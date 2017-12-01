ПРОШУ ВНИМАНИЯ! ВСЛУШАЕМСЯ В СЛОВА ПРЕЗИДЕНТА

Из множества важных явлений, громких заявлений, дивных фейерверков накануне Столетия Великой Октябрьской революции заслуживает пристального внимания то, что говорилось в дискуссионном клубе "Валдай" 19 октября в Сочи. Позволю себе высказать некоторые соображения об этом.

"Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!"

А.С. Пушкин

Это президент В.Путин попросил внимания своих слушателей и в клубе "Валдай", и всей страны. Разумеется, я тоже прошу внимания читателей. Кратко напомню то, что поведал президент.

Но минутку!.. Александр Проханов, постоянный участник заседаний клуба, в статье "Валдайские мудрецы" пишет об одном из них: "После 1991 года российская власть отринула весь красный период, поставила крест на всем революционном процессе, демонизировала само понятие революции, они боятся использовать этот грандиозный исторический ресурс…"

Увы, это не совсем так. Да, отринула в том смысле, что оклеветала время своих отцов и дедов, сорвала и затоптала красный флаг, который был водружен над рейхстагом, а потом вместе с советским гимном был послан на Луну; да, поставила крест в том смысле, что зашвырнула в болото серп и молот, вековечные символы трудового народа, и заставляет народ чтить разысканного в чулане орла; да, демонизировала революцию и её вождей устами Пивоварова и Гозмана. Всё так, но использовать грандиозный ресурс, несметные богатства, созданные отцами, они вовсе не боятся. Наоборот! Они поделили эти сокровища между ордой горлохватов, не забыв, разумеется, в их числе и себя. Паразитируют на чужом добре. Да и живы-то только благодаря труду отцов-дедов, создавших атомный щит.

Никто из них, конечно, не читал "Скупого рыцаря", и не знают они, что их чувства и мысли поэт описал давным-давно с поразительной точностью. Наверняка у того же Чубайса, витающего в эмпиреях, на уме то самое, что и у Барона, спустившегося в подвал к своим сундукам с золотом:

Что неподвластно мне? Как некий демон

Отселе править миром я могу;

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;

В великолепные мои сады

Сбегутся нимфы резвою толпой;

И музы дань свою мне принесут,

И вольный гений мне поработится…

Я свистну, и ко мне послушно, робко

Вползёт окровавленное злодейство

И руку будет мне лизать, и в очи

Смотреть, в них знак моей читая воли.

Мне всё послушно, я же — ничему…

Чертоги? Да, всё отгрохали себе за народный счёт и упрятали за трёхметровые заборы. Резвые нимфы? Вот они: Пугачева, Долина, Басков…

Поработится гений? Поработился Радзинский, Сванидзе, Млечин… Окровавленное злодейство будет лизать руки? Уже лизали и Грачёв, и тот же Чубайс.

Но пушкинский Барон понимал и признавал ещё вот что:

Да! Если бы все слёзы, пот и кровь,

Пролитые за всё, что здесь хранится,

Из недр земных все выступили вдруг,

То был бы вновь потоп — я захлебнулся б

В моих подвалах верных…

Такого потопа они боятся. Вот почему, надеясь хотя бы на отсрочку, они не перестают лгать о своих же отцах, клеветать на своих же матерей, проживших жизнь под красным знаменем, с серпом и молотом в руках, с красной звездой в сердце.

Путин поведал нам, что нашей страной и США "было заключено несколько знаковых(!) двусторонних соглашений" по ядерному вооружению. И эти "двусторонние" соглашения, оказывается, имели "фактически односторонний характер". Наша сторона предприняла весьма существенное сокращение своего ядерного потенциала. При этом "каждый шаг российской стороны скрупулёзно контролировался американскими специалистами, тогда как сами США ограничились гораздо более скромными сокращениями".

С какой стати вы сокращали больше, чем они? Кто вас на это уполномочил? Почему не контролировали американцев так же скрупулёзно, как они нас? Что, специалистов не хватало, все сбежали за границу от прелестей вашей демократии или перемерли? Мало того, американцы сокращали "сугубо в порядке доброй воли". О какой "доброй воле" может идти речь, если заключено и подписано официальное государственное соглашение, по которому они обязаны делать то же, что мы? Кто у нас занимался этим — люди, уполномоченные государственной властью, или академик Пивоваров со съехавшей крышей?

Дальше мы узнали, что, в силу заключённых соглашений, "США получили доступ на все(!) совершенно секретные(!) объекты Российской Федерации… в самые закрытые зоны… в святая святых российского ядерного оружейного комплекса, на предприятия, занимающиеся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов", даже "на склады хранения материалов". Например, американцы гостили "на самом мощном в мире Уральском ядерном обогатительном комбинате", где у них был оборудован постоянный наблюдательный пост (ПНП), а прямо в цехах комбината были постоянные рабочие места (ПРМ), куда американцы ходили каждый день, "как на работу", сказал разоблачитель этого кошмара. И добавил: "на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги".

Сия чудовищная история началась с подписания двух соглашений с американцами в июне 1992 года и в феврале 1993-го, "и всё это продолжалось на протяжении десяти лет", то есть по крайней мере до февраля 2003 года. Запомним. Но кто подписывал эти дивные соглашения? Такие документы могут подписывать президент и глава правительства, какие-то дополнения к ним — ну, может быть, министр иностранных дел, уж никак не ниже. Оратор не называет имён, но мы знаем, что президентом был Борис Ельцин, его правой рукой в придуманной для него должности государственного секретаря — Геннадий Бурбулис, исполняющим обязанности главы правительства — Егор Гайдар, первым вице-премьером — Чубайс, министром иностранных дел с октября 1990-го пять лет — Андрей Козырев… Этот Андрэ, между прочим, весьма примечательная личность. Родился в интеллигентной еврейской семье в Брюсселе, окончил, конечно, МГИМО. В МИДе отделом кадров, имея ранг чрезвычайного и полномочного посла, заведовал его дядя С.П. Козырев, там Андрэ вскоре и оказался, и в нужный срок поставили его министром. Ну, а сейчас давно уже, разумеется, в Америке. Есть основания думать, что он стал министром, и пять лет, будучи уверен, что "у России нет никаких национальных интересов", заправлял у нас иностранными делами тоже в результате двустороннего соглашения одностороннего характера с США.

Большинство упомянутых выше лиц, увы, уже недосягаемы. Но, слава Богу, благоденствуют Бурбулис, Чубайс, Иванов, Козырев… Не начать ли процедуру экстрадиции Козырева?

Но вернёмся в те советские секретные заводы, в цехах которых трепыхались американские флаги и странно, если по утрам не исполнялся американский гимн. Представьте себе, как мимо этих флагов ходили наши рабочие и инженеры, мужчины и женщины, учёные и кладовщики. Главный конструктор ракет малой и средней дальности при ликвидации "согласно договорённости" этих ракет покончил жизнь самоубийством. Имя честного патриота оратор почему-то не назвал, но заметил: "Кстати, он считал это предательством родной страны". Кстати, а что же это было, как не предательство родной страны, каких Божий свет не видывал?

А ведь даже не подозревая обо всех этих "договорённостях", но видя своими глазами, что творит новая власть в стране, тогда кончали с собой многие, мы знаем только известных: маршал Ахромеев, поэтесса Юлия Друнина, поэт Борис Примеров… Но кто может знать безвестных самоубийц?.. А что испытали бы при виде американских флагов в советских цехах создатели нашего атомного оружия Игорь Васильевич Курчатов, Сергей Павлович Королёв и их гениальные товарищи по работе? Из рассказа самого президента мы давно знали, что Чубайс пригласил из Америки сотни советников и по их указаниям руководил грабежом и убийством нашей экономики, но чтобы так — с наблюдательными постами, с флагами…

Юля, это знают многие, в предсмертном письме сказала:

Как летит под откос Россия,

Не могу, не хочу смотреть…

Борис был менее известен, поэтому приведу его предсмертное стихотворение целиком:

Боже, который Советской державе

Дал процвести в дивной силе и славе,

Боже, спасавший Советы от бед,

Боже, венчавший их громом побед,

Боже, помилуй нас в смутные дни,

Боже, Советскую власть нам верни!

Молим Тебя в эти горькие дни,

Боже, державу былую верни!

Молим, избавь нас от искушенья

И укажи нам пути избавленья.

Стонет измученный грешный народ,

Гибнет под гнётом стыда и невзгод.

Боже, лукавого власть изгони,

Боже, Советский Союз нам верни!

Николай Тряпкин был гораздо старше не только Примерова, но и фронтовой медсестры Друниной. Он писал:

Смерти я не боюсь. Мне пора умирать…

Он не торопил ход вещей, и перед смертью молитву Примерова к Отцу дополнил молитвой к Сыну:

За великий Советский Союз,

За святейшее братство людское!

О Господь! Всеблагой Иисус!

Воскреси наше счастье земное…

Такую молитву мог возносить и пока безымянный Главный конструктор.

Маршал Ахромеев — 24 августа 1991 года,

Юлия Друнина — 21 ноября 1991 года,

Борис Примеров — 5 мая 1995 года,

Тряпкин — 20 февраля 1999-го.

Все эти годы помянутые "двусторонние соглашения одностороннего характера" работали полным ходом…

Владимир Бушин