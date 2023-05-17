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Ленинград в 1925 году

Площадь Воровского и Исаакиевский собор

День книгиЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

У школы № 125 (ул. Бабушкина)Тогда детей учили педагоги учителяТогда детей учили педагоги учителя

Кинопередвижка у дома отдыха на Каменном островеЛенинград в 1925 году

Беседка в Лопухинском саду (саду им. Дзержинского). Коммуна Ленинградского электротехнического института.Ленинград в 1925 году

Конструкторское бюроЛенинград в 1925 году

Институт по изучению мозгаЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Настоящее прошлого. Крестный ход в Фомино воскресенье.Ленинград в 1925 году

Демонстрация 1 мая на проспекте 25-го Октября (Невском проспекте)Ленинград в 1925 году

1 Мая. Площадь Урицкого (Дворцовая площадь).Ленинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

1 мая. Агитационный автомобиль на проспекте Володарского (Литейный проспект).Ленинград в 1925 году

Колонна речников - участников первомайской демонстрации с макетом корабля "Григорий Зиновьев" на 8-9 линии Васильевского островаЛенинград в 1925 году

1 Мая у Нарвских воротЛенинград в 1925 году

1 Мая. Агитповозка нитяной фабрики на площади Памяти Жертв Революции (Марсово поле).Ленинград в 1925 году

Сотрудники Главной палаты мер и весов на первомайской демонстрацииЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Праздник 1 Мая (Кронштадт)Ленинград в 1925 году

Праздничное оформление фасада Пассажа агитационными лозунгами к Международному дню кооперацииЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Празднование Дня Металлиста 19 июля в ЦПКиОЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Пионеры на Неве в День металлистаЛенинград в 1925 году

Демонстрация 7 ноября у СмольногоЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Агитавтомобиль на проспекте 25 Октября (Невский проспект) на демонстрации 7 ноября 1925 годаЛенинград в 1925 году

Демонстрация 7 ноябряЛенинград в 1925 году

Пятиконечная звезда на площади Урицкого (Дворцовая площадь)Ленинград в 1925 году

Восьмая годовщина Октябрьской революции в КронштадтеЛенинград в 1925 году

Моряк Анциферов Павел Александрович (Кронштадт-Ораниенбаум, фото И. Яковлев)Ленинград в 1925 годуВ. Володарский - революционер, марксист, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Петрограда. Убит в результате покушения 20 июня 1918 года). На похороны Володарского на Площади жертв революции пришло до 500 тыс. человек.Памятный знак на месте убийства В. Володарского. Открыт 1 декабря 1918 года. Разобран в 1925 году.Памятный знак на месте убийства В. Володарского. Открыт 1 декабря 1918 года. Разобран в 1925 году.

Первое торжественное открытие памятника Володарскому в годовщину его гибели 22 июня 1919 года на бульваре Профсоюзов (Конногвардей-ский бульвар). Памятник взорван в апреле 1921 года.Ленинград в 1925 году

Выступление представителя Балтфлота на открытии памятника Володарскому. Рядом стоит Г. Е. Зиновьев.Выступление представителя Балтфлота на открытии памятника Володарскому. Рядом стоит Г. Е. Зиновьев.

Новое открытие памятника В. Володарскому 21 июня 1925 г. Скульпторы изобразили В. Володарского в момент произнесения вдохновенной речи.Ленинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Пионеры у памятника В. ВолодарскомуЛенинград в 1925 году

По Ленинграду возят модель монумента Татлина "III интернационал". 
В СССР с начала 20-х гг. велось изучение динамического формообразова-ния различными архитектурными школами. Впервые динамическим объектом, который привлек и взбудоражил мировое внимание, стал проект «Памятника III Интернационалу» Владимира Татлина. Он экспонировался на международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности в Париже (1925). Проект был удостоен золотой медали. Башня Татлина стала первым концептуальным проектом, который явился воплощением принципов динамической архитектуры.Ленинград в 1925 году

Принятие присяги на площади Урицкого (Дворцовой)Ленинград в 1925 году

Приезд 19 июня Михаила Фрунзе на конференцию Ленинградского военного округаЛенинград в 1925 году

Дирижабль «Московский химик-резинщик» в ангаре Воздухоплавательной школыЛенинград в 1925 году

Личный состав управления Ленинградской уездной милицииЛенинград в 1925 году

Николай Кузьмич Гирдюк (Архив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой)Ленинград в 1925 году

Визит итальянских эсминцев в Ленинград. 
25 июня 1925 года три итальянских эсминца — «Пантера», «Тигр» и «Лев» посетили Ленинград с дружественным визитом. На переднем плане - эсминец "Урицкий"(до 31 декабря 1922 - "Забияка "). Итальянцам не было ещё и года с момента в вступления в строй. А "Забияка " - заслуженный ветеран Первой Мировой. В 1933 году "Урицкий" был переведен на Север и стал флагманом Северного флота. Он прошел там всю войну. А все три итальянских эсминца погибли в 1941 году.Ленинград в 1925 году

Линкор "Парижская Коммуна" на НевеЛенинград в 1925 году

Пожарная команда торгового порта на параде пожарных частейЛенинград в 1925 году

Удельная часть Ленинградской пожарной командыЛенинград в 1925 году

Колонна пожарной техникиЛенинград в 1925 году

Трактор "Холт", выпущенный заводом "Большевик"Ленинград в 1925 году

"Электросила". Один из первых балансировочных механизмов - сферический подшипник.Ленинград в 1925 году

Бывшая отбельная, с 1925 года новая печатная мастерскаяЛенинград в 1925 году

Строительство стадиона имени ЛенинаЛенинград в 1925 году

Библиотека Академии наук, реконструкция зданияЛенинград в 1925 году

К вопросу о наследстве в жилищно-коммунальной сфере Петербурга ЛенинградуЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Новое жилищное строительство в Володарском районеЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Ново-Александровская улица, дом 2/8Ленинград в 1925 году

Оранэла на "одиннадцатом посту". 
Токоприемник у рижских трамваев Оранэлы был не дуговой, а штанговый с роликом, как у современного троллейбуса. Под остановку с кассой тоже использовали трамвайный вагон (Петергофское шоссе).Ленинград в 1925 году

Вагон Оранэлы на площади СтачекЛенинград в 1925 году

Открытие Охтинской линии трамвая 11 октября на РжевкеЛенинград в 1925 году

Охтинский мост. Подразделение Красной Армии сворачивает к бывшим казармам Новочеркасского 145 пехотного полка.Ленинград в 1925 году

Трамвайное кольцо у Комаровского моста на Большой ОхтеЛенинград в 1925 году

Среднеохтинский проспект, прокладка трамвайной линииЛенинград в 1925 годуСправа Коневское подворье церкви во имя святого Василия Великого и Успения Божией МатериСправа Коневское подворье церкви во имя святого Василия Великого и Успения Божией Матери

Открытие 11 октября Охтинской линии трамваяЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Большеохтинский проспект (теперь участок Свердловской набережной)Ленинград в 1925 году

Работы на Обводном каналеЛенинград в 1925 году

На набережной НевыЛенинград в 1925 году

На улице ГерценаЛенинград в 1925 году

Прокладка канализацииЛенинград в 1925 году

Канализационные работы на Васильевском острове. 
Опускание труб в траншею у дома № 9 по Наличной улице.Ленинград в 1925 году

Сооружение канализации на проспекте Пролетарской Победы (Большой проспект В.О.)Ленинград в 1925 году

Строительство насосной станции на Васильевском островеЛенинград в 1925 году

Траншейные работы на площади Революции (Троицкой площади)Ленинград в 1925 году

Вид на площадь Жертв Революции (Марсово поле)Ленинград в 1925 году

Экскурсия на Марсовом полеЛенинград в 1925 году

Маяк (Ростральная колонна) и мост СтроителейЛенинград в 1925 году

Проспект Рошаля (Адмиралтейский проспект)Ленинград в 1925 году

Дворец Искусств (Зимний дворец)Ленинград в 1925 годуЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Улица ГерценаЛенинград в 1925 году

Проспект 25-го Октября (Невский)Ленинград в 1925 году

У здания бывшей Городской думы в День металлистаПамятник Ф. Лассалю (1918 г., скульптор В. А. Синайский)Ленинград в 1925 году

Дом работников искусств на проспекте 25-го Октября (Невском)Ленинград в 1925 году

Проспект Нахимсона (Владимирский проспект)Ленинград в 1925 году

Таврический дворец (Потемкинская 4, вид со стороны сада)Ленинград в 1925 году

Лиговка у Ново-Каменного мостаЛенинград в 1925 году

Дворец ТрудаЛенинград в 1925 году

Площадь Труда с озеленениемЛенинград в 1925 году

Детскосельский (Витебский) вокзалЛенинград в 1925 году

Памятник ГлинкеЛенинград в 1925 году

На улице СтачекЛенинград в 1925 году

Угол Тележной улицы и улицы профессора ИвашенцоваЛенинград в 1925 году

Малоохтинский храм Марии МагдалиныЛенинград в 1925 году

Рейсовый пароход на Неве между Большой и Малой ОхтойЛенинград в 1925 году

На берегу НевыЛенинград в 1925 году

Петропавловская крепость. Невские ворота и Комендантская пристаньЛенинград в 1925 году

Сенная площадьЛенинград в 1925 году

Ларек кооперативаЛенинград в 1925 году

Кооперативная торговляЛенинград в 1925 году

Щукинский рынок. 
Торговля фруктами. Внутренний двор рынка.Ленинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Нэпман Николай Власов в автомобиле с женой перед собственным магазином на Садовой 22Ленинград в 1925 году

В торговом зале кооператива "Гознак"Ленинград в 1925 году

Кооператив заводов «Балтиец», «Красный путиловец», «Большевик»Ленинград в 1925 году

У магазина Главспирта (Невский проспект 30)Ленинград в 1925 году

Очередь за водкой у магазина ГлавспиртаЛенинград в 1925 году

Магазин на Лиговском проспектеЛенинград в 1925 году

Зимний ресторан гостиницы "Европейская"Ленинград в 1925 году

Ресторан на крыше гостиницы "Европейская"Ленинград в 1925 году

Сад на крыше гостиница "Европейская"Ленинград в 1925 году

Веранда на крыше гостиницы "Европейская"Ленинград в 1925 году

В отдельном кабинете ресторана гостиницы "Европейская"Ленинград в 1925 году

Очередь в баню на рабочей окраинеЛенинград в 1925 году

У Театрального института на Моховой. 
В компании у театра на Моховой А.А. Брянцев и Л.В. Нарышкина, тогда артистка театра.Ленинград в 1925 году

"Сфинкс". Анна Ахматова во дворе Фонтанного дома у павильона КваренгиЛенинград в 1925 году

1-я образцовая столовая рабочего кооператива Центрального районаЛенинград в 1925 годуЛенинград в 1925 году

Средний зал столовой имени Яна Томпа.
(Яан Томп (эст. Jaan Tomp, 1894—1924) — эстонский коммунист, революционер, депутат Рийгикогу 2-го созыва. На судебном "процессе 149-и", проходивший 10-27 ноября 1924 г., за высказывание во время процесса «Да здравствует правительство рабочих и крестьян!», которое было расценено как призыв к свержению существующего строя, был передан военно-полевому суду, приговорен к смерти и вечером 14 ноября 1924 г. расстрелян в лесу Вальдеку.Ленинград в 1925 году

Читальня при столовой имени Яна ТомпаЛенинград в 1925 году

Дом №21Б на Институтском проспекте. 
Особняк Д. Н. Кайгородова (1846-1924). Дмитрий Никифорович Кайгородов - русский лесовод, специалист в области лесной технологии, орнитологии, педагог и популяризатор естествознания, "отец" русской фенологии, почетный профессор Санкт-петербургского лесного института. Похоронен в парке на территории Лесотехнической академии. В 1925 г. на фасаде дома была установлена мемориальная доска.Ленинград в 1925 году

Въездные ворота в усадьбу ЖерновкаЛенинград в 1925 году

Отдыхающие в доме отдыха учителей (Каменный остров)Ленинград в 1925 году

Петергоф. Дом отдыха №3 в бывшей усадьбе Беллея.
 Усадьба Николая Николаевича Беллея, сына английского подданного, купца Николая Дмитриевича Беллея. С 1921-1929 - дом отдыха Петроградского Губпросветсовета, с 1929 - санаторий имени С.М. Кирова Академии наук, с 1938-1948 - детсад.Ленинград в 1925 году

Большой петергофский дворецЛенинград в 1925 году

Большой петергофский дворец и Большой каскад. Вид от западной Воронихинской колоннады.Ленинград в 1925 году

Санаторий «Страховик» (Ломоносов)Ленинград в 1925 году

Детское село, Екатерининский парк. Анна Ахматова возле фонтана "Девушка с кувшином".Ленинград в 1925 году

Своз торфа на лошадях. Шуваловский парк.Ленинград в 1925 году

Шуваловский парк, вид на гору Парнас от пруда Рубаха НаполеонаЛенинград в 1925 году

Вход на центральный каток ленинградского губернского профессионального советаЛенинград в 1925 году

Яхт-клуб на Васильевском островеЛенинград в 1925 году

Автопробег 1925 года: Ленинград - Москва - Тифлис - Москва. 
В пробеге участвуют: Америка - 100 автомобилями, Франция - 68, Италия - 28, Германия - 24, Австрия - 16, Чехословакия - 12, Англия - 2. Русский автомобильный завод "AMO" участвует 2 автомобилями и советские учреждения - 5 автомобилями. Пробег выявил блестящую победу автомобилей русского завода "АМО".

Перед стартом Всесоюзного автопробега, Ленинград, август 1925 года. Фото из собрания РГАКФД.Ленинград в 1925 году

Последняя проверка перед стартомЛенинград в 1925 году

"Машины уходят в пробег" (Фото из журнала Огонек №36 за 30 августа 1925 года)Ленинград в 1925 годуЛенинград в 1925 годуУчастники Всесоюзного автомотопробега на Международном (Московском) проспектеУчастники Всесоюзного автомотопробега на Международном (Московском) проспекте

Международный футбольный матч в Ленинграде РСФСР - Финляндия 23 августа 1925 г. Факт удивительный, три года назад закончились бои в Карелии. Антисоветское подполье в Финляндии активно. В 1925 г. Сидней Рейли в рамках операции ГПУ "Трест" перешел советско-финскую границу и прибыл в Ленинград. Знаковая победа команды РСФСР со счетом 7-0.Команда Финляндии по футболу перед матчем в Ленинграде

Ленинград в 1925 году
Протокол футбольного матча РСФСР-Финляндия

http://nlr.ru/cont/v_l/1925.php,
http://savok.name/421-leningrad_1925.htmlhttps://pastvu.com
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1925/
https://kapuchin.livejournal.com/394670.html,
https://www.etoretro.ru 
https://pogo-on-air.livejournal.com/1472713.html 
https://russiainphoto.ru/search/years-1924-1999/?query=ленинград+1925
Петербург-Петроград-Ленинград. Альбом-каталог фото открыток. Том VI. Ленинград 1924-1941. - СПб., 2016.
https://dzen.ru/media/id/5ede0ae67f274d488065118a/leningrad-...

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