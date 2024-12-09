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Тюркский мир

Про нескончаемый поток дичайших выходок мигрантов из Азербайджана. Мне кажется, что весь этот "флешмоб" с избиением русских детей в школах, демонстрациями в вузах с орущими азербайджанцами, замотанными в флаги исторической родины, - это не случайные события, а начало нового этапа "освоения" России. И осваивать будет не сам Азербайджан.

Его представители - лишь пешки в большой игре, марионетки в руках другого государства, проводниками идей которого они являются. Напомню, что в 2021 году нынешний президент Турции явил мировому сообществу "карту тюркского мира", куда без малейших стеснений включил не только государства Средней Азии и Закавказья, но и обширные территории России. Как отреагировала на это Россия? Никак. Проглотила. 

Силовым путём захватить столь вожделенные российские территории Турции напрямую никогда не удастся. И вот тут, как нельзя кстати, у Турции имеется действительно братский народ в лице Азербайджана, взрощенный на идеях махровой русофобии, но при этом имеющий неограниченный доступ на территорию России. Все эти азербайджанские диаспоры в нашей стране - агенты влияния Турции. Десятилетиями они вели подготовку: подминали под себя сектора экономики, создавая мощную финансовую базу, внедряли соплеменников в госструктуры, расставляли на ключевые посты нужных людей, подсаживали на "коррупционную иглу" чиновников и представителей правоохранительных органов. 

Вероятно, в какой-то момент удалось достичь критической массы во всех смыслах "нужных" людей в "нужных" местах, что ознаменовало окончание подготовки, за которой должны начаться активные действия. Момент выбран как нельзя лучше. Естественно, лучше не для России, которая уже третий год истощается, проводя СВО, и за последние годы наводнялась максимально чужеродными и агрессивными элементами, создающими напряжение в российском обществе. По совершенно случайному совпадению приезжали именно из тех стран, которые тоже входят в зону влияния Турции и состоят в ОТГ, и так же, как азербайджанцы, благодаря нашим дружбонародным чиновникам (а действительности ли дело в дружбонародности?), имеют неограниченный доступ на нашу территорию. 

Можно констатировать, что идеологам "тюркского мира" удалось сформировать на нашей территории многомиллионное боевое крыло, которое ещё и умудряется постоянно совершенствовать свои боевые навыки в ММА-клубах. 

Почему активизировались именно школьники? Всё просто - это хорошая проба пера, которая позволяет не только прощупать границы дозволенного, просканировать реакцию государства в целом и правоохранительных органов в частности, но и начать формировать из целого поколения русских детей поколение "терпил", у которых азербайджанский флаг будет вызывать ряд рефлекторных реакций. Ассоциироваться со страхом перед сильным, с необходимостью подчинения, молчаливого согласия, покорностью. В то же время немотивированная агрессия азербайджанских выродков в отношении русских детей, формирует у представителей других национальностей, их единоверцев - авторитет, чувство превосходства над русскими, после чего призывы про "нагибать русню" и "резать русню" уже кажутся вполне реализуемыми. 

Использование мигрантенышей для такой пробы пера логично. Во-первых, в силу возраста они не понесут за свои выходки особого наказания. А, во-вторых, их не жалко, они просто расходный материал. Параллельно со всем этим в регионах России, на которые положила глаз Турция, давно и небезуспешно, особенно среди молодого поколения, продвигаются идеи независимости и отделения от России. Т.е. вся эта "показуха" в первую очередь направлена даже не на русское население, а на представителей так называемых тюркских народов, проживающих компактно на территории ряда субъектов РФ. 

И она призвана создать в неокрепших умах молодого поколения нацменьшинств образ слабых русских и сильных "тюрок", которые сами могут решать свою судьбу, не обращая внимания на мнение государствообразующего народа. Так недалеко и до сепаратистских выступлений малых народов, которые по сигналу Турции моментально поддержит азиатское боевое крыло единоверцев".
https://t.me/russkiegramoty/52708

Вадим Трухачев напоминает:
Хроника "дружбы" с Россией от Турции и Эрдогана за последнее время.
"Друг" Эрдоган силами подопечных исламистов (в том числе из Средней Азии) вошёл в Алеппо, прекратив сотрудничество с Россией по Сирии.
"Друг" Эрдоган пытается вытеснить Россию из Мали и других стран Сахеля. Из Ливии уже вытеснил.
"Друг" Эрдоган по линии ОТГ вытесняет Россию из Средней Азии, а из Закавказья - уже почти вытеснил. 
"Друг" Эрдоган добивает остатки российского влияния на Балканах совместно с ЕС и НАТО.
"Друг" Эрдоган вооружает Украину и действует в полном согласии с союзниками Турции по НАТО.
Наконец, "друг" Эрдоган через "диаспоры", мигрантов, местных "серых волков" и ряд муфтиев подрывает Россию уже изнутри...
Вот такой "друг"... И ведь удивления - ноль. 
https://t.me/vadimvts1/8687

Классика жанра. С турками несколько лет назад заключили какой-то сирийский Минск, отпустили из Алеппо всех ваххабитов, они ушли в Идлиб, заматерели, вернулись и захватили Алеппо, убив русских солдат.
Теперь Алеппо прощёлкан, а турецкий гадюшник в Идлибе всё равно пришлось бомбить. Да и то, гне помогло.
https://t.me/russkiegramoty/52976

Коллега Силаков пытается анализировать, что может дать Турция своим союзникам по ОТГ в плане экономики и технологий. И приходит к выводу, что не так много... Правда, справедливо воздерживается от вывода о возможностях вытеснить Россию. 

В том-то и дело, что не всё определяется деньгами. Многое решают языковое родство и идеология. Эрдоган сумел дать для стран СНГ красивую обёртку. И Россия, будучи чуждой среднеазиатским тюркам по языку и религии страной, ничего тут сделать не может. Никакая "дружбонародия" и "евразийство" тут не помогут.

Ко всему прочему, Турция является локомотивом по вытеснению России по линии НАТО. За ней во многом стоят США и Британия, её поддерживает ЕС. Она - своего рода связной между Средней Азией и Западом. 

То, что Турция укрепляет ОТГ и вытесняет нас из Средней Азии - вполне естественно. Из Азербайджана уже вытеснила с концами. И никакая массовая миграция к нам от этого не спасла.
https://t.me/vadimvts1/8765
Ну зато только на днях ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ:
- Сейчас в мире среди лидеров, можно сказать, остались только двое: я (конечно он на первом месте-прим.) и Владимир Путин. И я говорю это не потому, что речь идет обо мне, а просто констатирую факт. Ведь за мной уже 22 года работы, и почти столько же у господина Путина. Все остальные были, можно сказать, выведены из игры. Процесс продолжается. Надеюсь, что мы продолжим развивать эти отношения в рамках диалога. 
Сладкие речи. Значит стоит ожидать очередных подножек. Ручку целует, а за спино своей нож сжимает
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.
https://t.me/aviapro1/66505

Сокрушительное поражение России в Сирии — это еще и великая победа Турции, которая на шаг ближе становится к воплощению в реальность концепции Великого Турана

ВРАГ У ВОРОТ: тюркская угроза 

Великий Туран — влажная мечта Турции по включению в свой состав территории тюркских народов, среди которых сами турки, азеры, узбеки, киргизы, казахи, а также татары, башкиры и чуваши. Уже сегодня турко-наци рисуют карты объединенного государства, которое занимало бы пол Азии и отгрызло бы пол России. ХХ век должен был стать веком панславизма, но вместо объединения славян мы получили только новые конфликты. ХХI век и вовсе рискует стать веком пантюркизма.

Мягкая сила исламизации

Недавно в Татарстане (самом лакомом для Турции регионе РФ) прошло празднование Дня независимости Турции: прямо на сцене в школе Адымнар десятки детей были одеты в футболки с красными флагами с полумесяцами или с азерскими тряпками. К слову, эти страны поставляют хохлам оружие, убивающее отцов этих детей. Школа Адымнар — не единственное заведение в Казани, где нашла почву бацилла пантюркизма: несколько лет назад со скандалом закрыли школу детей Линара Якупова, в которой преподавали на турецком языке и висели карты Турана. В России уже давно эпидемия тюркофилии: чернильные шлюхи едут туда на проеб к шерстистым черкашам, латентные чернильницы взахлеб смотрят турецкие сериалы, азерская и узбекская диаспоры держат целые города. 

Баку-на-Неве

Это уже давно не город Петра, это город Петра-оглы: последние губернаторы города — выходцы из Азербайджана. Уже давно никто, кроме азерской диаспоры, принимать значимые решения, менять и назначать главу города не имеет права. С полного попустительства дефектной системы прекрасный русский европейский город превращается в помойный азерский притон. Вспомните 78 отдел МВД, где власть захватила диаспора, выдавливает всё русское и потворствует всему анти-русскому.

Многонациональный путь к Турану

30 лет назад на референдуме о независимости большинство жителей Татарстана поддержали идею о выходе из состава РСФСР. Только путем уступок мы сохранили эти земли и не допустили еще одной гражданской войны. Спустя три десятилетия фестивалей плова, праздников турецкой культуры и миграции-оккупации наших городов диаспорами — какого итога стоит ждать? Если русским нельзя быть русскими, а национализм тюрок только поощряется, если власти устраивают крестопад и целуют  коран — ждите только нарастания сепаратизма и исламизации. Они уже начали войну против русских. Сейчас большинство нашей молодежи — это кормовые степашки на убой для агрессивных и чОтких оглы-бандитов. Убейте жертву в себе, с этого стоит начинать.
https://t.me/dshrg2/2596

г. Казань
респ. Татарстан

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