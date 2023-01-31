Музыканты, которых знает весь мир

Знакомство с каждым разом становится все более пагубным для оппонентов.

https://t.me/ok_spn/22552

ФЕНОМЕН ЧВК ВАГНЕРА

Копаясь в социальных сетях где обсуждаются события на Украине, все чаще ловлю себя на мысли, что простой народ, не отягощенный экспертными знаниями в военном деле, всецело и полностью поддерживает действия ребят из ЧВК Вагнера. Практически не встретишь ни одного плохого слова.

Тявкают иногда граждане из либеральной тусовки. Мычат что то про статью 359 УК РФ, определяющую наказание за наемничество.

А народ все равно за «музыкантов»! Сейчас сложно говорить о реальным причинах такой любви.

🔸Еще до событий на Украине «вагнеровцы» своими действиями в Сирии и Африке показали, что они в первую очередь патриоты своей Родины. Конечно, коммерческая выгода в их действиях там присутствует. Но и об интересах государства они не забывают.

🔸Следующим фактором, наверное, следует отметить честность в освещении своей деятельности. К Пригожину можно относиться по-разному, но чего у него не отнять, так это честности. Он может о чем-то умолчать, это да, но не соврать.

🔸Отношение к подчиненным — тоже очень сильная сторона «Вагнера». Привыкшие к хамству, барству и очень часто самодурству армейских начальников люди с удивлением узнают, что оказывается можно как-то по-другому. Жесткость присутствует, это несомненно, но есть и уважение к бойцу, независимо от его положения. Привычное: я начальник — ты дурак, здесь не проходит. Забота о людях — существенный плюс в ЧВК «Вагнер».

🔸Ну, и еще одним моментом, лежащим в основе работы бойцов «оркестра», является идеология. Да, та самая идеология, о запрете навязывания которой нам говорит 13 статья Конституции РФ. Только у Пригожина это идеология особого рода: войсковое братство, любовь к Родине, понятие чести воина и уважение к противнику, каким бы он ни был. Отсутствие договорняков и всяческих закулисных махинаций, убивающих веру в справедливость.

🔸Но главное, как мне кажется, любовь и уважение простых людей, ЧВК «Вагнера» заработала тем, что дала надежду. Надежду на то, что есть в стране бойцы способные принести победу, во что бы то ни стало. Бойцы, которые идут только вперед.



Возможно, что я достаточно сумбурно высказал свои мысли, но очень хочется верить, что в скором времени и Вооруженные Силы нашей страны сумеют добиться такого уважения. Особенно это касается командиров, от полка и выше. Учитесь, благо пример находится рядом с вами.

https://t.me/easternview/195

о формуле успеха в "вагнерах", слагаемого из в трех:

1. Мощный, давно хранимый костяк

2. Мотивация: в "вагнера" идут те, кто хочет

3. Высочайшая дисциплина

На трех китах стоит успех "Вагнера", поэтому "Вагнер" уничтожает с успехом.

https://t.me/orchestra_w/4308

Джокер опубликовал словарь ЧВК "Вагнер" с зашифрованной терминологией, которая используется на передовой, который, по всей видимости ранее заполучил противник. Как мы видим, слов не много, каждый может быстро заучить. Подобные методы очень важны в условиях постоянных перехватов наших эфиров противником. Уверен, что всем подразделениям нашей армии было бы полезно взять этот опыт и применять его на практике, пока не сможем организовать реально закрытую связь.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21243

«ВАГНЕР», ЧВК, ПРИГОЖИН - СПАСИБО, МУЖИКИ!

Спасибо за такие эмоции, подаренные нам в эту ночь. Понимаю, что в Соледаре и Артемовске эту ночь еще надо простоять, продержаться. Но вы и теперь, как бы то ни было, вернули нам забытое после многих перегруппировок ощущение победы.

Воюют все, но сегодня ваша ночь, товарищи «Вагнер», ЧВК и Пригожин.

Сдадков+ https://t.me/Sladkov_plus/7011

«Деятельность "Группы Вагнера" вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведёт работу по нейтрализации ее деятельности.» — заявил визита советник Государственного департамента США Дерек Шолле

https://t.me/grey_zone/16625

Освобождение поселка Опытное произошло на следующий день после хороших новостей о "соледарском котле".

Активная фаза боев за Опытное началась после установления контроля над селом Иванград в октябре.

Ситуация на юге Бахмута существенно осложняет положение для формирований Киева, которые продолжают удерживать оборону в Бахмуте.

В самом городе "вагнеровцы" продолжают продвижение по улице Патриса Лумумбы в направлении водохранилища Трубный Ставок.

Противник оказывает сопротивление и пытается контратаковать. Впрочем, эти попытки оканчиваются плачевно.

На фото вид на улицу Патриса Лумумбы, восточная часть Бахмута.

https://t.me/orchestra_w/4299

Все будет хорошо. Победа будет за нами. Слава России! Кадры огневой работы "музыкантов" в посёлке Опытное. До противника было буквально 150 метров. Накануне населенный пункт перешел под контроль "Оркестра".

https://t.me/orchestra_w/4300

Еще одно видео. Западнее по улице Чаплина в Соледаре.

Штурмы "Вагнера" устроили засаду на бегущих украинских бойцов из 46 бригады, ранее переброшенной в город в качестве подкрепления.

На кадрах можно увидеть уничтоженную технику противника. Французский броневик VAB подорвался на мине, а украинский БДРМ был отработан с крупнокалиберного пулемета. "Сколько там народу, я заглянуть не могу, потому что вон там с высотки работает "одноглазый". Просто не могу подойти", - комментирует боец ЧВК "Вагнер".

https://t.me/orchestra_w/4304

Бахмутовская мясорубка.

Жена одного из украинских военнослужащих, убитых под Бахмутом, рассказала, что только в одном морге рядом с фронтом за 31 декабря - 1 января было 110 тел украинских солдат. О количестве тел сейчас после Подгородного, Соледара и Опытного можно только догадываться.

https://t.me/orchestra_w/4310

Новая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой с фронта Федеральное агентство новостей

Очередная группа экс-заключенных, успешно завершивших контракт в ЧВК «Вагнер», вернулась из Донбасса. В беседе с корреспондентом ФАН «музыканты» рассказали об участии в боевых действиях и поделились планами на будущее. Добровольцы получили помилование, ранее их наградили медалями «За отвагу». Благодаря вступлению в «оркестр» мужчины не только искупили свою вину перед Отечеством, но и изменили жизненные ориентиры, получив шанс стать настоящими героями. «У меня все удалось. Получил помилование, почистил биографию, награды получил. В принципе все, о чем я думал, достигнуто в полном объеме… Первым делом надо отдохнуть, вылечиться и восстановиться», — рассказал один из «вагнеровцев». Рассуждая насчет планов на будущее, другой член «оркестра» отметил, что время все расставит по своим местам. При этом боец заверил, что если понадобится помощь, то он непременно вновь окажется на передовой. Федеральное агентство новостей Завершившие контракт защитники Донбасса поблагодарили руководство ЧВК «Вагнер» за шанс начать жизнь с чистого листа и обретение настоящей семьи. Многие из экс-заключенных планируют вернуться на фронт уже в ближайшее время. Утечка из офиса Зеленского: на Украине грядет страшное Житель Соледара поведал, что сделали военные РФ, войдя в город Лондон отреагировал на обнаружение тела британца в Соледаре «Окопы будут сниться и до сих пор снятся. Все ребята говорят: во снах бои провожу. Через две недели обратно уже поеду. Замечательная работа. Нашел себя, семью, товарищей, друзей. Отличное руководство», — поделился своими впечатлениями доброволец с позывным Рич. Федеральное агентство новостей Федеральное агентство новостей Спецборт доставил защитников Донбасса из зоны СВО в Москву. После этого мужчины отправились домой на заслуженный отдых. Добровольцы из числа бывших заключенных попрощались со своими сослуживцами. Вероятно, они еще увидятся в штабе ЧВК «Вагнер». «Я очень счастлив и очень рад, что так получилось. [Для меня] война закончилась пока что, но я останусь дальше. Всем удачи, всем здоровья! С Новым годом!» — воскликнул один из «вагнеровцев». Федеральное агентство новостей Федеральное агентство новостей Это уже третья группа бывших заключенных, успешно выполнивших все условия контракта и вернувшихся домой. Ранее предприниматель Евгений Пригожин призвал «музыкантов» с тюремным прошлым «держать себя в руках» и избегать соблазнов. При этом бизнесмен подчеркнул, что двери для возвращения в ЧВК «Вагнер» всегда открыты.

https://riafan.ru/23843807-novaya_gruppa_bivshih_zaklyuchenn...

В сети появился новый ролик, подтверждающий факт подготовки химических боеприпасов для беспилотников. Занимается этим некое подразделение "Птицы Мадьяра" (от имени полевого командира "Мадьяра"). Боеприпасы выглядят в форме цилиндров и хранятся в холодильнике, что говорит о наличии внутри токсичного вещества. Головной взрыватель похож на устройства для смешивания или распыления химических веществ.

Ранее бойцы "Оркестра" сообщали об использовании противником химического оружия на улице Трудовые резервы в Бахмуте.

На видео украинцы собирают летательные аппараты "камикадзе", предназначенные для сброса самодельных боеприпасов. Предположительно, это капсулы с синильной кислотой, которые хранят в холоде. На видео можно как раз обнаружить холодильную камеру. При падении такие снаряды ломаются, и газ из них распространяется по местности.

https://t.me/orchestra_w/4311

Где были замечены "вагнеровцы" в Соледаре: карта с локациями. Первое видео с активностью "Оркестра" в Соледаре появилось 6 января - тогда парни зашли на позиции Рудника №1-3. Далее, день за днем, мы видели новые успехи и новые локации "музыкантов" в городе.

В ночь на 11 января Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" взял под контроль всю территорию Соледара.

Примечательно, что невозможно обнаружить снимки и ролики, доказывающие участие иных подразделений, кроме "Оркестра", в операции по взятию Соледара.

В штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер" (Е. Пригожин).

https://t.me/orchestra_w/4312

Штурмовики "Оркестра" в Соледаре. Город находится под их контролем.

https://t.me/orchestra_w/4314

"Мне нравится здесь. Чувствую себя дома, чувствую себя нужным". "Были приятные моменты, особенно, когда ребенка из под огня выносил и детей эвакуировали" Освобождение Соледара заняло у бойцов ЧВК "Вагнер" несколько недель. Активная фаза боев за город длилась порядка четырех месяцев, но регулярным армейским подразделениям не удавалось продавить оборону противника.

После установления контроля над селом Бахмутское в конце декабря музыканты приступили к штурму Соледара, при этом никакие другие подразделения участия в операции не принимали. За город шли ожесточенные бои: украинские формирования цеплялись за каждый дом, а "вагнеровцы" отвоевывали подъезд за подъездом. Боевики оборудовали огневые точки практически в каждой квартире многоэтажек, а также в детском саду. Пока украинские военные вели боевые действия среди игрушек, штурмовики "Вагнера" эвакуировали из города местных жителей.

https://t.me/orchestra_w/4317

Укры жалуются, что спецура ЧВК "Вагнер" отрабатывает их штабы в тылу. У украинцев волна паники: российские бойцы в форме ВСУ проникают к штабам и уничтожают украинских офицеров.

В одном из новых сообщений пишут, что ЧВК "Вагнер" в украинском пиксельном камуфляже с жёлтыми и зелеными повязками сквозь дыры в обороне проникли на позиции 17 танковой бригады и дошли до КСП батальона, где расстреляли офицеров и солдат пистолетами с глушителями. Просто, красавчики

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21282

«Музыканты» ликуют:

— «Давайте, ребята, флаг вывешиваем, здание зачищено! Поздравляю вас торжественно с победой! Ура, ура, ура!».

"Музыканты" вывесили флаг освободителей города над Соледаром.

https://t.me/orchestra_w/4324

Пока украинские каналы в онлайн "обороняют" Соледар, "музыканты" демонстрируют, что город - под их контролем. Предприятие "Артемсоль", за которое, в том числе, шли ожесточенные бои.

https://t.me/orchestra_w/4325

Та самая легендарная «Артемсоль» — самое крупное предприятие по добыче и продаже соли в Восточной и Центральной Европе. Степень ожесточенности боев видно по этим и другим фотографиям из Соледара, который полностью взят под контроль бойцами ЧВК «Вагнер».

https://t.me/photopmc/387

Бронеавтомобиль «Чекан» с башней от БТР-80 бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне СВО.

https://t.me/rosich_ru/33486

У хохлов какие-то проблемы с солью. Бандеровцы в Соледаре ждали, что придет Бандера и наведет порядок. А пришел Пригожин и отобрал соль. (с) Рожин

https://t.me/rosich_ru/33385

https://t.me/boris_rozhin/75164

https://t.me/rosich_ru/33367

Вика Цыганова написала в своем ТГ:

- Я крайне недовольна ситуацией, которая в последние дни складывается вокруг освобождения «музыкантами» Соледара — населенного пункта в ДНР, где разворачивались ожесточенные бои.

У меня даже не поворачивается язык назвать этих мужчин просто "музыкантами". Это настоящий оркестр! Лучший в мире, превосходно подобранный и идеально сыгранный оркестр, где каждый музыкант - мастер высочайшего уровня!

Я не хочу, конечно, никого обидеть или задеть, но, насколько мне известно, Соледар был освобожден ЧВК «Вагнер». И только ими. Никого другого рядом даже не было видно. Ни десантников, которые внезапно появились из ниоткуда и «ударили с другого направления», ни кого либо ещё. Нет, не поймите меня неправильно, я не приуменьшаю заслуги наших военных в зоне СВО. Они все герои. Но попытка, грубо говоря, примазаться к действиям ЧВК «Вагнер» в Соледаре мне кажется откровенно противной. Сразу вспоминается фраза: «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота». Ещё раз, чтобы всем было понятно — освобождение Соледара — это победа ЧВК «Вагнер». И больше никого. И мне очень обидно, что некоторые пытаются принизить заслуги оркестра или и вовсе приписать их себе. Кому-то (как и говорила, не буду показывать пальцем), видимо, не дают спать чужие лавры. Не надо отбирать Победу у героев! Предлагаю поддержать "Вагнер" - настоящих мужчин, которые защищают нас каждый день - давайте запустим флэшмоб. Великие оркестранты, сыгравшие Соледарский марш, мы с вами, мы за вас!

https://t.me/vika_tsyganova63/1496



Вышел очень короткий ролик от офицеров ВДВ. На видео сообщается, что это - офицеры ВДВ России.

Заявляют, что ВДВ в штурме Соледара не участвовали, штурм вёлся только силами ЧВК Вагнер.

— Ещё больше уважения к десантуре. Ранее Минобороны России упоминало только ВДВ в официальных брифингах об обстановке на Соледарском направлении.

https://t.me/wagner_prigozhina/10522

Андрей Трошев, глава "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", призвал Минобороны "не меряться членами":

"Читаю с удивлением сводку Минобороны. Не было ни одного десантника на Соледаре, десантники это сами подтверждают.

Соледар был взят исключительно усилиями бойцов ЧВК "Вагнер". И не нужно оскорблять бойцов тем, что унижается их заслуга. Вы их этим демотивируете. Надо воевать, а не членами меряться и воровать чужие заслуги".

https://t.me/orchestra_w/4339

Ну ведь это не впервой. Шли по накатанной. Первый раз украли победу за Пальмиру.

Битва за Пальмиру:

27 марта 2016 года сирийский город Пальмира был освобождён от ИГИЛ кровью и потом русских солдат удачи. Взятие данного города в дальнейшем стало нашей визитной карточкой, но информация о том, что основную работу проделали бывшие военные, отставники, ветераны и прочие «сбитые лётчики» не выходила на поверхность ещё долгие годы, за некоторыми исключениями. Почти что ровно через год фрилансеры повторили данный трюк на бис.

https://t.me/grey_zone/7991

Не вдаваясь в подробности крупной работы проделанной в западной части провинции Хомс на подступах к Пальмире, сам штурм Группой Вагнера осуществлялся с двух основных направлений – одно из штатных подразделений наступало с запада, другое с юга (направление Дамаск), также частично принимало участие в штурме и третье по счёту подразделение. Из ключевых моментов можно отметить взятие 14-го марта стратегически важной точки «Высота 939» горного района Эль-Хаяль на подступах к городу в «пальмирском треугольнике». С момента окружения города до непосредственно его взятия – прошло 2 недели, при этом городские бои заняли меньшую из этого часть времени.

После освобождения, бойцы спустились в пальмирские развалины древнего города, чтобы полюбоваться красотой трофея, а в следующие дни в город зашли сирийские войска, наши регулярные армейцы, а также высокопоставленное военное руководство и СМИ. Нас же отправили на аэродром ТиФор, оставив в городе ещё на полтора месяца лишь малую часть бойцов. Ну, а дальше вы знаете...)

https://t.me/grey_zone/7992

А сегодня такое не прокатило. Слишком многие знают об успехах оркестра и его руководителя.

В связи с обращениями СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск (сил) в освобождении от подразделений ВСУ города Соледар Донецкой Народной Республики, полагаем необходимым разъяснить следующее.

Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач.

Данные боевые задачи включали, как уже сообщалось, блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.



Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».

https://t.me/mod_russia/23402

Минобороны добавило к утреннему заявлению, что штурм городских кварталов Соледара мужественно и самоотверженно выполнили бойцы ЧВК «Вагнер». (Снизошли, так сказать, а короче - просто навалились СМИ!)

И по отношению к парням это очень честно и правильно.

https://t.me/riafan_everywhere/16067

Пресс-служба Пригожина выложила у себя обращение бойцов ЧВК к народу. Россияне, спасибо вам за поддержку от бойцов ЧВК "Вагнер".

https://t.me/concordgroup_official/273

Очередное дно, пробитое украинской пропагандой

«Труха» обкурилась и наложила свою аудиодорожку на мой репортаж из Соледара. Мол, парни говорят, что город не взят и просят МО прислать людей и патронов. Естественно, фейк разлетелся и по другим украинским каналам. Идиоты.

В оригинале, напомню, на этом моменте парни рассказывают, что если ВСУ решат попробовать отбить Соледар обратно - пускай. «Вагнер» научит их на своем примере, как нужно оборонять города.

https://t.me/brussinf/5535

Украинский обыватель, несомненно, это схавает и продолжить верить, что ВСУ героически обороняют Соледар, не догадываясь, что оборону хлопцы держат с заранее подготовленных позиций в интернетах.

Спешим огорчить украинскую аудиторию, видео, которое пытается скормить вам укропропаганда, нагло украдено с канала Международный ФАН (репортаж Александра Симонова (https://t.me/riafan_everywhere/16028)). На нем замазан водяной знак и наложена другая аудиодорожка, работниками ЦИПсО.

В эту копилку можно положить абсолютно нелепый фейк от инфопомойки "Ищи своих" с якобы «плененными» вагнеровцами, где у всех актеров на видео из балаклавы торчит пятак. Тут даже комментарии излишни.

https://t.me/brussinf/5536

Бойцы "Вагнера" пообщались с жителями Соледара

Жители города рассказали, о том, что с лета прошлого года им приходилось жить в подвалах из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

По их словам, все в Соледаре давно ждали российскую армию.

"К нам пришла ЧВК "Вагнер" и с их помощью нас эвакуировали. Кто бы что ни говорил, а это ребята профессионалы своего дела, знают свою работу", - рассказал один из местных.

Он также отметил, что бойцы смогли эвакуировать из под обстрелов двоих ветеранов Великой Отечественной Войны в возрасте 92 лет.

https://t.me/wagner_prigozhina/10536



https://t.me/dva_majors/7743

Красивые фото @photopmc работы артиллерии «Группы Вагнера». Специалисты расчётов имеют и имели до 24 февраля огромный боевой опыт в своём деле. И им всегда благодарна пехота, ведь именно их «Ураган’ы», «Град’ы», «Гиацинт’ы», «Мсты» и другие орудия обрабатывают район сосредоточения противника, после чего туда врываются развед-штурмовые отряды, и артиллерия все равно продолжает точечно поддерживать их продвижение на земле.

https://t.me/grey_zone/16650

Работа расчета РСЗО «Ураган» ЧВК «Вагнер». Очень горячо! Буквально. Услада для глаз. Но не для ушей. Без средств защиты слуха в принципе стоять рядом с работающей артиллерией — крайне не рекомендую.

https://t.me/krovmeshki/224

РСЗО «Град» ЧВК «Вагнер» поражает позиции ВСУ под Бахмутом. Вообще работа реактивной артиллерии «музыкантов» — это отдельный вид искусства.

https://t.me/krovmeshki/220

Бойцы ЧВК «Вагнер» очень быстро работают по противнику со ствольной артиллерии и меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь. Настоящих профи видно сразу. А Стёпе @photopmc — отдельный привет на последней фотографии.

https://t.me/krovmeshki/216

Пока Пригожин думает, что о его ЧВК никто не слышит, росСМИ стесняются о них писать, не знают о их победах, в Белграде уже собираются фанаты и делают граффити посвященные музыкантам. В Беларуссии так же формируется аналог оркестра. В России тоже куча фанатов, которые одеваются в одежду с их символикой. В Африки музыкантам рукоплещат и просят на бис. А там и весь мир подсядет на классическую музыку.

https://t.me/c/1524001401/5290

СОЛЕДАР АБСОЛЮТНО НАШ. НА ОЧЕРЕДИ АРТЁМОВСК, ПЛОЩАДЬЮ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОЛЕДАР.

Напомню, что сложность штурмуемого населённого пункта определяется не только площадью, но и этажностью застроек, наличием комплексов крупных производств (в Артёмовске их 17).

Впрочем, в Соледаре одни только соляные шахты чего стоят! Там в одних — гигантские склады с оружием; в других — оригинальные концертные помещения; в следующих — такие подземные залы, в которых до агрессии Украины в Донбассе даже настоящие воздушные шары с транспортными корзинами поднимали. Есть даже подземные картинные галереи.

Город был взят внезапной атакой нескольких отрядов ЧВК «Вагнер». Я наблюдал за этими бойцами. Минимум команд, каждый знает, что ему делать. Штурмовики все молодые, с кем ни заговоришь — не мычат, понятно излагают мысли, чётко знают, что им можно, что нельзя. Командиры отделений (званий в «Вагнере» нет) без оглядки на старших активно руководят своими людьми, кого-то продвигают вперёд по улицам, кого-то направляют досмотреть тот дом, тот подъезд.

Продолжу о Бахмуте, называть который с этой минуты буду по-донбасски — Артёмовск. Если в Соледаре весь период украинского террора в Донбассе стоял штаб задействованных ВСУ — в этом тоже его важность, — то в Артёмовске расположена одна из главных тюрем, в которой держали пленных ополченцев. Скорее всего, её будут внимательно исследовать сотрудники Генпрокуратуры после освобождения.

Возможности снабжения украинской крепости в Артёмовске стремительно снижаются. Туда труднее везти боеприпасы, продукты, подкрепление, обратно вывозить раненых и отступать, в конце концов. А ощущение близкого котла, тем более когда соседний город так быстро захватили, никому уверенности в завтрашнем дне не добавляет. Соледар пустой, я думаю, день-два — и его заполнят сапёры, возвращающиеся мирные жители, гуманитарные активисты.

Пока развалины раз за разом проверяют боевые двойки-тройки в поисках отсиживающихся солдат и офицеров ВСУ. (Обратите внимание на рядом находящихся музыкантов. 4 человека сопровождали журналиста. Один впереди и трое чуть по бокам и сзди. И все время осматривают местность. Вот это школа!)

https://t.me/Sladkov_plus/7032

СЛАДКОВ+

ДЛЯ МЕНЯ ЧВК «ВАГНЕР», КАК ВУДУ, - ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗБИРАЕШЬСЯ, ТЕМ МЕНЕЕ ПОНЯТНО.

Почему вуду? Это из личных приключений. Однажды столкнулся в Африке с охотниками дозо (боевое крыло одного из ответвлений вуду). Оригинальные товарищи. Я спросил у переводчика Володи:

- «А что такое вуду»?

Володя ответил так, что я запомнил его сентенцию на всю жизнь:

- «Когда я приехал в Африку, я быстро разобрался, что такое вуду. Но теперь я здесь десять лет и вообще не понимаю, что такое вуду, чем дальше, тем больше непонятного».

На этом сравнения заканчиваются.

Я думал, что увижу в Соледаре вагнеровцев, каких-то супервооруженных супербойцов, оказалось, это внешне обычные солдаты. Мне казалось, что главный их мотив - деньги, коль скоро они на жёстком контракте, а все они говорят о зашите Родины.

Мне казалось, что они с нами будут общаться, как астронавты с марсианами, свысока, поощряя нас одним лишь своим вниманием. Оказалось, они просты и комфортны, как любые десантники, морпехи, артиллеристы или сапёры.

Никаких отличий. Так скажите мне! Почему они берут города, если они такие же, как остальные!!!

Для меня это главная загадка. Где та особенность, которая делает их такими непобедимыми бойцами?

Не понимаю.

https://t.me/Sladkov_plus/7034

На видео, от военкора Ярема ЧВК "Вагнер", тела противников отказавшихся сдаться в плен. Это только малая часть потерь ВСУ в Соледаре. Каждому из них дали шанс сдаться, но они выбрали то, что выбрали. Тела, по словам Пригожина, все передадут той стороне. (кстати, вот оркестранты еще и по человечески поступают, поскольку в окрестностях бродит много голодных собак и они питаются человечиной, это показал в своем видео Сладков)

https://t.me/yaremshooter/785

Традиционно тема "Ответы Пригожина" не будет в рассылке. Пройдите по ссылке: Пригожин отвечает

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок