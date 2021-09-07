Чем питались советские фронтовики Великой Отечественной войны

Продовольственное обеспечение в Великую Отечественную играло большую роль. Военнослужащие подтвердят, что каша и махорка помогали побеждать. За годы войны издавались десятки приказов, касающихся фронтового питания. Рацион рассчитывался исходя из рода войск, боевых задач и расположений. Нормы детально анализировались и корректировались при строгом контроле реализации высших распоряжений.

Тяжелейший 1941-й и строгое соблюдение установленных квот

Советский повар, доставивший в пищевом термосе обед бойцу.

В самый тяжкий военный 41-й год формирование солдатского рациона отличалось хаотичным характером из-за провальной ситуации на фронтах. Но даже в таких обстоятельствах командование Красной Армии плотно занималось качеством питания бойцов. Устанавливались единые квоты, которых предписывалось придерживаться независимо от успехов на полях сражений. Согласно установленных норм, взрослый мужчина, пребывавший в зоне боевых действий и активно перемещающийся по фронту, должен потреблять не менее 2600 ккал в сутки. В боевых подразделениях Красной армии на одного бойца в среднем приходилось около 3500 ккал. Немного меньшими были нормы у караульных, тыловых военных и в строевых частях (до 3000 ккал), а вот в специализированных (к примеру, авиационные силы и подводный флот) - превышали 4500 ккал.

Что ели и особенности спецвойскового питания

За питанием солдат строго следили.

Согласно соответствующему документу, военнослужащих делили на категории, для каждой из которых полагались свои нормы снабжения. К примеру, красноармеец с передовой получал 800 грамм ржаного хлеба в день (в зимний период на 100 г больше), полкило картофеля, 320 г капусты, свеклы, моркови или иных овощей, 170 г круп и макаронных изделий, 150 г мяса, 100 рыбы и 35 г сахара. Суточные надбавки полагались среднему и высшему руководящему составу (плюс 40 граммов сала или сливочного масла, печенье, полсотни граммов рыбных консервов, два десятка папирос или 25 г табака). Больше овощей, крупы, сахара и мяса доставалось летчикам. В их рацион также входили редкие на тот период продукты: молоко, творог, яйца, сметана, сыр. На флоте к ежедневному пайку добавлялась квашеная капуста, солёные огурцы и свежий лук. Любопытно, что дополнительными продуктами поощрялись и некурящие женщины-военнослужащие – им ежемесячно выдавались шоколад или конфеты. Полевая кухня. ©Владимир Гребнев / РИА Новости



Стоит вспомнить и о «наркомовских 100 граммах». Такая практика, к слову, существовала в армии еще с петровских времен. Что касается Великой Отечественной, то 100 грамм военным на передовой выдавали до мая 1942-го. Согласно следующему приказу полагались уже 200 граммов, но только военнослужащим передовой линии при наличии успехов в боевых действиях. Остальные отныне получали наркомовские только по государственным праздникам. А в 1943-м наливали только в тех частях, которые участвовали в наступательных операциях. Причем, отвечали за справедливое распределение водки военные фронтовые советы. Примечательно, что обычно на фронт привозили не водку, а чистый спирт. А доводили его до нужной консистенции уже передовые старшины. Отмена водки в армии случилась после немецкой капитуляции в мае 1945-го. «Наркомовские 100 грамм» предназначались вовсе не для «храбрости». Их выдавали солдату после боя как поощрение, способ снять стресс, согреться и помянуть погибших. Александр Капустянский / РИА Новости

Фронтовой ленд-лиз и трофейные продукты

Советские и британские пилоты обедают вместе.

Отдельной статьей питания красноармейцев была ленд-лизовская продукция – тушенка, консервированные колбасные изделия, кукурузная мука, яичный порошок и различный суповой концентрат. Поставлялись и сухпайки, но они в основном направлялись в авиационные подразделения в качестве НЗ. Имели место и трофейные продукты питания. Отечественными военнослужащими высоко ценилось «немецкое качество» продовольствия, поэтому они охотно пользовались вражескими продуктами. Колбасы, консервы, шоколад, голландский сыр были излюбленными трофеями после удачных операций.

Ещё одним полезным источником питания русских солдат выступала сама богатая естественными дарами природа, что неоднократно помогало военным выживать в непростых условиях фронтовых будней. Солдаты пополняли свои котелки грибами, ягодами, диким мёдом, рыбными уловами, зерном или картофелем с заброшенных полей. Ценную помощь оказывали и гражданские, в то время как сами не доедали. Сплотившийся вокруг желанной победы народ всеми силами поддерживал армейцев. В свою очередь и солдаты помогали мирным как умели. Обычным делом было обратиться к военнослужащим с просьбой вскопать огород, наколоть дров или отремонтировать покосившийся забор. Взамен солдаты получали посильные угощения.

«Есть войны закон не новый:

В отступленье – ешь ты вдоволь,

В обороне – так ли сяк,

В наступленье – натощак».

Александр Твардовский «Василий Теркин». «Боевой дух и каша – сила наша».

А.В.Суворов «Подальше от начальства, поближе к кухне».

Солдатская заповедь Самая главная и массовая профессия на фронте - боец, красноармеец, солдат. Однако чтобы армия эффективно решала поставленные перед ней боевые задачи, чтобы все организационные и прочие сопутствующие вопросы решались результативно и оперативно, силами одних только военных не обойтись. Как тут не вспомнить представителей многих солдатских профессий – сапёров, связистов, автомобилистов, санитаров, но невозможно не вспомнить и профессию фронтовых поваров, самоотверженная работа которых внесла свой весьма ощутимый вклад в дело Победы. Поговорку «Война войной, а обед по расписанию» непосвящённый Читатель может счесть несерьезной. Однако воевать результативно на пустой желудок вряд ли долго получится, поэтому поваров на фронте ценили и всячески оберегали. Не зря повара бойцы считали вторым человеком, после командира. Готовить приходилось порой под обстрелом противника. И не только готовить, а еще и доставлять пищу солдатам на передовую. По воспоминаниям участников Великой Отечественной, любимыми блюдами солдат были кулеш (жидкая каша с мясом), борщ, щи, тушеный картофель и гречка с мясом по праздникам да питательная и калорийная «макаловка» в будни. Для солдатской каши нужны костёр или печка, дрова, крупа, чистая вода и час времени. Бесхитростное блюдо на огне изобрел еще великий Суворов, переходя через Альпы. Кстати, знаменитая сказка о солдатской каше из топора появилась не на пустом месте, а имела свою предисторию. В один из дней альпийского перехода Александру Васильевичу Суворову интендант доложил, что запасы продуктов на исходе, а солдат надобно чем-то кормить. Великий полководец посоветовал повару сварить кашу из остатков всего, что есть: сала, мяса, остатков разных круп и гороха. Главное — чтобы блюдо получилось сытным и по возможности — ароматным. Повар так и поступил. А солдатам в шутку сказал, что сварил кашу из топора. А повара полевой кухни вспомнили заветы знаменитого полководца. Именно русская каша была основой рациона всей Красной армии. Боевое настроение солдат ни в последнюю очередь создавалось поваром, его умением, его талантом, что влияло на подъем духа, помогало ковать победу, вносило веселый вклад в боевую подготовку воинов. Если вспомнить о полевых кухнях Великой Отечественной войны, то для наших солдат они были не просто передвижными столовыми, где можно утолить голод. Полевая кухня помогала вспомнить далёкую тёплую атмосферу мирной жизни. Это были редкие минуты спокойствия и отдыха, редкие минуты солдатского быта, когда солдат испытывает удовольствие от вкусного борща, гуляша, каши, от непринуждённого общения с однополчанами. Поэтому полевые кухни были фактически центром жизни боевого подразделения (туда же, впрочем, стекалось время от времени и гражданское население, особенно дети, которых на полевых кухнях охотно подкармливали). "Солдатская заповедь: подальше от начальства, поближе к кухне", - глубокомысленно заметил лейтенант Александров (Кузнечик) в фильме "В бой идут одни "старики", и сказал он сущую правду. Базировались такие кухни на передвижном шасси или платформе грузового автомобиля и включала обычно от одного до четырёх больших котлов. Руководство нашей армии исходило из того, что сам солдат в своём маленьком котелке готовить не должен — общая еда, готовится на всех, и это очень верно и логично. А в котле вода закипала обычно минут за сорок — если говорить и о костре, и о самой кухне, которая была приспособлена для топки дровами. Стало быть, обед или ужин готовился никак не менее полутора часов. В целом как по составу «продовольственной корзины», так и по трудностям с обеспечением питания у советских и германских войск были схожие условия. Пожалуй, ключевое преимущество нашей стране обеспечили неприхотливость, скромность в запросах и смекалка советского солдата. Из поставляемого на фронт продовольственного «сырья» еще требовалось приготовить пищу. Для этого в каждой части существовала знаменитая передвижная полевая кухня на колёсном ходу– прицеп с котлами и дымоходом. Горячее питание было предусмотрено утром до рассвета и вечером после заката: световой день солдат проживал на хлебе и консервах. Блюда готовились нехитрые, зачастую повар произвольно мешал в котле мясо, крупы, овощи – все, что имелось под рукой. На выходе мог получиться кулеш (жидкая каша с мясом) или «овощной разброд» (из мемуаров историка кулинарии Вильяма Похлебкина). «Щи да каша – пища наша», – повторяли бойцы, в точности описывая фронтовые будни. Хотя, конечно, условия войны часто вносили в меню свои коррективы. А всё же самыми любимыми блюдами у наших бойцов были кулеш, борщ, щи, гречка с мясом. Блюда готовились нехитрые, зачастую повар произвольно мешал в котле мясо, крупы, овощи – все, что имелось под рукой. На выходе мог получиться кулеш (жидкая каша с мясом) или «овощной разброд» (из мемуаров историка кулинарии Вильяма Похлебкина). «Щи да каша – пища наша», – повторяли бойцы, в точности описывая фронтовые будни.Хотя, конечно, условия войны часто вносили в меню свои коррективы. А всё же самыми любимыми блюдами у наших бойцов были кулеш, борщ, щи, гречка с мясом. Надо сказать, кашам в полевой кухне уделялось особое внимание. Ведь сама по себе сваренная крупа не обеспечивает физической выносливости и быстро приедается. Поэтому кашу старались разнообразить, внося в рецепты различные дополнительные составляющие, изменяющие вкус или имитирующие пряность смородиновый и вишнёвый лист, лавровый лист и перец был в диковинку. Главные палочки-выручалочки у солдатского повара в полевых и лесных условиях пребывания— это, если пофартит, лук и чеснок, весной же – лесная черемша и дикий чеснок. Но в большой цене были петрушка, укроп, дудник. крапива. Вместо масла обычно использовали сало: топлёное, нутряное, солёное, копчёное. Из него делали шкварки и добавляли к каше. А в кулеш клали не только крупу, но и картофель — всё сытнее и гуще. Широкую популярность приобрела в войсках знаменитая солдатская «макаловка». Если замороженную тушёнку мелко порезать, смешать обжаренный лук с тушёнкой, добавить воды и вскипятить так и получится это солдатское яство. Густую часть блюда ели так, а в получившийся бульон макали кусочки хлеба, отсюда и название. Вместо тушёнки использовалось сало или какой-нибудь жир - всё, что было под рукой у повара-солдата. Чем дальше отдаляются от нас сороковые грозовые годы прошлого столетия, тем сложнее представить нам всю картину событий и трагедию, пережитую нашей страной и нашим народом в годы великой Отечественной. Остались фото, кинохроника, но они, увы, не способны передать ни запаха, ни вкуса тех лет, а ведь именно такие ощущения подчас говорят лучше тысячи слов. Судя по мемуарам и воспоминаниям участников войны, решающее превосходство на продовольственном фронте СССР получил благодаря способности советского бойца адаптироваться к любым условиям, истинной всеядности. «Менее высокий жизненный стандарт довоенной жизни помог, а не повредил нашему страстотерпчеству… Мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты», – писал поэт Борис Слуцкий в автобиографическом цикле «Записки о войне». Снабжение фронта продовольствием было не столь заметным, но важным элементом противостояния в годы Великой Отечественной войны. Ведь, как бы ни были надёжны и эффективны стрелковое оружие, орудия, танки и самолеты, голодный личный состав битву не осилит. А значит, еда может рассматриваться как полноценное оружие. «Армия марширует на брюхе», – утверждал в XVIII веке прусский король Фридрих II. Нормы выдачи провизии воинским частям были строго регламентированы в Красной армии и не менялись в течение всей войны. Однако реальная ситуация с подвозом продуктов сильно зависела от задач армии, характера боев, местности и сезона. Так или иначе, солдаты на передовой питались лучше, чем рабочие, служащие и мирные жители в тылу. Впрочем, «обед по расписанию» был вовсе не гарантирован. Около получаса уходило на то, чтобы растопить полевую кухню дровами, почти три часа – чтобы приготовить ужин из двух блюд на роту солдат. Притом кухню устанавливали в отдалении от линии огня, поэтому на «переброску» термосов с едой в окопы тоже требовалось время. Долгие бои ломали распорядок дня, а при быстром наступлении войск кухни и обозы не поспевали. Готовить еду на марше было нельзя, а ночью, когда продвижение останавливалось, командиры обычно запрещали разводить огонь, чтобы не выдать себя противнику. Вообще, служба полковым поваром требовала большой самоотверженности. Подобно санитарам и связистам, «кашевары» несли ответственность за судьбы десятков сослуживцев. И если кухня не могла пробиться «к своим» из-за обстрелов или непроходимых лесов, над солдатами нависала угроза голодной смерти. Известен случай в сентябре 1943 года, когда авангард 155 й стрелковой дивизии форсировал Днепр, а кухня «застряла» на противоположном берегу, пришлось переправлять горячую пищу на лодках под вражеским огнем, что привело к дополнительным потерям личного состава. Сталинград. Доставка горячего обеда на "передок". Неудивительно, что повара были заметными людьми в полку: бойцы старались получить наряд на кухню, помочь им, установить хорошие отношения. Полевая кухня выступала своеобразной «кают-компанией», «душой» подразделения, ведь во время обеда можно хоть ненадолго отвлечься от ужасов войны. Возможно, этим объясняется сердечное отношение к этим неуклюжим агрегатом с печкой, котлами и трубой. Низкий поклон вам, ветераны Великой Отечественной. Пусть сегодня на Вашем столе и у Ваших внуков-правнуков будут вкусные блюда... Поверженный Берлин 1945. Немцы в отличие от нашего гражданского населения оккупированных фашистами территорий не оставались без пищи...

Роль военной полевой кухни на передовой и подвиг повара

Поваров тоже награждали.

Этим почетным знаком награждали тех, кто в столь непростой атмосфере под свистом снарядов и обстрелами вовремя кормил солдат, доставлял горячую пищу с чаем на край передовой. Помимо того, что первое и главное назначение полевой кухни – поддерживать жизнеспособность армии, было еще кое-что. Сам образ ее был для солдата тенью сытой мирной жизни. Вокруг полевой кухни собирались в паузах между боями, на привалах, перегруппировках. Это было фактически подобие домашнего очага в условиях фронтовой жизни. В 1943-м руководством Красной армии был учрежден знак отличия специально для фронтовых поваров с изображением в позолоте полевой кухни.Этим почетным знаком награждали тех, кто в столь непростой атмосфере под свистом снарядов и обстрелами вовремя кормил солдат, доставлял горячую пищу с чаем на край передовой.



Причем, заслуги поваров не всегда ограничивались лишь качественным выполнением их прямых обязанностей. Некоторые из них умело справлялись не только с половником или разделочным ножом. Героем Советского Союза стал военный куховар Иван Павлович Середа. Красноармеец Иван Середа, будучи поваром, готовил обед для солдат на своей полевой кухне на опушке леса, как вдруг услышал рычащий звук мотора. Выглянув из рощи, он увидел двигавшийся в его направлении немецкий танк. Иван ни на минуту не дрогнул и понял, что необходимо действовать иначе танк застанет его подразделение врасплох. Схватив не заряженную винтовку Мосина и топор, Середа затаился за полевой кухней и стал ждать.

Немцы, заметив кухню в кустах и подъехав к ней вплотную, вылезли из танка, наверное, решив подкрепиться, считая, что повар убежал сразу, когда их увидел. Но не тут-то было, Ваня неожиданно выпрыгнул из своей засады и побежал на них в атаку, размахивая и угрожая винтовкой и топором, при этом дико крича и обзывая их. Немцы не на шутку перепугались, быстро вернувшись и укрывшись в танке, думая, что их пытается захватить, целая стрелковая рота.