мы то здесь причём?

Броня крепка, и нет быстрее танков,

Но где-то там, на стыке наших флангов,

Кукует, сука... Значит, поживём.

© Андрей Звягин

Художник – Я вижу

БЕРЕГИНЯ

Серенькая, взбалмошная птаха,

Не кукуй напрасно годы мне.

Пропотела рваная рубаха,

Опустела фляжка на ремне.

Пятый день кукуешь непрерывно,

Пятый день испытываешь дух.

Закурю, закашляюсь надрывно,

И в траву густую упаду.

Пятый день брожу - отстал от роты,

Ранен вскользь, но крови потерял,

Рядовой обстрелянной пехоты...

Лес кругом - ни тропки, ни жилья.

Пил из лужи ржавую водицу,

Землянику ел, искал грибы.

Без своих солдату не годится

Отыскать удачи у судьбы.

Не кукуй, кукушка. Мало толку,

Видно здесь, в чащобе погибать.

Ни груздя, ни рыжика под ёлкой,

Никакого съестного гриба...

Пропорхнула серенькая птичка,

Подлетела, села у дупла.

Заглянул в дупло,

а там лисички,

да орехи -

Белка припасла.

Подкрепился. Шаг, другой и третий,

Через чащу вышел к озерку,

Глядь - дорога белой лентой светит,

БТэРы мчат по большаку.

Наши! Слава Господи! -

Ликую,

Ковыляю, радость не тая.

А кукушка мне воследКукует -Берегиня верная моя.

© Евгения Сергеева

АНТОНОВСКИЙ МОСТ...

Антоновский мост,

Антоновский мост...

не чокаясь - тост

за этот погост,

идешь в полный рост

и нервы в нахлест,

в штурмовке не прост -

Антоновский мост,

как серый нарост

херсонских корост,

причина для слез -

Антоновский мост,

храни нас Христос,

молитва и пост,

как вечный вопрос -

Антоновский мост,

и души средь звезд

из тел, как из гнезд,

на небо вознес -

Антоновский мост...

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

Привет, читатель одинокий,

Давай с тобой поговорим

Через простые эти строки

Что так понятны нам двоим

Привычной формой стихотворной,

Работой мысли плодотворной

Сравнений ярких новизной

И слов сакральных глубиной.

Поговорим о нашей жизни

Традиционно непростой

То перестройка, то застой

Достались дорого Отчизне

И всякий заграничный босс

Мечтал пустить нас под откос...

Но каждый раз мы выживали,

Лечили раны через боль

Дома из пепла поднимали

Глотая слез и пота соль,

В любви детей своих растили

И первый спутник запустили,

Звеня натянутой струной

Гордились мы своей страной!

И девяностых поколенье,

Назло бесчисленным врагам,

Остановили разоренье

Страны к двухтысячным годам,

В Чечне войну остановили,

Вернули полуостров Крым,

Мы вопреки наветам злым,

Теперь построен Крымский мост

Чтобы враги прижали хвост.

Читатель добрый, до свиданья!

Желаю счастья, долгих лет,

И пусть глубины мирозданья

Прольют небесный добрый свет,

И пусть в веках живет Россия!

Народов избранных мессия,

Неся покой и справедливость,

К безумцам проявляя милость,

От сильных слабых защищая,

По справедливости судя -

Нам Бог начальник и судья

Живет в нас душу освящая,

Спасая свой народ Христов

Под звон церковных куполов...

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

Последний погибший на этой войне

Пока ещё точно живой.

Он где-то шагает, здоровый вполне,

Мечтая вернуться домой.

Возможно, ещё не надевший рюкзак,

Возможно, не взял автомат.

Но этот абсурдно-трагический факт

Уже не открутишь назад.

Сценарий написан… Софитом луна

Уж рыщет по сцене лучом,

И музыка Смерти повсюду слышна –

Ей наши мольбы ни о чём.

Весь промысел этот от Бога идёт,

Ему подчиняется Смерть.

И я обращаю свой взор в небосвод,

Молитвой стучусь в его твердь.

Как будто заклятие грозно шепчу:

«О Боже, сломай этот ход.

Мне выбор такой стал уже по плечу,

И есть кому множить мой род.

Нет, я – не дурак и, конечно, боюсь,

Но надо вершить этот ад.

Об этом прошу у Тебя и молюсь –

Твой грешный, сумнящийся раб.

Уверен, царю и вельможам его

Не виден алтарь из дворца.

И дети их тоже, скорее всего,

Не жаждут такого конца.

А я же – последнею жертвой твоей

Готов быть на этой войне,

Но только другого прошу, пожалей,

К какой подойти мне стене?

На гору какую забраться сейчас?

Куда мне направить стопы?

Пускай наступает скорей этот час.

О Боже! Услышь меня, Ты!

О Боже, а слышишь ли Ты?...»

© Игорь Ефремов (позывной Кобзарь)

АВДЕЕВСКАЯ ДУГА

Знаю, когда эта битва закончится,

вместо победных речей

молча я буду стоять в одиночестве

перед стеной из свечей.

Память в наш век нам досталась тяжёлая,

помнить что было и как!

Вечные наши: молчание-золото, Родина, вера и флаг.

Те кто распишут победы былинные,

в них отмечая свой вклад.

Вспомнят ли верность народа глубинного,

жертвенность русских солдат?

Тех, кто сражались, надеялись, верили,

вспомнит ли Родина их?

Кто наступал под огнём артиллерии,

мёртвых, пропавших, живых?

В русских глубинках живут и надеятся,

что воротЯтся домой,

те, кто легли на промзоне Авдеевской,

прИняв последний свой бой,

Кто штурмовал кольцевую донецкую,

чтобы отбросить врага.

Люди простые, надёжные, честные…

русская наша дуга.



Память на всех нам досталась тяжёлая,

и до скончания дней.

Вера и Слава!

В страданиях и подвигах.

Жертвенность русских людей.

© Алексей Саниев, участник СВО, сапёр, альпинист, поэт

Окопы. Воскресенье. Тишина.

Мы не стреляем. Укры не стреляют.

В посадке их позиция видна,

И нас лишь сотни метров разделяют.

Один из наших, парень заводной,

Кричит, вдыхая воздух полной грудью:

«Привет, хохлы! Сегодня выходной!

Быть может, в этот день стрелять не будем?»

Тот край обычно отвечал огнём,

Жужжали пули в бреющем полёте.

И вдруг в ответ: «Давайте отдохнём!

И если вы серьёзно – мы не против!»

Вновь оживился резвый паренёк,

И диалог продолжился по-русски:

«Давайте вместе проведём денёк!

У нас есть самогон, но нет закуски!»

На фронте не расскажешь обо всём,

Что жизни неожиданно спасало…

«Ну, хорошо! Мы сало принесём.

А то не пьётся самогон без сала!»

Весь день, всю ночь – до слёз, до вспухших вен -

Курили, говорили, песни пели…

А утром хлопцы попросились…в плен.

Ну вот и слава Богу! Уцелели!

13.10 18.04.2024г

** написал боец СВО. Ситуация реальная.

«Сыновьи души»

Я сегодня в небе чистом,

Видел стаю журавлей.

В высь неслась она со свистом

Это души сыновей.

Свою жизнь они отдали,

До конца исполнив долг.

У портретов их медали,

А в раю — Героев полк.

Я сегодня в небе чистом,

Видел стаю журавлей.

Воздух был таким душистым

От душ наших сыновей.

Чистотой благоухают

Эти птицы в синеве.

Нашу землю покидают,

Траур вновь по всей стране.

(Георгий 23.03.2025)

https://t.me/Georgiypoems/5402

Красное небо и красное солнце.

Чёрные имена.

Сердце России неистово бьётся —

Просто идёт война.

В храме укроюсь – и будто бы легче,

К Богу молитвой льну:

Господи, в самый отчаянный вечер

Ты защити страну.

Кто-то стреляет всё ближе и ближе –

В сердце моей Руси.

Как нам покаяться, Боже, как выжить?..

Господи, Русь спаси!

Чёрное небо и чёрное солнце,

Красные имена.

Кто-то сегодня домой не вернётся —

Это идёт война.

Господи, сколько мучений и боли

Каждому на пути.

...Но согревает Твоею любовью

Вера в моей груди.

Близится время божественной силы,

Близок духовный век.

И прорастают слезами России

Крокусы через снег.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

РУССКИЙ КРЕСТ

В окно глядит кровавая Луна,

Как будто дьявол сам мне смотрит в душу.

Куда ни глянь – кругом идёт война.

И чей-то дом, и чей-то мир разрушен.

Отверста бездна, мир – сплошная боль,

И ненависть – сочащаяся рана.

И закипает праведников кровь.

И раздаётся рык Левиафана.

И души мëртвых вопиют к живым.

А кто живой, тот молится о смерти.

И стал отец вдруг мертвенно-седым.

А в преисподней радуются черти.

«Сынок, скажи, когда ты повзрослел?

Когда решил, что Русь за мир в ответе?

И с малых лет отчаян был и смел,

Ушёл на фронт ты в голубом берете.

Не ты ли с Богом Крест голгофский нёс?

И как тебя отныне именуют?

Победу нашу освятит Христос,

И правда, и любовь восторжествуют!»

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

ОГОНЬ

Когда я выйду невредим

Из этого огня,

Последствий густопсовый дым

В лицо лизнёт меня.

И горечь следующих лет

Останется со мной

Как фонаря холодный свет

Среди тоски ночной.

Я буду вновь учиться жить

И новые слова

Опять нанизывать на нить

Любви и озорства.

Я буду вновь учиться ждать,

Смотреть в твои глаза,

Сквозь шум привычный различать

Родные голоса.

И буду я опять таким,

Каким ты ждёшь меня.

О, только б выйти мне живым

Из этого огня!

© Александр Коврижных, актёр, поэт

Всего два месяца до лета.

Плюс-минус... Не принципиально.

Хороший повод для поэта

Переодеться радикально.

Сменить футболкой телогрейку,

Панамкой - шапку толстой вязки.

Из ветки вырезать жалейку,

Воспеть телегу. Не салазки.

Поставить в план поездку к морю

с женой любимой и дитями...

Конечно нужно! Я не спорю.

Готов за это лечь костями.

Всё это будет непременно.

Навряд ли только этим летом.

Мечтать не вредно. Это верно.

Воюя с ворогом при этом!

Я на мечту имею право.

О лете, мире и о море.

Мечты витают слева, справа.

•••

Но АКМ пока что в сборе.

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

Когда однажды я вернусь с войны –

Не спрашивай меня о том, что было…

Не расскажу, но вспомню, как просила

Прийти живым из дальней стороны…

Когда услышишь стук в тиши ночной

И пригласишь зайти с порога в сенцы –

Обветренного лихом ополченца

Ты напои колодезной водой.

Когда к твоим коленям опущусь –

Не упрекай в сердцах, по-женски слёзно,

А улыбнись лукаво-несерьёзно,

И в миг исчезнет ранящая грусть!

Когда падёт вечерняя роса –

Опустят автомат мои ладони…

Пусть о родных глазах любви напомнит

Лазурь Донца да неба бирюза…

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

И смерти нет, и дочка без меня

Уже не верит в Дедушку Мороза.

В Донецке на ветру не мерзнут слезы.

Здесь плюс четыре вот уже три дня.



Наш полк на волевых идет вперёд

(Точнее, то, что от него осталось).

И плечи гнет смертельная усталость,

И завтра не наступит Новый Год



Для пацанов, для тех моих друзей,

Что навсегда остались под Авдосом.

И Дед Мороз с румяным красным носом

Подарок не оставит у дверей,



Но мы сквозь грязь и снег идём вперёд.

Мы - русский мир огня, добра и хлеба!

И тот из нас, кто дольше проживёт,

Расскажет всем, как нам далась Победа.



© Дмитрий Филиппов , член Союза писателей России, участник СВО

БЛИНДАЖИ

Здесь нельзя без молитвы -

В этот раз прилетело к нам в два блиндажа.

Эта страшная битва:

Земля в минах, заброшенных с БПЛА.

В этот раз живы мы,

И никто не убит, только оглушены.

Откопали нас парни. Спасли

Из железных объятий безумной войны.

Третий год скоро минет -

Мы живы. И это ли не чудеса?

Уже крошатся зубы, кровь стынет,

И реже от боли катится слеза.

Мы безжалостны стали:

Боль войны поселилась внутри.

И в глазах отблеск стали,

И жажда победы в крови.

Нам нельзя друг без друга -

Мы единая воля и боль.

Наши братья на Небе -

Наша совесть, молитва и соль.

Без молитвы как выжить не знаю

Средь разрывов на подлой войне -

Только Ангел спасает,

Если Бог на твоей стороне.

© Владимир Баранов, отец Русского солдата

Когда мы оказались на войне?

Когда она нас пересотворила?

Пролей слезу, пожалуйста, по мне!

За то, что я про мир наговорила.

Аукается, режется, кровит

наш крупный план с помехами в эфире.

Как спутники сошедшие с орбит,

мы трудимся сгорать на "три-четыре".

Мы падаем, а силы бережём

на ломку предстоящего подъёма.

Мы праведнее с каждым виражом...

Как будто тонны комьев чернозёма

сошли с надкостниц зёрен золотых,

являя то, что длительно скрывали.

Чтоб выжила генетика святых,

нас по крупицам веры воссоздали.

© Лаура Цаголова, член Союза писателей России

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

На потешных рядах перегрузки,

Тени мутные алчно сквозят

И скрежещут со злобой:

— Ты русский!

На земле жить такому нельзя!

Но, веками теснимый врагами

В непокорной судьбине своей,

Поднимаешь ты гордое знамя

Выше гор и раздольных морей.

Это честь: в клевете и напасти

Защищая славянский исток,

Разорвать паутинище свастик —

Ядовитый змеиный клубок.

Испокон наша доблесть и слава

Попирает наветы и тлен,

Сколько их на Руси побывало

Тяжких смут и кровавых измен...

Ни мечом не грозимся, ни плетью,

Усмиряя завистливый взор.

Ограждаем державною крепью

Неоглядный родимый простор!

© Нина Попова, поэт, секретарь Союза писателей России, кандидат филологических наук

Всю ночь шел дождь. Он шел на блиндажи

В бессмысленно жестокую атаку.

А мы с тобою так хотели жить,

Что, помня Бога, доверяли знакам —



Нам думалось: блиндаж — почти Ковчег,

А значит, мы спасемся от обстрела.

И выпадет на землю белый снег,

А в небеса взовьется голубь белый.



Но дождь шумел, клубились облака,

И застывало время на пороге.

Но было мне спокойнее, пока

Мы говорили о стране и Боге.



И Бог был с нами. Слушал и кивал,

Скрывая наши души от снарядов.

...Я крестик почерневший целовал —

И бережно его у сердца прятал.



Но всё затихло с утренней зарёй —

Молитвой Богородицы Пречистой.

И белый снег лучился над землёй

И белый голубь в небесах лучился.



© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

МАЛЬЧИКИ

Воинам-пограничникам, принявшим 6 августа 2024 г. неравный бой на Курской земле с многократно превосходящими силами украинских нацистов

Гнулись к земле одуванчики

На пограничной заставе.

Мальчики, русские мальчики

В русскую землю врастали.

В воздухе, смертью напоенном,

Плавилось новое лето.

Русское небо свинцовело

Перед кровавым рассветом.

Вспомнив июнь сорок первого,

Родине стали защитой

Мальчики, певшие «Верую!»

Перед чудовищной битвой.

Падали – пулей сражённые,

Алыми маками в поле.

И воскресали – рождённые

Вечной Господней любовью.

В тёплой земле обескровленной,

На пограничной заставе,

Воины, русские воины,

В русское небо врастали.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

НА РЕМОНТНОМ ЗАВОДЕ

Девчонкам – моим коллегам по работе

На фронте от обстрелов всё в тумане,

И за снарядом в танк летит снаряд.

Но здесь мы время меряем не днями,

А жизнями воюющих ребят.

И девочки, измазавшись в мазуте,

Подбитый танк пытаются чинить.

...Здесь день простоя равен сотне судеб,

Которые так важно сохранить.

...Чуть задержусь – и белобрысый Ваня

Погибнет, не успев увидеть дочь.

И я, шагнув в разлившееся пламя,

Заплачу, не сумевшая помочь.

Опять не хватит маленькой детали,

Цена которой – раненая жизнь.

Но девочки – в тревоге и в печали –

Спасут солдат над пропастью во ржи.

...И вновь земля пожарищем объята,

А в небесах – огни, огни, огни...

Мне ночью снятся русские ребята,

Которых не успела заслонить...

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

БИТВА ЗА МАРИУПОЛЬ



В Мариуполе — могила моего отца,

освобождавшего Украину



Украины бывшей убыль…

Нам дороги нет назад…

Русский город Мариуполь…

Разбомблённый город-сад…



В жёлто-синих дебрях вызрел

красно-чёрный зверский флаг…

Мариуполь — город-призрак,

Мариуполь — город-мрак.



Мрак удушливой печали,

мрак свистящего свинца

над цехами «Азовстали»,

над могилою отца…



Днём и ночью с «градом» грозы —

канонады гром и звон.

На руинах храмов — слёзы

мироточащих икон.



Слёзы старых, слёзы малых —

здесь, где плачет Божья мать…

При свечах в сырых подвалах

дети учатся писать…



Укров крик и матерщина…

Ангел смерти к ним летит…

В чёрных книжках на руинах —

герб трезубный шелестит.



Как безумно трудно нервный

охладить, унять озноб…

Мариуполь — это первый

гвоздь в свидомый чёрный гроб.

© Валерий Хатюшин, главный редактор журнала "Молодая гвардия", секретарь Союза писателей России

МОЯ РОССИЯ

Россия! Сколько пламенной любви

Ты даришь нам, своим свободным детям.

Живи, живи, пожалуйста, живи,

Моя страна, что лучше всех на свете.

И мы не предадим, не подведём,

Мы защитим тебя от супостата.

С Россией – Бог! И мы – вперёд идём

Простой походкой русского солдата.

© Татьяна Селезнёва, член Союза писателей России

Стих посвящён военному корреспонденту первого канала Анне Прокофьевой героически выполнявшей свой долг до конца. К сожалению 26 марта 2025 года Анна погибла на Белгородском направлении. Царствия Небесного сестра…

Юрий написал стихи еще живой Анне.

«Неба чистота»

Увидев Вас я понял точно,

Что мир спасёт наш красота!

Вы Ангел в шлеме непорочный,

В военной форме чистота!

С небес сошли на землю нашу,

Но не туда, где мир, покой.

А где врага тела все в кашу,

Где море крови, слёзы, вой.

При виде Вас всё замирает,

И тут же глохнет вражий танк.

Боец наш духом оживает,

И так цепочкой целый фланг!

Мне описать Вас не возможно,

Бессилен даже Леонардо…

Пока Вы там, мне так тревожно…

Пылают нервы как петарда.

Мисс мира курят все в сторонке,

Они вообще Вам не подстать!

Вы взяли интервью в воронке,

Чтоб всю картину показать.

Вы крылья прячете умело,

Их к форме жмёт бронежилет.

И с микрофоном в кадр смело,

Где свист от мин и взрыв ракет.

Увидев Вас я понял точно,

Что мир спасёт наш красота!

Вы Ангел Анна непорочный!

Вы в берцах неба чистота!

(Георгий 09.07.2023)

https://t.me/Georgiypoems/5432

«Гремела громко дискотека…»

Гремела очень громко дискотека,

Плясал на ней подвыпивший народ.

Таков, увы, наглядно наш бич века:

Пока одни танцуют, гибнет взвод.

Один в один такие же ребята,

И так же, как и все, хотели жить.

Ни дня, который год, без автомата,

И жизнь свою готовы положить.

Страна, как разделилась, в одночасье:

Кому война, кому-то пир в тылу.

Танцорам на костях не видеть счастья,

За всех там пацаны горят в пылу.

(Георгий 26.03.2025)

https://t.me/Georgiypoems/5433

БЛИНДАЖНОЕ

На небе бледная Луна

Сквозь мелкий снег.

А на Земле идёт война

Который век.

Блиндажный морок, печки чад,

Ни снов, ни сна.

Лишь щурясь на солдатский ад,

Висит Луна.

И в этом нет её вины.

Встаём с ранья,

Устав до рвоты от войны

И от вранья.

Здесь времени и сроков нет.

Забытый край.

Зато солдатский есть билет,

Как пропуск в рай.

Там нет, наверное, войны,

И вспышек трасс.

С обратной стороны Луны

Не видно нас.

Идёт война который век!

И дочь растёт.

А здесь всё также мелкий снег

Идёт, идёт…

Просохнут берцы у стены,

Спечётся кровь.

И наши встречи до войны

Случатся вновь.

© Владимир Коршунов

ПОТЕРЯЛСЯ СОЛДАТ

Пропавшим без вести воинам нашим.

Потерялся солдат. Нет в живых и не найден погибшим.

Ах, солдат, ах, солдат, где любимой тебя отыскать?

И почти старикам, как им жить, так тобой дорожившим?

Твой отец занемог, поседела несчастная мать.

А Марина твоя, Лена, Таня, не знаю, о, Боже!-

все ее имена- не один ты ни жив, ни убит,-

все звонит и звонит, и большое начальство тревожит.

И возможный твой путь по расчерченной карте следит.

А на свете зима, снега много, он рыхлый и теплый.

Вы играли в снежки и гудели вдали поезда.

А вы бабу лепили, нос, вместо моркови, из свеклы.

А потом целовались, клялись, что вдвоем навсегда.

Бой жестокий прошел, потерялся солдат, как ни странно.

Нет его средь живых и средь мертвых, по счастию, нет.

Позови же его Вера, Надя, а, может быть, Анна.

Силой женской любви пусть возникнет из мглы силуэт.

Пусть он выйдет из леса, шатаясь, сжимая гранату,

пусть он будет не призрак, усталый мужчина простой,

пусть девичье сердечко грешно затрепещет и свято,

защебечет птенцом: "Ты живой... ты живой ...ты живой..."

© Александр Жарков

«Мальчишек видел обгорелых…»

Мальчишек видел обгорелых,

Нет, не от солнца, от огня.

Там по годам полно незрелых,

Но больше видели, чем я.

В сыны мне многие годятся,

Да, так и есть — все мне сыны.

У перевязочной толпятся-

Герои юные страны.

Кто на коляске, кто-то стоя,

У многих вместо ног протезы.

Где их душе найти покоя?

Куда ни глянь — одни порезы.

Они в свои двадцать четыре

Видали, словно в девяносто.

И все мечтали лишь о мире,

Забыть войну — ой, как не просто…

Седых полно, хоть и мальчишки,

И лица словно лик с икон.

Войну узнали, жаль, не в книжке

За всё вам всем земной поклон.

Мальчишек видел обгорелых,

Нет, не от солнца, от огня.

Там по годам полно незрелых,

Но больше видели, чем я.

(Георгий 14.05.2025)

https://t.me/Georgiypoems/5764

Перед палаткой разулся устало,

«Мальборо» выкурил, две сигареты…

Сегодня работали на стыке кварталов,

Растяжки и МОНки, лепестки и кассеты…

Дрожь в пальцах унять, затянувшись поглубже,

И с лёгким прищуром облегчения выдох…

Март в Мариуполе - воронки и лужи,

И пёсик прикормленный с незажившей обидой.

В разбитых дворах здесь сюжет для трагедий,

Могилы, где клумбы, под качелями мины…

В квартире без крыши живёт без соседей

Старик, схоронивший и внуков, и сына…

Его тоже кормим - он ест без эмоций,

Глядит из окна, как в песочнице щупом

Мы вновь достаём смертоносные порции,

Как фрикадельки из супа…

В подвале нашли мы на днях ребятишек,

Худыми и грязными были такими…

Сказали, что мама за водой утром вышла

И всё не вернётся почему-то за ними…

По виду лет семь или восемь, примерно…

Что пили - из луж, а ели - да всяко…

Отдали их медикам, зажав свои нервы,

Но ночью курил, вспоминал их и плакал…

Подобного к вечеру ежедневно немало,

Мы делаем вид, что у нас всё в порядке…

Сейчас докурю и пойду я устало

Готовиться к завтра в солдатской палатке.

©️ Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

Напиши мне потом, как живому, письмо,

но про счастье пиши, не про горе.

Напиши мне о том, что ты видишь в окно

бесконечное синее море,



что по морю по синему лодка плывет

серебристым уловом богата,

что над ним распростерся космический флот -

снежно-белая русская вата.



Я ломал это время руками, как сталь,

целовал его в черные губы,

напиши про любовь, не пиши про печаль,

напиши, что я взял Мариуполь.



Напиши - я тебя никому не отдам,

милый мой, мы увидимся вскоре.

Я не умер, я сплю, и к моим сапогам

подступает Азовское море.

© Дмитрий Мельников, русский поэт, художник, редактор

Над городами русскими

Дроны летят французские,

Немецкие, американские,

Испанские, итальянские.

Запад опять лютует,

Хочет сломить Святую

Русь.

Испоганить Веру.

Жизнь забирает "нерусь".

Но в мире никто не может,

Как мы любить Родину тоже.

Мы за страну в землю ляжем,

Но уничтожим, накажем

Врага.

Заставим считаться

С нашей любовью и счастьем!

Жалеем тебя, Украина!

Куда подевались мужчины?

Разум во лжи растворился...

Мало твой ангел молился...

Русскою кровью умоем,

Святою очистим росою.

Грехи простим и отпустим -

Станем единою Русью!

© Ян Березкин, член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры Республики Южная Осетия

Без вести пропавшим посвящается

Я не к возрасту весел и даже лих,

Но Судьбу согнуть - не венок плести.

Мне вчера словно дали с ноги под дых:

«Твой товарищ пропал

- без вести...»

Заберите меня домой.

Хоть дождем,

хоть облаком беленьким.

Ангел, видно отвлекся мой

и остался я под Макеевкой.

С Райгородки входили мы

штурмовать лесополку клятую.

Источили «штабные умы»

роты здесь и шестую,

и пятую.

Катит воды река Жеребец,

как рубеж между нашими-вашими.

Был ты гений или глупец,

все теперь мы тут, братцы

- павшие.

Заберите меня домой.

Затянул меня берег илистый.

Не смириться с судьбой такой,

что остался навек - "четыреста".

Я еще не пророс травой

и глаза не склевали вороны.

Для домашних - еще живой,

только руки раскинул в стороны.

И когда тишину порвет

штурмов взвод с закопченными лицами,

Я дождусь, этот день придет,

никуда не уйду с позиции.

Чередуются Солнце с Луной,

собираются души в стаи.

Заберите нас всех домой

- мы своих никогда

не бросаем…

©Кирилл Хаустов

Сосны качались, и солнце заката

Било наотмашь по стройным рядам.

Рядом не грома гремели раскаты,

И выла сирена неласково нам.

Майское тёплое солнце заката.

Стихла сирена, птицы поют;

У блиндажей молча курят солдаты:

На боевое завтра идут.

Чувства сильней, а эмоции тише.

Давит больнее на рёбра душа.

Спокойно и бодро сейчас говоришь ты;

Тревожно и робко молчу не дыша.

И ноги в песке, но совсем не на пляже, -

В лесу фронтовом на скамейке вдвоём:

Я - в кедах, ты - в берцах, и лес - в камуфляже,

И наше сейчас и не наше потом.

Так же на этой скамейке сидели

Те, кто уже не вернётся назад;

И так же сквозь сосны на небо смотрели,

Так же: смеясь обо всём невпопад.

Как сосны над нами качаются, гнутся

Их души, и нам голоса их слышны.

Ты им обещай, что ты должен вернуться

На эту скамейку, а после - с войны!

© Екатерина Минорская, волонтёр, поэт