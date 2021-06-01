Когда ГУЛАГ покажется раем. «Чешский ад» для эстонских СС

10 мая 1945 года в Чехии «выравнивала фронт» одна из разрозненных групп вдребезги разбитой 1-й эстонской (20-й ваффен-гренадерской) дивизии СС. Потеряв любимого фюрера и узнав о падении Берлина, горячие эстонские парни утратили главную цель в жизни – массовые убийства мирного населения, и занялись спасением собственных шкур, стремясь добраться до города Пльзень, где остановились американские войска.

Опасаться им было чего: за полную очистку Эстонии от евреев и за карательные акции против партизан и мирного населения Псковщины отвечать пришлось бы по всей тяжести содеянного.

Эстонские каратели и факельщики на Псковщине

Шевелить ногами эстонцам приходилось в авральном режиме: им на пятки наступали передовые части Советской Армии. Неизвестно, удалось бы или нет чухонским СС уйти от солдат маршала Конева, но неподалёку от городка Яблонец-над-Нисой эстонских эсэсовцев остановили чешские партизаны.

Здесь надо заметить, что чешские партизаны представляли собой весьма интересное явление. По размаху и активности антифашистского сопротивления они сильно уступали советским, югославским и польским партизанам. Какие-то операции они проводили, но в основном предпочитали отсиживаться в лесах.

Интересно, что в 2005 году, по российскому ТВ был показан документальный фильм-расследование, в котором бывший резидент ГРУ, заброшенный в окрестности Праги, рассказал, что ему и его подчинённым Центр строжайше запретил вмешиваться в ситуацию – только наблюдать и отсылать отчёты. Причина проста: крайняя ненадёжность участников чешского Сопротивления. Даже ЦК компартии Чехии проваливался гестапо пять раз, что является абсолютным антирекордом!

В общем, чешские партизаны предложили эсэсовцам сложить оружие. Меньше всего эстонцам хотелось ввязываться в бои на пути к почётному плену, так что они приняли условия ультиматума и сдали оружие в надежде, что этим всё и обойдётся.

Сдавшиеся в плен чехам немецкие военнослужащие

Не обошлось. Увидев перед собой безоружных врагов, чехам захотелось выместить на эстонских СС всё накипевшее за долгое время оккупации. Чехи принялись жёстко отоваривать эстонцев ногами по чему попало, приговаривая, «а вот нефиг было служить Гитлеру, ублюдки!».

Однако и мордобоем дело не ограничилось. Первым не вытерпел командир батальона СС штурмбанфюрер Пауль Майтла, попытавшийся качать права человека. К нему присоединились ещё несколько особо пострадавших сослуживцев, пообещавших пожаловаться американцам за нарушение чехами конвенционных прав военнопленных. Чехи юмора о правах военнопленных эсэсовцев не поняли и, вместе со штурмбанфюрером, шлёпнули парочку наиболее беспокойных.

Такой поворот событий чехам очень понравился, так что они начали выводить эсэсовцев на крутой берег реки Нисы пачками и стрелять им в затылок, чтобы наверняка. Так, с шутками и прибаутками чешские борцы с гитлеризмом уконтрапупили от 500 до 1000 (точное количество неизвестно) эстонских эсэсовцев.

По свидетельству выживших «легионеров», чехи могли управиться быстрее и отправить в Вальгаллу всех взятых в плен эстонских гренадеров, однако их постоянно распугивала летавшая над головами советская авиация.

Точку в расправе поставило появление советских солдат. До сих пор неизвестно, что произошло на месте расстрела, но легенда гласит, будто штурмбанфюрер Сууркиви, уже готовившийся принять свинцовую пломбу в затылок, увидел советского капитана, моментально вспомнил «язык оккупантов» и бросился к нему как к родному, умоляя спасти и защитить.

Это же надо было довести эстонских карателей до состояния, когда и знание русского языка пригодилось, и советский плен пряником показался!

Капитан, увидев гору трупов, вмешался и приказал чехам прекратить самосуд, «ибо военнопленные – советские граждане и дело их решит трибунал». Эсэсовцы попытались качать права и русским. Вроде бы, неизвестный капитан застрелил особо борзого эстонца, отказавшегося снять Железный крест. К недобитым приставили конвоиров, и далее для них началась эпопея странствования по советским тюрьмам и лагерям.

Расстрелянных эсэсовцев не хоронили, оставив разлагаться на майском солнце.

Учитывая, что за контингент попался чешским партизанам, какую-то пронзительную жалость к карателям, поставившим себя вне закона, могут испытывать разве что их идейные последыши.

События возле Яблонца-над-Нисой эстонские политики и историки называют «Чешским адом» и даже «преступлением против человечности». Влиятельные неправительственные организации требуют от чешских властей признать произошедшее «геноцидом», с последующим «платить и каяться» в пользу родственников расстрелянных карателей.

Государственная комиссия Эстонии назвала расстрел 10 мая 1945 года «человеческими потерями, причинёнными эстонской нации оккупационными режимами». Характерно, что благодарить «советских оккупантов», прекративших самосуд, никто не торопится.

В самой Чехии, судя по всему, расстрелом эстонских эсэсовцев не гордятся, но и каяться, а тем более, платить, в принципе не собираются. И ставить памятные знаки на месте горы трупов тоже никто не планирует. Отчего непонятна та нежная любовь чехов к власовцам, причастных (по меньшей мере) к двум эпизодам массовых убийств мирных жителей чешских деревень во время Пражского восстания.

В современной Эстонии утверждают, будто бы все «легионеры» эстонских СС были насильно мобилизованы гитлеровскими властями, а посему, льют ручьи слёз в Таллине: они являются «жертвами двух тоталитарных систем».

Каждый настоящий эстонец – в эстонский легион!

При этом, эстонские власти опускаются до вранья. Из документов известно, что, например, спасённый от расправы советскими солдатами и отсидевший в лагерях жалкие 7 лет унтершарфюрер Харальд Нугисекс пошёл служить немцам в октябре 1941 года, в 1943 году добровольно вступил в Ваффен СС и в 1944 году был награждён высшей наградой Рейха – Рыцарским крестом. То есть, Нугисекс служил Гитлеру верой и правдой.

В Эстонии этот «герой нации» был награждён президентом Леннартом Мери нагрудным знаком «Надломленный василёк» (выдаётся «жертвам коммунистического насилия»), а перед смертью в 2014 году – ещё и медалью «Благодарность эстонского народа».

Расстрелянный чехами штурмбанфюрер Пауль Майтла также не из тех, кого тащили служить немцам на аркане. Сие умертвие перебежало к немцам из Красной Армии в ноябре 1941 года и в 1943 году добровольно вступило в Ваффен СС.

1943 год. “Насильно угнанные” в Ваффен СС эстонцы

Глядя из нашего времени на это событие, становится досадно, что наши солдаты не дали чехам пустить на навоз всех сдавшихся им эстонских эсэсовцев. Не должны нацистские твари доживать до преклонных лет и умирать в тёплой постели, обласканные наградами первых лиц государства и общественным вниманием.

Торжественные официальные похороны эсэсовца Харальда Нугисекса в январе 2014 года

Видимо, поступить иначе наши предки не могли – мало кому в мире дано проявление великодушия к поверженному врагу. Быть может, именно благодаря их благородству и мы – не эстонцы, прославляющие «героев» Ваффен СС, и не чехи, покорно пахавшие на оккупантов, чтобы в конце войны выместить накопленную злобу на военнопленных.

https://www.politnavigator.net/kogda-gulag-pokazhetsya-raem-...