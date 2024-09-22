Удивительная история летчика Льва Певзнера, найденного поисковиками через 79 лет

«Теперь фрицы чувствуют и очень крепко, на своей шкуре, что такое война. Я очень рад, что мне удалось принять участие... бить немцев на их же земле... И каждый день хочется сделать все больше и больше, отомстить за все муки и страдания нашего народа. Ни сил, ни жизни я для этого не пожалею» - это строки из письма летчика Льва Певзнера, написанного своей сестре в ноябре 1944 года. Новости СМИ2

Старшего лейтенанта удалось опознать по ордену и чудом сохранившимся личным документам. За несколько месяцев боев на фронте 25-летний летчик совершил множество подвигов в составе именитой эскадрильи «Москва» и заслужил славу опытного воина. В сегодняшнем материале расскажем, как Певзнер спас группу штурмовиков Ил-2 и что было найдено на месте его последнего боя. Его самолет был сбит в самом конце войны, 27 марта 1945 года. Буквально в июле 2024 года поисковики обнаружили его истребитель в Калининградской области.Старшего лейтенанта удалось опознать по ордену и чудом сохранившимся личным документам. За несколько месяцев боев на фронте 25-летний летчик совершил множество подвигов в составе именитой эскадрильи «Москва» и заслужил славу опытного воина. В сегодняшнем материале расскажем, как Певзнер спас группу штурмовиков Ил-2 и что было найдено на месте его последнего боя. «Теперь фрицы чувствуют и очень крепко, на своей шкуре, что такое война. Я очень рад, что мне удалось принять участие... бить немцев на их же земле... И каждый день хочется сделать все больше и больше, отомстить за все муки и страдания нашего народа. Ни сил, ни жизни я для этого не пожалею»- это строки из письма летчика Льва Певзнера, написанного своей сестре в ноябре 1944 года.

История героического летчика

На портале написано:

Певзнер Лев Вениаминович родился 24 июня 1920 году в г. Ельня Ельнинского уезда Смоленской губернии РСФСР (ныне Ельнинского района Смоленской области ). По национальности еврей. Социальное положение и происхождение — служащий из служащих. Холост.

Член ВЛКСМ с 1936, кандидат в члены ВКП(б) с 1943 года.

Образование — 10 классов школы.

Лев родился 24 июня 1920 года в городе Ельня под Смоленском. Подросток мечтал стать летчиком и упорно готовился к этому. Певзнер успешно окончил 10 класс и аэроклуб, собирался поступать в авиаучилище. Но в этот момент он тяжело заболевает малярией. После выздоровления врачи сказали, что летать уже не получится, однако Лев добился своего и стал курсантом Борисоглебской авиашколы в 1940 году. В сентябре 1941 года присвоено воинское звание сержант и направлен в Конотопскую военную авиационную школу (в сентябре 1941 года была перебазирована в г. Грозный Среднеазиатского ВО). Певзнер был счастлив, что его мечта сбывается, в одном из писем своему брату он писал: «Если бы ты знал, как хорошо в воздухе!».

Учеба для Певзнера завершилась в декабре 1943 года. По окончании лётной школы 10.12.1943 присвоено воинское звание лейтенант.

Сохранилась его зачётная книжка. По записям в ней можно узнать, как учился будущий лётчик. Записи зачётов январь – май 1942 года и оценки: «Моторы – отлично. Воздушная стрельба – отлично. Аэронавигация – отлично. Бомбометание – отлично. Самолёт – отлично, Высотная подготовка – отлично».

Так блестяще готовил себя к службе в небе курсант Лев Певзнер.

На фронт летчик попал в 1944-м, проходил службу в эскадрилье «Москва», построенной на средства жителей столицы. Она имела на вооружении истребители Як-9Л, особенностью этой модификации были повышенные штурмовые возможности: под крыльями истребителя устанавливались четыре 100-кг бомбы. Подразделение действовало в составе 168-го истребительного полка, а с середины октября 1944 года принимало участие в боях за Восточную Пруссию. Певзнер начал совершать боевые вылеты с конца 44-го года. 18 ноября он получил задание прикрыть звено штурмовиков Ил-2. При подходе к линии фронта советские самолеты обнаружил немецкие истребители. Лев вместе со своим ведомым мастерски отразил их атаку. Штурмовики успешно нанесли удар и вернулись на базу без потерь. 14 января группа истребителей при подлете к цели попала под удар зенитной артиллерии врага. Старший лейтенант подавил огонь батарей из пушки и успешно сбросил бомбы. Немецкие огневые точки были подавлены, что позволило группе выполнить задачу. На заключительном этапе Великой Отечественной советские ВВС господствовали в воздухе. Поэтому истребители часто выполняли не только задания по уничтожению вражеской авиации, но и совершали атаки наземных сил немцев. Так, 18 января Певзнер в составе группы Як-9 обнаружил отступающую колонну немцев численностью до 30 машин. Несмотря на сильный зенитный обстрел, летчик несколько раз атаковал цель и уничтожил три автомашины. За свои заслуги Лев Вениаминович Певзнер был удостоен ордена Отечественной войны II степени. Советская авиация в 1945 году наносила существенный урон немецким коммуникациям в Восточной Пруссии. Приоритетной целью были объекты на железной дороге. Так, 5 февраля Певзнер обнаружил немецкий эшелон и атаковал его. Во время первой же атаки он повредил паровоз, а затем точно сбросил бомбы по движущейся цели. В результате группа под командованием старшего лейтенанта уничтожила пять вагонов и столько же повредила. Летчик за неполных пять месяцев совершил 77 боевых вылетов, уничтожил до 30 автомашин, десяти вагонов и подавил три зенитных батареи. Певзнер Л.В. (справа) с товарищами

Последний бой

Штурмовка наземных сил была крайне рискованной из-за огня с земли. 27 марта 1945 года группа Певзнера атаковала немецкие силы и попала под удар зениток. Як-9 старшего лейтенанта был сбит, пылающая машина врезалась в землю у населенного пункта Грюнвальде (ныне поселок Липовка). После боя Лев Вениаминович был признан погибшем в бою, посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Из наградного листа:

На фронте Отечественной войны участвует с 1.11.1944г. За отличное выполнение боевых заданий, совершенные лично 16 боевых вылетов награжден орденом Отечественная война 2 степени. с момента первого награждения, участвуя в боевой работе по уничтожению полуокруженной группировки противника юго-западнее г. Кенигсберг, лично произвёл 38 успешных боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой силы и техники противника, уничтожив при этом до 17 автомашин, 2 автоцистерны, повредил один паровоз и подавил огонь батареи МЗА. Лётным составом звена за это время совершено 89 боевых вылетов. В результате бомбовых и штурмовых ударов уничтожено до 34 автомашин, 40 повозок, подавлен огонь трёх батарей ЗА и МЗА, уничтожено до роты пехоты. как командир звена, грамотно водит звено на выполнение боевых заданий, умело командует ими в воздухе. Как лично старший лейтенант Певзнер, а также лётный состав звена, все боевые задания выполняет успешно, несмотря ни на какие трудности, встречающиеся при выполнении боевых заданий, нанося противнику в каждом боевом вылете большой урон в живой силе и технике.

5.2.1945 г., ведя 6 истребителей бомбардировщиков на выполнение боевого задания по бомбардировке и штурмовке войск противника, обнаружил в движении ж/д эшелон и с первой же атаки повредил паровоз. Группа точно сбросив бомбы и произведя по 5 штурмовых заходов, уничтожила 5 вагонов и 5 повредила.

9.3.1945 г., бомбардируя и штурмуя скопление техники противника в районе Бальга, сделав 4 захода, снижаясь до бреющего полета, поджёг 2 автоцистерны.

25.2.1945 г., прикрывая штурмующую группу истребителей, в паре с ведомым подавил огонь 2 батарей МЗА, мешавших штурмовым действиям наших самолётов, дав возможность группе успешно выполнить поставленную задачу.

27.3.1945 г., бомбардируя и штурмуя вражеские войска, над целью самолёт ст. лейтенанта Певзнер был подбит ЗА. Перетянув линию фронта, самолёт потерял управление. В этом вылете погиб ст. лейтенант Певзнер. Презирая смерть, отдавая все на дело разгрома врага в его собственной берлоге, командир звена, старший лейтенант Певзнер погиб как верный сын Родины.

Вот что писал командир части родителям павшего летчика:

«Вы уже знаете о судьбе старшего лейтенанта Певзнера Льва Вениаминовича, который в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и отвагу, погиб как верный сын Родины, защищая её честь и независимость… Мы знаем, что вы тяжело переживаете утрату своего сына, но нелегко переживаем и мы преждевременную смерть Лёвы, любимца всего личного состава части и отличного лётчика-истребителя».