Они скандируют "Русские наши враги. Иван вали домой"



А почему они орут "Иван, вали домой!", а не "Вагит", уезжай от них скорей!"???



Азербайджанцы негодуют, что русские приезжают к ним в страну, грабят, насилуют, убивают азербайджанцев и они чувствует себя беззащитными и беспомощными. Собираются Иваны толпами, угрожают врачам, обещают убивать полицейских и их родственников, даже детей. Создали мощную диаспору, ничего не боятся, любой вопрос решают взятками и подкупом. За совершенные тяжкие преступления, остаются на свободе.(с)



Так, товарищи азербайджанцы, а что будет, если мы вас назовём врагами и вы все дружно свалите на родину? Вы слишком много себе позволяете и нам это начинает надоедать - может нам надо немного отдохнуть от вас?



В этнических ОПГ созданных в России, которые почему то называют себя "диаспора", нет ученых, нет врачей, нет учителей, нет шахтеров, нет сантехников, нет токарей или сварщиков, нет летчиков или инженеров, эти приехавшие с гор этнические азербайджанцы ничего не умеют и мало знают, не знают и не выполняют наши законы, зачем нам они?! Какую пользу они приносят России, почему нигде не работают, а живут лучше русских России?! Почему их детей бесплатно учат русские учителя, их всех лечат бесплатно русские врачи, а они только грабят русских и торгуют наркотой? ! Они что, уже захватили Россию и берут дань с нашего народа?! Эти тупые гопники - дикие этнические азербайджанцы, настолько распустились, что нападают на полицию, а получив отпор пишут письма нашему президенту, чтобы он и дальше позволил безнаказанно грабить Россию, защитил азеров и выступил на их стороне против русских?



Вопрос в связи с убитым этническим азербайджанцем.



- почему его соотечественники в первую очередь говорят про то, что он азербайджанец? Его убили по национальному признаку, за гражданство? Почему акцент на национальности?



- почему азербайджанцы требуют извинения перед Народом Азербайджана, за убитого (может и несправедливо) азербайджанца, но НИ ОДИН не приносит извинения от Народа Азербайджана за поступки азербайджанцев? Почему двойные стандарты?



- какое право имеют азербайджанцы ТРЕБОВАТЬ вне рамках законодательства?



Я тут подумал:



А зачем вообще в России нужны этнические диаспоры и чем они отличаются от этнических ОПГ?



Если ты приехал в Россию из другой страны временно, поработать или поучиться, ты все свои вопросы можешь решить через посольство или консульство и профильные российские ведомства.



Если же ты решил остаться в России навсегда и получить наше гражданство, ты должен максимально быстро ассимилироваться и интегрироваться в наше общество.



«Власти города встретились c лидерами диаспор» - кто вообще такие эти лидеры диаспор?



Зачем с ними решать какие-то вопросы?



Сейчас многие диаспоры - это инструмент законного или незаконного лоббирования бизнес-интересов группы людей, чья Родина находится за пределами России. То есть, по сути, мафия.



Это ярко видно на примере одной гиперактивной диаспоры, которая сейчас сразу по нескольким резонансным делам пытается оказать давление на российское правосудие и русских активистов, с целью отомстить за гибель своих соплеменников в момент совершения преступлений ими в Новосибирске и Иваново.



Фактически российскому обществу и силовикам объявлена кровная месть.



Может нам пора диаспоры приравнять к ОПГ? Они кстати мешают интегрироваться в наше общество тем своим сородичам, которые нацелены на ассимиляцию, а не на конфронтацию с окружающим русским социумом.



Власть России сама виновата, что пришельцы из Азербайджана чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Любое объединение русских пресекается. Хождения с турецкими флагами на наших улицах и нападения и неподчинения на наших сотрудников игнорируются путем давления азербайджанской диаспоры, а проще говоря ОПГ, поэтому этот пацан и привык к тому, что можно так поступать.



Власть должна арестовать и тех, кто угрожал семье нашего полицейского и впредь жёстко пресекать азербайджано-турецкий сепаратизм на нашей земле.



В день инцидента полицейский участок и больницу окружили около 60 автомобилей с вооруженными азербайджанцами, которые требовали выдать им убийцу и спасти Абдуллаева. За отказ отдать инспектора ДПС они обещали расстрелять всю его семью. Абсолютно непонятно почему власть допускает такое вопиющее беззаконие в нашей стране, почему эти бандиты вместо того, чтобы быть арестованными или уничтоженными при сопротивлении, ведут себя как хозяева ???!



В связи с последними событиями в Новосибирске вновь актуализировалось обсуждение данного вопроса. Когда адепты толерантности либо очень наивные люди говорят "у преступника нет национальности, среди всех народов встречаются плохие люди", это было бы верно, если бы не одно но. Сами действия диаспор чётко показывают, что национальность у преступника есть. Много раз мы были свидетелями того, как какой-нибудь представитель одного из толерантных народов совершает преступление, в т.ч. тяжкое, например, убийство, и тут же диаспора начинает суетиться, старается его откупить у ментов, форсит версию "он ни у чём не виноватый" и т.д. А какое дело диаспоре до преступника, если у него нет национальности? Если бы у него не было национальности, диаспоре не было бы до него никакого дела. А раз диаспоре есть до преступника дело и она пытается его "отмазать" - значит и национальность у него есть. Реальностью являются и обычные банды, сформированные по этническому признаку, которые также могут "крышеваться" диаспорами. Я считаю что диаспора в этом случае несёт полную ответственность за своих бандитов и должна нести наказание вплоть до лишения гражданства и поголовной депортации.

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/384812-azerbajdzhancy-s...