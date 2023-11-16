«Немецкие войска в панике разбегаются»

Известно, что Германо-польская война, знаменующая собой начало Второй мировой, продолжалась чуть больше месяца. Впрочем, её исход был ясен уже после первых дней военных действий. Однако польская пресса в течение многих дней в своих сводках «побеждала» Германию и сообщала об успешных действиях союзников – войск Франции и Великобритании. Наивным читателям могло показаться, что не Германия громит Польшу, а наоборот, и Гитлер вот-вот униженно запросит мира.

Польские газеты сентября 1939 года – образец невиданной, фантастической лжи! Её потоки лились из радиоприемников, заполняли страниц газет – все, что касалось войны, было авантюрной попыткой выдать желаемое за действительное и хотя бы немного успокоить жителей Польши, среди которых циркулировали слухи совершенно иного настроя.

Правда содержалась лишь в обращении к нации президента страны Игнация Мосцицкого:

«…в этот исторический момент я обращаюсь ко всем гражданам Польши в глубоком убеждении, что весь народ встанет на защиту своей свободы, независимости и чести под руководством главнокомандующего вооруженными силами и даст достойный отпор нападению, как это уже неоднократно случалось в истории польско-немецких отношений…»

Призыв был услышан – польские солдаты и офицеры героически сражались с агрессором. Однако повсюду вынуждены были отступать под мощными ударами вермахта. Это составляло печальную реальность. А вот что оставалось от неё на страницах газет.

«Война с Польшей закончится полным развалом Германии», – утверждала Gazeta Wileńska. - Немецкое население охвачено паникой и лихорадочно готовится к обороне на случай нападения польских ВВС». Ей подпевала газета Nowy Kurjer: «У Гитлера нет шансов!»

Уже через несколько дней после начала войны германская армада, исторгая море огня, придвинулась к Варшаве, и главный военный штаб Польши вынужден был переместиться в Брест. Столицу покинули президент страны и правительство. Дороги Польши заполонили автомобили и конные повозки с беженцами. В газетах же происходящее переворачивалось с ног на голову: якобы Войско Польское не только успешно обороняется, но и контратакует, нанося серьезный урон агрессору. Express Poranny за пятое сентября пестрит победными заголовками:

«Французские войска приступили к военным действиям на суше, море и в воздухе»; «Немецкие порты подверглись бомбардировке английских летчиков»; «Германия охвачена огнём с двух сторон». И самое главное: «Польская кавалерия вторглась в Восточную Пруссию!»

«Судьба войны окончательно предрешена после включения в неё Англии и Франции!», – буквально кричал заголовок в Kurjer Czerwony.

Как говорится, вашими бы устами да мёд пить. Но союзники Польши и пальцем не пошевелили, чтобы помочь ей. Хотя накануне войны премьер-министры Великобритании и Франции Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье обещали Варшаве военную помощь.

В 1928 году вышла книга британского дипломата Артура Понсонби «Ложь во время войны». В ней он рассказал о различных методах пропаганды, которые не принято афишировать. Понсонби, в частности, писал:

«Ложь – признанное и в высшей степени полезное во время войны оружие. Поэтому каждая страна широко пользуется ею для того, чтобы обмануть свой народ, склонить в свою пользу нейтральные страны и ввести в заблуждение врага...»

Еще одна цитата: «Никогда нельзя допускать, чтобы народ падал духом. Поэтому победы должны быть раздуты, а поражения, если их нельзя скрыть, по крайней мере смягчены».

Неизвестно, знакомы ли были польские пропагандисты с книгой, но вольно и невольно действовали по принципам, которые в ней изложены.

Шестого сентября польская пресса ошеломляет новым сообщением: тридцать самолётов с белым орлом на крыльях бомбили Берлин и немецкая ПВО не смогла их потревожить! На этой информации стоит остановиться подробнее.

На другой день «Правда» опубликовала небольшую заметку:

«Агентство Гавас передает по радио сообщение из Варшавы, согласно которому 30 польских самолетов совершили налет на Берлин. Все самолёты возвратились на свою базу».

Как видите, газета не утверждала, а лишь ссылалась на чужую информацию. Но за её достоверность не отвечала.

Единственное документальное подтверждение налёта – статья польского историка Павла Вечорковича. По его словам, смешанный женско-мужской авиаэскадрон (женщины были пилотами, штурманами и радистами, а мужчины - стрелками и механиками) совершил налет на Берлин. И чуть не отправили на тот свет самого Гитлера!

«После первого взрыва пятитонной «Львовской детки», он (фюрер. – В.Б.) подумал, что в Берлине началось землетрясение, и выбежал из бункера, расположенного под Рейхстагом, на улицу к стоянке автомобилей, - писал Вечоркович. - Там его спас весьма расторопный шофер Клепке, который схватил своего хозяина в охапку, затолкал в машину и умчался прочь от Рейхстага. Если бы не расторопность шофера, то смерть Гитлера наступила бы уже 6 сентября 1939 года - уже третья бомба, сброшенная с «Ольгкастера» майора Кжижи-Дануты Жмужановской, пробив многометровый слой бетона и земли, разорвалась в личных апартаментах Гитлера…»

Далее - продолжение красочного описания триумфа польских ВВС:

«"Ольгкастеры" положили все тридцать пятитонных бетонобойных бомб в цель. Само здание Рейхстага устояло, но весь огромный многоэтажный подземный город под ним, являвшийся резиденцией фюрера и центром управления Германии, был разрушен…»

Эта «сенсация» была почему-то обнародована лишь спустя много лет после Второй мировой войны. Характерно, что никто из западных, советских, а позже российских историков о налёте польской авиации на Берлин не упоминал. Не потому ли, что его попросту не было?

Тот же Вечоркович писал, что упомянутые дальние бомбардировщики Olgcaster были предназначены для войны Польши с СССР (план Wschоd – «Восток»). Они должны были уничтожить советские оборонные заводы за Уралом! Что касается планов польского командования, то польскому историку можно и поверить.

В прессе других стран между тем рисовалась совсем другая картина. Из различных столиц – Бухареста, Лондона, Риги, Рима – сообщалось о тотальном бегстве польских солдат. Побывавшая в Польше журналистка Клэр Холлингворт, первая сообщившая о начале Второй мировой войны, так описывала свои впечатления:

«Польская армия полностью деморализована. Солдаты бродят по стране без пищи. Повсюду не хватает продуктов. В Польше ненавидят англичан. Особенно антибритански настроены польские военные».

Чем хуже шли дела на полях сражений, тем больше вдохновлялись польские Мюнхгаузены. Express Poranny исторгала торжествующий возглас:

«Французы вторглись в пределы Рейнского бассейна»; «Завод в Фридрихсшале производивший самолеты, взлетел в воздух».

Поддавала жару Gazeta Wilenska. Заголовок на первой полосе буквально кричал: «Польские воска уничтожили 100 немецких танков и 37 самолетов». Не скрывала ликования и Chwila:

«Линия Зигфрида прорвана в пяти местах!»; «Немецкие войска в панике разбегаются»; «Французские войска вступили в Саарский бассейн».

Ничего не изменилось и в то время, когда грохот немецких орудий в предместьях Варшавы возвестил о штурме польской столицы. Ничего не изменилось и в то время, когда грохот немецких орудий в предместьях Варшавы возвестил о штурме польской столицы.

«Продвигающееся вглубь Германии наступление вызывает у немцев ужас, тем более что вскоре на линии Рейна французские и английские войска нанесут совместный удар», - сообщала газета Dziennik Polski.

И в конце сентября 1939 года, когда оборона Варшавы уже угасала и другие крупные города Польши были оккупированы, пресса продолжала водить за нос своих соотечественников. К примеру, Express Poranny сообщала, что «крах немецкого фронта в Польше ближе, чем может показаться». А по данным Wieczór Warszawski, «польская армия перешла в наступление под Модлином, Скерневице и Варшавой».

В то время поверженную страну уже заполонила серо-зеленая нацистская масса. Повсюду умолкала стрельба, сложил оружие и 100-тысячный гарнизон Варшавы. Некоторые польские офицеры были не в силах перенести позор и кончали жизнь самоубийством. Солдаты прятали и приводили в негодность оружие, чтобы оно не досталось врагу.

Остается подытожить, что освещение германо-польской военной кампании может считаться беспрецедентным по количеству лжи.

Впрочем, у польских пропагандистов времён Второй мировой нашлись «достойные» последователи.

Сегодня они выливают потоки ненависти на Россию, искажают её прошлое, коверкают настоящее. По мнению польских пропагандистов, вся история России – это длинная череда злодеяний и захватнических войн, а суть внешней политики на протяжении веков – стремление к мировому господству. Те же, кто думает иначе, объявляются агентами Кремля, сторонниками «русского империализма».

В Польше популярно несколько базовых мифов. Один из них рассказывает о бедных и голодных русских солдатах, вторгшихся в богатую и цивилизованную Украину. Это при том, что именно Украина считается одной из беднейших стран Европы. Россия же на её фоне имеет преимущество во всех сферах жизни, и именно туда многие украинцы отправлялись на заработки.

Много пишут и о всеобщей изоляции России на международной арене. Этой незатейливой ложью возмущаются даже в самой Польше. На днях журналист Лукаш Важеха в статье, опубликованной в FPG24, написал, что «Россия, конечно, была изолирована, но только от Запада. Но это далеко не большая часть мира».

По его словам, мифы о России возникают из-за огромных «доз пропаганды», которые скрывают истинную картину происходящего. Эти слова перекликаются с освещением событий в Польше более чем 80-летней давности.

Валерий Бурт

Источник: www.fondsk.ru

