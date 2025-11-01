Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.56

Первый детский сад в России Первый детский сад появился в Петербурге на Васильевском острове. Это был небольшой деревянный домик, в котором разместились 30 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Создала его жена знаменитого филолога Карла Люгебиля Софья 27 сентября 1863 года.

Дети находились в детском саду всего 4 часа.

Сначала они занимались гимнастикой и физическими упражнениями. Второй час был посвящен шитью, вырезанию и другому ручному труду.

Затем дети обедали. После обеда они играли. Так проходил третий час нахождения в детском саду Люгебиль. Четвертый час был посвящен танцам, пению и чтению.

Когда в Петербурге зазвонил первый телефон? 27 ноября 1877 года в Петербург были присланы первые четыре телефона, изготовленные по системе Белла, которые обеспечивали слышимость на расстоянии до десяти километров.

А уже в июле 1882 года в доме Гансена на Невском проспекте, 26 была подключена первая телефонная станция в Санкт-Петербурге. В первый год ее работы число абонентов достигло 259. Первые телефонные аппараты были установлены в домах центральной части города.

В 1898 году создали первую междугородную телефонную линию между Петербургом и Москвой, для которой вдоль Николаевской железной дороги установили специальные телефонные столбы.

Велосипеды в семье Николая II На фото - Николай II с сыном Алексеем в Гатчинском парке; сестра императора - княжна Ольга, выезжает из Александрийского дворца; Николай II на прогулке загородом.

Надо сказать, что велосипеды в Императорской семье в принципе любили. Одними из первых, еще в 1870-х годах, на велосипедах катались младшие сыновья Александра II, причем катались они по залам Зимнего дворца, и надо заметить, что пневматических шин тогда еще не было, колеса были из цельной резины, от чего в залах стоял порядочный грохот.

Однажды великий князь Сергей Александрович записал в дневнике: «Гоняли на велосипедах по залам, право, забавляет меня это, уморительно».

Велосипеды для девочек имели закрытую цепь, чтобы туда не попадали юбки. У маленького Алексея был трехколесный велосипед, из-за болезни любая травма для него могла стать смертельной.

Последний раз деньги на мелкий ремонт велосипедов выделялись в мае 1917 года. А вот уже раскрашенное фото.

Когда в Петербурге появился первый автомобиль? 125 лет назад на улицах Петербурга проехала карета без лошадей. Жителей города эта новость разделила на два лагеря: одни с восхищением смотрели на чудо техники, другие же — со страхом обходили стороной изобретение.

В августе 1895 года известный архитектор А.К. Жиргалев решил отправится на дачу в Гатчину. Как раз накануне он приобрёл новенький Motorwagen Benz за 3000 рублей! Это была очень большая сумма.

Он стал первым автомобилистом в стране и ввёл моду на новый вид транспорта. Ведь уже к концу 1895 года в стране можно было насчитать около 15 штук нового вида транспорта.

А уже через год, на Нижегородской ярмарке был представлен первый автомобиль отечественного производства. Его создателем стал изобретатель Евгений Яковлев.

Хулиганьё!

Санкт-Петербург начала XX века был едва ли не самым криминальным городом Европы. Сказывался и столичный статус, и плотность населения, и множество трущоб. Ослепительная роскошь здесь соседствовала с невероятной бедностью, а богатые горожане ходили по тем же улицам, что и ищущие легких денег воры и мошенники.

Число преступлений в городе с начала века росло с пугающей быстротой. В 1900 году петербургский окружной суд рассматривал 227 дел об убийствах, 427 — о разбойных нападениях, 1171 дело о нанесении телесных повреждений и 2197 случаев краж и воровства. В 1913 году статистика была уже иная: 794, 929, 1328 и 6073 случая соответственно.

Представителей криминального мира того периода можно условно разделить на две разные категории — профессиональные преступники и хулиганы. Для первых незаконная деятельность являлась образом и смыслом жизни, вторые же совершали преступления немотивированно — из озорства или в пьяном виде.

Ряды апашей, как именовали хулиганов газеты того времени, пополнялись за счет сирот, детей фабричных рабочих, занятых на производстве и не занимающихся воспитанием отпрысков, подмастерьев, сбежавших от жестокости хозяина, но в родные деревни возвращаться не торопившихся. Неприкаянная молодежь мегаполиса сбивалась в стаи, превращавшиеся в банды, — основной костяк хулиганских шаек составляла молодежь с рабочих окраин города.

Гостиный двор Над первым проектом Гостиного двора работал Антонио Ринальди. Следующий проект Гостиного двора был создан архитектором Растрелли. А в результате построен Гостиный двор был по проекту молодого зодчего Деламота. Строительство Гостиного двора началось в 1761 году и завершилось только в 1785 году. Подборк дореволюционных фотографий этого пространства. Гостиный двор за несколько десятилетий сделался целым торговым городом с десятками магазинов и складов. Галереи Гостиного двора жили особой жизнью, здесь сложился свой быт, нравы, законы и обычаи. Купить в Гостином дворе в XIX веке можно было все, что производилось в тогдашней России и за ее пределами; недаром говорили, что Гостиный двор всегда «задавал тон». Невский проспект, 35

Фото знаменитых Ростральных колонн Летом 2011 года было совершено сразу две попытки взлома памятников. В одном случае мужчине удалось подняться на смотровую площадку и зажечь огонь, а во втором – попытка проникновения была остановлена сотрудниками полиции.

Первый чемпионат мира по катанию на коньках 21 февраля 1869 года на катке Юсуповского сада состоялся первый чемпионат мира по катанию на коньках. Участников было всего четверо (на первом фото): австриец Густав Хюгель, немец Гильберт Фукс и двое наших - Георгий Сандерс и Николай Подусков. Гильберт Фукс поразил зрителей и судей уверенностью и чистотой движений, был смел в произвольном катании. Он и был признан чемпионом. Сандерс и Подусков заняли 3 и 4 места соответственно Воодушевлённые успехом чемпионата энтузиасты конькобежного спорта вскоре организовали «Петербургское общество любителей бега на коньках». Опять же в Юсуповском саду. Замерзающие здесь зимой пруды были очень подходящим местом для фигуристов и конькобежцев.

Малая Морская улица на старых фотографиях В 1902 году Малая Морская надолго стала улицей Гоголя в честь полувековой годовщины смерти писателя.

Владимирский дворец. Интересный факт: Владимирский дворец, принадлежал дяде последнего императора России, брату Александра III, великому князю Владимиру Александровичу Романову и его жене великой княгине Марии Павловне, герцогине Мекленбург-Шверинской. Фасад выполнен в стиле неорессанса, а в интерьерах можно встретить французский и итальянский ренессанс, мавританский и неорусский стиль, неоготику и рококо. Владимирский дворец был одним из главных центров светской жизни "блистательного Петербурга". Часто его называли «Малым императорским двором». В Танцевальном зале дворца часто устраивались приемы, музыкальные вечера и балы.

Дача Клейнмихель на Каменном острове. Интересный факт: Интерьеры особняка отличались роскошным декором и были отделаны ценным деревом, мрамором, украшены резными колоннами и лепниной: скульптурными фризами, цветами, фигурками амуров. В Большой гостиной стоял мраморный камин с зеркалом, который поддерживали кариатиды, а у подножья располагались два сфинкса, головы и грудь у которых были в облике дам XVIII века. Салон Марии Клейнмихель был одним из самых популярных в Петербурге, его посещали представители высшей аристократии, иностранные послы, представители мира искусства. Балы-маскарады у графини считались лучшими в городе.

Дворец Белосельских-Белозерских. Интересный факт: В 1797 году княгиня А. Г. Белосельская приобрела у И. А. Нарышкина небольшой каменный дом на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Дом был снесён, и на его месте в конце XVIII века архитектор Ф. И. Демерцов построил первый трёхэтажный дворец со скромным фасадом в классическом стиле. На первом этаже находился кабинет Сергея Александровича(фото 1). Он был оформлен в стилистике ренессанса. Рядом была столовая великого князя, которая называлась Мозаичной (фото 2). Деревянные панели в ней были оформлены мозаичными вставками. Интерьер сохранился, но попасть туда практически невозможно.

Дворник в Петербурге до 1917 года — был «своим человеком» Доходные дома — это сдача квартир в аренду, то есть, там живут не собственники. А кто-то же должен был содержать всю эту красоту в чистоте!

Так вот, в те годы у владельцев домов не было «головной боли» по поводу уборки, потому что у них был «хозяин дома» — дворник! Если доходный дом большой, то здесь уже был целый отряд дворников со старшим во главе.

Невский пассаж

Интересный факт: Строительство под руководством архитектора из Варшавы Рудольфа Андреевича Желязевича продлилось два года и завершилось 9 мая 1848 года громким открытием «Пассажа», куда съехались десятки репортеров и не меньшее количество роскошных экипажей, откуда выходили почетные лица города, чиновники, аристократы и знатные дамы. Даже супруга Николая I Александра Федоровна лично посетила магазин в первые дни после его торжественного открытия. Позже граф Эссен-Стенбок-Фермор решил увеличить прибыль за счет второй функции «Пассажа» — культурно-досуговой. В «Пассаже» располагалась концертная зала, которая вмещала 1000 человек. Именно там Яков Иванович начал организовывать выступления: оркестр Гильмана, цыганский хор Васильева пользовались особым успехом аудитории. Неплохие деньги приносили и рестораны.

Где одевались петербурженки среднего класса до революции 1917 года?

Улица Рубинштейна сегодня она известна, как «ресторанная» — там бесчисленное количество ресторанов и кафе, а вот до революции у неё была другая слава. В те времена она называлась Троицкой. И на этой улице сплошь и рядом были небольшие ателье и маленькие частные мастерские.

Там находилась треть всех мастерских города, поэтому она была самой «модной» улицей, туда направлялись дамы за покупками. Работали ателье и магазинчики по принципу рынка – там можно было торговаться и сбивать цену, а если девушку не устраивала стоимость платья, то она обращалась к другому мастеру.

Атмосфера петербургских рынков прошлого Торговля на рынках стала основной формой розничной торговли в Петербурге еще в XVIII веке. Самый первый рынок в новой столице появился почти сразу, в 1705 году.

Первая российская цветочная империя

Немецкий садовник Герман Эйлерс родился в 1837 году в Пруссии. В 1860 г. в Дрездене Николай Юсупов приглашает его в Россию ухаживать за растениями в Юсуповском дворце.

В 1869 г. Эйлерс открыл первый цветочный магазин с зеркальными витринами. Рядом с Юсуповским садом он построил 18 теплиц и оранжерей. Там росли камелии, азалии, гиацинты, тюльпаны, розы, нарциссы, крокусы, ландыши, даже кубинские пальмы. На Каменоостровском проспекте, он перестроил дом и проложил водосточные трубы, чтобы поливать растения водой из Невы. К 1890 г. было уже 5 торговых точек, в день срезалось около 500 растений. Он получил звание поставщика двора их императорских величеств и разрешение использовать изображение государственного герба. Крах цветочной империи Эйлерса пришел с Первой Мировой войной. Император лишил немецких подданных многих гражданских прав, имущества и званий.

Гастрономический магазин «О гурме» торгового товарищества «О гурме и братьев Рогушиных» Интересный факт: Данный магазин торгового товарищества «О гурме и братьев Рогушиных» находился в Петербурге, по адресу: Морская улица, д.9/ угол Невского проспекта. В магазине осуществлялась мясная, зеленная и гастрономическая торговля под фирмой «О. Гурме». Здесь продавалась «лучшая провизия для званых завтраков, обедов и ужинов». Реклама сообщала, что ежедневно в продаже «английская баранина, молодые барашки, московские поросята, солонина малосол, морская рыба, устрицы, лангусты, омары, пулярды, утки, молодые и ранние зелень, салаты и другие примеры». Магазин долгое время пользовался большим спросом в Питере.

Каменноостровский проспект и окрестности В советское время проспект сначала переименовали в улицу Красных Зорь, а после убийства С. М. Кирова — в Кировский проспект. Вновь Каменноостровским проспект стал в 1991 году.

Посетители Балтийского судостроительного завода на Васильевском острове Завод был основан в 1856 году. Корабли, спущенные со стапелей Балтийского завода, принимали непосредственное участие в Русско-японской и Первой мировой войне.



Ну и немного Выборга на старых фотографиях Выборг на старых фотографиях

Несколько снимков центра города. Хорошо рассматривать их в пределах нескольких лет. Невский проспект, Санкт-Петербург. 1863 год. Невский проспект, 1870 Невский проспект и Знаменская церковь, 1880 Невский проспект Около 1880 г Невский проспект, 1880г. Невский проспект,1895 г. Невский проспект, 1897 Невский проспект, 1900 Невский проспект, 1903 Невский проспект, 1905 Невский пр-т. Здание с большим количеством вывесок, украшающих его фасад, включая таблички ресторанов, магазинов и фотомастерской, 1905 г. Невский проспект 1912 Невский проспект, 26, доходный дом Г. И. Гансена. Санкт-Петербург, 1912 г. Невский проспект. Знаменитое здание Пассажа 1916 Дворцовая площадь,1909 года на снимке Мюррея Хоу Дворцовая площадь, 1913 г.

И на сегодня все.