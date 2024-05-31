Cегодня, 1 июня — Международный день защиты детей (Советское детство-10)

После Второй мировой войны на проходившей в 1949 году Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин Международный день защиты детей был утверждён в ряде стран.

В СССР, как и сегодня в России, праздник совпадал с первым днём летних каникул. Традиционно в это время устраивались детские спортивные соревнования, викторины, по телевидению демонстрировались развлекательные передачи и мультфильмы, а также проводились партийные собрания, на которых обсуждались вопросы правового обеспечения детей, их благополучия.

Конечно, в советское время детям уделялось особое внимание. Связано это было с последствиями Великой Отечественной войны, с конца 1940-х в стране постепенно стали массово строить летние лагеря для детского отдыха, сооружения для детских спортивных мероприятий, помещения для бесплатных секций и развивающих кружков.

1 июня — особенный день, чтобы всем нам вспомнить, что идея возвращения детям нормальной полноценной системы школьного, спортивного и дополнительного образования — это залог их гармоничного развития и фундамент для будущего нашей страны.

Предлагаем вашему вниманию подборку замечательных советских плакатов, открыток, марок и значков, выпущенных в СССР в разные годы к 1 июня. https://t.me/stalinsbukvar/198

И как заведено, в этот день не могу не открыть свою копилочку))) В ней появились именные фотографии (поэтому они подписаны), которые присылают на конкурс, объявленный каналом "Жизнь в СССР" (можете тоже поучаствовать, кстати))) ):

https://t.me/sssr_history/11 1960 год. В сумке я, по бокам Андрюшка и Зайка. Автор: «Elena Kolesnik» Художественная гимнастика - королева спорта. Мне здесь 9 лет. 1985 год. Автор: «Ольга» Утренник в детском саду г. Краснодар, ноябрь 1962 года. Может быть, кто-то узнает себя. Прислала: «Татьяна». Это Я. 1970 г. Мне 3 года. Автор: «Анатолий Негрескул» Это было недавно, это было давно...1985 год, привели первоклашек в начальную школу). Автор: Елена Три сестры. Для счастья многого не надо - один воздушный шарик, но очень большой! Автор: Елена Юрьевна Счастливое детство на двоих)). Автор: Елена С дедом на уборке пшеницы. Лето 1985 года. Запорожская область, Мелитопольский район. Автор: Maxim Volobuyev. Слева я, мой брат и наша мама у летней кухни. Новосибирская область, деревня Краснознаменка. Около 1957 года. Автор: Начало 80-х. Было время - гоняли на машинах. Автор: Александр Дербенёв Пыщуг «Roman Rehl» Папа учит пользоваться солнечными часами в лесу под Кировом, 1975 год. Автор: Максим Первые уроки вождения, 1968 год. Автор: Татьяннна После конкурса военно-строевой песни. 1986 год, Одесса. На фото я справа от барабанщицы. Автор: Oksana Ташкент. 1965-66 г.г. Праздник Первомая (у моей сестры) в детском саду. Автор: Svetlana Год, наверное, 1985-й. До сих пор помню истерику, которую я закатила, когда пришлось этих собачек обратно фотографу отдавать)). Автор: «Наталья Курск - Печенга 08275» Бердянск, август 1968 года. Я с родителями (из г. Рыбинск) у дальних родственников. Автор: Nickolay Праздник 8 марта 1973 г. КазССР. г. Рудный. Я танцую со Светой Желтоуховой. Девочка мне очень нравилась, и мы были в танцах постоянной парой. Не знаю почему воспитатели нас так ставили. В этот же год пошел в школу и очень расстроился, что оказались в разных классах. Автор: Сергей Калина Ну, что тут у вас получилось? Ворошиловград, 1984 год, учитель физики Валентин Иванович ведет кружок фотографии. Автор: Сергей Первый раз в первый класс! 1 сентября 1967 года, школа 96, г. Уфа. Это мой 1 "В", это мои одноклассники, их мамы и папы. И я, вторая слева, между Рустиком Мустаевым и Инной Бикбулатовой. Автор: Ирина Романова 1 мая 1969 год, г. Краснодар. Мы с мамой (справа) ходили на демонстрацию с её сослуживцами. Такие светлые и яркие воспоминания. Всё в цветах, витрины с пирожными,музыка, шарики. Такое всё радостное и счастливое... Автор: «Татьяна Волошина» 1973 год. Город Алитус Литовская ССР. Вторые слева старший брат и я в пальтишке в клетку в капюшоне. Мы с братом из Брянска. Большая дружная семья. После начала СВО забанен где только можно не смотря на родственные связи. Литва это Гейропа, а мы орки. Забанен и пусть, зато мы живём в лучшей стране мира - России. Как то так. Автор: «Сергей Владасович» В садике, в году 1979. Очень хорошо помню этот момент из-за куклы, которую мне дали для фото. Мне так хотелось иметь такую же, но, к сожалению, у меня не было такой). Автор: «Ксения Владимировна Миронова» Артековец сегодня - Артековец всегда!

Артек, 1985 г. Лесной, 15 отряд, мне 13 лет.

Фильм "Артек. Большое путешествие" , 2019 г., в эпизодической роли руководителя кружка авиамоделирования. Всех с наступающим юбилеем! 100 лет Артеку!

Прислал: «Александр». Детский сад. Село Мошенское Новгородской области. Примерно 1950-е годы. Моя бабушка Зоя Петровна Никитина в середине верхнего ряда. Она воспитатель, ей приблизительно 27-33… Атмосфера считывается с фото. Автор: «Капитолина Князева» Лето 1988 года, Запорожская область, Мелитопольский район, с. Тамбовка. Я за рулем трактора, который разработал и собрал мой дедушка. На руках у него сидит мой троюродный брат. Трактор долгое время использовался в личном хозяйстве. На радиаторной решётке инициалы Ф.В. - Федоровский Владимир. Автор: «Maxim Volobuyev» 3"б" 511 школа Москва, по центру девочка стоит, с нами училась, похожа была на Алису Селезнёву, я наверху второй слева. Автор: Сергей Белк. 1960 год. п. Седово Донецкая область. Прислал: «Yu Alim». 1965 год. Ясельная группа на прогулке. Автор: Ольга 1980 г. Школьная мастерская, делаю модель самолета. Автор: «Олег Галкин» 1986-й год, ноябрь-декабрь. БАМ. Посёлок Сюльбан на Читинском участке. Мой сын вышел на прогулку и встретил вот такого пса-красавца. Автор: «Виталия» А что там? Безоблачное детство. Алтайский край. 1967 год. Автор: Виктор Коновалов Автоледи. Чита 1972 г. Автор: Елена Юрьевна "Игра в доктора". Детский сад №12 "Василёк", г.Благодарный, Ставропольский край. Апрель 1980 года. На этой фотографии изображена игра в доктора, где я в белом медицинском халатике слушаю сердцебиение моего "пациента" Игоря Сухарева. Справа от меня наша милая и любящая, как своих детей, воспитательница завязывает нарукавную повязку одногруппнице Ире Булгаковой. На заднем плане, на стене можно заметить портрет дорогого людям Ленина. В сентябре этого года мы попрощаемся с садиком, начнётся новый виток в жизни - мы пойдём в наш первый класс. Прислала: «Анђела». Я маленький, 1987 год, причесываю сестру! Теперь я парикмахер-стилист! Автор: Pavel Anisimov Это я, с куклой Алёнкой. 1968 год. Автор: Mila Я тоже буду милиционером! Автор: Vafa Tahirova Замок из песка, терпения у советских детей было в достатке. 1987 год. Автор: «Шурик» Зима 1972. Мои любимые санки, служили до 8 лет. Прислал: «Юра». Камчатка 22.04.1964 на заставе. Автор: Ирина. Международный детский лагерь "Артек", дружина Лазурная, 9 отряд, апрель 1985 года. Автор: Инна Мы с сестренкой готовимся к школе - у меня новый костюм, у нее новый портфель. Начало 1970-х. Автор: Andry Van Мужской разговор. Папа и я. 1959 г., Одесса. Прислал: «Saveliy». Моя первая елка с папой... Спасибо, папа, за все...Автор: Skripals cat На фото моя бабушка (слева) с сёстрами, конец 1930-х годов. Автор: Натали Жиянова Приморский край, село Дубовый ключ, дом отдыха для детей. Зима 1975 г., я с шарфом в полоску. Гуляем, нам весело. Автор: Алекс Долфштейн Проводили военизированную игру ЗАРНИЦА. Автор: Ирина Музычук 705773309 Директор FL Три сестры. 1978 г., 1 сентября. Харьковская область. Идём - я в 10-й, средняя сестра в 8-й и младшая в первый класс. Все потенциальные медалистки. Автор: «Е…» 2 класс, г. Каскелен Алма-Атинская обл. 1982 г. Автор: Але По 1962 г. Азов Ростовской области. Вот такие были заборы. На фото я, друг Саша, подруги Нина и Люда. Автор: «Валерий» Я и моя сестра. Снято в 1968 году. Перед съемкой, как рассказывала мама, я укусила сестру за щеку, и не хотела фотографироваться)! Нам по 2 годика!!! Автор: «светлана» Во дворе всегда помогут соседские ребята. 1971 год. г. Киров. Автор: Максим Вот не могу не поделиться этим снимком. 1946 год, бабушка с детьми, моя мама тут самая маленькая))). Автор: «Елена» Вынос знамени на приём в пионеры. 1984 г. Автор: «Вячеслав» 1960 год. Младшая группа в детском саду. Москва. Автор: Аркадий 1967 год. Первые новосёлы нашей пятиэтажки. Играем на плитах, которые ещё строители не убрали со двора. Автор: Ольга Сосновская 1 сентября 1985 года. Кто сказал, что советская школьная форма была некрасивой? На подступах ко всем школам праздничное настроение. Девочки в белых фартуках, мальчишки в выглаженной форме с новенькими галстуками, все с цветами... Автор: Andrew. И шили костюмы для елки. Два похожих вряд ли встретишь, если конечно не зайчики. Автор: Максим Фролов Конкурс рисунков на асфальте в пионерском лагере "Алые паруса" Челябинск, 1977 год. Автор: Ирина Калачева Красная площадь. У царь-пушки. Детский сад. 1967 год. Автор: Elena 1967 год. Папа попросил улыбнуться))). Автор: Елена Ёлка 1964-1965 год. Где-то в лесах Горьковской обл. Автор: Александр Сулейманов 1969 год. УССР, г. Трускавец - курорт Всесоюзного значения. В руках малыша поильник. Из такого сосуда отдыхающие пили знаменитую минеральную воду Нафтуся. Автор: Снежана 1972 год, Ставрополь. Я иду в колонку за водой. Кто из нас больше рад, Дружок или я? Трудовое воспитание было почти с пелёнок. Вода была только на улице, в колонке. Автор: «Инна Добровольская» ...Про такую любовь пусть снимают картины и пускают в кино до шестнадцати лет! Автор: Григорий Неретин 1979 год. Краснодарский край. Сбор школьной пионерской дружины. Я - председатель пионерского отряда, рапортую старшей пионервожатой. Прислала: «Ирина Сергеевна 1979 год, Астрахань, лето, мне 5 лет, местная шпана). Автор: «Светлана Гагарина» 1987 год, брат Юра - Юрий Гагарин. Все мальчишки хотели быть космонавтами!). Автор: Татьяна База подводных лодок Видяево, мне года 3. Морская кавалерия. Автор: «.» Беззаботное детство. Пионерский лагерь "Дзержинец". Июль, 1981 год. Я - Татьяна, вторая слева. Автор: «Татиана» В гнезде, мне 2 года, г. Горький 1969 г. Автор: Marina Будущие защитники СССР, 1985 г. Автор: «Шурик» Лето 1979 года. Счастливое, безмятежное и солнечное как подсолнух. Эту случайную импровизацию я запомнила на всю жизнь. Автор: Наталья Франко Начало шестидесятых. Мне 4 года. Фотографировал мой отец на маленькой станции в Донбассе. Автор: «Е...» На фото наша мама, я и младшая сестрёнка! Я иду в первый класс. Автор: Алексей Пучкин Начало 80-х, пионерский лагерь в Гурзуфе, но не Артек! 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Наверное, любовь...Прислал: «Александр Нейман». Прошло 10 лет после войны. 1955 г. Автор: Вера Сараева Ребята с нашего двора...1960 г., г. Рига. Автор: Ирина Соловьева Решение важной проблемы - здесь будет город заложён(вопрос). Прогулка в парке, 1963 год. Автор: Ирочка Рюриковна Ставропольский край, станица Зеленчук. (Сейчас Карачаево-Черкесская республика). НАШЕ ДЕТСТВО. Здесь мне 5 лет! Автор: Алексей Пучкин Я - на новогодних утренниках, с родителями. г. Канск. 60-е годы. Автор: «Сергей КСВ» Шестидесятые. Пионеры у памятника Марату Козлову. Автор: Вадим Грищенко Я со своими отцом и сестрой. Керчь, 1979 год. Автор: Дмитрий Это я на последнем звонке, вместе с аттестатом получила права тракториста-машиниста 3-го класса. Автор: Любовь Колле Я - Мушкетёр 1985 год. Автор: Зафар Исмаилов Я с братом близнецом, 1966 год. Кто где уже не знаю. Автор: «Евгений Шибаев» Я с сестрой, завтрак на траве. 1968 год. Автор: «Владимир». Хоровое пение. Фото 50-60 г. (точнее не помню) Автор: Андрей Червяков

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