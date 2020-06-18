Карелия в подарок. Горбачев и Ельцин пытались отдать часть России финнам?

Избавиться от «ноши»

Сенсационными выводами в своей книге под названием «Как Мауно Койвисто помешал возвращению Карелии» поделился бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.

Урхо Кекконен

По словам автора, финский президент Урхо Кекконен, занимавший свой пост с 1956 по 1981 годы, был горячим сторонником возврата территорий, утраченных Финляндией по итогам двух войн с СССР в 1940-х годах.

Несмотря на то что сложившееся положение вещей было закреплено Московским (1940) и Парижским (1947) договорами, Кекконен был убежден, что в перспективе так называемый «карельский вопрос» можно разрешить в пользу Финляндии. Однако в переговорах с СССР Кекконен эту тему не поднимал, опасаясь гнева Москвы.

Согласно книге Сеппинена, которую цитирует портал iltalehti.fi, в 1990 году советское руководство в лице Михаила Горбачева и его либерального окружения решило согласиться с предоставлением независимости республикам Прибалтики. Одновременно появилась идея решить вопрос с Карелией.

Как утверждает Сеппинен, летом 1990 года после торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка к нему обратился советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин. Он сообщил о готовности Москвы начать переговоры о возвращении захваченных в годы войны территорий. Причиной якобы стала затратность содержания земель, в частности города Выборга, на содержание и реконструкцию которого в бюджете не было денег.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга»

Мауно Койвисто

Однако действующий президент Финляндии Мауно Койвисто ответил отказом на предложение советской стороны. Новое предложение решить «карельский вопрос» поступило уже от команды президента РФ Бориса Ельцина, но Койвисто своей позиции не изменил.

По мнение Юкки Сеппинена, президент, являвшийся уроженцем Турку, не хотел конкуренции Карелии со западными регионами Финляндии.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», — приводит iltalehti.fi слова экс-дипломата.

После смены власти в стране новые руководители Финляндии пытались поднять территориальный вопрос, однако настроения в Москве изменились, и ни о какой передаче Карелии речь уже не шла.

Как утверждает автор книги, Койвисто сохранял верность своей линии и годы спустя. Он утверждал, что Финляндии не хватает людей и для полноценного освоения имеющихся земель, так что говорить о территориальных приобретениях абсурдно.

Койвисто умер в мае 2017 года в возрасте 93 лет.

Продать за 15 миллиардов

В июле 2019 года экс-заместитель главы МИД России Андрей Федоров, сказал что в начале 1990-х российское руководство подумывало о передаче Карелии Финляндии. При этом, по версии российского дипломата, речь шла о продаже.

Как утверждал Федоров, летом 1991 года в обстановке строжайшей секретности была сформирована рабочая группа, в которую вошли глава МИД России Андрей Козырев, сам Федоров, а также советник Ельцина Геннадий Бурбулис. Группа занималась составлением списка регионов с высоким риском роста националистических настроений и усиления экстремистских движений, выступающих за собственную автономию. В число зон повышенного риска включили и Карелию, имея в виду в первую очередь территории, присоединенные по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов.

Изданию Helsingin Sanomat Федоров назвал и конкретную цену, за которую планировалось осуществить продажу — 15 миллиардов долларов.

Вопрос, по словам экс-заместителя министра, оставался открытым вплоть до 1994 года, и лишь после этого российские власти решили развивать регион самостоятельно.

Экс-госсекретарь России Геннадий Бурбулис в комментарии РБК категорически заявил, что плана продажи Карелии не было: «Никогда такого быть не могло». Козырев, живущий ныне в США, сказал еще жестче: «Это бред сивой кобылы».

Публикации о том, что Россия была готова продать Карелию Финляндии, появлялись и раньше. Например, в 2007 года подобная статья наделала столько шума, что Койвисто пришлось объясняться с соотечественниками. Экс-президент заверил, что ни СССР, ни Россия никогда не обращались с предложением о пересмотре границ и сами с такой инициативой не выступали.

Ельцин и Бурбулис

Официально власти Финляндии сегодня признают, что территориального вопроса между Россией и Финляндией не существует. Однако на уровне общественных организаций карельская тема периодически поднимается.

В начале 1990-х годов Геннадий Бурбулис, госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства РСФСР, считался «серым кардиналом» при президенте Ельцине.

Журналист Александр Хинштейн писал о нем: «Даже на отдыхе Бурбулис ни на шаг не отходил от президента; со стороны выглядело это довольно забавно. Впереди процессии важно шествовал Борис Николаевич, за ним кошачьей походкой крался Бурбулис, и лишь потом, в конце — Коржаков и Наина Иосифовна».

Бурбулис считается одним из главных разработчиков и идеологов Беловежских соглашений, оформивших распад СССР. В интервью «Аргументам и Фактам» в 2015 году сам Бурбулис говорил: «Для любого нормального человека распад его родины — трагедия. Но трансформацию СССР в новое государственное образование нельзя было не делать! На самом деле тогда у нас не было выбора. Суть событий тех лет — это трагедия для меня: и человеческая — как Геннадия Бурбулиса, и поколенческая — как гражданина Советского Союза. Но это созидательная и очищающая оптимистическая трагедия».

Миллионы людей остались в новых независимых государствах, сами того не желая, экономика полностью рухнула, а вместе с ней — и другие сферы жизни... В чем господин Бурбулис увидел оптимизм и очищение?

Журналист Александр Хинштейн в книге «Как убивают Россию» пишет: «Когда в конце 1991-го вице-президент Александр Руцкой увидел, как на стапелях в Комсомольске — главной ремонтной базы ВМФ — режут по кускам новенькие подводные лодки, от возмущения он просто потерял дар речи. А вскоре оказалось: так распорядился Бурбулис...» Геннадий Бурбулис

«Ликования крымского населения не было и нет»: Бурбулис собирается вернуть Крым Украине

Самое интересное, что от привычки разбрасываться землями Геннадий Эдуардович не избавился до сих пор. Он, например, хочет вернуть Крым Украине.

В авторской программе Алеси Бацман «Бацман LIVE» на канале NewsOne осенью 2017 года Бурбулис заявил: «Крым вернется. Путин и его кремлевский режим, инициировавшие и совершившие эти меры, сопровождая их якобы правовыми процедурами, сегодня находятся в очень сложном положении. Радости большой от всего этого не было и нет. Ликования крымского населения не было и нет. Положение изгоя в мировом жизненном пространстве, бесконечные испытания санкциями, которые умножаются и умножаются, не могут приносить удовлетворение. Даже самому бесчувственному человеку. То есть это большая беда, травма. У меня искреннее желание постараться создать предпосылки, чтобы мы обоюдно начали эту травму правильно лечить».

В чем заключается «правильное лечение» по Бурбулису, хорошо известно: он так «вылечил» Советский Союз. Что касается населения Крыма, то его мнения бывший госсекретарь не знает и не хочет знать, как не знал он и не хотел знать мнения граждан Советского Союза. Вот только к решению таких вопросов Геннадия Эдуардовича более никто не пустит. Остается путешествовать по разным политическим форумам на Украине и в Прибалтике, обещая тамошним политикам всевозможные преференции после падения «режима Кремля».

Как говорится, не пойман — не вор. Документальных свидетельств подготовки продажи Карелии в начале 1990-х пока не обнаружено. Но в том, что люди, руководившие страной в тот период, были способны на подобный шаг, нет ни малейших сомнений.

https://aif.ru/society/history/kareliya_v_podarok_gorbachev_i_elcin_pytalis_otdat_chast_rossii_finnam?utm_source=email&utm_medium=paid&utm_campaign=daily

https://aif.ru/society/history/preyskurant_burbulisa_rossiya_sobiralas_prodat_kareliyu_finlyandii