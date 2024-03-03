Материал, упоминаемый Никитой Сергеевичем Михалковым в последнем выпуске БесогонТВ «Хроника убывающего плодородия», сто́ит того, чтобы с ним ознакомиться отдельно. Итак!
ht tps://rutube.ru/video/cf1894d63e36ef3e6f8aa4237080b234/?r=wd
Антихрист как технология
«Мы имеем непобедимого союзника
— благодать Духа, потому что мы
научены такому искусству, что
можем ратоборствовать не с
людьми только, но и с демонами»
Иоанн Златоуст, Святитель
В статье дана авторская концепция обеспечения ментальной безопасности российского социума и Русского мира в условиях цивилизационного столкновения с Западом. Указаны основные геополитические угрозы, предложены смысловые контуры политики и практические меры в этой чувствительной для национальной безопасности сфере. Статья написана в контексте выступления Патриарха РПЦ Кирилла перед СФ ФС и ГД ФС в январе с.г.
ВОЙНА ЗАПАДА C МИРОМ
Социальное насилие и его крайняя форма — война — базовые технологические платформы политической стратегии Запада, стремящегося сохранить и усилить гегемонию над миром.
Формы насилия и содержание войны меняются.
Важнейшая цель войны 21 века — контроль и подчинение ментальной сферы противника. Победа здесь — эффективнее захвата территории.
Это технология управления миром через тотальный контроль за информационным полем и навыками восприятия мира.
Это — ментальная война.
Победой в ментальной войне считается оккупация духовного пространства и общественного сознания, когда побежденная сторона не только утрачивает способность отстаивать свои ценности, но полностью ассимилирует чуждые и «фальшивые» установки, которые навязал победитель.
Блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли к суверенитету у правящей элиты противника и сопровождается формированием компрадорской «пятой колонны».
С целью достижения победы в войне за гегемонию над миром — глобалистами поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником.
Ментальная сфера становится областью войны — оперативным доменом НАТО.
В ходе метальной войны агрессор воздействует на противника по следующим направлениям:
- цивилизационное и морально-духовное, где основной предмет оперирования (разрушения, отмены и замещения) — подрыв веры, дискредитация и перезагрузка морально-нравственных и религиозных основ общества;
- философско-методологическое, меняющее мировоззренческие доктрины;
- научное — искажение и диффамации научных знаний, дискредитация, разрушение и кадровое истощение национальных научных школ и направлений;
- идеологическое и политическое — подрыв доверия и социальной стабильности, разрушение сложившейся политической системы, перезагрузка стратегических приоритетов и целей государства и общества;
- экономическое и технологическое — деградация и развал материально-производственной базы, подрыв конкурентоспособности;
- культурно-историческое, образовательное и воспитательное — системное и целенаправленное воздействие на систему образования, поражающее историческое сознание, поколенческий раскол, отрыв молодежи от истории и культуры страны.
Заказчиком и организатором этой глобальной войны за мировую гегемонию является транснациональная система власти, которую назвали глубинное государство — deep state. Термин, с «легкой руки» Римского клуба, увы, прижившийся в геополитическом нарративе, но крайне неудачный, ибо как раз традиционные национальные государства являются основным препятствием на пути deep state к гегемонии.
Россия в ряду этих препятствующих государств — согласно «Стратегии национальной безопасности США» — ВРАГ НОМЕР ОДИН. Мы — как суверенная цивилизация — стоим у них «на уничтожение», что впрямую следует из доктрин и реальной политики Запада, управляемого deep state.
Впрочем, не только Россия, но сама система мироустройства, основанная на национальных государствах, по мнению глобалистов deep state, изжила себя, должна быть демонтирована и уйти в прошлое.
Запущен процесс демонтажа Европы и традиционного национального государства США.
ИДЕОЛОГИЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
Чтобы правящие элиты действовали не в национальных, а в интересах глобалистов — уже примерно три-четыре десятилетия как — deep state индуцирован процесс деградации элит, имитации демократических процедур, примитивизации и обессмысливания легальной политической повестки.
Формируется фейковый мир «политической упаковки», где технологии подменяют смыслы, где решения принимают одни — хозяева из deep state, а озвучивают и исполняют другие — политические марионетки.
Завтрашний мир «мечты глобальной гегемона» — это МИР ТОТАЛЬНОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, где люди не только никак НЕ СМОГУТ, но — через некоторое время системного воздействия инфокогнитивных технологий на их умы — и НЕ ЗАХОТЯТ влиять на власть и участвовать в ней.
Совсем неслучайно — в нынешних доктринах и концепциях США и НАТО применение информационно-когнитивных ментальных технологий подразумевает целенаправленное формирование/изменение сознания граждан стран-противников с целью последующего информационно-когнитивного контроля над ним, наведение хаоса в головах, раскола общества, обрушение доверия по линии власть — общество.
Индуцированная глубинным государством deep state деградация политического класса/элиты национальных государства — серьезный вызов глобальному мироустройству, ибо все эти макроны, шольцы, бербоки и прочие лизы трасс исполняют роль марионеток в «ликвидационной комиссии», учрежденной deep state для национальных государств.
«Смысловое обнуление» национальных элит порождает систему глобальной безответственности. Ее контуры таковы:
- перезагрузка/стирание национальной истории и культуры - порождает безответственность перед традицией и историей, перед предками, суть — безответственность перед прошлым;
- реальная власть глубинного государства deep state — имитация легитимной власти, порождает безответственность перед обществом, суть — безответственность перед настоящим;
- деидеологизация и обесцеливание публичной политической повестки с отсутствием ответов на вопросы «что мы?», «кто мы?» и «зачем мы?» порождает безответственность перед потомками, суть — безответственность перед будущим;
- тотальная безответственность перед прошлым, настоящим и будущим порождает суть — безответственность перед Богом.
А если Бога нет — то, как писал Достоевский, все дозволено — ложь, вмешательство, насилие, война.
Западный мир и его национальные государства, подорвав христианские основы своей цивилизации, стали «Градом на песке», сползающим под напором грязевого потока «неолиберальных» ценностей в историческую пропасть.
«Элиты западных стран производят деконструкцию христианского наследия… Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей мертвых и всякой нечистоты…» — заявил Патриарх Кирилл на XII Рождественской Парламентской встрече 23 января 2024 года. Он подчеркнул, религиозное чувство невозможно изъять, ибо оно вложено Богом в саму природу человека.
И да — французский мыслитель Блез Паскаль еще в XVII веке утверждал: «Бог сотворил внутри сердца каждого человека пустоту, которая не может быть заполнена ничем другим, как Богом Творцом…».
Но во времена Паскаля еще не было ментальных технологий борьбы за умы и сердца, столь дьявольски изощренных в руках манипуляторов.
ВОЙНА ЗА БУДУЩЕЕ
Ныне «зияющие смысловые пустоты» активно пытаются заполнить глобалисты.
На Давосском форуме, прошедшем в январе 2024 года, они прямо заявили о намерении взять под свой контроль будущее.
Вот фрагмент из Приветственного слова Председателя Давоса Клауса Шваба: «Нам нужна смена парадигмы… Мы должны заново открыть и принять идею, которая будет двигать человечество, мы должны выступать в качестве попечителей лучшего будущего. Как попечители будущего, мы несем ответственность за развитие мира…».
Его логику продолжил руководитель ВОЗ Теодорас Гебрейеус — тот, кто был главным оператором от deep state по проекту ковидной пандемии: «Мы должны подготовить мир к будущему… Это общий глобальный интерес и очень узкие национальные интересы не должны вставать на пути».
В случае когда глобалистскими элитами поверх и против всех культурных кодов через ментальное насилие насаждаются неолиберальные ценности и безответственность перед людьми и Богом, а при этом традиционные общества это отвергают и не приемлют, уважая и ощущая Божий промысел, — элитам остается не отменить, а подменить Бога.
Воистину — дьявольский промысел.
В этом суть ТЕХНОЛОГИИ АНТИХРИСТА.
Многие полагают, что слово «антихрист» означает «против Христа», на самом деле смысл этого слова скорее «подделка под Христа». Анти́христ (от греч. ἀντί — против, вместо и Χριστός — Помазанник, Христос; ἀντίχριστος). Антихрист — человек-марионетка Сатаны, подделка под Христа, который попытается вобрать и замкнуть на себя все религии.
Швабовская идея ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО — это идея Антихриста, ибо цель — подменить у людей Веру в Бога верой в ПОПЕЧИТЕЛЯ, того, кто ЗНАЕТ КАК, того, кто искушает вас этим знанием, снимая ответственность за будущее.
В этом суть.
Уверен — следующие Давосы будут о проекте НОВОЙ ВЕРЫ, НОВОЙ ЕДИНОЙ РЕЛИГИИ для человечества.
ПОДМЕНА Бога станет базовым проектом глобальной олигархии в управлении миром. Это будет весьма циничная, но дьявольски эффективная социальная технология.
Это то самое «ВВЕДЕНИЕ ВО ИСКУШЕНИЕ».
Повторю — уже сегодня «предтеча мира Зла», главный давосский демон — Клаус Шваб — объявил поход за доВЕРИЕМ, фактически анонсировав новую единую веру с давосскими жрецами в качестве ПОПЕЧИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО!
Скажете — нагоняю пафос и страх — ничуть. Все в этом античеловеческом проекте будущего весьма технологично и осуществимо с «холодным сердцем» и цинизмом, присущим глобалистам. Были бы власть, воля, деньги и желание — а этого у мировой олигархии deep state в достатке — и тогда возможно все.
Они торопятся… Приведем лишь две иллюстрации.
В одном из своих апостольских наставлений под названием Laudate Deum (Хвала Богу) папа римский Франциск открыто призывает дать реальную власть надгосударственным структурам глобалистов: «Речь идет прежде всего о «более эффективных мировых организациях, обладающих полномочиями для обеспечения глобального общего блага, ликвидации голода и нищеты и надежной защиты основных прав человека». Проблема в том, что они должны быть наделены реальной властью таким образом, чтобы «обеспечивать» достижение определенных существенных целей».
Еще одна иллюстрация — в подписанное в ноябре 2023 года экономическое (!) соглашение о партнерстве между ЕС и членами Организации Африки, Карибского бассейна и Тихого океана включили требования о легализации партнерами Евросоюза абортов, ЛГБТ-повестки, всеобщего сексуального образования и других идеологических установок современной Европы. Вот так!
ИДЕОЛОГИЯ И МИССИЯ РОССИИ
За наш Русский мир, против антихристианского Запада мы сегодня сражаемся на полях СВО, где столкнулись Добро со Злом.
«Россия в ходе спецоперации на Украине сражается за свободу всего мира», — отметил Владимир Путин на XXV Всемирном русском народном соборе в ноябре 2023 года.
От нашей Победы зависит не просто будущее всего мира, но само его существование.
Именно Россия удерживает мир от «нравственного распада».
Россия — самобытное суверенное государство-цивилизация.
Будучи светским государством, Россия стремится жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями.
Отстаивание и сохранение традиционных ценностей — это защита нашего суверенитета.
Залог социальной стабильности России — симфония светской и духовной власти. Поэтому сегодня нужны укрепление и консолидация институтов государства.
Модель «сильная Россия будущего» — это многонациональная народная империя, основанная на принципе «самодержавия» — не в смысле восстановления монархии, а в смысле истинного народовластия, где мы — россияне — во главе с сильным государственным Лидером (ныне — Президентом, а ранее — Великим Князем, Царем, Государем — название не суть) «сами себя держим» через эффективное местное самоуправление, каким, к примеру, было земство в конце XIX века.
Формулу этой народной империи вывел еще в 19 веке наш мыслитель Константин Аксаков, и звучит она так: «Правительству — право власти, народу — право мнения».
Для реализации этой «рамочной модели» необходима политическая воля, мощная стратегия геосоциального и геоэкономического переустройства страны, базирующаяся на трех составляющих — безопасность, сбережение народа и территориально-экономическая связанность.
Русский народ — это суперэтническая общность.
Президент неоднократно говорил, что сбережение многонационального русского народа — главный стратегический посыл и наша базовая идеология.
Она подразумевает не только «сберечь народ», но сберечь именно русский народ как цивилизационный феномен.
Сберечь народ — это значит обеспечить рождаемость и рост населения — и не через миграцию, как некоторые деятели надеются.
Для этого нужна безопасность и уверенность в будущем. Нужна мощная Армия и соответствующая силовая составляющая.
Матерям нужно знать, что их родившийся ребенок вырастет здоровым и подготовленным к жизни. Для этого необходимо материальное обеспечение и лучшая в мире медицина, нужно образование и воспитание, в основе которых наша история, культура и наука, обеспечивающие знания, преемственность и сохранение национальной идентичности.
Это идеология и вытекающая из нее политическая практика нужны для защиты и развития России как цивилизации Русского мира.
Именно потому:
- Идеология — это необходимость, это прожитая история, накопленная мудрость и осознанный смысл бытия народа.
- Идеология нужна для созидания и действия, для бездействия она не нужна.
- Идеология — это способность на свою позицию, на стратегические решения и цели.
- Идеология — это присущий признак сильного государства. «Величие России сегодня — в ее суверенитете», — глубочайшая мысль нашего Президента.
- Идеология — это воля. Сегодня — это воля к миру после нашей Победы, в которой главное — сломить волю Запада к вооруженной борьбе с Россией.
Для консолидации общества нужна идеология, которая, опираясь на историю, должна быть героическим и вдохновляющим эпосом с ясными ответами на вопросы «кто мы?», «зачем мы?», «ради чего живем и сражаемся за Отечество?».
Для реализации такой идеологии Государству Российскому и нашему народу нужно сосредоточиться.
Для этого необходимы собирающие волю народа смыслы.
Где их взять?
Для понимания сути и духа русского мира приведу правила командира спецназа «Ахмат» генерала-майора российской армии, Героя России Апти Алаудинова, сформулированные им для бойцов полка, сражающегося на СВО:
- Мне не важно, кто вы по религии, по национальности. Мне важно, кто вы по жизни, ваши ценности и готовность защищать Родину.
- Мы воюем не за клочок земли, не за мирские блага, а за наши традиции, за нашу свободу, за нашу мораль. За Всевышнего, который един для всех.
- Мы все когда-нибудь умрем, но важно — как умереть. Вы на фронте и вы все герои. Вы выбрали не сбежать, а защищать Родину. О вас будут говорить и чтить ваш подвиг будущие поколения.
Нам как народу необходимо вернуться к настоящему и подлинному, перейти от общества потребления к Цивилизации Служения Отечеству.
Традиционно в нашем Отечестве источник идеологии служения — военные. Сегодня они воины воюющей Армии России, где каждый день решаются вопросы жизни и смерти, где формируются и подтверждаются сакральные смыслы и миссия русской цивилизации.
Мы должны осознать духовную основу России и Русского мира, понять и принять, что все мы — Богоизбранный народ.
Все мы — это русские.
Русские — русские, русские — белорусы, русские — украинцы, русские — татары и башкиры, русские — якуты и буряты, русские — ингуши и чеченцы, русские евреи и осетины, русские — армяне и грузины, русские — чуваши и удмурты, русские — тувинцы и калмыки, русские — даргинцы и лезгины, русские — это, повторю, все мы, тот народ, что столетия созидал Россию, опираясь на Вечное.
Избранность и сакральность нашего народа — это не превосходство над иными, это ответственность за Мир, это покаяние перед Богом.
Это и есть идеология и философская основа государства, которое осознает величие собственной истории и культуры, понимает свое место в мире и, главное, имеет свое представление о будущем.
Чтобы победить в ментальной войне с Западом — нужна воля. Воля отвечает за формирование цели и концентрацию усилий для их достижения.
Нужен ясный образ победы и консолидированное понимание тех ценностей, что мы отстаиваем на СВО в цивилизационном столкновении с Западом.
Ценности и цели произрастают из идеологии и Веры.
На пространстве СВО идет война с целью освободить часть Русского мира от нацизма.
В этой ментальной войне наша сила — в правде.
Воистину, один сраженный враг — это «минус один» у него, но один переубежденный враг — это «плюс один» у нас.
В этом цивилизационном столкновении наша задача — не уничтожить Запад, а сломить его вековую волю к захвату и разрушению русской цивилизации. Тогда будущее будет за нами, а не за глобалистами.
Смысл и образ Победы в этом.
«Все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом», — писал чешско-австрийский поэт Р.М.Рильке.
Для победы над Западом России надо вновь опереться на Бога и стать Крепостью Мира.
В этом Миротворческая Миссия России.
ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте изложена исключительно личная позиция автора.
АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ
Действительный государственный советник 3 класса, член Совета по Внешней и Оборонной политике
https://www.pnp.ru/politics/antikhrist-kak-tekhnologiya.html
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