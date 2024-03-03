Материал, упоминаемый Никитой Сергеевичем Михалковым в последнем выпуске БесогонТВ «Хроника убывающего плодородия», сто́ит того, чтобы с ним ознакомиться отдельно. Итак!

ht tps://rutube.ru/video/cf1894d63e36ef3e6f8aa4237080b234/?r=wd

Антихрист как технология

«Мы имеем непобедимого союзника

— благодать Духа, потому что мы

научены такому искусству, что

можем ратоборствовать не с

людьми только, но и с демонами»

Иоанн Златоуст, Святитель

В статье дана авторская концепция обеспечения ментальной безопасности российского социума и Русского мира в условиях цивилизационного столкновения с Западом. Указаны основные геополитические угрозы, предложены смысловые контуры политики и практические меры в этой чувствительной для национальной безопасности сфере. Статья написана в контексте выступления Патриарха РПЦ Кирилла перед СФ ФС и ГД ФС в январе с.г.

ВОЙНА ЗАПАДА C МИРОМ

Социальное насилие и его крайняя форма — война — базовые технологические платформы политической стратегии Запада, стремящегося сохранить и усилить гегемонию над миром.

Формы насилия и содержание войны меняются.

Важнейшая цель войны 21 века — контроль и подчинение ментальной сферы противника. Победа здесь — эффективнее захвата территории.

Это технология управления миром через тотальный контроль за информационным полем и навыками восприятия мира.

Это — ментальная война.

Победой в ментальной войне считается оккупация духовного пространства и общественного сознания, когда побежденная сторона не только утрачивает способность отстаивать свои ценности, но полностью ассимилирует чуждые и «фальшивые» установки, которые навязал победитель.

Блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли к суверенитету у правящей элиты противника и сопровождается формированием компрадорской «пятой колонны».

С целью достижения победы в войне за гегемонию над миром — глобалистами поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником.

Ментальная сфера становится областью войны — оперативным доменом НАТО.

В ходе метальной войны агрессор воздействует на противника по следующим направлениям:

цивилизационное и морально-духовное, где основной предмет оперирования (разрушения, отмены и замещения) — подрыв веры, дискредитация и перезагрузка морально-нравственных и религиозных основ общества;

философско-методологическое, меняющее мировоззренческие доктрины;

научное — искажение и диффамации научных знаний, дискредитация, разрушение и кадровое истощение национальных научных школ и направлений;

идеологическое и политическое — подрыв доверия и социальной стабильности, разрушение сложившейся политической системы, перезагрузка стратегических приоритетов и целей государства и общества;

экономическое и технологическое — деградация и развал материально-производственной базы, подрыв конкурентоспособности;

культурно-историческое, образовательное и воспитательное — системное и целенаправленное воздействие на систему образования, поражающее историческое сознание, поколенческий раскол, отрыв молодежи от истории и культуры страны.

Заказчиком и организатором этой глобальной войны за мировую гегемонию является транснациональная система власти, которую назвали глубинное государство — deep state. Термин, с «легкой руки» Римского клуба, увы, прижившийся в геополитическом нарративе, но крайне неудачный, ибо как раз традиционные национальные государства являются основным препятствием на пути deep state к гегемонии.

Россия в ряду этих препятствующих государств — согласно «Стратегии национальной безопасности США» — ВРАГ НОМЕР ОДИН. Мы — как суверенная цивилизация — стоим у них «на уничтожение», что впрямую следует из доктрин и реальной политики Запада, управляемого deep state.

Впрочем, не только Россия, но сама система мироустройства, основанная на национальных государствах, по мнению глобалистов deep state, изжила себя, должна быть демонтирована и уйти в прошлое.

Запущен процесс демонтажа Европы и традиционного национального государства США.

ИДЕОЛОГИЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

Чтобы правящие элиты действовали не в национальных, а в интересах глобалистов — уже примерно три-четыре десятилетия как — deep state индуцирован процесс деградации элит, имитации демократических процедур, примитивизации и обессмысливания легальной политической повестки.

Формируется фейковый мир «политической упаковки», где технологии подменяют смыслы, где решения принимают одни — хозяева из deep state, а озвучивают и исполняют другие — политические марионетки.

Завтрашний мир «мечты глобальной гегемона» — это МИР ТОТАЛЬНОЙ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, где люди не только никак НЕ СМОГУТ, но — через некоторое время системного воздействия инфокогнитивных технологий на их умы — и НЕ ЗАХОТЯТ влиять на власть и участвовать в ней.

Совсем неслучайно — в нынешних доктринах и концепциях США и НАТО применение информационно-когнитивных ментальных технологий подразумевает целенаправленное формирование/изменение сознания граждан стран-противников с целью последующего информационно-когнитивного контроля над ним, наведение хаоса в головах, раскола общества, обрушение доверия по линии власть — общество.

Индуцированная глубинным государством deep state деградация политического класса/элиты национальных государства — серьезный вызов глобальному мироустройству, ибо все эти макроны, шольцы, бербоки и прочие лизы трасс исполняют роль марионеток в «ликвидационной комиссии», учрежденной deep state для национальных государств.

«Смысловое обнуление» национальных элит порождает систему глобальной безответственности. Ее контуры таковы:

перезагрузка/стирание национальной истории и культуры - порождает безответственность перед традицией и историей, перед предками, суть — безответственность перед прошлым ;

; реальная власть глубинного государства deep state — имитация легитимной власти, порождает безответственность перед обществом, суть — безответственность перед настоящим ;

; деидеологизация и обесцеливание публичной политической повестки с отсутствием ответов на вопросы «что мы?», «кто мы?» и «зачем мы?» порождает безответственность перед потомками, суть — безответственность перед будущим ;

; тотальная безответственность перед прошлым, настоящим и будущим порождает суть — безответственность перед Богом.

А если Бога нет — то, как писал Достоевский, все дозволено — ложь, вмешательство, насилие, война.

Западный мир и его национальные государства, подорвав христианские основы своей цивилизации, стали «Градом на песке», сползающим под напором грязевого потока «неолиберальных» ценностей в историческую пропасть.

«Элиты западных стран производят деконструкцию христианского наследия… Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей мертвых и всякой нечистоты…» — заявил Патриарх Кирилл на XII Рождественской Парламентской встрече 23 января 2024 года. Он подчеркнул, религиозное чувство невозможно изъять, ибо оно вложено Богом в саму природу человека.

И да — французский мыслитель Блез Паскаль еще в XVII веке утверждал: «Бог сотворил внутри сердца каждого человека пустоту, которая не может быть заполнена ничем другим, как Богом Творцом…».

Но во времена Паскаля еще не было ментальных технологий борьбы за умы и сердца, столь дьявольски изощренных в руках манипуляторов.

ВОЙНА ЗА БУДУЩЕЕ

Ныне «зияющие смысловые пустоты» активно пытаются заполнить глобалисты.

На Давосском форуме, прошедшем в январе 2024 года, они прямо заявили о намерении взять под свой контроль будущее.

Вот фрагмент из Приветственного слова Председателя Давоса Клауса Шваба: «Нам нужна смена парадигмы… Мы должны заново открыть и принять идею, которая будет двигать человечество, мы должны выступать в качестве попечителей лучшего будущего. Как попечители будущего, мы несем ответственность за развитие мира…».

Его логику продолжил руководитель ВОЗ Теодорас Гебрейеус — тот, кто был главным оператором от deep state по проекту ковидной пандемии: «Мы должны подготовить мир к будущему… Это общий глобальный интерес и очень узкие национальные интересы не должны вставать на пути».

В случае когда глобалистскими элитами поверх и против всех культурных кодов через ментальное насилие насаждаются неолиберальные ценности и безответственность перед людьми и Богом, а при этом традиционные общества это отвергают и не приемлют, уважая и ощущая Божий промысел, — элитам остается не отменить, а подменить Бога.

Воистину — дьявольский промысел.

В этом суть ТЕХНОЛОГИИ АНТИХРИСТА.

Многие полагают, что слово «антихрист» означает «против Христа», на самом деле смысл этого слова скорее «подделка под Христа». Анти́христ (от греч. ἀντί — против, вместо и Χριστός — Помазанник, Христос; ἀντίχριστος). Антихрист — человек-марионетка Сатаны, подделка под Христа, который попытается вобрать и замкнуть на себя все религии.

Швабовская идея ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА БУДУЩЕГО — это идея Антихриста, ибо цель — подменить у людей Веру в Бога верой в ПОПЕЧИТЕЛЯ, того, кто ЗНАЕТ КАК, того, кто искушает вас этим знанием, снимая ответственность за будущее.

В этом суть.

Уверен — следующие Давосы будут о проекте НОВОЙ ВЕРЫ, НОВОЙ ЕДИНОЙ РЕЛИГИИ для человечества.

ПОДМЕНА Бога станет базовым проектом глобальной олигархии в управлении миром. Это будет весьма циничная, но дьявольски эффективная социальная технология.

Это то самое «ВВЕДЕНИЕ ВО ИСКУШЕНИЕ».

Повторю — уже сегодня «предтеча мира Зла», главный давосский демон — Клаус Шваб — объявил поход за доВЕРИЕМ, фактически анонсировав новую единую веру с давосскими жрецами в качестве ПОПЕЧИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО!

Скажете — нагоняю пафос и страх — ничуть. Все в этом античеловеческом проекте будущего весьма технологично и осуществимо с «холодным сердцем» и цинизмом, присущим глобалистам. Были бы власть, воля, деньги и желание — а этого у мировой олигархии deep state в достатке — и тогда возможно все.

Они торопятся… Приведем лишь две иллюстрации.

В одном из своих апостольских наставлений под названием Laudate Deum (Хвала Богу) папа римский Франциск открыто призывает дать реальную власть надгосударственным структурам глобалистов: «Речь идет прежде всего о «более эффективных мировых организациях, обладающих полномочиями для обеспечения глобального общего блага, ликвидации голода и нищеты и надежной защиты основных прав человека». Проблема в том, что они должны быть наделены реальной властью таким образом, чтобы «обеспечивать» достижение определенных существенных целей».

Еще одна иллюстрация — в подписанное в ноябре 2023 года экономическое (!) соглашение о партнерстве между ЕС и членами Организации Африки, Карибского бассейна и Тихого океана включили требования о легализации партнерами Евросоюза абортов, ЛГБТ-повестки, всеобщего сексуального образования и других идеологических установок современной Европы. Вот так!

ИДЕОЛОГИЯ И МИССИЯ РОССИИ

За наш Русский мир, против антихристианского Запада мы сегодня сражаемся на полях СВО, где столкнулись Добро со Злом.

«Россия в ходе спецоперации на Украине сражается за свободу всего мира», — отметил Владимир Путин на XXV Всемирном русском народном соборе в ноябре 2023 года.

От нашей Победы зависит не просто будущее всего мира, но само его существование.

Именно Россия удерживает мир от «нравственного распада».

Россия — самобытное суверенное государство-цивилизация.

Будучи светским государством, Россия стремится жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями.

Отстаивание и сохранение традиционных ценностей — это защита нашего суверенитета.

Залог социальной стабильности России — симфония светской и духовной власти. Поэтому сегодня нужны укрепление и консолидация институтов государства.

Модель «сильная Россия будущего» — это многонациональная народная империя, основанная на принципе «самодержавия» — не в смысле восстановления монархии, а в смысле истинного народовластия, где мы — россияне — во главе с сильным государственным Лидером (ныне — Президентом, а ранее — Великим Князем, Царем, Государем — название не суть) «сами себя держим» через эффективное местное самоуправление, каким, к примеру, было земство в конце XIX века.

Формулу этой народной империи вывел еще в 19 веке наш мыслитель Константин Аксаков, и звучит она так: «Правительству — право власти, народу — право мнения».

Для реализации этой «рамочной модели» необходима политическая воля, мощная стратегия геосоциального и геоэкономического переустройства страны, базирующаяся на трех составляющих — безопасность, сбережение народа и территориально-экономическая связанность.

Русский народ — это суперэтническая общность.

Президент неоднократно говорил, что сбережение многонационального русского народа — главный стратегический посыл и наша базовая идеология.

Она подразумевает не только «сберечь народ», но сберечь именно русский народ как цивилизационный феномен.

Сберечь народ — это значит обеспечить рождаемость и рост населения — и не через миграцию, как некоторые деятели надеются.

Для этого нужна безопасность и уверенность в будущем. Нужна мощная Армия и соответствующая силовая составляющая.

Матерям нужно знать, что их родившийся ребенок вырастет здоровым и подготовленным к жизни. Для этого необходимо материальное обеспечение и лучшая в мире медицина, нужно образование и воспитание, в основе которых наша история, культура и наука, обеспечивающие знания, преемственность и сохранение национальной идентичности.

Это идеология и вытекающая из нее политическая практика нужны для защиты и развития России как цивилизации Русского мира.

Именно потому:

Идеология — это необходимость, это прожитая история, накопленная мудрость и осознанный смысл бытия народа.

Идеология нужна для созидания и действия, для бездействия она не нужна.

Идеология — это способность на свою позицию, на стратегические решения и цели.

Идеология — это присущий признак сильного государства. «Величие России сегодня — в ее суверенитете», — глубочайшая мысль нашего Президента.

Идеология — это воля. Сегодня — это воля к миру после нашей Победы, в которой главное — сломить волю Запада к вооруженной борьбе с Россией.

Для консолидации общества нужна идеология, которая, опираясь на историю, должна быть героическим и вдохновляющим эпосом с ясными ответами на вопросы «кто мы?», «зачем мы?», «ради чего живем и сражаемся за Отечество?».

Для реализации такой идеологии Государству Российскому и нашему народу нужно сосредоточиться.

Для этого необходимы собирающие волю народа смыслы.

Где их взять?

Для понимания сути и духа русского мира приведу правила командира спецназа «Ахмат» генерала-майора российской армии, Героя России Апти Алаудинова, сформулированные им для бойцов полка, сражающегося на СВО:

Мне не важно, кто вы по религии, по национальности. Мне важно, кто вы по жизни, ваши ценности и готовность защищать Родину.

Мы воюем не за клочок земли, не за мирские блага, а за наши традиции, за нашу свободу, за нашу мораль. За Всевышнего, который един для всех.

Мы все когда-нибудь умрем, но важно — как умереть. Вы на фронте и вы все герои. Вы выбрали не сбежать, а защищать Родину. О вас будут говорить и чтить ваш подвиг будущие поколения.

Нам как народу необходимо вернуться к настоящему и подлинному, перейти от общества потребления к Цивилизации Служения Отечеству.

Традиционно в нашем Отечестве источник идеологии служения — военные. Сегодня они воины воюющей Армии России, где каждый день решаются вопросы жизни и смерти, где формируются и подтверждаются сакральные смыслы и миссия русской цивилизации.

Мы должны осознать духовную основу России и Русского мира, понять и принять, что все мы — Богоизбранный народ.

Все мы — это русские.

Русские — русские, русские — белорусы, русские — украинцы, русские — татары и башкиры, русские — якуты и буряты, русские — ингуши и чеченцы, русские евреи и осетины, русские — армяне и грузины, русские — чуваши и удмурты, русские — тувинцы и калмыки, русские — даргинцы и лезгины, русские — это, повторю, все мы, тот народ, что столетия созидал Россию, опираясь на Вечное.

Избранность и сакральность нашего народа — это не превосходство над иными, это ответственность за Мир, это покаяние перед Богом.

Это и есть идеология и философская основа государства, которое осознает величие собственной истории и культуры, понимает свое место в мире и, главное, имеет свое представление о будущем.

Чтобы победить в ментальной войне с Западом — нужна воля. Воля отвечает за формирование цели и концентрацию усилий для их достижения.

Нужен ясный образ победы и консолидированное понимание тех ценностей, что мы отстаиваем на СВО в цивилизационном столкновении с Западом.

Ценности и цели произрастают из идеологии и Веры.

На пространстве СВО идет война с целью освободить часть Русского мира от нацизма.

В этой ментальной войне наша сила — в правде.

Воистину, один сраженный враг — это «минус один» у него, но один переубежденный враг — это «плюс один» у нас.

В этом цивилизационном столкновении наша задача — не уничтожить Запад, а сломить его вековую волю к захвату и разрушению русской цивилизации. Тогда будущее будет за нами, а не за глобалистами.

Смысл и образ Победы в этом.

«Все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом», — писал чешско-австрийский поэт Р.М.Рильке.

Для победы над Западом России надо вновь опереться на Бога и стать Крепостью Мира.

В этом Миротворческая Миссия России.

ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте изложена исключительно личная позиция автора.

АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ

Действительный государственный советник 3 класса, член Совета по Внешней и Оборонной политике

https://www.pnp.ru/politics/antikhrist-kak-tekhnologiya.html