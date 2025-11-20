Монументы, которые вырабатывают кислород

Фигуры из деревьев, которые видны из воздуха — прекрасный способ увековечить память и создать живой памятник.

Памятником из мрамора или бронзы никого не удивишь. Чего только в этой бронзе не отливали. Другое дело — дерево. Причем не обработанное, а самое что ни на есть настоящее, так сказать, дикорастущее.

Такие творения можно по пальцам пересчитать. К тому же памятники, созданные из деревьев, со временем только хорошеют. Вашему вниманию — несколько ярких примеров. Бетонный памятник может стоять дольше и не меняться, но мемориал из деревьев ― это живое наследие, которое растет и набирается сил, а также несколько раз за год меняется внешне. Такой мемориал может сделать каждый: и ниже несколько примеров того, как люди увековечили память о себе и своих любимых. В получасе езды от Перуджи растет прекрасная сосновая роща в форме Итальянской Республики со слегка не прижившейся Сардинией. Посадили ее в 1961 году в честь столетнего юбилея объединения Италии. Пролетая на воздушном шаре над графством Глостершир, можно увидеть сердце размером в акр. Причина его появления печальна. Высадив по контуру саженцы дуба, местный фермер Уинстон Хоуз почтил таким образом память своей жены, которая скончалась от сердечной недостаточности. Похожую историю хранит в себе и километровая «гитара», простирающаяся по аргентинской степи. Фермер Педро Мартин Урета скорбит об усопшей жене, которая была без ума от гитарной музыки. В середине 90-х лесничему из штата Миннесота поручили определить участок леса под вырубку. Автомобильной корпорации «Студебеккер» нет уже полвека, но ее реклама в штате Индиана до сих пор остается одной из самых больших в мире. Восемь тысяч елей внесены в Национальный реестр исторических мест США. А землевладелец из Техаса без ложной скромности увековечил свое имя.

В Японской префектуре Миядзаки (есть и такая) неожиданно обнаружились громадные концентрические круги из деревьев, которые видны только с воздуха. Обратившись в Министерство земледелия, лесного хозяйства и рыболовства, обеспокоенные японские граждане выяснили, что круги – не работа инопланетян, а результат проводившегося 50 лет назад эксперимента, в ходе которого учёные выясняли, как расстояние между деревьями влияет на их размер. Посмотрев на фото, можно заключить, что влияет довольно сильно. Из деревьев, кстати, можно вырастить куда менее безобидные фигуры, чем концентрические круги.

Так в Германии в этом году исполнилось 80 лет гигантской свастике из деревьев, высаженных нацистами в 1938 году в лесу недалеко от Берлина. Свастика состоит из примерно 100 лиственниц посреди соснового леса. Летом её не видно даже с воздуха, но осенью, когда лиственницы желтеют, они резко выделяются среди вечнозеленых сосен. Что делать с этой свастикой, немецкие власти не знают – они пытались прореживать деревья, но это не даёт желаемого эффекта. Если вырубить только лиственницы, свастика останется в виде пустого места. А вырубить весь лес нельзя по природоохранным соображениям. Ещё одна лесная свастика, но не нацистская, а закрученная в противоположную сторону, существует в Тянь-Шане на территории Киргизии. Высажена она была ещё в советское время, но кем и с какой целью, до сих пор не известно.

А что на на территории нашей страны? Тоже есть посадки. «30 ЛЕТ ПОБЕДЕ» – геоглиф на Комбинатовской улице города Благовещенска в Башкортостане. Надпись высажена в 1975 г. к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. Посадка состоит из сосны. Ее длина 334 м, ширина – 131 м. Этот геоглиф был уничтожен вырубкой под частную застройку и распашку земель, ведь охранного статуса у подобных объектов нет. Геоглиф «60 ЛЕТ СССР» находится в Курганской области, в 300 м к северо-востоку от села Боровлянка Притобольного муниципального округа. Высажен в 1982 г. к 60-летию образования СССР. Надпись была высажена из сосен одновременно с окружающим лесным массивом. Заметить её довольно сложно. Геоглиф «50 лет СССР» создан из насаждений сосен в городе Мыски Кемеровской области в 1972 г. к 50-летнему юбилею Советского союза. Его длина 355 м, ширина – 54 м. Одна буква «С» не сохранилась. Надпись «ЛЕНИН 1870-1970» высажена 11 км к югу от Дивногорска в Красноярском крае на правом берегу р. Енисей к 100-летию В.И. Ленина в 1970 г. Ее длина 174 м, ширина 76 м. Буквы сливаются между собой, из-за чего надпись дешифрируется плохо. Надпись «ОКТЯБРЮ 50 ЛЕТ» расположена в селе Тогул Алтайского края и состоит из посадок ели, окруженных лиственными деревьями. Она высажена к 50-летию Октябрьской революции в 1967 г. Длина надписи 316 м, ширина 216 м. Брестская область, у д. Иваново Республика Башкортостан, у с. Архангельское Курганская область, у д. Боровлянка Республика Башкортостан, городское поселение Благовещенск Осенью "40 лет Победы" (Кемеровская обл.) "40 лет Победы" (Карачаево-Черкессия) "Ленин" (Челябинская обл.) "Ленин" (Ульяновск) Довольно оригинальную надпись по случаю 50-летия СССР (1972 г.) размером 300х50 метров с цифрами посередине сделали в небольшом лесу на берегу Уводьского водохранилища у села Егорий недалеко от Иваново.

Татьяна Легенда показала посадки Омской области

Геоглифы Омской области

Надпись сделана соснами в 1970 году к 100-летнему юбилею вождя. За много лет сосны "вымахали" и прилично возвышаются над остальными деревьями, основная масса которых – березы. Размер надписи впечатляет: 770 метров в длину! Высота букв 80 метров! Есть свой ЛЕНИН и в Тюкалинском районе Омской области. Гигантская надпись тоже была сделана к 100-летнему юбилею Ильича. Геоглифы, созданные путем посадки деревьев, формирующих необходимый рисунок или надпись еще называют лесоглифы. В нашей стране геоглифы в основном посвящены Вождю пролетариата - В.И. Ленину, а также юбилеям создания СССР, Октябрьской революции и Победе в Великой Отечественной войне.

Изучив множество интернет-источников, Татьяна пришла к выводу, что Омская область является лидером по количеству геоглифов в России. Их здесь целых пять! Таким количеством не может похвастаться больше ни один регион. Помимо этого, совсем недалеко есть еще один геоглиф – самый молодой в Омской области. Появился он в 2020 году к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С высоты птичьего полета хорошо видно, что, к сожалению, не все деревья прижились и срочно нужна корректировка числа 75. Это не луг, это болото! Как люди смогли посадить там деревья?! Как туда заехал трактор?! Как?! Я не знаю. Возможно, 2020 год был засушливым (скорее всего), поэтому все получилось. Но сосны воду любят, поэтому есть надежда, что выживут. Выглядят они очень хорошо, все пушистенькие и здоровые. Число 75 представляет собой стройные ряды сосен, высаженные в шесть рядов. Для реализации этого плана использовалось около 5500 саженцев. А самый хитрый геоглиф Омской области находится в Калачинском районе, потому, что в отличие от остальных, его крайне трудно заметить. Если другие были высажены соснами в чистом поле, то эту надпись высадили лиственницами, а «фон» представляет собой сосновый массив. Деревья не отличаются по высоте и летом представляют собой просто зеленый лес. Трудно даже заподозрить, что там есть какая-то надпись. И это снова "ЛЕНИН". Как же восхищают невероятно ровные линии сосен и среди них в определенном порядке горящие золотом лиственницы. Как же точно надо было это все сделать! И вот ведь удивительно, что надпись эту могли увидеть разве что с вертолета. А много ли их там летает... Советские люди ведь и предположить не могли, что у нас будут спутниковые карты и квадрокоптеры...

По данным Главного управления лесного хозяйства Омской области при посадке этого геоглифа использовано 28 тысяч деревьев! Размер надписи ЛЕНИН поражает своими масштабами – 325 метров длина слова, и 150 метров – высота букв! Чтобы получить только один "столбик" буквы, лиственницы были посажены в 6 рядов! Давно нет Ленина, давно нет Советского союза, нет уже многих людей, кто высаживал эти красивые леса, а результат труда советских людей остался. И память осталась... О том времени и о тех традициях...

Недавно там посадили еще один геоглиф. Шестой. Приурочено это событие ко Дню Победы, а точнее к юбилею. Соответственно и надпись из будущих сосен будет "ПОБЕДЕ – 80" Новый геоглиф расположен в Омской области, недалеко от села Усть-Заостровка. Каждая часть букв и цифр состоит из четырех рядов. Всего на посадку ушло 9000 саженцев. Пока еще молодые сосны совсем еще "деточки". Ну что же, наберемся терпения и подождем. Лет через десять, я думаю, это будет уже шикарное зрелище! Вот такие посадки

