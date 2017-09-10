Сделано в СССР

Часто приходится слышать, что плановая экономика оказалась несостоятельной, не смогла обеспечить страну товарами, не выдержала конкуренции с рыночной экономикой западных стран, привела к упадку, а затем и разрушению Советского Союза.

Один из читателей мне и вовсе написал, что от Союза ничего не осталось, и десятилетия ударного труда целого народа пропали даром.

Но так ли ничего не осталось?

Так ли плановая экономика оказалась несостоятельна, как утверждают некоторые?

Если внимательно приглядеться, то можно обнаружить, что почти все, чем мы пользуемся сегодня - либо осталось от СССР самым непосредственным образом, либо получено благодаря советской промышленности, а значит той самой плановой экономике, которую многие считают несостоятельной.

Не верите?

Давайте смотреть:

Большая часть населения до сих пор живет в домах советской постройки. И если хрущевки постепенно сносят, то дома сталинской постройки стоят и стоять будут, потому что квартиры в них очень ценятся, и с архитектурной точки зрения сталинские дома тоже выигрывают у других, в том числе у современных.

И современные дома, построенные в постсоветское время, тоже имеют отчасти советское происхождение. Потому что почти все кирпичные и цементные заводы, ЗЖБИ и заводы металлоконструкций, производящие материалы для современных домов - опять же построены при советской власти.

Инфраструктура, коммуникации - тоже проложены в основном при советской власти. Дороги, теплотрассы, линии электропередач - почти все построено в советский период. В последнее время, главным образом, перекладывался асфальт на существовавших ранее дорогах, да и то не на всех. Новые дороги строятся преимущественно вокруг Москвы, а в остальных регионах дорог построено чуть да маленько. На некоторых дорогах даже асфальт не обновляли - так и лежит с советских времен. И с другими коммуникациями ситуация аналогичная.

Большая часть ТЭЦ, ГЭС и АЭС - советской постройки.

Почти все административные здания - советской постройки.

Останкино и региональные телецентры - опять же построены в СССР.

Почти все крупные заводы, которые действуют по сей день, тоже построены в советское время. РусАЛ, ММК, Норникель и многие другие гиганты, чьи акции сегодня торгуются на биржах, а продукция идет на экспорт - построены в советский период.

Камаз - советский завод, автомобили Камаз - советская разработка.

АвтоВАЗ как разработка куплен у итальянцев, но куплен советской властью и оплачен деньгами, заработанными Союзом. И построен в советский период. И до недавнего времени завод продолжал выпускать советские модели Жигулей. Девятка и десятка были советскими разработками. Только недавно советские модели Жигулей оказались окончательно замещены новыми. Хотя сам завод, производственные помещения и административные здания - все равно остались прежними, советской постройки.

ГАЗ - опять же построен в советский период, поэтому все Газели, которые выпускаются сегодня, выпускаются благодаря той же советской власти, которая когда-то построила автозавод.

ВПК - военно-промышленный комплекс - почти полностью советский.

Уралвагонзавод, судостроительные заводы, авиастроительные заводы, КБ и все прочее - построено в советский период. Даже Армата является завершением разработки, начатой еще в СССР.

Основной танк - Т-90. Стрелковое оружие - автомат и пулемет Калашникова, СВД, ПМ. Грады, Смерчи и Ураганы - опять же советские разработки. Даже Искандеры - и те смеются по-советски.

Вертолетостроение - одна из немногих высокотехнологичных отраслей, в которой Россия сохраняет лидирующие позиции - опять же осталось от СССР. Россия до сих пор выпускает вертолеты советских моделей, и они пользуются спросом. А новые модели вертолетов создаются на базе советских и по сути являются их модернизацией.

Двигатели для ракет-носителей разработаны в советских КБ.

Запуски в космос по-прежнему осуществляются с Байконура - советского космодрома. Восточный пока не может полностью заменить Байконур и заменит ли его когда-нибудь - неизвестно.

Академгородок - один из крупнейших научных центров не только России, но и мира - построен в советский период. Сколково в сравнении с Академгородком - сущий пустяк. Прибавьте к этому Зеленоград и множество научных институтов, лабораторий и испытательных полигонов по всей стране - практически все построены в советское время.

Большая часть офисов сегодня располагается в зданиях бывших проектных институтов, которые опять же строились в СССР.

Итого - все крупные заводы советские, ГЭС, ТЭЦ и АЭС преимущественно советские, оружие почти полностью советское (советские образцы, выпускаемые советскими заводами), остатки автопрома - тоже родом из СССР, вертолетостроение - целиком советское, космонавтика - советская, административные здания - советские, телецентры - советские, большая часть инфраструктуры создана в СССР и сегодня только обновляется и ремонтируется, даже жилой фонд в основном советской постройки, а что построено в постсоветский период - построено с использованием кирпича, цемента, железобетона и стальных конструкций, производимых советскими заводами.

И это я еще не все перечислил!

Вот и говорите теперь, что от СССР ничего не осталось, и 70 лет ударного труда пропали зря.

Это 30 лет демократии пропали зря, потому что за последние 30 лет построено меньше, чем в СССР строилось за одну пятилетку. Зато разрушено больше, чем в годы Великой Отечественной Войны.

Покажите мне хотя бы один крупный завод, построенный в постсоветский период.

Что вообще построено серьезного за последние 25 лет?

Космодром Восточный - это бледное подобие Байконура, принять эстафету новый космодром пока не готов и неизвестно, когда будет готов, поэтому говорить о нем как о крупном состоявшемся проекте пока преждевременно.

Сколково - вообще недоразумение, понтометание вместо науки. В сравнении с Академгородком - пшик. По поводу Роснано тоже неясно, что там делается - ощутимых результатов ноль целых хрен десятых.

Ростех - это просто название корпорации, в которую собрали несколько советских заводов, относившихся к ВПК. Швабе - новое название завода имени Ленина в Новосибирске, на котором еще с советских времен делают военную оптику.

Покажите мне что-нибудь большое и ценное, построенное в постсоветский период.

Олимпийские объекты в Сочи прошу не показывать - невелика диковинка. Тем более, что часть их них отдали под "пионерлагерь" Сириус, потому что другого применения просто не нашли. Я уже не говорю о том, что за 50 миллиардов долларов можно было построить нечто более полезное.

Про Зенит-арену можно сказать примерно то же - за деньги, которые потрачены на строительство, можно было построить десяток аналогичных стадионов, поэтому гордиться особенно нечем.

Что построено еще?

Все крупные заводы, объекты инфраструктуры, научные комплексы и целые отрасли - космонавтика, атомная энергетика, вертолетостроение, оборонка - на 90-100% построено в СССР и в последние годы в лучшем случае модернизируется и поддерживется, а в худшем разрушается и закрывается.

Ничего принципиально нового, чего не было построено в СССР - ни одной новой отрасли, которой не было создано в СССР - в постсоветский период не создано.

Мы только и делаем, что пользуемся советским наследством, изо дня в день.

Представьте на секунду, что исчезли построенные в советский период заводы - Камаз, ГАЗ, АвтоВАЗ, ММК, Норникель, Уралвагонзавод и все остальные - с чем останемся?

Представьте, что исчезли сталинские высотки, Останкино, бывшие проектные институты и другие административные здания советского периода - что останется? Москва-сити и редкие гипермаркеты?

Представьте, что исчез весь жилфонд, построенный в советский период, а также здания, построенные из кирпича, железобетона и стальных конструкций, произведенных заводами, оставшимися от СССР - что останется? Кремль и питерские дворцы? Петергоф? Что еще?

Сколько останется дорог, если представить, что все, проложенные в советский период, внезапно исчезли?

Если мысленно удалить все, что построено в советский период, по советским проектам, советскими заводами или из выпущенных ими материалов - останется едва ли 5% от всего хозяйства.

Мы каждый день пользуемся тем, что нам осталось от Советского Союза, просто не замечаем этого, не присматриваемся, не задумываемся, не придаем значения.

Ваш телевизор работает только потому, что советская власть выполнила электрификацию, построила ТЭЦ, ГЭС и АЭС, линии электропередач и телецентры, включая Останкино - главный телецентр страны.

Ваш компьютер тоже работает потому, что советская власть провела электрификацию и построила линии электропередач.

В вашем доме тепло по той же причине.

И ваш дом построен либо в советский период, либо из материалов, произведенных на оставшихся от СССР заводах.

Даже импортные товары, которыми вы сегодня пользуетесь - компьютеры, айфоны, айпады, телевизоры и все прочее - и те приобретены благодаря СССР.

Почти все импортные товары покупаются на валюту, полученную от экспорта нефти и газа, а большинство месторождений нефти и газа было разработано в советский период. Сибирские месторождения открыты советскими геологами. Газопровод, частью которого является ГТС Украины, через которую значительная часть газа до сих пор поставляется в Европу - тоже проложен в советское время.

Не разрабатывай советская власть сибирских месторождений - остались бы мы после раздела СССР без нефти и газа.

Таким образом, большинство импортных товаров сегодня приобретается на деньги, которые Россия зарабатывает, эксплуатируя разработанные в советский период месторождения и оставшуюся от СССР трубопроводную инфраструктуру, буровые, НПЗ и распределительные станции.

Газпром - это бывший Мингаз, приватизированный после ликвидации СССР. Просто взяли и превратили министерство в одну большую корпорацию. И эта корпорация сегодня обеспечивает половину валютной выручки страны, на которую покупается все от иномарок до китайских тапочек.

Даже та валюта, которая получается не от экспорта газа и нефти - все равно получается от эксплуатации советского наследства - либо Норникеля, либо РусАЛа, либо вертолетостроения, либо ракет-носителей.

Поэтому все импортные товары, которыми вы пользуетесь - отделочные материалы, одежда, бытовая техника, электроника и прочее-прочее - приобретены на деньги, заработанные при использовании той инфраструктуры, заводов и разработок, что остались от СССР.

И даже на этом советское наследство не заканчивается.

Мы до сих пор смотрим советские фильмы.

Большинство школ и ВУЗов тоже построено в советский период.

Лучшие учебники написаны в советское время - по ним до сих пор учат студентов. Даже в школах учителя возвращаются к советским учебникам, потому что качественной замены им нет.

Даже продукты питания последнее время стараются выпускать по советским ГОСТам или стилизовать под советские образцы, потому что советские ГОСТы обеспечивали высокое качество и в памяти людей остался качественный советский хлеб, качественное мороженое, качественная колбаса.

Вот вам и СССР, от которого, по мнению некоторых, ничего не осталось.

Мы не только продолжаем пользоваться инфраструктурой и жилфондом, оставшимся от СССР, заводами и целыми отраслями вроде космонавтики, энергетики и вертолетостроения.

Мы не только продолжаем смотреть советское кино, которому порой нет современной замены - ни Месту встречи, ни Семнадцати мгновеньям, ни многим другим фильмам.

Мы не только продолжаем учиться по советским учебникам в советских школах и ВУЗах.

Мы даже к советским ГОСТам и советской стилистике возвращаемся, потому что советские ГОСТы обеспечивают качество, а советская стилистика вызывает воспоминания о качественных продуктах и привлекает внимание.

А те продукты, которые не содержат советской стилистики и не выпускаются оставшимися от СССР заводами, которые импортируются из-за рубежа - оказываются куплены на валюту, полученную от эксптуатации той же самой советской инфраструктуры, советских заводов и разработанных в советский период месторождений нефти и газа.

Если внимательно присмотреться, то 90% всего, чем вы пользуетесь, прямо или косвенно сделано в СССР, выпущено на заводах, построенных в СССР или получено с использованием инфраструктуры, построенной в СССР.

Убрать советские заводы, советскую инфраструктуру, советские здания и сооружения, советские проекты, выпущенные советскими заводами материалы, а также товары, приобретенные благодаря экспорту нефти и газа с советских месторождений - и не останется практически ничего.

Все, что мы делаем последние 30 лет - это просто эксплуатируем советское наследство, местами ремонтируем и обновляем, а местами разрушаем и проматываем.

Объем построенного за последние 30 лет едва тянет на одну советскую пятилетку.

Мы все живем за счет советского наследства.

Даже те, кто уехал из России, поселился в Лондоне, купил яхту, окружил себя европейскими товарами - они тоже живут за счет советского наследства, потому что их капитал - это результат приватизации и продажи советской собственности.

Мы все прямо или косвенно живем на том, что сделано в СССР, и за счет того, что сделано в СССР. Мы каждый день пользуемся тем, что сделано в СССР.

Но почему же тогда не стало СССР, если плановая экономика была так сильна и позволила построить все перечисленное выше?

Да потому и не стало...

СССР ликвидировала партийная верхушка, руководствуясь личными интересами, чтобы променять государственную собственность на личную, присвоить, приватизировать и выменять собственность в России на собственность в Европе.

Партийная верхушка решила, что хватит уже строить, построили достаточно, пора воспользоваться построенным, причем воспользоваться в личных интересах.

Потому и не стало СССР, что построено было так много, что стало возможно сесть на пятую точку и жить припеваючи, проматывая богатое наследство.

Конечно, жить припеваючи получилось не у всех, а лишь у самых проворных, кто успел хапнуть побольше того, что было построено. Они и разрушали СССР, с той самой целью - хапнуть побольше, пока народ не понял, что к чему - хапнуть и припеваючи жить. И у них это получилось.

При этом Горбачев, Ельцин, Чубайс, Гайдар и другие, кто разрушал СССР - были советской партийной и комсомольской верхушкой, а значит они тоже были сделаны в СССР.

Даже ликвидация СССР оказалась сделана в СССР!

И Путин, без которого некоторые не представляют себе будущего России, тоже был когда-то сделан в СССР, как и вся Ресурсная Федерация, созревшая в недрах Советского Союза на плодородных нефтегазовых месторождениях, открытых советскими геологами, а также на построенной в советский период трубопроводной инфраструктуре.

Приглядитесь и вы увидите, что каждый день смотрите на то, что сделано в СССР, и пользуетесь тем, что сделано в СССР.