Территория Героев...(114)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Какую только технику не приходилось осваивать сержанту Павлу Ролдугину. Сейчас он управляет «девяностиком» — так в войсках называют наш современный, мощный и надёжный танк Т-90М «Прорыв», который даже сам может защищаться от вражеских ракет. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/31634 Отец шестерых детей Андрей Дементьев ушел на фронт добровольцем и служит старшим механиком БМП-3. Бойцы свою задачу знают и выполняют успешно, поэтому противники пытаются пугать их «Бабой Ягой». О своих боевых буднях Андрей рассказывает в этом сюжете. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/31685

Сержант Мыльников Алексей В ходе специальной военной операции сержант Алексей Мыльников выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений группировки войск Алексей регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В ходе выполнения задачи по подвозу боеприпасов на позиции своей танковой роты, ведущей огонь по наступающему противнику, колонна техники, в которой следовал Алексей, подверглась минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, которые стремились лишить российские подразделения своевременного подвоза боеприпасов. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Мыльников вывел свой автомобиль со снарядами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта.

Продвигаясь по пересеченной местности и не прерывая движения, Мыльников обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию своей танковой роты точно в установленные сроки. Благодаря своевременно доставленному сержантом Алексеем Мыльниковым боезапасу, танковое подразделение продолжило уничтожать бронетехнику и личный состав наступающего противника, что существенно снизило атакующий потенциал военнослужащих ВСУ и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону.

https://t.me/rabotaembrat/6932

Сержант Черных Александр Заместитель командира взвода сержант Александр Черных, руководя расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня, выполнял боевую задачу по поражению наступающей пехоты националистов.

В ходе отражения атаки превосходящих сил противника, подразделения российских войск запросили поддержку артиллерии, чтобы ослабить натиск врага. Расчет Александра одним из первых открыл огонь по противнику. Используя беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, вел наблюдение за результатами огневого поражения противника и оперативно производил корректировку огня.

В результате грамотных действий Черных было уничтожено более 20 человек личного состава украинских националистов. Понеся потери среди личного состава, противник, не добившись намеченных целей, был вынужден отступить на исходные рубежи. Сержант Черных, используя беспилотник, проследил за отступающим противником. Обнаружив место временной дислокации врага, Александр доложил об этом в вышестоящий штаб, после чего было принято решение на нанесение массированного удара по его позициям.

В ходе удара было уничтожено более 30 человек личного состава, два бронетранспортёра, а также два полевых склада с боеприпасами.

https://t.me/rabotaembrat/6934

Старший прапорщик Горбатов Вячеслав Начальник аппаратной - техник взвода связи старший прапорщик Вячеслав Горбатов выполнял боевые задачи по организации связи с подчиненными подразделениями в интересах командира батальона.

Противник, определив местонахождение командного пункта, нанёс артиллерийский удар. Старший прапорщик Горбатов, находясь под артиллерийским огнем противника, смог в одиночку эвакуировать из подбитых командно-штабных машин шифровальную аппаратуру связи, что позволило исключить захват ключевой документации противником. Загрузив эвакуированную аппаратуру в бронетранспортер, Вячеслав смог оторваться от преследования противника и покинуть зону обстрела.

Благодаря самоотверженности и смелости, а также умело слаженным действиям старший прапорщик Вячеслав Горбатов сохранил секретную аппаратуру для дальнейшей её эксплуатации в зоне выполнения боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/6935

Рядовой Павлов Алексей Пулемётчик комендантского взвода рядовой Алексей Павлов в составе своего подразделения удерживал оборону в одном из районов, где противник проводил активные наступательные действия.

В ходе очередной атаки украинских националистов, Павлов своевременно обнаружил передвижение группы украинских боевиков. Наблюдая за перемещением штурмовой группы противника, Алексей оценил маршрут её движения и скрытно занял выгодную огневую позицию. Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, рядовой Павлов прицельным огнем уничтожил троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступила.

Благодаря грамотным и мужественным действиям рядового Алексея Павлова противник понес потери, а очередная атака украинских боевиков на российские позиции была отбита.

https://t.me/rabotaembrat/6937

Майор Наумов Константин Группа под руководством заместителя командира батальона майора Константина Наумова выдвинулась для проведения разведки районов боевых действий, где огнем российской артиллерии была уничтожена зенитно-ракетная батарея и мобильное подразделение радиоэлектронной борьбы украинских националистов.

В ходе выполнения задачи, Наумовым с подчинёнными, нашел две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сохранившие свою работоспособность. Мгновенно оценив обстановку, майор Наумов принял решение по захвату станций. В ходе скоротечного боя были захвачены две РЛС контрбатарейной борьбы, а их расчеты уничтожены, при этом потерь среди подчиненного личного состава допущено не было.

В результате решительных действий майора Константина Наумова и умелого руководства подчиненным личным составом противнику был нанесен урон в живой силе и военной технике. Специалистам удалось детально изучить технические характеристики добытого российскими военными иностранного оборудования, а также выработать алгоритмы противодействия этому вооружению.

https://t.me/rabotaembrat/6938

Старший прапорщик Бровин Сергей При обороне стратегически важного населенного пункта, командир группы 20-го отряда Российского добровольческого движения «БАРС» старший прапорщик Сергей Бровин под огнем украинских боевиков лично проводил минирование переднего края обороны своей позиции, благодаря чему было нанесено значительное поражение живой силе противника.

В ходе боя, отражая атаку украинских националистов, проявляя мужество и героизм, Бровин с помощью противотанкового гранатомета вывел из строя танк и бронетранспортер противника, огнем из стрелкового оружия уничтожил личный состав ВСУ в количестве 9 человек, а также двух украинских военнослужащих захватил в плен.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Указом Президента РФ старший прапорщик Сергей Бровин награжден орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/6941

Капитан Анпалов Андрей Заместитель командира батальона капитан Андрей Анпалов, действуя в составе разведывательной группы, выполнял боевые задачи по ведению разведки и выявлению скрытых позиций противника.

Продвигаясь на плавательном средстве в устье реки, Андрей выявил хорошо замаскированную огневую точку украинских радикалов. Понимая, что закрепившийся противник может вести обстрелы расположения российских войск и препятствовать продвижению российских подразделений, приказал сблизиться на максимально возможное расстояние для уничтожения позиции украинских боевиков. Скрытно приблизившись, Анпалов точным выстрелом из ручного гранатомёта уничтожил вражескую позицию. На звук выстрела РПГ прибыла группа подкрепления украинских националистов, завязался стрелковый бой.

В ходе боя капитан Анпалов, вместе с подчиненным личным составом, умело маневрируя на плавательном средстве, уничтожили более пяти человек личного состава ВСУ. Во время перестрелки лодка получила повреждения и дала течь. Андрей лично руководил оказанием первой помощи и эвакуацией раненых, в результате чего были спасены жизни четверых военнослужащих.

Благодаря мужеству и отваге капитана Анпалова и его подчинённых противник понес значительные потери и утратил важную позицию в географическом отношении. Российская разведгруппа вернулась в расположение подразделения, избежав потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/6942

Подполковник Гонтарев Артур Подполковник Артур Гонтарев вместе с подчиненным личным составом мотострелкового батальона выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

Профессионализм и мужество Артура позволили грамотно выстроить оборонительные рубежи, что позволило сдерживать атаки превосходящих сил противника. Боевики раз за разом предпринимали попытки вернуть населенный пункт под свой контроль, используя при этом артиллерию и тяжелую технику. В ходе одного из артиллерийских обстрелов наших позиций Гонтарев получил осколочное ранение, но принял решение остаться руководить своим батальоном до момента стабилизации обстановки на вверенном участке обороны. На протяжении нескольких дней противник безрезультатно атаковал наши позиции. Все это время подполковник Гонтарев продолжал руководить артиллерией батальона при обороне рубежей на подступах к населенному пункту, отбивая все попытки врага прорваться в поселок, безжалостно уничтожая технику и живую силу противника. Впоследствии во время обстрела противником командного пункта батальона, Артур был тяжело ранен, но, несмотря на это, продолжал управлять батальоном по средством радиосвязи.

Благодаря грамотным, умелым и самоотверженным действиям подполковника Артура Гонтарева и подчиненного ему батальона, удалось отразить все атаки противника и не допустить захвата населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/6947

Лейтенант Лабжинов Владислав Заместитель командира роты лейтенант Владислав Лабжинов, действовал в составе штурмового отряда в районе одного из населенных пунктов.

Совершая марш в район выполнения задач, отряд подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Находясь под постоянным огнём значительно превосходящего числом противника, Лабжинов лично оказал первую помощь шести тяжело раненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя силами армейской авиации.

Стойкость и профессионализм лейтенанта Владислава Лабжинова позволили избежать потерь среди личного состава дивизии и сохранить жизнь российских военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/6948

Гвардии рядовой Филиппов Олег Гвардии рядовой Олег Филиппов командовал артиллерийским расчетом, который должен был уничтожить минометы противника, поддерживающие наступление украинских националистов.

Олег оперативно рассчитал установки по цели и передал целеуказания наводчику. После этого расчет открыл огонь по позициям миномета противника.

Украинские националисты открыли ответный огонь по расчету Филиппова, чтобы подавить позиции российской артиллерии. Попав под обстрел, Олег продолжал вести огонь по позиции противника.

В результате противник потерял два минометных расчета и до 20 человек личного состава. Среди российских военнослужащих потерь в этом бою не было.

https://t.me/rabotaembrat/6956

Старший сержант Шихмагомедов Эдгар Подразделение, которым командовал старший сержант Эдгар Шихмагомедов, должно было взять стратегически важный населенный пункт на одном из тактических направлений.

Совершая марш в этот район, колонна российских мотострелков попала под огонь диверсионно-разведывательной группы противника. Наших бойцов обстреливали из минометов и стрелкового оружия.

Старший сержант Шахмагомедов определил направление, откуда противник вел огонь, отдал приказ личному составу занять выгодные огневые позиции с учетом рельефа местности и вступил в бой.

Эдгар и его подразделение смогли отбить атаку ДРГ без потерь. Они уничтожили пять националистов и пикап. Уверенные действия старшего сержанта и его подчиненных позволили вовремя выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/6957

Сержант Маринчук Вадим Заместитель командира взвода охраны – командир отделения сержант Вадим Маринчук сопровождал колонну с продовольствием и горюче-смазочными материалами, когда напали украинские националисты. Быстро сориентировавшись в ситуации, Маринчук покинул свой БТР, организовал оборону колонны и вступил с боевиками в стрелковый бой.

Благодаря профессионализму сержанта, атака со стороны ВСУ была отражена, националисты бежали, а отряд российских войск не потерял ни единого человека.

https://t.me/rabotaembrat/6961

Старший мичман Замонский Иван Начальник радиорелейной станции старший мичман Иван Замонский вместе со своим батальоном отражал наступление ВСУ. Боевики вели массовый артиллерийский обстрел.

В результате разлетевшиеся осколки снаряда повредилась радиорелейная станция, которая обеспечивала связь между БТГ и командованием. Тогда Замонский, рискуя жизнью, наладил связь. Он сумел в кратчайшие сроки развернуть станцию спутниковой связи, что позволило обеспечить управление и скорректировать ответный огонь по националистам.

https://t.me/rabotaembrat/6962

Гвардии рядовой Кулигин Алексей Радиотелефонист реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Алексей Кулигин в составе артиллерийского дивизиона выполнял задачи по обеспечению передачи данных полученных от артиллерийской разведки и корректировке огня.

В условиях контрбатарейной борьбы, украинские националисты стремясь лишить российские штурмовые подразделения огневой поддержки, нанесли массированный огневой удар по позициям дивизиона. В результате очередного артиллерийского удара, радиостанция, обеспечивающая передачу важных разведданых была повреждена от разорвавшегося рядом снаряда, в следствии чего командный пункт дивизиона лишился возможности корректировать огонь. Алексей, понимая, что из-за потери связи возникла большая вероятность уничтожения штурмовых отрядов, в оперативном порядке восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня.

В результате мужественных и профессиональных действий, сопряженных с риском для жизни гвардии рядового Алексея Кулигина, силами дивизиона было уничтожено два опорных пункта противника и до 20 человек националистов.

https://t.me/rabotaembrat/6964

Гвардии лейтенант Каличава Давид Подразделение под командованием гвардии лейтенанта Давида Каличава, была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских националистов.

Совершая марш в указанный район, Давид обнаружил в небе над колонной российской бронетехники беспилотный летательный аппарат противника. Мгновенно оценив обстановку, Каличава принял решение сменить маршрут и замаскировать технику. Выбрав оптимальный путь и воспользовавшись рельефом местности, Давид завел колонну в лесополосу, тем самым спрятав технику от операторов БПЛА. Покинув машину, Каличава используя естественные укрытия, выдвинулся на край лесопосадки, где занял позицию для скрытного наблюдения за летательным аппаратом. При приближении его к позиции, Давид огнем из стрелкового оружия поразил вражеский беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии лейтенанта Давида Каличавы позволили предотвратить атаку украинских националистов на колонну российских военнослужащих и прибыть в район предназначения без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/6965

Гвардии рядовой Вейде Дмитрий Расчету орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Дмитрий Вейде, была поставлена боевая задача по артиллерийской поддержке наступающих штурмовых отрядов российских мотострелков.

При выполнении огневой задачи расчет Вейде подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны националистических формирований. Несмотря на риск для жизни, Дмитрий выявил цели, выполнил наводку орудия и открыл огонь по позициям противника. В результате контрбатарейной борьбы, организованной российскими военнослужащими, были уничтожены две самоходные артиллерийские установки и до 10 националистов.

Благодаря отваге и самоотверженности гвардии рядового Дмитрия Вейде штурмовым подразделениям удалось выбить противника из опорного пункта и улучшить тактическое положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/6967

Гвардии рядовой Вербило Руслан Экипажу боевой машины, в составе которой действовал гвардии рядовой Руслан Вербило, была поставлена задача оперативно занять позицию на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских националистов.

В ходе совершения марша в назначенный район, Вербило обнаружил передвижение двух бронетранспортеров противника, которые вели переброску штурмовых подразделений националистов к переднему краю. Оценив силы противника, Руслан, несмотря на численное превосходство боевиков, навязал бой врагу. Умело маневрируя боевой машиной, перемещаясь от укрытия к укрытию, Вербило, совершая короткие остановки, обеспечивал экипажу возможность вести прицельный огонь по националистам. В ходе боя точным пуском противотанковой ракеты один из бронетранспортеров противника был подбит, а второй стремительно покинул поле боя.

Личное мужество и профессионализм гвардии рядового Руслана Вербило позволили сохранить боеспособность боевой машины и прибыть в район предназначения без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/6968

Военнослужащий Астафьев Алексей Стрелок-санитар отряда «Барс-5» Алексей Астафьев выполнял задачи по медицинскому обеспечению личного состава добровольческого подразделения.

В районе стратегически важного населенного пункта штурмовая группа 5-го отряда Российского добровольческого движения БАРС, в которую входил Астафьев, выдвинулась для оказания поддержки подразделениям, удерживающим позиций российских войск, не допуская прорыва украинских националистов в зоне своей ответственности. Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке авиации и артиллерии украинские националисты атаковали опорный пункт российских добровольцев.

В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Алексей Астафьев вынес из-под огня противника тринадцать российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и не способных самостоятельно передвигаться. Затем, он оказал им первую медицинскую помощь, и организовал их эвакуацию в медицинский госпиталь. Также Астафьев неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам в месте дислокации подразделения: останавливал кровотечение, удалял осколки и создавал все условия для заживления ран.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки Алексея Астафьева способствовали сохранению многих жизней российских добровольцев, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/6970

Гвардии младший сержант Мытка Павел Старший разведчик-дальномерщик гвардии младший сержант Павел Мытка в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи выполнял боевую задачу по прикрытию батальонной тактической группы мотострелкового соединения в ходе штурма укреплённых вражеских позиций.

При ведении разведки в зоне ответственности подразделения, находясь на командно-наблюдательном пункте, Мытка своевременно обнаружил скопление техники и личного состава ВСУ, готовившихся к атаке российских позиций. Оценив обстановку, немедленно сообщил старшему начальнику о действиях противника и передал координаты на огневую позицию реактивной артиллерийской батареи. По подтверждённым разведданным, полученным от Павла, по району сосредоточения техники и личного состава националистов был нанесен артиллерийский удар, в ходе которого Мытка корректировал огонь и фиксировал уничтожение вражеской техники.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям гвардии младшего сержанта Павла Мытки удалось своевременно вскрыть замысел украинских боевиков, уничтожить три автомобиля, оснащённых крупнокалиберным стрелковым вооружением и автоматическими гранатометами, а также до отделения украинских националистов.

https://t.me/rabotaembrat/6971

Капитан Гультяев Александр Командир роты капитан Александр Гультяев выполнял задачи по организации и обеспечению бесперебойной связи командования с подчиненными подразделениями в районах ведения интенсивных боевых действий.

В ходе операции по освобождению одного из населенных пунктов Александр находился на командном пункте, где организовывал связь с подразделениями на линии боевого соприкосновения. Украинские националисты, определив местоположение командного пункта, нанесли по нему ракетный удар с использование оперативно-тактической ракеты «Точка-У».

В результате удара аппаратура была повреждена, а управление подчинёнными подразделениями было нарушено. Быстро сориентировавшись в ситуации, Гультяев организовал поиск и эвакуацию раненных из-под завалов, оказывая им первую помощь. Убедившись, что жизни сослуживцев не угрожает опасность, Александр начал работы по восстановлению связи с подразделениями российских войск.

Смелые и решительные действия капитана Александра Гультяева, самоотверженность, готовность идти на риск, чувство долга перед Отечеством, смекалка и изобретательность сохранили жизнь военнослужащим, обеспечили непрерывное функционирование средств связи и автоматизированных систем управления.

https://t.me/rabotaembrat/6972

Гвардии старший сержант Кургузов Сергей Расчету самоходной артиллерийской установки, под командованием гвардии старшего сержанта Сергея Кургузова, была поставлена боевая задача по нанесению огневого поражения по оборонительным позициям украинских войск.

В указанное время расчет занял неподготовленную огневую позицию. Сергей незамедлительно приступил к выполнению инженерного оборудования позиции. В ходе выполнения огневой задачи, расчет подвергся огневому воздействию противника с применением кассетных боеприпасов. Разрывом снаряда была повреждена гусеница и противоогневой маневр стал невозможен. Проявив мужество гвардии Кургузов под огнем противника в кратчайший срок снял поврежденный трак, восстановил гусеницу и вывел боевую машину из-под огня. Сменив позицию расчёт продолжил выполнение боевой задачи.

Благодаря смелым и профессиональным действиям гвардии старшего сержанта Сергея Кургузова потерь среди личного расчета опущено не было, а огневая задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/6973

Мичман Коломийчук Дмитрий Мичман Дмитрий Коломийчук во время ведения активного наступления подразделений войск ВС РФ находился на командно-наблюдательном пункте, где выполнял мероприятия по развертыванию и обеспечению системы наблюдения и узла связи в интересах командира мотострелкового батальона. Также мичман развернул абонентскую сеть режимной телефонной связи и обеспечил вывод видеоизображения с беспилотника.

Командно-наблюдательный пункт войск ВС России подвергся обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Один из боеприпасов разорвался рядом с дизель-генераторной установкой, выведя ее из строя, и обесточив аппаратуру связи. Понимая, что потеря управления подразделение приведет к потерям среди личного состава, Дмитрий направился к поврежденной установке. Оперативно разобравшись в неисправности, мичман восстановил работоспособность генератора, после чего восстановил линии связи.

За счет оперативных и профессиональных действий Дмитрия Коломийчука связь была быстро восстановлена, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи.

https://t.me/rabotaembrat/6978

Младший лейтенант Монгуш Ачын Сводной группе под командованием младшего лейтенанта Ачына Монгуша была поставлена задача выдвинуться в лесной массив для поисков и эвакуации раненого сослуживца. Группа младшего лейтенанта Монгуша, прибыв в вероятный район нахождения раненого военного ВС РФ, начала поиск в лесополосе, непосредственно на линии боевого соприкосновения. Боевики ВСУ, обнаружив поисковую группу, стали вести минометный обстрел.

Несмотря на непрекращающийся обстрел, у Ачына получилось найти раненного товарища, оказать ему первую помощь и организовать его эвакуацию в госпиталь.

Стойкость, упорство и профессионализм младшего лейтенанта Ачына Монгуша помогли избежать потерь среди личного состава и сохранить жизнь раненым военным ВС России.

https://t.me/rabotaembrat/6979

Младший сержант Рачёв Михаил Воин из Бурятии, младший сержант

Михаил Рачёв

награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью «За боевые отличия»

Боец служит в 37-й бригаде 1-го мотострелкового батальона.

Участвует в СВО с сентября 2022 года.

https://t.me/specnazAlpha/16873

Полковник Власов Олег Министр обороны РФ вручил медаль Героя России командиру отдельной 810 бригады морской пехоты Черноморского флота

полковнику Олегу Власову

за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления ВСУ.

https://t.me/rabotaembrat/6980

Гвардии полковник Гудков Михаил Командиру 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты,

Гвардии полковнику Гудкову Михаилу Евгеньевичу

присвоено высшее звание за заслуги перед государством и народом Герой Российской Федерации!

https://t.me/rustroyka1945/13933

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Старший лейтенант Демин Александр Погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.

Погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Александр родился 12 июля 1994 года в городе Осинники Кемеровской области в семье рабочих. В 16 лет решил связать свою жизнь со службой Отчизне. В связи с чем поступил в Кемеровский кадетский корпус МЧС. В 2012-2013 г. проходил срочную службу в Воздушно-Десантных Войсках (г. Тула). Затем поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, где обучался по специальности применение мотострелковых подразделений вплоть до 31 марта 2018 года. По распределению попал на службу на 4 военную базу (г. Цхинвал, Южная Осетия) на должность командира мотострелкового взвода. С октября 2018 года по ноябрь 2021 года там же занимал должность заместителя командира стрелковой роты (снайперов) по военно-политической работе. Затем был переведен к новому месту службы в 19 мотострелковую бригаду (г. Владикавказ) на должность командира взвода военной полиции. С января 2022 по май 2023 года принимал участие в военной операции на территории Сирийской Арабской Республики. В июле 2023 года принял должность начальника расчета беспилотных летательных аппаратов и отправился в зону проведения СВО. Героически погиб 6 октября 2023 года при выполнении задачи на Запорожском направлении. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, гвардии старший лейтенант Демин Александр Андреевич награжден орденом Мужества (посмертно). У Александра осталась жена и маленький ребенок. https://t.me/geroirossii/5441?single Военнослужащий Березовский Михаил Березовский Михаил Иванович погиб во время спец операции на Украине Родился 26.03.1987 г. В 2003 г окончил общеобразовательную школу с Оймур Кабанского района. За годы учёбы был активным участником спортивных и культурных мероприятий. Михаил был общительный, добрый, открытый, вокруг него всегда было много друзей. В 2005 г проходил срочную службу в г Красноярск. В 2007 году подписал контракт в 11 гв ОДШбр на должности старший механик водитель в звании старший сержант. Любящий муж, отец, заботливый сын и брат. Награждён «за службу в десантных войсках» в 2016 г

Участнику маневров войск (сил) «Восток- 2018»

Участнику военной операции в Сирии — 2020 г. С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции, награждён медалью «За отвагу» Ему было 36 лет. https://zpobeda.ru/mihail-berezovskij/ Рядовой Тарабукин Андрей 3 сентября при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб рядовой Андрей Николаевич Тарабукин. Андрей Николаевич родился в с.Керчомъя Республики Коми, окончил здесь школу. В апреле 2023 года Андрей принял решение настоящего патриота и заключил контракт с Министерством обороны РФ. На полях сражений являлся стрелком десантно-штурмовой роты. Успешно выполнял поставленные задачи. https://zpobeda.ru/andrej-tarabukin/ Военнослужащий Павлов Сергей В зоне проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Боровичей Сергей Павлов. После окончания учебного заведения Сергей Павлов был направлен для прохождения службы в 7-ю дивизию воздушно-десантных войск. До конца своих дней этот совсем ещё юный мальчишка добросовестно и с честью выполнял свой воинский долг и оставался верен военной присяге, своей Родине, своему народу. За героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, Сергей Павлов представлен к ордену Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/sergej-pavlov/ Доброволец Белов Николай В ходе специальной военной операции погиб Белов Николай Васильевич. Николай на СВО отправился добровольцем, мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. https://zpobeda.ru/nikolaj-belov/ Капитан Кудряшов Александр Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Александр Кудряшов родился 6 октября 1988 года. Окончил школу № 24 в Шиханах, а в 2010 году – Костромскую академию РХБЗ. Служил в Чите, Чапаевске Самарской области, Екатеринбурге и Брянске. Погиб при выполнении боевой задачи 10 октября 2023 года на Херсонском направлении под Каховкой. https://t.me/geroirossii/5415?single Старший лейтенант Лебедев Александр Александр Лебедев 22.05.1997- 31.07.2023 После начала спецоперации в феврале 2022 года Александр был направлен на Украину. За проявленное мужество и отвагу был награжден медалью «Участнику Специальной военной операции», медалью Суворова, медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «За отвагу». За героизм при исполнении своих воинских обязанностей Александру Лебедеву досрочно присвоили звание старшего лейтенанта и назначили командиром мотострелковой роты мотострелкового батальона. Позже он стал заместителем командира мотострелкового батальона, а затем командиром штурмового отряда. Командование 1-го гвардейского танкового полка подготовило документы на присвоение оренбуржцу досрочно звания капитана. Александр Лебедев погиб выполняя боевое задание. Военнослужащий представлен к наградам – ордену Мужества и высшему званию Герой Российской Федерации посмертно. https://zpobeda.ru/aleksandr-lebedev-2/ Военнослужащий Шакиржанов Умед 17 марта 2022 года при исполнении воинского долга в ходе СВО, на территории Украины в Харьковской обл., с.Лазовая погиб Шакиржанов Умед Курбаналиевич (Калужская область, город Мосальск). https://zpobeda.ru/umed-shakirzhanov/ Рядовой Булаев Шамиль Гвардии рядовой Булаев Шамиль Камалович, 1988г.р. Погиб в зоне СВО 07.11.2022. Булаев Шамиль за проявленную отвагу, мужество и самоотверженность при исполнении военного долга награжден: — Медалью Суворова;

— Орденом мужества;

— Медалью — За боевые отличия. В период участия в СВО с 04.09.2022 проявил высокие профессиональные качества, обеспечившие выполнение всех поставленных задач. С 10.09.2022 действовал в составе разведгруппы СпН. Наблюдая за обнаруженной переправой противника, выявил ДРГ. В стрелковом бою действовал грамотно и уничтожил автоматным огнем 2 военослужащих ВСУ. В ходе выполнения задачи, его группа уничтожила еще до 20 диверсантов. 14.09.2022 в ходе разведки обнаружил на понтоне движение БТР, МТЛ, 2 БМП, 3 пикапов и до 20 человек личного состава противника. Способствовал определению точных координат и их уничтожению огнем нашей артиллерии. Свыше 15 раз подвергался минометному и артиллерийскому обстрелу, не теряя самообладания, мужественно способствовал выполнению поставленной задачи. 20.09.2022, проявляя мужество, в составе группы преодолел минное поле. В стрелковом бою с противником меткой стрельбой уничтожил 1 военнослужащего ВСУ. В ходе боя, противник понес потери до 10 человек. Далее, рядовой Булаев способствовал вскрытию места сбора отошедшего противника и наведению артиллерии, в результате чего потери противника возросли до 20 военнослужащих. https://zpobeda.ru/shamil-bulaev/ Военнослужащий Брезгин Виктор 6 сентября в Курумканском района Бурятии проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Героя Виктора Брезгина. Виктор родился в селе Сахули 25 декабря 1993 года. Был младшим ребёнком в семье. Учился в местной средней школе. В 2012 году Виктор Брезгин был призван на срочную службу в Вооружённые силы России. Службу проходил в Новосибирске. После демобилизации вернулся в родное село. В 2019 женился. Вскоре в семье родилась дочка. В мае 2023 Виктор Брезгин добровольно ушёл защищать нашу Родину в ходе специальной военной операции. В августе Герой пал смертью храбрых, оставшись до конца верным воинскому долгу. Ему было 29 лет… https://zpobeda.ru/viktor-brezgin/ Сержант Раднаев Александр Сержант Александр Раднаев, действуя в составе медицинского взвода, выполнял задачи около одного из населенных пунктов по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых. МТЛБ, в которой передвигался Александр вместе с ранеными, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов, и в результате разорвавшегося рядом снаряда оказалась выведена из строя, а экипаж получил ранения. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Александр эвакуировал раненых боевых товарищей в безопасное место и оказал им неотложную медицинскую помощь. Благодаря быстрым и умелым действиям сержанта Александра Раднаева в сочетании со смелостью и самоотверженностью, подразделение выполнило боевые задачи, не допустив гибели личного состава. https://t.me/rabotaembrat/6931 Гвардии рядовой Здитовец Владислав Здитовец Владислав Артёмович. Заряжающий гаубицы. 1182-й Гвардейский артиллерийский полк воздушно-десантных войск Российской Федерации. Героически погиб 10 марта 2022 года. https://zpobeda.ru/vladislav-zditovec/ Доброволец Порядин Степан Казак Степан Анатольевич Порядин (1987 — 2022) Был признанным мастером фланкировки казачьей шашкой и рубкею. Еще в 2014 — 2015 годах помогал ополчению Донбасса. В конце апреля 2022 отправился добровольцем на СВО. Погиб в июне 2022 года под минометным обстрелом при выполнении боевой задачи. https://zpobeda.ru/stepan-poryadin/ Военнослужащий Никишин Михаил Никишин Михаил Николаевич 51 год с.Денисово, Тульская область https://zpobeda.ru/mihail-nikishin/ Рядовой Костенко Игорь Погиб в ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на территории Украины, ЛНР и ДНР рядовой Костенко Игорь Сергеевич, 2000 года рождения, житель р.п. Нижний Кисляй. После прохождения срочной службы в рядах Российской Армии, в период частичной мобилизации 2022 года, он был вновь призван в ряды Вооруженных Сил РФ. В ходе специальной военной операции на Украине, являясь пулеметчиком мотострелкового батальона, показал себя в бою, как верный товарищ, храбрый военнослужащий и настоящий патриот.

Погиб 08 января 2023 г. при выполнении боевых задач в населенном пункте Макеевка, на территории ЛНР. https://zpobeda.ru/igor-kostenko/ Военнослужащий Сорокопудов Александр Сорокопудов Александр Николаевич родился 11 декабря 1981 года в Клинцах. Окончил 9 классов школы № 2 г. Клинцы, после окончания поступил в профессиональное училище № 4 г. Клинцы, после окончания, которого получил специальность слесарь. 13 июня 2000 года призван на военную службу по призыву военным комиссариатом города Клинцы. Службу проходил в Пограничных войсках. В период с 13 июня 2000 по 14 июня 2000 года проходил службу в войсковой части 2122 г. Анапана в должности курсанта (учебная часть). В период с 15 ноября 2000 по 14 июня 2002 года в должности стрелка в составе войсковой части 2132 проходил службу на территории Северо Кавказского региона, принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике, ветеран боевых действий. Принимал участие в специальной военной операции на территории Украины с мая 2023 года. Погиб 13 июня 2023 года при исполнении воинского долга на территории ЛНР. https://zpobeda.ru/aleksandr-sorokopudov/ Военнослужащий Кабанов Денис Проводили в последний путь Дениса Кабанова, погибшего в СВО при исполнении своего долга. https://zpobeda.ru/denis-kabanov/ Младший сержант Янов Денис Денис Янов, родился 19.07.1994г Село Лосево, Семилукский район, Воронежская область Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Луганской области 23 февраля 2023 года. Янов Денис Юрьевич представлен к ордену Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/denis-yanov/ Военнослужащий Ткаченко Александр 27 августа 2023 года погиб Ткаченко Александр Фёдорович, участник специальной военной операции на Украине. https://zpobeda.ru/aleksandr-tkachenko-3/ Военнослужащий Сухарев Михаил Сухарев Михаил, позывной Скиф. 20.08.73-07.09.22 Любимый муж, сын, отец. Жил воином и погиб воином. https://zpobeda.ru/mihail-suharev/ Военнослужащий Гильманов Артем Проводили в последний путь уроженца деревни Новопокровское Артема Раилевича Гильманова, который героически погиб. С 2021 по 2022 годы он проходил военную службу в рядах Российской Армии в Московской области, а в марте 2023 года решил пойти на военную службу по контракту. https://zpobeda.ru/16682-2/ Доброволец Рамонов Вячеслав В зоне СВО погиб Вячеслав Рамонов. Вячеслав ушёл добровольцем. Провел в зоне спецоперации более трех месяцев. Бойцу было 46 лет, проживал в поселке Южный. Остались двое детей. https://zpobeda.ru/vyacheslav-ramonov/ Военнослужащий Цешинский Михаил При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб Цешинский Михаил. Светлый, добрый, отзывчивый человек. с. Баскаково https://zpobeda.ru/mihail-ceshinskij/ Военнослужащий Салиндер Роберт В ходе специальной военной операции героически погиб Роберт Салиндер. Роберт Иванович родился в Тазовском, окончил Тазовскую школу-интернат. У него остались супруга и трое несовершеннолетних детей. https://zpobeda.ru/robert-salinder/ Сержант Бутиков Роман В зоне проведения спецоперации 5 сентября при выполнении боевой задачи погиб 40-летний житель Железногорска, сержант контрактной службы Роман Бутиков. https://zpobeda.ru/roman-butikov/ Военнослужащий Пешехонов Иван 28.08.2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Пешехонов Иван Александрович (02.07.1988 года рождения) https://zpobeda.ru/ivan-peshehonov/ Военнослужащий Курбанов Камиль 8 сентября во дворе МКОУ «Усемикентская СОШ» прошёл митинг, посвящённый открытию мемориальной доски погибшему в ходе военной спецоперации Камилю Курбанову. https://zpobeda.ru/kamil-kurbanov/ Военнослужащий Жуков Денис При выполнении служебно-боевых задач погиб Денис Жуков. https://zpobeda.ru/denis-zhukov/ Военнослужащий Самойлов Андрей Казаки Новоселицкого районного казачьего общества СОКО ТВКО скорбят по поводу погибшего в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины Самойлова Андрея Владимировича. https://zpobeda.ru/andrej-samojlov/ Гвардии рядовой Финогеев Владимир 1 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания геройски погиб гранатометчик мотострелкового батальона гвардии рядовой Финогеев Владимир Алексеевич. Владимир родился в пос.Первомайск Шилкинского района 27 октября 1999 года. В 2015 году окончил Усть-Наринскую среднюю общеобразовательную школу. В 2019 году окончил Агинский педагогический колледж по специальности «Физическая культура». Неоднократно был награждён почетными грамотами и дипломами за периоды учебы в школе и в колледже. В 2020 году отслужил в рядах ВС РФ в звании матроса в воинской части 30926 г.Владивосток Приморского края. 2 мая 2023 года заключил контракт на военную службу в рядах ВС РФ в воинской части г.Борзя Забайкальского края. Был направлен в зону СВО. https://zpobeda.ru/vladimir-finogeev/ Военнослужащий Матвеев Анатолий В ходе проведения СВО 5 сентября 2023 г. погиб житель Шелангера Звениговского района Матвеев Анатолий Владимирович, 21.11.1983 г.р. Мобилизован 15 октября 2022 г. https://zpobeda.ru/anatolij-matveev/ Доброволец Даценко Андрей В начале сентября 2023 года на Херсонском фронте от инфаркта скончался видный деятель военно-патриотического движения Андрей Даценко. Ему было 60 лет. Он пошел на фронт добровольцем. С 2014 года Андрей постоянно участвовал в сборе и доставки гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР — таким он был неравнодушным человеком. В начале лета 2023 года он стал добровольцем и отправился в зону СВО, на тот момент Андрею исполнилось 60 лет. Последние дни он находился на Херсонском фронте. https://zpobeda.ru/andrej-dacenko/ Военнослужащий Кит Михаил Кит Михаил Сергеевич (Шмель) 28.04.1993 — 07.09.2023 Настоящий друг, преданный муж, любящий сын, верный товарищ, смелый воин! https://zpobeda.ru/mihail-kit/ Военнослужащий Персаев Михаил В ходе СВО погиб боец из Северной Осетии Персаев Михаил Борисович. Михаил Персаев был награжден медалями за мужество и профессионализм. Наградные листы на российских военнослужащих опубликовало Минобороны России. Мы о нём писали в Выпуске 8 https://t.me/chpvladik/16499 Военнослужащий Черногородов Евгений В ходе специальной военной операции мужественно выполняя свой воинский долг погиб Черногородов Евгений Викторович. https://zpobeda.ru/evgenij-chernogorodov/ Военнослужащий Тараев Дмитрий 26-летний тренер Подольской детской хоккейной школы «Витязя» Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО. Дмитрий родился 14 апреля 1997 года . Родители привели его в хоккейную школу «Витязь» в пять лет, где юный спортсмен тренировался и играл в составе команды «Витязь» в качестве вратаря. После школы поступил в университет «Лесгафта» в Санкт –Петербурге, а затем вернулся в родную спортивную школу в качестве наставника для юных хоккеистов. Дмитрия Вадимовича знали, как жизнерадостного, доброжелательного, порядочного и готового прийти на помощь. Он был всегда в центре спортивных событий. https://zpobeda.ru/dmitrij-taraev/ Старший лейтенант Елистратов Андрей Старший лейтенант Елистратов Андрей Владимирович с. Хоперское, Саратовская область https://zpobeda.ru/andrej-elistratov/ Гвардии старший лейтенант Цыганков Сергей Цыганков Сергей Николаевич 06.04.1990-12.05.2022 позывной «Джойстик» https://zpobeda.ru/sergej-cygankov/ Гвардии капитан Рожков Богдан 17 августа в городе Узловая Тульской области вручили Звезду Героя России родственникам погибшего на СВО гвардии капитана Богдана Рожково. Богдан погиб 15 марта при освобождении Донбасса от нацизма. Дома остались мать, отец и сестра… 30 марта текущего года контракт должен был закончиться, и Богдан планировал приехать домой в отпуск, но не успел. Отряд Рожкова получил приказ о наступлении. Разведка показала крупное скопление сил противника. Капитан поднял свой штурмовой отряд и вступил в бой. Он сообщил точные координаты сил противника, артиллерия нанесла удар, а Богдан продолжил наступление. Сам капитан в этом бою был ранен, но продолжил командование подразделением. Всё это позволило выгодно закрепиться нашим войскам на рубеже. Отряд Богдана взял в плен трёх военнослужащих ВСУ и добыл важные данные. На следующей день под минометным обстрелом Рожков прикрывал перегруппировку наших войск. Богдан лично уничтожил 10 националистов и до самой гибели продолжал командовать подразделением и вести бой. https://zpobeda.ru/bogdan-rozhkov/ Военнослужащий Заблоцкий Иван Иван Валентинович Заблоцкий 10.04.2001 — 31.08.2023 https://zpobeda.ru/ivan-zablockij/ Доброволец Папин Иван Рядовой Папин Иван Иванович. Позывной Хабар. Снайпер в составе отряда БАРС-7. Героически погиб 29 августа 2022 года. https://zpobeda.ru/ivan-papin/ Военнослужащий Ремизов Андрей 34-летний Андрей Ремизов из Курской области погиб в ходе СВО В 2019 году Андрей Михайлович заключил контракт с Министерством обороны РФ и проходил военную службу в Мурманской области в должности механик-водитель мотострелкового отделения. Андрей — настоящий патриот своей Родины, с начала СВО честно и мужественно выполнял свой воинский долг. Погиб 3 июня. Хомутовский район. https://zpobeda.ru/andrej-remizov/ Военнослужащий Стогнушко Константин 28 августа 2023 года в зоне СВО в районе с. Вербовое Запорожской области погиб выпускник Комсомольской школы Стогнушко Константин Сергеевич. Константин останется в нашей памяти добрым, веселым и отзывчивым парнем, который любил своих близких, свою Родину и всегда верил в будущее. https://zpobeda.ru/konstantin-stognushko/ Военнослужащий Кочкарев Павел В ходе специальной военной операции погиб житель Северной Осетии Павел Кочкарев. Ему было 29 лет. https://t.me/strana_geroev/4900 Военнослужащий Яшин Михаил При выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО погиб Яшин Михаил. https://zpobeda.ru/mihail-yashin/ Рядовой Любоженко Виталий Простились с погибшим в ходе СВО рядовым Любоженко Виталием Михайловичем с. Лукьяновка https://zpobeda.ru/vitalij-ljubozhenko/ Военнослужащий Чистяков Андрей Простились с Чистяковым Андреем Александровичем https://zpobeda.ru/andrej-chistyakov/ Гвардии сержант Елфимов Александр Александр Сергеевич Елфимов геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции. Александр Сергеевич родился в селе Маджа Корткеросского района, служил в самоходно-артиллерийском взводе. В сражениях с неонацистами проявил мужество, отвагу и самоотверженность. Он совершили бессмертный подвиг, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг по защите Родины. https://zpobeda.ru/aleksandr-elfimov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Русская Земля 2023 - фильм Романа Разума

Этот фильм о каждой семье, о каждой матери, жене и детях, кто ждёт своих Героев с войны. О тех, кто молится за наших воинов и за нашу скорейшую Победу. Фильм создан при поддержке командования 8-й армии, киностудии «Лугафильм» и Президентского Фонда Культурных инициатив. Фильм снимался в зоне боевых действий с участием бойцов штурмовой роты «Z» 123-й бригады. Автор сценария, продюсер, автор песен - Роман Разум

Режиссер - постановщик - Алексей Козлов

Оператор - Станислав Лясников

Художник по гриму - Дарья Дашкевич

Постановщик боевых сцен - Анатолий Фалынский, Александр Шеин

Главные роли сыграли: Анатолий Фалынский, Евгения Лезгинцева, Михаил Датченко, Владимир Спивак. Предыдущие выпуски:

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