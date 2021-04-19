В России закрываются тюрьмы – некого сажать. Показываем на цифрах

Россия достигла исторического минимума количества заключённых, а тюрьмы просто закрываются по причине своей ненужности – это не фантазия, а свершившийся факт. В то время, как в мире установилась прямо противоположная тенденция. С чем это связано, почему касается каждого из нас, а также о многом другом – расскажем в сегодняшнем выпуске.

Это жизнь

Начнём с реальной истории, которая больше похожа на сценарий остросюжетного кинофильма. В далёком уже 1997 году в Великом Новгороде в собственном подъезде был застрелен двумя наёмными убийцами бизнесмен Александр Садриев. Ранее он отказался платить дань местной ОПГ и был таким образом ею «наказан» – обычное дело для тех времён. Трагедия произошла практически на глазах дочери убитого Анастасии, которая тогда училась в десятом классе. И хотя подозреваемых оперативники установили почти сразу, дело отчего-то никак не доходило до суда. Девушка росла с убийцами практически в одном дворе, видела их и вопиющую несправедливость, а потому поклялась добиться наказания виновных. Но не как в голливудских фильмах, а правовыми методами, поэтому поступила на юридический факультет и на втором курсе стала работать помощником следователя, до конца обучения добровольно и без оплаты ездила на места самых страшных преступлений и помогала их раскрывать.

Всё ради того, чтобы понять, как функционирует система, и как мыслят преступники.

Вернёмся к этой истории чуть позже, а пока перенесёмся в наши дни.

В российских колониях зафиксировано минимальное количество заключенных за всю новейшую историю страны – 483 000 человек, и это вдвое меньше , чем в среднем сидело в 90-ые. Сегодня Россия занимает 24-ое место в мире по числу заключенных на 100 тысяч населения и сильно уступает в этом сомнительном рейтинге США.

С чем это связано, разберём после сводки позитивных новостей недели.

Время новостей

Новейший лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В успешно совершил свой второй испытательный полёт.

На «Северной верфи» спущен на воду первый серийный траулер-процессор проекта 170701, а на Окской судоверфи – очередной сухогруз проекта RSD59.

На «Звезде» заложен новый танкер типа «Афрамакс» и первый танкер-продуктовоз типа MR .

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе – средний морской танкер .

В Московской области запущено новое производство компьютеров на базе российских процессоров «Эльбрус».

В Костромской области – новый завод холодильного оборудования.

В Башкирии – производство запчастей для сельхозтехники.

В Татарстане – производство ламината .

В Томской области – производство кормов для животных.

В Новосибирске открыт самый крупный за Уралом оптово-распределительный центр агропродукции, который даст не менее 900 новых рабочих мест.

На цифрах

Снижение количества заключённых в России связано главным образом со снижением количества преступлений. С 2010 года показатель снизился на 22%. При этом количество убийств и причинения тяжкого вреда здоровью сократилось в два раза, разбоев, грабежей и квартирных краж – в три, хищений транспортных средств – в четыре раза, количество ДТП сократилось почти на треть. Как следствие – больше людей остаётся живыми и здоровыми – в 2010 году в результате преступлений погибло 42 тыс. человек, в 2020-ом – 22700 человек, получили тяжкий вред здоровью десять лет назад – 50 тыс. человек, в прошлом году – 35600 человек. В ДТП погибает теперь тоже почти вдвое меньше.

Конечно, сокращение числа заключённых связано ещё и общей гуманизацией законодательства. Но факт остаётся фактом – к России всё сложнее приклеить ярлык «тюрьмы народов». Который, кстати, впервые дал нам французский писатель и путешественник маркиз Астольф де Кюстин, после посещения Российской империи в 1839 году. Он резко раскритиковал нашу страну за несовершенство судебной системы и отсутствие гражданского общества, а данным им определением в дальнейшем спекулировали различные политические силы на свой лад, желая подчеркнуть нашу отсталость. Вот только, в мире последнее десятилетие царит прямо противоположный российскому тренд – количество людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, на планете выросло на 20%, главным образом за счёт США, Китая и Бразилии.

Так почему же в России преступность идёт на спад?

Трезвый ум

Определить какой-то один самый главный фактор невозможно, так как действует их совокупность. Несомненным является вклад постепенного отрезвления общества. Если в 2011 году потребление алкоголя составляло 18 литров на человека в год, то теперь – меньше 10. Некоторые считают эти цифры некорректными, так как они не учитывают нелегальный алкоголь, но статистика преступности их подтверждает. По статистике, до 70% убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И, как мы видим, за последнее десятилетие вдвое сократилось не только потребление алкоголя, но и количество убийств.

Ещё одно косвенное подтверждение состоит в том, что за последние 13 лет количество молодёжи в исправительных колониях сократилось в четыре раза. А именно молодёжь сегодня самая трезвая часть нашего общества.

Но важно и другое. Криминальная карьера и образ жизни потеряли свою привлекательность. В 90-ые, в условиях обнищания населения, тотальной несправедливости и отсутствия перспектив, криминальный путь для многих был отчаянной попыткой вырваться из тяжёлой реальности. Образ бандита воспевался и романтизировался повсюду – от музыки до сводок новостей – и потому самовоспроизводился. Но как только перед населением начали открываться цивилизованные способы самореализации и заработка, старые образы стали отмирать. Сегодня снова почётнее быть врачом, программистом или военным, чем карточным шулером или киллером. И это значит, что мы выздоровели и вновь поверили в то, что справедливость и добро – сильнее зла.

Но вернёмся к нашей истории из 90-ых.

Добро побеждает

После окончания учёбы Анастасия Садриева в качестве помощника прокурора пять лет занималась расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, доросла до заместителя прокурора района, а потом перешла в областное управление СКР. Все эти годы она настойчиво добивалась возобновления так и не раскрытого дела об убийстве её отца. Сама заняться им она не могла по закону, так как проходила по делу как потерпевшая. И вот её усилия увенчались успехом.

Оба подозреваемых киллера были снова допрошены. Один из них мотал очередной срок за наркотики, второй только освободился, отсидев 17 лет за покушение на убийство другого коммерсанта. Нашлись и новые свидетели того происшествия, дело наконец-то передано в суд, и если вина преступников будет доказана, им грозят серьёзные сроки.

Что же касается заказчика убийства, то он пережил свою жертву всего на пару лет и был убит в ходе мафиозных разборок.

Вот такая невыдуманная история, в которой, как в зеркале, отражена судьба нашей страны.

Время Человека

Другая достойная кинематографа история приключилась в пятницу в Благовещенске. Там загорелась крыша местного кардиоцентра. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 120 человек и ценное оборудование. Но одного пациента эвакуировать было невозможно, так как врачи делали ему операцию на сердце и уже вскрыли грудную клетку. Ни ускорить, ни приостановить процесс было нельзя. Медики не бросили больного, а хладнокровно продолжили выполнять свою работу, несмотря на то, что огонь подбирался к операционной всё ближе. Спасатели же, оценив ситуацию, встали, буквально стеной, вокруг врачей и заливали водой окружающее их пространство. Никто не дрогнул и не поддался панике, операция была завершена, и пациента перевезли в соседнюю больницу.

В данный момент решается вопрос о награждении медперсонала. Мы же хотим добавить, что эти героические люди должны появиться на всех экранах страны, об их истории должен быть снят как минимум добротный документальный, а лучше и художественный фильм. Только такой подход позволит нам не потерять описанные в этом выпуске социальные достижения, а развить их.

…Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта!

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