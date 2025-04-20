Лондон вдруг всполошился

Ну кроме Подмосковьи и Москвы и тех, кто там проживает, мало что скажет наименование района Котельники,

разве что в последнее время слишком много негативных новостей поступает.

И вдруг Лондон оказывается тоже знает, что есть такие Котельники? С чего вдруг?

В середине марта тг-канал "Рыбарь" пыпустил ролик:

https://t.me/rybar/68837

о критической миграционной ситуации в подмосковных Котельниках.

К ролику было описание:Разгул этнической преступности и засилье мигрантов давно сделали подмосковные Котельники именем нарицательным. Даже обычный разговор с риэлтором практически всегда будет строиться на одном тезисе: трижды подумайте перед переездом сюда, а если уже проживаете — переезжайте, ибо будет только хуже.▪️За последние 20 лет, население города увеличилось до 75 тысяч. Треть населения составляют мигранты, 70% их них — лица с российским паспортом, среди которых значительная часть натурализованных представителей Средней Азии.▪️Регулярно в населенном пункте происходят различные инциденты с участием мигрантов, нарушающих законодательство РФ — наиболее частые из них нападения и угрозы расправы, в том числе по отношению к женскому полу и детям.Одним из ярких последствий этого стала повсеместное распространение боязни упустить из вида ребенка на детской площадке и не встретить свою девушку/жену/маму по пути домой в вечернее время.▪️Выходцы из Средней Азии активно адаптируют городскую среду под свои потребности: в городе действуют десятки нелегальных хостелов, открываются этнические бордели и незаконные молельные дома.▪️Засилье мигрантов приводит к дерусификации школ. Из восьми тысяч учеников 50% русские, 44% — новоиспеченные граждане РФ, 6% — мигранты. Так, в некоторых классах уже полностью отсутствуют учащиеся русского происхождения: например, в третьем классе МБОУ КСОШ №1 все 33 ученика — дети бывших или действующих мигрантов.▪️Одной из главных причин засилья мигрантов в Котельниках является рынок «Садовод», на территории которого реализуется различная запрещенная продукция. Также потоку мигрантов способствует широкая торговая инфраструктура, постоянное строительство в округе и относительно низкие цены на съем жилья.Массовая концентрация мигрантов в Котельниках изменила облик города до неузнаваемости, превратив его в исламский этнокриминальный вилаят, в котором выходцы из Средней Азии живут по своим порядкам. Там уже активно формируются закрытые среднеазиатские общности, что приводит к развитию этнической преступности, появлению незаконных молелен, борделей и точек реализации запрещенной продукции.🚩Тем временем русские граждане постепенно становятся меньшинством в своем собственном городе в подбрюшье Москвы. Агрессивное поведение мигрантов делает городскую среду попросту опасной для законопослушных жителей, которые регулярно обращаются в различные инстанции и записывают видеообращения Президенту с просьбой разобраться в ситуации.Происходящее в подмосковных Котельниках — показательный пример того, к чему приводит ошибки в миграционной политике. И в случае продолжения игнорирования очевидных провалов в этой сфере подобные исламские этнокриминальные вилаяты будут повсеместно появляться по всей России.Казалось бы, материалу уже три недели и все, кто хотел, уже его прокомментировали — но, какого было наше удивление, когда наш ролик начали активно обсуждать британские СМИ - пишет канал.С 3 апреля публикации появились в The Telegraph ( https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/03/putin-russ... ),The Mirror ( https://www.themirror.com/news/us-news/putin-russia-ukraine-... ),Irish Star ( https://www.irishstar.com/news/us-news/putin-russia-ukraine-... ),Express ( https://www.express.co.uk/news/world/2036386/putin-immigrati... ),GB News ( https://www.gbnews.com/news/world/putin-muslim-migration-bac... и многих других европейских изданиях, которые перепечатали ( https://www.focus.de/politik/spannungen-in-moskau-umfrage-ze... ) материалы британцев.В статьях — весь стандартный набор западной пропаганды:▪️обвинения в адрес русских националистов;▪️жалобы на «притеснение этнических меньшинств»;▪️ а также мантры о том, что без мигрантов «российская экономика не выживет».

Очевидно авторы статей считают эталонным опыт Британии и Франции, где уж точно знают как правильно интегрировать мигрантов.

В целом такая реакция неслучайна. Британия активно и прямо участвует в дестабилизации внутренней ситуации в РФ, в том числе через работус мигрантскими диаспорами и исламскими структурами, например с ДУМ РФ. Поэтому рост внимания российских медиа и властей к проблеме миграции вызывает в Лондоне открытое раздражение.

Интересно, ознакомятся ли наши отечественные мигрантолюбы с британскими публикациями, чтобы воздержаться в будущем от употребления похожих выражений про «русских фашистов», а то скрывать свою аффилированость с заказчиками становится все труднее. - пишет Рыбарь

На это депутат Андрей Луговой рассказал:

Когда Лондон узнал, где находятся Котельники — значит, в России снова что-то пошло не по их плану. Не думал, что доживу до момента, когда английская пресса начнёт обсуждать подмосковные Котельники — The Telegraph, The Mirror, GB News, даже Irish Star.

MI6 выдала наряд на Котельники после ролика канала "Рыбарь" об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения.

Почему в истеричном припадке лондонские СМИ закричали про «русских националистов», «притеснение меньшинств», «фашизм» — полный набор из методички Сороса 1993 года (когда ему показалось краха СССР – «слишком мало»)? Потому что Россия осмелилась поднять тему миграции, не обсуждать, а действовать.

У глобалистов затрещал по швам ещё один проект, о котором я рассказывал ранее, — «Коридор Центральной Азии – Россия».

Только в 2020 году по нему провели 6,6 миллиона международных мигрантов. Колоссальный человеческий поток крышует Англия и старые добрые архитекторы хаоса — Рокфеллеры с Ротшильдами. Исполнители на земле — USAID и Международная организация по миграции (МOM), которая работает в России через московское бюро под флагом ООН.

Задача проста: использовать миграцию как рычаг давления.

На схеме — подробно о том, как МOM стимулирует миграцию: финансирование программ, реклама миграции в Россию в странах ЦА, лоббирование промигрантских законов, формирование позитивного образа мигрантов в СМИ, создание групп взаимопомощи и координации с диаспорой, развитие НКО и сектора услуг для мигрантов.

Среди мигрантов есть те, кто представляет собой благодатную почву для диверсий и терактов. В 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова и пр..

Подавляющее большинство мигрантов исповедуют ислам, включая радикальный ислам. В результате гнев общества проецируется не на конкретные преступления, а на религию в целом. Начинается внутренний разлом: растёт нетерпимость даже к коренным народам мусульманского вероисповедания, с которыми Россия жила в мире веками. И тут англичане потирают руки — раскачка пошла.

Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ.

В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными.

По свежим данным, (https://spb.vedomosti.ru/society/articles/2025/04/04/1102341...) в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

Думаю, в этом особая заслуга Лондона - итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами.

И тут важно понять: Котельники — это не просто город-спальник. Это лакмус. Мы показали, что готовы говорить о реальной проблеме — и сразу получили вой из Англии. Потому что для них это сигнал: Россия выходит из-под контроля, выстраивает национально ориентированную миграционную политику, без оглядки на шариатский Лондон.

Еще один российский регион наполняется мигрантами массово. «Гостеприимный Татарстан»: в чем опасность завоза мигрантов в Елабугу?

За последние годы Республика Татарстан стала одним из лидеров среди регионов РФ по количеству приезжающих мигрантов. Теперь с последствиями подобной политики предстоит столкнуться жителям Елабуги — 85-тысячного города с более чем тысячелетней историей. Всему виной решение местных властей завезти в район порядка 24 тысяч «иностранных специалистов».

Ситуация с мигрантами в регионе в цифрах:

▪️В 2024 году Республика Татарстан заняла четвертое место по количеству прибывающих мигрантов: лишь за 2024 год было принято свыше 426 тысяч уведомлений о постановке на миграционный учет.

▪️В небольшом татарском городе Елабуга проживает 85,6 тысяч человек, 10 тысяч из которых — мигранты. Тем не менее глава Елабужского района Рустем Нуриев анонсировал прибытие еще 24 тысяч мигрантов в этом году.

С заездом 24-х тысяч мигрантов, население Елабуги составит 110 тысяч человек, треть которых будут мигрантами.

Наиболее вероятным местом для работы такого числа мигрантов может стать особая экономическая зона «Алабуга», которая с недавних пор стала одним из центров по производству беспилотников. Украинские формирования уже пытались запускать дроны по объекту, но особого успеха не достигли.

Инициатива же с привлечением мигрантов может обернуться куда более трагическими последствиями: зачастую те же выходцы из Средней Азии активно рекрутируются западными структурами, которые впоследствии могут использовать мигрантов как для сбора разведывательной информации, так и для осуществления диверсий.

Мало того, что завоз такого колоссального количества мигрантов может просто-напросто изменить жизнь города Елабуга, так и нанести ущерб оборонно-промышленному комплексу страны. В адрес авторов подобной идеи можно задать множество вопросов, одним из которых явно будет: «о чем вы думали?»

https://t.me/rybar/69499

Проект по русификации в ОЭЗ Алабуга

Миграционная политика здорового человека

После публикации ролика, что выше, о потенциальных проблемах с миграцией в Татарстане с каналом "Рыбарь" связались представители ОЭЗ Алабуга, прояснив ситуацию и рассказав о реальном положении дел в данной сфере.

При общении выяснилось, что реализованная на этой территории схема привлечения мигрантов на данный момент является, пожалуй, лучшей из ныне действующих во всей России.

Подробнее о механизме привлечения мигрантов:

▪️В отличие от бесконтрольного завоза мигрантов из Средней Азии, ставка сделана на молодых девушек из Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В числе прочего, расчет строится на том, что чисто статистически они куда реже склонны к преступлениям.

▪️Работодатель контролирует перемещение работников на протяжении всего периода их нахождения на территории России, а также не допускает возникновения диаспор, расселяя уроженцев разных стран в одну комнату. Им приходится общаться на русском языке, который централизованно преподается три раза в неделю.

▪️С языковым контролем тоже все строго — за три неудачных попытки сдачи экзамена работнику отказывают в пребывании. Основанием для последнего также является выявленные на осмотре медицинские противопоказания, нарушение законодательства России и выговоры от работодателя.

Судя по всему, подобный грамотный подход действительно дает свои плоды — в Сети не попадаются новости криминальной хроники, в которых бы фигурировали иностранцы-выпускники данных курсов.

Проект ОЭЗ Алабуга наглядно демонстрирует возможность организации рабочей миграции с адаптацией в российском обществе. Без всяких диаспор или этнокриминальных радикальных анклавов.

Теперь сторонников «европейского» завоза выходцев из Средней Азии, рассказывающих о невозможности контроля миграции в России по эмиратской модели, можно просто тыкать носом в пример ОЭЗ Алабуга.

Очень надеемся, что эти механизмы масштабируют на другие регионы и сферы бизнеса. Ничего принципиально невозможного здесь нет, а затраты с лихвой окупаются отсутствием издержек от бесконтрольной миграции, которые ныне можно наблюдать в разных концах страны

Помимо Котельников вот пример Люберцы: «Миграционный муравейник» - как мигранты Люберцы сгубили?

С каждым годом юго-восточные пригороды Москвы все больше и больше становятся похожи на среднеазиатские задворки. Ситуация в Люберцах до боли напоминает подмосковные Котельники. Бандитизм, этнический криминал, запуганные жители — все это сегодня объединяет многие подмосковные города.

Люберцы — суровая реальность:

▪️Население Люберец составляет порядка 235 тысяч человек, из которых более 76 тысяч - мигрантов, которые подали заявления на миграционный учет в 2024 г. Выходит, что только по официальным данным, население города на треть состоит из мигрантов. С учетом нелегалов реальная цифра может быть куда больше.

▪️Работодатели сообщили только о чуть больше 17 тысячах зарубежных работниках в Люберцах. Судьба оставшихся 59 тысяч окончательно непонятна, хотя и несложно догадаться, что существенная часть из них задействована в незаконной торговле и перевозках.

▪️Мигранты регулярно совершают преступления в Люберцах. За 2024 год на приезжих специалистов было заведено более 200 уголовных дел, а свыше 600 нелегалов были выдворены за пределы России.

▪️Приезжие из ближнего зарубежья организуют незаконные торговые точки и молельни, открывают этнические бордели, а также постоянно становятся виновниками нарушения общественного порядка и правил дорожного движения.

▪️Мигранты также фактически установили монополию на маршрутные такси. Они не чураются задирать цены за проезд, а также уклоняться от налогов, принимая платежи исключительно наличными или переводом.

За отказ выполнять незаконные требования, мигранты зачастую проявляют агрессию и вступают в конфликты с пассажирами. При этом своих «побратимов» они со спокойной совестью могут провезти бесплатно.

Масштабная миграция максимально негативно сказалась на атмосфере и внешнем облике города. Постоянные разборки, незаконные торговые точки и обилие среднеазиатских лиц на улицах больше напоминает восточный вилаят, чем пригород Москвы. Мигранты постепенно выдавливают местное население, а русский язык на тех же детских площадках Люберец можно услышать все реже.

Помимо производств, сферы обслуживания и строительства, причиной такого наплыва мигрантов в Люберцы, как и в соседние Котельники, является рынок «Садовод», который уже стал натуральным мигрантским гнойником на теле Москвы.

Все это в очередной раз актуализирует необходимость комплексной и повсеместной работы по решению миграционной проблемы. И в той же столице стоит начать хотя бы с ликвидации одной из точек их притяжения. В ином случае примеров Котельников и Люберец будет только больше.