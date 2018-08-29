Российские станки выводят из строя с помощью закладок и интернета. ФСБ - в "оборонке" начались странные сбои в работе ПО

ФСБ заинтересовалась "непонятным сбоем", возникшем в работе иностранного оборудования на оборонных предприятиях Свердловской области.

"Специалисты изучают ситуацию. Более подробный комментарий будет дан позже", - сообщает ФСБ. Сбой в работе иностранного оборудования обнаружили сотрудники уральских предприятий ОПК. Речь идет о станках, приобретенных до введения антироссийских санкций, и "непонятные сбои возникли в программном обеспечении".

"Перед установкой все оборудование было проверено и прошло испытания. Однако недавно в программном обеспечении стали возникать ошибки. На мониторе высвечивались нули, и мы получали партию бракованных изделий. Мы не можем понять, откуда взялась ошибка. Например, сейчас сбои происходят в оборудовании по выпуску радиостанций", - отмечает источник ТАСС.

О необходимости перевода российских компаний и предприятий на российское ПО говорят давно. Однако сделано в этой области мало. Даже трагические события в прошлом не стали уроком для российского ОПК и нефтяной отрасли.

Так, в 1982 г. на газопроводе "Уренгой-Сургут-Челябинск" произошел огромный взрыв, который стал итогом спецоперации западных спецслужб. В ПО по управлению работой газопровода спецслужбы внедрили троянские вирусы. В частности, в одной из западных компаний КГБ приобрел программу для автоматизации работы газопровода (АСУ ТП и SCADA). Программа управляла насосами, турбинами и другими ключевыми приборами перекачки газа.

ПО установили на некоторых газопроводах в СССР, некоторое время программа работала нормально. Однако при отработке одного из режимов тестирования встроенный вирус привел к нештатному режиму работы оборудования, что привело к разрыву газопровода и последующему взрыву.

Официальных подтверждений об участии спецслужб в диверсии нет, однако на сайте ЦРУ на странице "Досье прощание" указано, что разработанные ЦРУ программы и чипы нарушали планы производства на химических предприятиях и тракторном заводе в СССР, такие ПО использовали в советской военной технике, а на газопроводе были установлены дефектные турбины.

По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли, в список пяти наиболее востребованных поставщиков российских госзаказчиков входят американские Microsoft и Oracle. По итогам 2013 г. Microsoft заработала на российских госзакупках 11,34 млрд руб., Oracle - 3,2 млрд руб.

Минкомсвязи накануне предложило включить в проект постановления правительства об ограничении закупок иностранного ПО статью, по которой при закупках ПО за госсчет должно присутствовать условие обязательной работы ПО по всей стране, включая Крым и Севастополь. Шаг хороший, но предложение министерства всего лишь ставит условия для иностранных производителей ПО, речи об отказе от такого ПО не идет.

Между тем, в России разработаны аналоги некоторых продуктов Microsoft и Oracle. В частности, существует система управления базами данных "Линтер" от компании "Релэкс", системы поддержки принятия решений, например, Prognoz Platform от компании "Прогноз", которая является аналогом Oracle BI.

А что делают другие страны в этой области? В сентябре 2003 г. Госсовет Китая принял постановление, запрещающее государственным учреждениям закупать иностранное ПО. Кроме того, в августе 2014 г. власти страны запретили использование продуктов Apple в госструктурах. В частности, госслужащим запрещено пользоваться планшетами iPad и iPad Mini, а также компьютерами MacBook Air и MacBook Pro. В мае 2014 г. Правительственный центр закупок Китая запретил использовать операционную систему Windows 8 на настольных компьютерах, ноутбуках и планшетах, приобретаемых для госорганов.

Подобные меры приняли и в Индии.

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