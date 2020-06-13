14 июня 1928 г. родился Эрнесто Че Гевара

Че Гевара (приставка-прозвище «Че» использовалась Эрнестом с целью указать обществу на корни и аргентинское происхождение) прожил яркую, насыщенную и одновременно опасную, сложную жизнь, сделав многое для народов разных стран.

Че Гевара стал символом кубинской революции

Темпераментный революционер родился в буржуазной семье.

Его отец был архитектором, а мать – потомком плантаторов. Происхождение супругов связано с аргентинскими креолами (европейские переселенцы), но также были в роду Че Гевары и креолы из Калифорнии.

Изначально родители будущего команданте жили в Буэнос-Айресе, после перебрались в Мисьонес, где Селия (мать) получила в наследство плантацию. Пытаясь зарабатывать честно и справедливо, выплачивая зарплаты рабочим, что в те времена считалось «диковинкой» среди плантаторов, они вызвали шквал негодования у конкурентов. В результате семье Эрнесто пришлось отправиться в Росарио, где и родился их сын.

Че Гевара (слева) с семьей. Слева направо: Эрнесто Гевара, мать Селия, сестра Селия, брат Роберто, отец Эрнесто с сыном Хуаном Мартином и сестра Анна Мария.

В семье Гевары также воспитывались и другие дети – две сестры (Селия и Анна-Мария) и два брата (Роберто и Хуан-Мартин). Несмотря на сложные годы, экономический кризис в стране, дети семейства архитектора получили впоследствии высшее образование.

Тэтэ (так звали Че Гевару в детстве) рос болезненным ребенком. Когда ему было два года, он столкнулся со сложнейшим заболеванием, бронхиальной астмой, и сознательную жизнь пытался с ней бороться. Родители Эрнесто решили снова переехать на новое место жительства в поисках идеальных климатических условий для своего малыша.



Че Гевара в детстве. 1929 г.

В провинции Кордова прошли детские годы Че Гевары. Из-за своей болезни мальчик не мог некоторое время ходить в школу вместе со сверстниками, но уже в возрасте четырех лет научился читать.

Эрнесто окончил среднюю школу в Альта-Грасии, потом поступил в колледж. После его окончания (1945 год) будущий активист принял решение стать врачом, сдав документы в медицинский университет в Буэнос-Айресе. В вузе Че Гевара приобрел специальность хирурга и дерматолога.

Согласно биографическим данным, молодой юноша интересовался не только медициной, но и другими науками.



Че Гевара в молодости

Огромное впечатление оказали на юного Эрнесто труды Ленина, Маркса, Бакунина и др. личностей-теоретиков. Че Гевара в совершенстве владел французским языком, знал наизусть множество стихов, занимался написанием собственных строк.

Астма периодически беспокоила Гевару, но это не остановило его в занятиях спортом. В годы юности Эрнесто числился в команде запасных по футболу, с удовольствием посещал конный клуб, имел неплохие навыки в гольфе, а также с жадностью путешествовал на велосипеде. В биографии кубинского деятеля сохранилась информация о том, как молодой Че Гевара подарил своей невесте фото, подписавшись на нем «королем педали».

Путешествия

Путешествовать Эрнесто начал еще в юности. Являясь студентом университета, он решил испытать себя в качестве матроса, нанявшись на грузовое судно (1950 год). Так он посетил Британскую Гвиану, о. Тринидад. Далее Че Гевара стал участником рекламной акции компании «Микрон», которая предложила юноше совершить путешествие на мопеде ее производства.

Чтобы узнать мир, получить новые впечатления Эрнесто посещал различные страны. Немало интересных мест поведал молодой человек со своим верным товарищем - Альберто Гранадо (доктор биохимии). С ним он объездил Чили, Перу, древние города Индии и пр.



Че Гевара в юности

Возникает вопрос, откуда у молодого студента были деньги на путешествия? Напарники зарабатывали по-разному: работали грузчиками, мыли посуду в местах общественного питания, оказывали услуги ветеринаров и пр. Иногда воодушевленные ребята ночевали в лесу или просто в поле.

Во время одного из путешествий по Колумбии Че Гевара впервые увидел ужасы, которые охватили страну в период гражданской войны. В нем понемногу просыпался характер революционера.

Поездки в привлекательные для парня места Эрнесто осуществлял параллельно учебе, и в 1952 году он сумел достойно защитить диплом на тему аллергических заболеваний. Когда он получил специальность хирурга, то судьба отправила «экспорта революции» в Венесуэлу, где появилась свободная вакансия в лепрозории, но специалист решил изменить маршрут, поддавшись уговорам попутчиков, и поехал в Гватемалу.



Че Гевара в молодости

После окончания университета Че Гевара должен был идти в армию, но парень решил пойти на хитрость, намеренно спровоцировав приступ имеющейся в его организме бронхиальной астмы.

По приезду в Гватемалу в республику нагрянула война, бомбежки, президент государства в Центральной Америке Хакобо Арбенс (социалист) отказался от власти, а новоизбранный Кастильо Армас оказался жестким проамериканцем, что повлияло на гонение и репрессии жителей, относившихся к категории левых идей.

Так, Че Гевара влился в поток военных действий. Он оказывал помощь противникам нового режима в перевозке оружия, помогал при пожарах. В результате социалисты проиграли, а аргентинец попал в число преступников страны, которых ожидали наказания и репрессии за измену родине.



Че Гевара с сигарой

Эрнесто вынужден был бежать. Убежищем ему стало посольство родной Аргентины, а в 1954 году Гевара переехал жить в Мехико. Здесь он попытался работать журналистом, фотографом, сторожем, искал случайные подработки.

В этот же период Эрнесто женился на девушке, с которой познакомился в Гватемале – Ильде Гадеа. Спустя некоторое время Че Гевара устроился в местную больницу. В 1955 году (июнь) на прием к Эрнесто пришел его старый приятель. Молодой человек оказался кубинским революционером. Случайная встреча завершилась предложением Эрнесто стать частью революционного движения против диктатора Кубы и отправиться в экспедицию на Карибский остров. Не раздумывая долго, аргентинец согласился.

Кубинская революция

В июле 1955 года в Мехико из США приехал старший брат Эрнесто – Фидель Кастро. Вместе они стали главными лидерами надвигающегося движения на Кубе.

Подготовка к революции вызвала трудности для ее участников. По причине утечки тайной информации Че и Фидель попали под арест, но были спасены протекцией культурных и общественных деятелей. Гевара просидел в тюрьме 57 суток, а после продолжил воплощение идеи.



Революционер Че Гевара

Отряд революционеров покинул Мехико и отправился на Кубу. Отплытие корабля произошло 25 ноября 1956 года. В море Эрнесто и его сторонники претерпели кораблекрушение, попали под обстрелы авиации местного правительства. Мужчины погибли, другие попали в плен. Че Гевара и еще несколько революционеров стали партизанами.

Смертельная опасность постоянно окружала Эрнесто, в партизанском отряде он стал жертвой малярии. В период лечение молодой революционер много читал, писал собственные произведения, вел личный дневник.

В 1957 году повстанцам удалось взять под контроль некоторые территории Кубы (горы Сьерра-Маэстры), начали появляться новые солдаты – приверженцы движения и противники Батисты.



Команданте Че Гевара

Тогда Эрнесто получил военное звание "команданте" и возглавил колонию из 75 воинов. Одновременно с военными действиями Гевара вел активную пропаганду в лице редактора газеты «Свободная Куба».

Революция принимала более масштабные обороты. Партизаны установили связь с кубинскими коммунистами, перешли в атаку на территориях местных долин. Войско Че добралось до массива Эскамбрай, а после Гевара установил власть в Лас-Вильясе.

В ходе революции повстанцы провели ряд реформ в пользу крестьян, которые решили поддержать революционеров в военных действиях. В сражении за Санта-Клару (1 января 1959 год) армия команданте одержала победу, и Батиста покинул Кубу, эмигрировав в другую страну.

Признание и слава

Лидер повстанцев получил славу по миру, в 1959 году Эрнесто стал официальным гражданином Кубы согласно постановлению правительства Фиделя Кастро.

В качестве министра промышленности Че отправился в мировое турне по странам. Он посетил Пакистан, Бирму, Японию и др. территории.



Че Гевара и Фидель Кастро

Далее Че Геваре снова пришлось воевать. Отношения США и кубинского правительства испортились. Остров Свободы стал местом вражеского нападения, операцией по сопротивлению руководил Эрнесто. Американцы проиграли, их план провалился.

На протяжении своей жизни на Кубе Че Гевара занимал государственные посты, выступал с публичными речами (лозунгами), придерживался собственных принципов, иногда даже вступал в конфликт со странами-союзниками. В какой-то момент Эрнесто решил покинуть Кубу, сделав для себя выводы. Он написал родителям и Фиделю прощальные письма и тихо покинул республику (весна 1965 год).

Уехав с Острова Свободы, Гевара отправился в Конго, где в те годы наблюдался серьезный политический кризис. Эрнесто и небольшая армия кубинцев оказывали содействие в повстанческих движениях партизанов-социалистов.



Че Гевара и Никита Хрущев

Известный революционер делился опытом ведения военного дела, активно участвовал в революции. Он помог достичь некоторых компромиссов для социалистов, но поставленные изначально цели достигнуть ему не удалось. В результате команданте уехал из Конго. Следующим местом его деятельности стала Африка (осень 1965 года).

Здесь Эрнесто снова заболел малярией, приступы астмы возобновились. Че Гевара отправился на лечение в санаторий ЧССР, но, даже пребывая в тихом месте, он не переставал планировать новые революционные движения.

В 1966 году Че вернулся на Кубу, чтобы возглавить партизанский отряд в Боливии. Он стал реальной угрозой для ЦРУ, за убийство революционера вражеское правительство объявило о внушительном вознаграждении. На территории Боливии Гевара прожил 11 месяцев.

Личная жизнь

Первая любовь Гевары сложилась к его кузине Кармен. Девушка обожала танцевать, чем очень привлекала подростка.

В юности студент-медик Эрнесто был влюблен в девушку из богатой семьи в Кардобе. Добивавшийся ее руки, но внешне похожий на бродягу, Че не смог войти в «элитный» круг помещиков. Свадьбы не состоялось, т.к. мать Марии убедила дочь разорвать помолвку.



Че Гевара с первой женой Ильдой

Вся жизнь Гевары прошла в борьбе за идею свободы и равноправия простых граждан, поэтому любовь к женщинам у революционера рождалась параллельно с войнами и революциями. От первого брака с Ильдой Акостой (поженились в Мексике, познакомились в Гватемале) у Че родилась дочь. Супруги назвали девочку Ильдидой. Есть мнение, что первая жена вызвала у молодого Гевары интерес к политике.

В период сражений отец писал трогательные письма своей дочери. Семья распалась через четыре года сложной супружеской жизни на расстоянии.



Че Гевара с женой Алейдой Марч

В 1959 году Че Гевара снова женился. Его второй женой стала девушка Алейда Марч, которая также являлась участницей революционного движения на Кубе. Их отношения завязались еще до развода революционера с Ильдой. У объединенных святой идеей супругов родилось четверо детей.

Мало что известно о последней любви Эрнесто – партизанке Тане. О ней жена аргентинца узнала только после смерти мужа.

Смерть

Попав в плен к боливийцам, Эрнесто страшно пытали. Он отказывался информировать офицеров, а 9 октября 1967 года Че Гевару расстреляли. Его мертвое изуродованное тело выставили на всеобщее обозрение. Некоторые конечности повстанца подверглись захоронению в братской могиле. Останки были обнаружены только в 1997 году.



Смерть Че Гевары

«Иконе мировой революции» Эрнесто Геваре посвящены песни. О его жизни снято немало фильмов («Дневники мотоциклиста», «Че», «Руки Че Гевары» и пр.), видео сюжетов, передач.

Сегодня футболки с изображением героя являются прототипом революционного духа, уважения к великому команданте. А 8 октября на Кубе громко отмечается праздник, посвященный Героическому Партизану, которым являлся Эрнесто.

Фильмография

«Че!» -1969 г.



«Че Гевара: Дневники мотоциклиста» - 2004 г.



«Че» - 2005 г.



«Руки Че Гевары» - 2006 г.



«Че» - 2008 г.



Интересный факты

Эрнесто был очень увлечен шахматами и заинтересовался Кубой в возрасте 11 лет, когда в Буэнос-Айрес приехал кубинский шахматист Капабланка.

Молодой Эрнесто любил поэзию и даже сам сочинял стихи, он читал в подлиннике на французском языке (зная этот язык с детства) и занимался толкованием философских работ Сартра.

В 1960 году Че Гевара встретился на Кубе со своими кумирами — писателями Симоной де Бовуар и Жан-Полем Сартром.

В 1963 году Эрнесто Че Гевара посетил СССР и выступил на банкете в Кремле. Речь его была жесткой:

«Неужели, Никита Сергеевич, так, как мы сегодня, питаются все советские люди? В СССР начальники получают все больше и больше, у лидеров нет никаких обязательств перед массами. Происходит кощунственное шельмование заслуг и личности Сталина. Хрущевско-брежневская группа погрязла в бюрократизме и номенклатурном марксизме, лицемерит о базе США в Гуантанамо, даже согласна с американской оккупацией этого кубинского района».

Когда неуверенный в себе молоденький лейтенант, которому выпала короткая спичка, зашел в комнату Че для совершения приговора, тот встал. Спокойно. Все понимая.

Че Гевара сказал лейтенанту: «Стреляй, братишка, не бойся».

Это и были последние слова великого революционера.



Боливийское правительство позирует с трупом революционера Че Гевары, 1967 год.

Могилу Че нашли только в июле 1995 года.



Первоначальное место захоронения Че Гевары и 6 партизан В 2000 году журнал «Тайм» включил Че Гевару в списки «20 героев и икон» и «Сто важнейших персон XX века». Че вместе с другим фигурантом этого списка — Джоном Ленноном.

Цитаты

«Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ».

«Молчание — это продолжение спора другими средствами».

«Печально не иметь друзей, но еще грустнее не иметь врагов».

Че Гевара с соратниками, фото Че Гевара Че Гевара: «Не важно, если я упаду, до тех пор, пока кто-то другой возьмет мой пистолет и будет продолжать стрелять». (AFP)

Че Гевара: «Не важно, если я упаду, до тех пор, пока кто-то другой возьмет мой пистолет и будет продолжать стрелять». (AFP)

Че Гевара с соратниками

«Я родился не для того, чтоб умереть от старости»

Последняя весточка от Че из плена: «Передайте Фиделю, что моя неудача не означает, что революция закончена. Она все равно победит! Она победит где-нибудь в другом месте. Скажите Алаиде, пусть снова выйдет замуж, будет счастлива и позаботится, чтобы дети хорошо учились. И прикажите солдатам целиться хорошо».

Че Гевара и Фидель Кастро:

И ещё фото из копилочки:























Че Гевара и Фидель Кастро https://24smi.org/celebrity/4962-che-gevara.html

Че и Фидель:







Рауль Кастро с Эрнесто Че Геварой в горах Сьерра-дель Кристаль к югу от Гаваны. Куба, 1958 год.



С Юрием Гагариным:



Эрнесто Че Гевара во время посещения бассейна Москва. Ноябрь 1960 года:



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