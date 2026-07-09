Природа России 107

Сибирь
Маяк на острове Шикотан. Курильские острова, Сахалинская область
БалаклаваАлтай. Долина реки Чулышман, Каменные грибы
Ущелье Ушаковского водопадаБелогорский Свято-Николаевский мужской монастырь особенно красив зимойБелогорский Свято-Николаевский мужской монастырь особенно красив зимой
Верховья реки Шавлы
Долина реки Кызыл-ШинБолота находятся в Ленинградской обл. Соколий МохБолота находятся в Ленинградской обл. Соколий МохБолота находятся в Ленинградской обл. Соколий МохБолота находятся в Ленинградской обл. Соколий МохБолота находятся в Ленинградской обл. Соколий Мох
Урупские озера
Карелия. Ладожское озеро
Бухта Дубовая, кекуры и, собственно, сам Носорог
Бухта Дубовая, кекуры и, собственно, сам НосорогБухта Дубовая, кекуры и, собственно, сам НосорогБухта Дубовая, кекуры и, собственно, сам Носорог
Бухта Дубовая, кекуры и, собственно, сам НосорогБухта Дубовая, кекуры и, собственно, сам НосорогБухта Дубовая, кекуры и, собственно, сам Носорог
Скала Киселева
Деревня Якушево Рыбинского района Ярославской области
Маленькая лесная речка Лаклы, респ. Башкирия
Ладожское озероБухта Орлинка и синяя вода Японского моряБухта Орлинка и синяя вода Японского моряБухта Орлинка и синяя вода Японского моряБухта Орлинка и синяя вода Японского моряБухта Орлинка и синяя вода Японского моря
Западно-сибирские болота
За несколько километров до Баренцева моря
Лунное гало. Кольский полуостров. Апатиты
БалаклаваВечерняя тишина. Владимирская областьВечерняя тишина. Владимирская областьВечерняя тишина. Владимирская областьВечерняя тишина. Владимирская областьВечерняя тишина. Владимирская областьВечерняя тишина. Владимирская областьВечерняя тишина. Владимирская область
Ковда
Кругобайкальский тоннель
Язык ледника Маашей
Великий Новгород
Ладожское озеро, Карелия
Аршан
Озеро СветлоеВид сверху на Новгородский кремль
Южная Карелия
Свердловская область Красноуфимский район р. УфаВиноградники в окрестностях села Абрау-Дюрсо (Краснодарский край)Виноградники в окрестностях села Абрау-Дюрсо (Краснодарский край)Виноградники в окрестностях села Абрау-Дюрсо (Краснодарский край)Виноградники в окрестностях села Абрау-Дюрсо (Краснодарский край)
Деревня Часовенская на реке Мегра,Вологодская обл.Вытегорский р-н
Иркутск
Памятник крупнейшей реке Восточной Сибири - реке Лене. г.Олёкминск
Сибирские закатыВосточные склоны горы Урсхох - невероятная красота Северной ОсетииВосточные склоны горы Урсхох - невероятная красота Северной ОсетииВосточные склоны горы Урсхох - невероятная красота Северной Осетии
Саяны
Францевский ключ. Бурятия
Осенние краски Чаган-Узуна
Река Нева в районе Невской Дубровки Ленинградской области
Сихотэ АлиньГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего ВостокаГорный хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Дальнего Востока
Свердловская область
Сибирские дороги
Сибирь, река Ангара
Озеро Учкёль
Верхнее Шавлинское озеро
Тверская область
Байкал
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