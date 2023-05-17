Ленинград в 1925 году

Площадь Воровского и Исаакиевский собор.

Город переименованный в честь величайшего создателя новой мировой пролетарской культуры, начал новую жизнь на деле достойную имени Ленина.

День книги

У школы № 125 (ул. Бабушкина) Тогда детей учили педагоги учителя

Кинопередвижка у дома отдыха на Каменном острове

Беседка в Лопухинском саду (саду им. Дзержинского). Коммуна Ленинградского электротехнического института.

Конструкторское бюро

Институт по изучению мозга

Настоящее прошлого. Крестный ход в Фомино воскресенье.

Демонстрация 1 мая на проспекте 25-го Октября (Невском проспекте)

1 Мая. Площадь Урицкого (Дворцовая площадь).

1 мая. Агитационный автомобиль на проспекте Володарского (Литейный проспект).

Колонна речников - участников первомайской демонстрации с макетом корабля "Григорий Зиновьев" на 8-9 линии Васильевского острова

1 Мая у Нарвских ворот

1 Мая. Агитповозка нитяной фабрики на площади Памяти Жертв Революции (Марсово поле).

Сотрудники Главной палаты мер и весов на первомайской демонстрации

Праздник 1 Мая (Кронштадт)

Праздничное оформление фасада Пассажа агитационными лозунгами к Международному дню кооперации

Празднование Дня Металлиста 19 июля в ЦПКиО

Пионеры на Неве в День металлиста

Демонстрация 7 ноября у Смольного

Агитавтомобиль на проспекте 25 Октября (Невский проспект) на демонстрации 7 ноября 1925 года

Демонстрация 7 ноября

Пятиконечная звезда на площади Урицкого (Дворцовая площадь)

Восьмая годовщина Октябрьской революции в Кронштадте

Моряк Анциферов Павел Александрович (Кронштадт-Ораниенбаум, фото И. Яковлев) В. Володарский - революционер, марксист, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Петрограда. Убит в результате покушения 20 июня 1918 года). На похороны Володарского на Площади жертв революции пришло до 500 тыс. человек. Памятный знак на месте убийства В. Володарского. Открыт 1 декабря 1918 года. Разобран в 1925 году.

Первое торжественное открытие памятника Володарскому в годовщину его гибели 22 июня 1919 года на бульваре Профсоюзов (Конногвардей-ский бульвар). Памятник взорван в апреле 1921 года.

Выступление представителя Балтфлота на открытии памятника Володарскому. Рядом стоит Г. Е. Зиновьев. Выступление представителя Балтфлота на открытии памятника Володарскому. Рядом стоит Г. Е. Зиновьев.

Новое открытие памятника В. Володарскому 21 июня 1925 г. Скульпторы изобразили В. Володарского в момент произнесения вдохновенной речи.

Пионеры у памятника В. Володарскому

По Ленинграду возят модель монумента Татлина "III интернационал".

В СССР с начала 20-х гг. велось изучение динамического формообразова-ния различными архитектурными школами. Впервые динамическим объектом, который привлек и взбудоражил мировое внимание, стал проект «Памятника III Интернационалу» Владимира Татлина. Он экспонировался на международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности в Париже (1925). Проект был удостоен золотой медали. Башня Татлина стала первым концептуальным проектом, который явился воплощением принципов динамической архитектуры.

Принятие присяги на площади Урицкого (Дворцовой)

Приезд 19 июня Михаила Фрунзе на конференцию Ленинградского военного округа

Дирижабль «Московский химик-резинщик» в ангаре Воздухоплавательной школы

Личный состав управления Ленинградской уездной милиции

Николай Кузьмич Гирдюк (Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой)

Визит итальянских эсминцев в Ленинград.

25 июня 1925 года три итальянских эсминца — «Пантера», «Тигр» и «Лев» посетили Ленинград с дружественным визитом. На переднем плане - эсминец "Урицкий"(до 31 декабря 1922 - "Забияка "). Итальянцам не было ещё и года с момента в вступления в строй. А "Забияка " - заслуженный ветеран Первой Мировой. В 1933 году "Урицкий" был переведен на Север и стал флагманом Северного флота. Он прошел там всю войну. А все три итальянских эсминца погибли в 1941 году.

Линкор "Парижская Коммуна" на Неве

Пожарная команда торгового порта на параде пожарных частей

Удельная часть Ленинградской пожарной команды

Колонна пожарной техники

Трактор "Холт", выпущенный заводом "Большевик"

"Электросила". Один из первых балансировочных механизмов - сферический подшипник.

Бывшая отбельная, с 1925 года новая печатная мастерская

Строительство стадиона имени Ленина

Библиотека Академии наук, реконструкция здания

К вопросу о наследстве в жилищно-коммунальной сфере Петербурга Ленинграду

Новое жилищное строительство в Володарском районе

Ново-Александровская улица, дом 2/8

Оранэла на "одиннадцатом посту".

Токоприемник у рижских трамваев Оранэлы был не дуговой, а штанговый с роликом, как у современного троллейбуса. Под остановку с кассой тоже использовали трамвайный вагон (Петергофское шоссе).

Вагон Оранэлы на площади Стачек

Открытие Охтинской линии трамвая 11 октября на Ржевке

Охтинский мост. Подразделение Красной Армии сворачивает к бывшим казармам Новочеркасского 145 пехотного полка.

Трамвайное кольцо у Комаровского моста на Большой Охте

Среднеохтинский проспект, прокладка трамвайной линии Справа Коневское подворье церкви во имя святого Василия Великого и Успения Божией Матери

Открытие 11 октября Охтинской линии трамвая

Большеохтинский проспект (теперь участок Свердловской набережной)

Работы на Обводном канале

На набережной Невы

На улице Герцена

Прокладка канализации

Канализационные работы на Васильевском острове.

Опускание труб в траншею у дома № 9 по Наличной улице.

Сооружение канализации на проспекте Пролетарской Победы (Большой проспект В.О.)

Строительство насосной станции на Васильевском острове

Траншейные работы на площади Революции (Троицкой площади)

Вид на площадь Жертв Революции (Марсово поле)

Экскурсия на Марсовом поле

Маяк (Ростральная колонна) и мост Строителей

Проспект Рошаля (Адмиралтейский проспект)

Дворец Искусств (Зимний дворец)

Улица Герцена

Проспект 25-го Октября (Невский)

У здания бывшей Городской думы в День металлиста. Памятник Ф. Лассалю (1918 г., скульптор В. А. Синайский)

Дом работников искусств на проспекте 25-го Октября (Невском)

Проспект Нахимсона (Владимирский проспект)

Таврический дворец (Потемкинская 4, вид со стороны сада)

Лиговка у Ново-Каменного моста

Дворец Труда

Площадь Труда с озеленением

Детскосельский (Витебский) вокзал

Памятник Глинке

На улице Стачек

Угол Тележной улицы и улицы профессора Ивашенцова

Малоохтинский храм Марии Магдалины

Рейсовый пароход на Неве между Большой и Малой Охтой

На берегу Невы

Петропавловская крепость. Невские ворота и Комендантская пристань

Сенная площадь

Ларек кооператива

Кооперативная торговля

Щукинский рынок.

Торговля фруктами. Внутренний двор рынка.

Нэпман Николай Власов в автомобиле с женой перед собственным магазином на Садовой 22

В торговом зале кооператива "Гознак"

Кооператив заводов «Балтиец», «Красный путиловец», «Большевик»

У магазина Главспирта (Невский проспект 30)

Очередь за водкой у магазина Главспирта

Магазин на Лиговском проспекте

Зимний ресторан гостиницы "Европейская"

Ресторан на крыше гостиницы "Европейская"

Сад на крыше гостиница "Европейская"

Веранда на крыше гостиницы "Европейская"

В отдельном кабинете ресторана гостиницы "Европейская"

Очередь в баню на рабочей окраине

У Театрального института на Моховой.

В компании у театра на Моховой А.А. Брянцев и Л.В. Нарышкина, тогда артистка театра.

"Сфинкс". Анна Ахматова во дворе Фонтанного дома у павильона Кваренги

1-я образцовая столовая рабочего кооператива Центрального района

Средний зал столовой имени Яна Томпа.

(Яан Томп (эст. Jaan Tomp, 1894—1924) — эстонский коммунист, революционер, депутат Рийгикогу 2-го созыва. На судебном "процессе 149-и", проходивший 10-27 ноября 1924 г., за высказывание во время процесса «Да здравствует правительство рабочих и крестьян!», которое было расценено как призыв к свержению существующего строя, был передан военно-полевому суду, приговорен к смерти и вечером 14 ноября 1924 г. расстрелян в лесу Вальдеку.

Читальня при столовой имени Яна Томпа

Дом №21Б на Институтском проспекте.

Особняк Д. Н. Кайгородова (1846-1924). Дмитрий Никифорович Кайгородов - русский лесовод, специалист в области лесной технологии, орнитологии, педагог и популяризатор естествознания, "отец" русской фенологии, почетный профессор Санкт-петербургского лесного института. Похоронен в парке на территории Лесотехнической академии. В 1925 г. на фасаде дома была установлена мемориальная доска.

Въездные ворота в усадьбу Жерновка

Отдыхающие в доме отдыха учителей (Каменный остров)

Петергоф. Дом отдыха №3 в бывшей усадьбе Беллея.

Усадьба Николая Николаевича Беллея, сына английского подданного, купца Николая Дмитриевича Беллея. С 1921-1929 - дом отдыха Петроградского Губпросветсовета, с 1929 - санаторий имени С.М. Кирова Академии наук, с 1938-1948 - детсад.

Большой петергофский дворец

Большой петергофский дворец и Большой каскад. Вид от западной Воронихинской колоннады.

Санаторий «Страховик» (Ломоносов)

Детское село, Екатерининский парк. Анна Ахматова возле фонтана "Девушка с кувшином".

Своз торфа на лошадях. Шуваловский парк.

Шуваловский парк, вид на гору Парнас от пруда Рубаха Наполеона

Вход на центральный каток ленинградского губернского профессионального совета

Яхт-клуб на Васильевском острове

Автопробег 1925 года: Ленинград - Москва - Тифлис - Москва.

В пробеге участвуют: Америка - 100 автомобилями, Франция - 68, Италия - 28, Германия - 24, Австрия - 16, Чехословакия - 12, Англия - 2. Русский автомобильный завод "AMO" участвует 2 автомобилями и советские учреждения - 5 автомобилями. Пробег выявил блестящую победу автомобилей русского завода "АМО".

Перед стартом Всесоюзного автопробега, Ленинград, август 1925 года. Фото из собрания РГАКФД.

Последняя проверка перед стартом

"Машины уходят в пробег" (Фото из журнала Огонек №36 за 30 августа 1925 года) Участники Всесоюзного автомотопробега на Международном (Московском) проспекте

Международный футбольный матч в Ленинграде РСФСР - Финляндия 23 августа 1925 г. Факт удивительный, три года назад закончились бои в Карелии. Антисоветское подполье в Финляндии активно. В 1925 г. Сидней Рейли в рамках операции ГПУ "Трест" перешел советско-финскую границу и прибыл в Ленинград. Знаковая победа команды РСФСР со счетом 7-0.

Команда Финляндии по футболу перед матчем в Ленинграде

Протокол футбольного матча РСФСР-Финляндия

http://nlr.ru/cont/v_l/1925.php,

http://savok.name/421-leningrad_1925.html, https://pastvu.com

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1925/

https://kapuchin.livejournal.com/394670.html,

https://www.etoretro.ru

https://pogo-on-air.livejournal.com/1472713.html

https://russiainphoto.ru/search/years-1924-1999/?query=ленинград+1925

Петербург-Петроград-Ленинград. Альбом-каталог фото открыток. Том VI. Ленинград 1924-1941. - СПб., 2016.

https://dzen.ru/media/id/5ede0ae67f274d488065118a/leningrad-...