Как ополченцы Донбасса семь лет гоняют НАТО

Уж не знаю, по какой причине все молчат об этом, но то, что я напишу далее, известно каждому, кто хоть немного вникал в тему противостояния Украины и Донбасса. Я не раскрою никаких секретов, а просто сведу в воедино некоторые разрозненные факты. А далее вы можете соглашаться с моими выводами или сделать свои. Начнем…

Не секрет, что украинская пропаганда из каждого утюга кричит о том, что на Донбассе воюет российская армия. Причем замечу: пропаганда не настолько бестолковая, как кажется на первый взгляд. Многие украинские военные, впервые оказавшись на линии соприкосновения, первые пару недель уверены – перед ними псковский десант и бурятские водолазы, а Шойгу лично стреляет в них из кольта 44 калибра. Через пару недель пропаганда потихоньку выветривается из головы, оставив место реальности, которая перед глазами.

Множество жителей Украины, возможно — даже пятая часть, уверены в том, что на Донбассе если не русская армия в полном составе воюет, то как минимум оказывает огромную поддержку вооружением и боеприпасами. Дескать Россия финансирует полностью Народную Милицию ЛДНР и принимает участие в боях.

Да, Россия во многом помогает Донбассу, но гибнут здесь наши, местные, бывшие украинские граждане.

На обмен Украина вывозит не орловских десантников и не бурятов, а граждан Украины. Так же и ЛДНР меняют украинских граждан. Россия помогает гуманитарной помощью, как и признанием дипломов донбасских вузов, помогает, выдачей российских паспортов. Помощь, оказываемая российской властью в политическом аспекте, вообще не имеет аналогов и пределов. Одно то, что «минские договоренности» были завизированы Совбезом ООН, является заслугой российской дипломатии. Так что да, Россия нам помогает, и без России… нас бы уже не было.

А укроозабоченные пишут о том, что в Луганске и Донецке есть «советники» из России. Есть? Назовите их ФИО! Может и есть, но я с ними не знаком, водку не пил за одним столом, они меня на совещания не приглашали. Так что, может есть, а может и нет, своими глазами не видал. Другое дело Украина… Никто не скрывает, что некий гражданин США по фамилии Волкер чуть ли не руководил одно время политическими процессами, касающимися Донбасса. Никто не скрывает, что украинских военных уже несколько лет готовят инструктора из США, Британии, Польши и т.д.

Мне же укроозабоченные начинают показывать некие туманные фотографии, где на заднем фоне в тумане пикселей стоит нечто, что очертаниями похоже на КамАз-43269, в народе известный, как легкобронированный автомобиль «Выстрел». Отчего его не сфотографировать на нормальный смартфон? Почему качество фотографии позволяет предположить, что может там «Выстрел», а может тень от «Тойоты» или разворошенный стог сена? Зато не является секретом, что украинские военные катаются на британских и американских бронеавтомобилях. Да, древних, как хобот мамонта, но американских и британских! Почему фотографии «хаммеров» с украинскими военными можно найти за пару секунд, а вот фотографию «Выстрела» с ополченцами или с российскими солдатами в узнаваемом на Донбассе месте, нет нигде?

А мне укроозабоченные продолжают истерично твердить, что в ополчении были русские. Да, были. Добровольцы… Были и французы, сербы, итальянцы и американцы тоже. Почему не заявить, что ВСУ на Донбассе воюет с Францией? Мало ли кто был в Ополчении. Здесь и чернокожие парни были; знаю одного лично, он из Свердловска родом. Но вернемся к нашим укроозабоченным панам… Разве секрет, что на Донбассе присутствовали и присутствуют солдаты стран НАТО? «В 2014 году под конец августа за Старобешевым вблизи Екатериновки с права в посадке, было 2 роты и 7 расчетов градов польских военных. Все они остались там лежать, удобряя степи Донбасса». Не я их перебил, а мой земляк из Николаева — Дмитрий Гунько участвовал в этом. Сведения предоставил он. Разве секрет, что со стороны подконтрольной Киеву ЛНР обстреливали литовские снайперы? Столкнувшись с местными снайперами, решили уехать… те, кто остался жив. Насколько мне известно, прибыло 124 снайпера, уехало 78 и не все в добром здравии.

Или секретом является то, что британские подводники тренируют на Украине диверсантов-подводников? И не секрет, что британцы часто посещают Мариуполь. Не секрет, что в Николаеве две полные роты американцев регулярно катаются на Донбасс, для «обретения боевого опыта». Американские военные сами выкладывают в социальные сети фотографии, рекламируя свое присутствие на Донбассе.

А теперь давайте подобьем итоги:

Укроозабоченный контингент утверждает (без единого доказательства), что на Донбассе есть российские военные, есть российские советники и Россия присылает сюда вооружение и технику российского производства. Из этого они делают простой вывод: ВСУ на Донбассе воюет с российской армией.

Посмотрим на ситуацию с другой стороны: на Донбассе есть военные стран НАТО (доказано), на Донбассе и на украинских полигонах, есть инструктора и советники стран НАТО (доказано), на Донбассе присутствует вооружение и техника стран НАТО (доказано). Вывод прост: ополчение Донбасса семь лет гоняет военный контингент стран НАТО, устраивая «котлы».

Если у вас есть другой вывод – давайте, хочу узнать его. Но у меня получается только один вариант, если следовать логике украинской пропаганды, то мой вывод абсолютно верен. А может именно из-за этого Украину не принимают в НАТО, не хотят полномасштабно получить люлей от русского ополчения Донбасса?

Лебедев Сергей (Лохматый)