Троянский танк

Как советские танкисты обманули фашистов и выбрались из тыла врага в лютый мороз.

Каждый из нас слышал древнегреческую легенду о троянском коне. Хитрые греки, забравшись в огромного деревянного коня, дождались ночи и разгромили троянское войско. Но мало кто знает, что похожая реальная история о «троянском танке» случилась во время Великой Отечественной зимой 1942 года. Застрявшие во льдах танкисты решили сидеть на трескучем морозе и не покидать машину. Заметив танк, немцы отбуксировали его в полной уверенности, что он пуст. Как нашим танкистам удалось обмануть врага и как они пробивались из логова фашистов?

Командира «троянского танка» трудностями было не напугать

Этим смелым человеком, решившим в тяжелейшей ситуации пойти на хитрость, был уроженец Минской губернии Гавриил Половченя. Гавриил Антонович имел закаленный характер еще с мирных времен крестьянского быта. С детства он помогал семье по хозяйству, работал пастухом и однажды не испугался отогнать волка от коровьего стада.

Великую Отечественную старший лейтенант Половченя встретил на западных рубежах Родины. В тяжелейшие первые дни командиру автотранспортной роты удалось не только избежать разгрома в боях и сохранить материальную базу. После длительного отступления в тыл 16-й армии рота Половчени доставила пленного немецкого майора.

Гавриил Антонович проявил себя как смелый и грамотный командир. Не раз ему приходилось выходить из окружения и останавливать противника, как это было под городом Осташков осенью 1941 года. Тогда же его перевели в тыл. Капитану поручили формирование отдельного тяжелого танкового батальона. Г.А. Половченя (1907-1988).

Такие батальоны стали основой 4-й ударной армии, преобразованной для масштабного контрнаступления зимой 1942 года. В те зимние месяцы удалось отбросить врага не только от стен столицы, но и одержать победу на других участках фронта. Как это было у озера Селигер в ходе Торопецко-Холмской операции.

Боевой путь батальона Половчени начался 9 января 1942 года. Формирование должно было выйти к деревне Луги близ городка Андреаполь в 220 километрах от Твери. По пути танкистам пришлось преодолевать огромные снежные валы и форсировать замерзшие водоемы.

Танкисты развили такой стремительный темп наступления, что танки КВ не могли догнать рвавшиеся вперед «тридцатьчетверки». Более того, не поспевали товарищи и за командирским танком Половчени, который 11 января настолько оторвался от основных сил, что добрался до деревни в одиночку.

Бойцы не заметили, что воюют одни

Было утро. Расположившиеся в тылу немцы готовились завтракать, совершенно не ожидая появления советской бронетехники. Прорыв «тридцатьчетверки» капитана Половчени навел на врага панику. Из стоявшего в Лугах немецкого полка два деморализованных немецких батальона в спешке покинули деревню.

Лихо прорвавшиеся в немецкий тыл советские танкисты буквально утюжили позиции врага. Прошивали пулеметной очередью и давили гусеницами всё на своем пути.

Тем январским днем танкисты Половчени уничтожили 2 орудия, 6 минометов и почти 100 повозок с оружием и снаряжением.

После Луг рейд танкистов продолжился. И только через несколько часов Половченя обнаружил, что его «тридцатьчетверка» воюет одна! За это время танкисты пережили пожар: фашисты подожгли танк, накинув брезент и облив машину бензином. Каким-то чудом пламя удалось потушить. Зимний Т-34.

В Лугах экипаж застал уже подоспевшие силы Красной Армии. Во многом благодаря подвигу танкистов Половчени деревню удалось освободить 12 января 1942 года со значительными для немцев потерями до 2000 убитых и 400 пленных. Кроме того, солдаты спасли почти 100 мирных жителей, с которыми оккупанты собирались расправиться.

15 января Половченя с другим Т-34 должен был прорваться к городу Андреаполь и уничтожить немецкий паровоз. Речка Городня казалась танкистам беспроблемной, но при её форсировании танк проломил лед и лег днищем на грунт. Другая машина не помогла вытащить Т-34 из полыньи. Половченя с экипажем решил дожидаться подмоги.

Но враг не дремал. Немецкие солдаты обнаружили танк, безуспешно пытались открыть командирский люк, а через час пригнали тягач. Всё это время экипаж сохранял абсолютное безмолвие, стараясь лишний раз не двигаться. Танкистам удалось убедить фашистов, что «тридцатьчетверку» бросили.

Принес ужас на рассвете

Недаром газета «Вече Твери» называла Т-34 капитана Половчени «троянским танком». Когда тягач дотянул советский танк на немецкую базу посреди промкомбината в Андреаполе, Гавриил Антонович связался с командованием и решил повторить подвиг древних греков. На рассвете Т-34 должен был помочь наступлению и ударить прямо из тыла.

Невероятное испытание пришлось выдержать экипажу. Во-первых, держались танкисты с почти иссякшими припасами. Во-вторых, на улице стояли традиционно лютые январские морозы.

Танкистам приходилось сидеть практически неподвижно, растирая закоченевшие руки и ноги. Врагу даже в голову не приходило, что в танке кто-то есть.

В 5 утра 16 января танк неожиданно завелся, взревел и понесся по улицам Андреаполя, наводя ужас на немцев. Как и в Лугах пару дней назад, Т-34 уничтожал врага всем, чем только можно. В тот день экипаж Гавриила Половчени уничтожил 12 орудий и 30 машин врага, обратив в бегство бесчисленное количество немецких солдат. Зимний Т-34.

Андреаполь Тверской области был освобожден Красной Армией в тот же день. И, безусловно, огромный вклад в эту победу внес экипаж капитана Гавриила Половчени. Бойцы не только выдержали сутки в тяжелейших условиях, но и отважно бились с врагом еще до подхода основных подразделений.

Слава о их прорыве пронеслась по всему фронту. Казавшаяся легендой история была официально подтверждена и даже воспета поэтом Михаилом Матусовским. Весь экипаж был представлен к наградам, а сам Гавриил Антонович Половченя весной 1942 года уже майором получил звание Героя Советского Союза.

После сражений на Калининском фронте Гавриил Антонович учился в военной академии бронетанковых войск, командовал формированиями в битве за Будапешт и советско-японской войне. Дослужился до подполковника и прожил 81 год. Он был одним из миллионов солдат, чей реальный подвиг гораздо важнее всех мифов и легенд.