Стихи о главном 8

«Есть только миг…»

Косой смерть машет каждый день,

Из книги жизни прочь страница.

И не найти потом и тень,

Другие нас заменят лица.

И будут строить, как и мы

Свои несбыточные планы;

Мечтать о чём-то, видеть сны,

И попадать в судьбы капканы.

И будут также собирать

То, что с собой не унести.

И будут так же умирать,

Живых от смерти не спасти…

И так идёт за веком век,

Летят года, как птицы.



И здесь лишь гость всяк человек,

Все сочтены страницы…

(Георгий 01.11.2024)

Стихотворение «РАЗВЕДКА». Читает автор.

Выше нас – только звёзды!

Впереди – только враг!

Мы матёры и чёрствы.

Мы быстрее собак.

Мы «летучие мыши».

Ночь привычнее дня.

Если надо – не дышим,

Чтоб не выдать себя.

Наши лица закрыты,

А сердца под броней.

Мы кевларом прошиты,

Пахнем свежей стернëй.

Мы идём паршагами

«Дуем в тысячу» и

Хладнокровно ножами

Завершаем бои.

Все задачи – рулетка,

Ставки сверхвысоки.

Наше дело – разведка,

Наша цель – «языки».

©Сергей Лобанов, участник СВО, член Союза писателей России

Третья осень войны... Как же долго нас не было дома!

Третья осень кровищи, огня и заплаканных жён.

Стала нам эта степь до последней травинки знакомой

Но, шагая по ней, будем дальше мы лезть на рожон!

Третья осень войны, третья лютая, смертная осень.

День за днём, за снарядом снаряд, чьей-то матери вой...

Ну, а мы... Ни о чем мы у Бога особо не просим -

Русский Бог знает сам, кто достоин чертогов Его.

Третья осень - глумлива, как пафосный телеведущий.

Третья осень - и наши, такие домашние, сны.

Третья осень... "Двухсотые", "цинки", патроны и души...

Третья осень войны. Справедливой и страшной войны.

© Альгирдас Микульскис, позывной "Воркута", ПВД добровольческого отряда БАРС-20

ПОЛКОВАЯ РАЗВЕДКА



Шла вперёд полковая разведка,

Командир её вёл вперёд,

Своей жизнью рискуя нередко,

Зная: Родина-мать зовёт.



Шла вперёд по чужим дорогам,

Шла вперёд под обстрелы и смерть,

Не боясь ни чёрта, ни Бога,

Не надеясь в бою уцелеть.



Шла вперёд на танки, ракеты,

Как глаза и уши полка,

Под обстрел «ураганов», «кассеты»,

Выявляя любого врага.



Все российские бравые парни,

Закалённые в грозных боях,

Постигали, что жизнь – не в казарме,

А в суровых военных краях.



И приказ был выполнен точно,

Своевременно выявлен враг,

Кто-то в небо ушёл досрочно,

Кто-то дальше чеканит шаг.

© Данил Гайфуллин, гвардии капитан, участник СВО, член Союза писателей России

Художник – Алекперова Ирина

Когда я слышу колокольный звон

И в храме – лад старославянской речи,

Я словно проникаю вглубь времён,

И колокол опять зовёт на вече.

Зовёт, чтоб ополчение собрать.

Казалось бы, откуда взяться силе?

Не страшно за Россию умирать,

Страшнее, коль погибнет Мать-Россия!

Когда я слышу колокольный звон,

Мне радостно, спокойно почему-то;

И я с надеждой думаю о том,

Что очень близко окончанье смуты.

© Любовь Лукашина, член Союза писателей России

«Между небом и землёй…»

Она держала его руку

И третий месяц у кровати.

Делила боль с ним всю и муку,

Не встретить здесь богатой знати…

Лежат обычные тут парни,

Которым Родина есть Мать!

Огонь прошли, как хлеб в пекарне,

Увы, но многих не поднять…

Лелеет, холит, подмывает…

Не спит подряд какие сутки…

Но рук своих не опускает,

За ним выносит молча утки…

В себя приходит на минутку,

Своих пытается искать…

Картины видятся рассудку,

Но нам пока их не понять…

Она всё держит его руку,

Не отлучаясь от кровати…

И делит с ним всю боль и муку,

Полы блестят от слёз в палате…

(Георгий 31.10.2024)

https://t.me/Georgiypoems/4158

ПОПУТЧИК

Парень тихий, парень скромный,

Не из тех, что днём с огнём…

Только весь наш мир огромный

Краем держится на нём.



Не робеет, но не дерзкий,

К громким спорам не привык,

Он в быту совсем не резкий,

Только парень - штурмовик.



Не видать на нём наколок,

Не у всех они в чести.

Лишь чуть-чуть зудит осколок

В недолеченной кости.



Но не вечно лечат раны.

В путь, оставив за собой

Питер, госпиталь, фонтаны

И свидание с семьёй!



Здесь он будто бы прохожий,

Там - судьбы сверкает нить.

Не вернуться он не может -

Он обязан победить.



Жизнь - одна, её б красиво…

И не чувствуя вины

Едут люди на Мальдивы,

На войну и от войны.



Добровольцы в пекло едут.

За Россию и за Мир!

Где-то там куёт Победу

Парень с именем Самир.

© Виктор Царёв

Семь дней одежду не снимали.

Семь дней жевали сухпайки.

И пахнут розами едва ли

недельной свежести носки.

Семь дней - пустяк. Уже привычно.

Бывало дольше. Не впервой.

Хотя, конечно, неприлично

ходить с немытой головой.

Семь дней в работе и при деле.

Нет бань в окопах на войне.

Дышали порохом, потели.

Вернулись бодрыми вполне.

Отмыть недолго пот от тела.

Была бы чистая душа,

и сердце не окаменело.

А жизнь (бесспорно!) хороша!

За эту жизнь в огонь и в воду!

И пот - не худшее из бед.

Чиста у нашего народа

душа. Десятки сотен лет.

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

ОДИН...

Один из пяти... Он вышел из ада

Там точка с названием - "Бочка", "Стакан",

Сухим языком - "огневая засада"!

Что это - вам скажет любой ветеран!

А проще - ловушка, когда запускают

Туда, где арта легко достает,

Где место пристреляно, цифры враг знает,

Готовя заранее там артналет!

-Дошли мы спокойно, рассказывал парень,

Крутя сигарету в дрожащих руках,

Все ждали что дроном противник ударит,

Но было все тихо в пустых небесах...

Еще я подумал, тут что-то неладно

Чтоб без приключений до точки дойти!

Когда это было? Всё тихо и складно!

Обычно в нас бьют с седины пути...

Короче, успешно дошли мы до "Бочки",

В блиндаж разгрузились и тут началось -

Повисли три дрона как черные точки, -

Арта не стреляет теперь "на авось"!

А дальше, как в сказке - снаряды и мины

Посыпались с неба под мерзостный свист,

Пошли камикадзе, как смерти машины,

И начали бревна отплясывать твист,

Блиндаж развалился как домик Ниф-Нифа

И балка с размаху - Коляну на грудь -

Он умер мгновенно, спокойно и тихо,

Успел только имя дочурки шепнуть...

Мы с "Быстрым" пошли занять оборону

По правому флангу, где лес впереди,

На левый же фланг - "Балу" и "Воронеж"...

Комбат по радейке - "Приказ - отойти!"

Какой отойти тут, прилет за прилетом,

А в тыл метров триста по полю бежать

И нету у нас под рукой - вертолета...

Мы с "Быстрым" решили налет переждать,

"Балу" и "Воронеж" в блиндаж побежали,

По левому флангу был подлинный ад

И что-то друг с другом они порешали

Махнули рукой, мол, -давайте назад!

Ушли перебежкой от ямки до ямки,

От елки до елки, но мало их тут,

Но вот - "Камикадзе", штук восемь, поганки,

Такой эскадрильей и дом разнесут!

С противным визжаньем, в трех метрах над нами,

Мы их обстреляли, да хрен попадёшь,

Как суки борзые - вперёд за парнями,

Хотя, их бывалых, за грош не возьмёшь!

Они - врассыпную, один - за колоду,

Другой вроде ямку поглубже нашел,

Но с опытом были, козлы-дроноводы,

Один сразу в бок с облетом ушел...

А мы в это время сидели в окопе

Ничем им помочь уже не могли,

Мы были в такой, извиняюсь я, ж..пе,

Как град неба сыпались комья земли...

Я помню дымок и яркую вспышку,

Глаза открываю - бетон, потолок,

А рядом на стуле раскрытая книжка...

В медроту попал... Такой эпилог...

Махнул он рукою, пойду я, пора мне,

Костыль пододвинул, поморщился - "Блин",

Спасибо за курево, парни, что дали...

А выжил то кто?... Никто - я один...

© Олег Дырокол, участник СВО, ветеран боевых действий

А вот и снег, некстати он в окопах:

Размякла глина, ноги в ней скользят,

Сиди на корточках, блин, чтоб не промокла жопа,

Но и на корточках подолгу так нельзя.

И сырость, сырость - от неё не скрыться,

Она в мембраны лезет и во флис.

И в книге жизни, отсырев, страницы

Давно у многих здесь оборвалИсь.

А вот и снег... заботы с ним и беды:

Топить буржуйки, греться, замерзать

И надевать промокшие «Ванеды»...

Что, кроме них, с позорных турков взять?

Снег на позициях - ни красоты, ни смысла.

Зато чуть легче стало снайперам.

Нет-нет, да щёлкнет сухо, ссука, выстрел!

И кто-то едет в гости к докторам.

А вот и снег - романтик на гражданке

Явлением природным восхищён,

Готов нырять в него он после баньки

И восклицать ещё, ещё, ещё!

А здесь со снега спрос у нас особый:

Он усложняет фронтовой наш быт.

Вот и не радуют давно парней сугробы

И их нарядный белоснежный вид.

© Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

Художник — Данил Багринцев

Я выбор свой сделал

Я выбор свой сделал, иду по тропе,

По тонкой полоске к переднему краю.

И кто-то другой на той стороне

Уже обречен, но об этом не знает.

Он так же пошел на войну убивать,

И тоже считает, что смерть нести вправе.

И есть у него жена или мать,

Но он обречен, и про это не знает.

Разведка подымет с позиции дрон.

Я несколько цифр поймаю в эфире.

И тот, кто был мною на смерть обречен,

Уже никогда не услышит о мире.

Мина со звонким умчалась хлопком,

И где-то в далеком взорвалась окопе.

Он, может, хорошим и был мужиком,

Но местом не тем повернулся к Европе.

Автор Константин Фёдоров "Астерикс" - участник СВО, ученик Патриотической творческой мастерской Захара Прилепина.

"Достойный сын Земли"

(Посвящается А.Кречетову)

С портрета смотрят ясные глаза.

Упрямый взгляд, совсем ещё мальчишка.

Задорная улыбка в пол лица.

Уже героем стать успел парнишка.

Всего лишь девятнадцать, жить да жить,

Ходить в кино и по весне влюбляться.

Но жизнь до дна не удалось испить,

Должна была у края оборваться.

У Курска - враг, жестокие бои.

Рвались снаряды, технику кромсало.

Таких, как он - там сотни полегли,

Он спас других, но ноги оторвало.

С прилётом первым как то обошлось,

Он пацанов выталкивал с машины.

Второй же встретить одному пришлось,

Разворотило всё проклятой миной.

Упал солдат, не чуя больше ног.

Кровавой пеленой глаза застило.

Подумал: слава богу, всё же смог,

По мне прошлась и никого не зацепила.

Всё... темнота..но лишь на краткий миг

В сознании блеснуло и пропало...

Так горячо и тело не болит,

Уже не больно, больно будет маме...

Боец не слышал, как его несли,

Лишь голос ангелов, что в поднебесье пели...

Над раненым уж скальпель занесли,

Но поздно что-то делать...не успели...

И зазвенела в коридоре тишина

И ангелов в ней крылья засвистели.

Заплаканы у пацанов глаза

И кулаки сжимались то и дело...

Раздался материнский крик вдали,

А у портрета задрожали свечи.

На нём герой - достойный сын Земли,

Совсем ещё мальчишка, Сашка - Кречет.

Лидия Куликова 2024

Сосед уехал на войну.

Там ближе к раю.

Все знают, как спасти страну.

А я не знаю.

Сосед пришёл с войны с клюкой.

Отважно дрался.

Он был в раю одной ногой.

Не удержался.

Пока тащил второй сапог

Из бренной грязи.

Споткнулся о родной порог

И рухнул наземь.

Перевалился через край.

Отвоевался.

«В гробу я видел этот рай! –

Сосед признался. –

Когда я ехал на войну,

Был ближе к раю

И знал, как мне спасти страну,

Теперь не знаю».

© Евгений Семичев, советский и российский поэт, переводчик, член Союза писателей России

ДЕД И ВНУК



Он ушёл средь первых ополченцев,

Чтобы защитить Москву собой,

Не убил он никого из немцев, –

Стал последним самый первый бой.



А в степях российского Донбасса

В наше время, уж который год,

Внук – боец элитного спецназа –

Вновь с нацизмом трудный бой ведёт.



Он от смерти, как заговорённый,

Сколько б ни летало пуль вокруг,

На груди, боями опалённой,

Дедов фотоснимок носит внук.



С коих пор воюют два солдата…

Сколько ж воевать ещё им лет?..

Много недобитков-супостатов

Внуку передал в наследство дед.

Игорь Витюк - поэт, публицист, Секретарь Союза писателей России, полковник запаса, ветеран боевых действий.

ПОКОЛЕНИЕ Z



Российским военнослужащим – освободителям Украины от нацизма



На Донбассе бушует война,

Гибнут русские братья в аду.

Украина от крови пьяна

В сатанинском нацистском бреду.



Над Россией звучит, как набат,

Благородного мщения ZOV.

И бесстрашный русский солдат

Бросил сердце в кипящую кровь.



Он спокойно и буднично встал

В грозный строй поколения Z,

Чтоб прорваться сквозь огненный шквал

В долгожданный Русский рассвет!

Игорь Витюк - поэт, публицист, Секретарь Союза писателей России, полковник запаса, ветеран боевых действий.

СИЛА V ПРАВДЕ!



Мы в бой идём не славы ради,

Наш долг – Россию защитить.

Мы твёрдо верим: «Сила V правде!»

Мы – с правдой! – Нас не победить!



Не остановят нас преграды,

Мы знаем: «В Боге смерти нет!»

И жизни нет для нас без правды,

В ней – благодать и Божий свет.



В бою, на марше, на параде,

Звучат на тысячах дорог

Слова святые: «Сила V правде!

Мы – русские! И с нами Бог!»

Игорь Витюк - поэт, публицист, Секретарь Союза писателей России, полковник запаса, ветеран боевых действий.

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ ОТ ВОИНОВ СВО

В окопах стерпишь все невзгоды,

Ведь знаешь – дома ждёт Она:

Уйдёт из сердца непогода,

И буйствует в душе весна!

Когда на фронте обостренье, –

Не пишем вам и не звоним.

Пусть не терзают вас сомненья:

Мы любим вас, – боготворим!

Слова любви и обожанья

Ещё не раз мы скажем вслух.

Подарят вам в любви признанья:

И сын, и муж, и просто друг.

В юдоли этой необжитой

Нам кто бы что ни говорил,

Мы будем вашею защитой

И знаем, что надёжен тыл!

И пусть Судьба рукой незримой

Подарит женщине сполна:

Любить взахлёб и быть любимой, –

Всегда желанной, как весна!

Игорь Витюк - поэт, публицист, Секретарь Союза писателей России, полковник запаса, ветеран боевых действий.

В окопах снова грязь и сырость.

И блиндажи прохладой тянут.

У осени попросишь милость,

Но небеса нас, вновь, обманут.

Снежок под берцы, траки, шины...

Мороз в карманы, в руки, ноги...

Пехотные прикроет мины,

Что враг оставил на дороге!

Глоток воды из лужи с грязью

И ложка каши между трупов.

И с внешним миром, тонкой связью,

Напишет кто-то "С добрым утром! ".

Спиной к спине, а в небе " птички "

Летят по следу неустанно.

Курить охота по-привычке.

И будущее здесь туманно.

Рывком, бегом и по-пластунски.

Разведка, штурм и смерть, как отдых.

За пядью пядь , за утром утро,

И в строй трехсотых и двухсотых.

Вновь повезло - остался целым,

От "птички" ловко увернулся.

Мы здесь у смерти под прицелом,

Порой заснул и не проснулся.

И эта грязь, и эта осень,

Как траки в землю, лезут в душу.

И на висках, как в небе, проседь,

Всё вырывается наружу.

Но стиснув зубы - улыбнешься,

Ведь не боятся танки грязи !

Тепло ещё под кожей бьётся.

Не поминайте... Всё, до связи!

Елена Синдякова, 06.11.2024

ЮНОСТЬ. ВОЙНА



Вязаный шарфик на чёрном пальто...

Вечность пройдёт, и не вспомнит никто.

Что там бурьян? Мировой океан

Вылижет всё и излечит от ран.

Всё, что про осень писал и стоп-кран,

Всё растворил Мировой океан.

В землю ушло и быльём поросло

Всё, что в душе беспощадно цвело.

Гарью пропитан задумчивый шлях

С битым железом в херсонских степях.

© Алексей Шорохов, член Союза писателей России, секретарь Союза писателей России, военный корреспондент, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», участник СВО

БЕЗ ВЕСТИ ПАВШИЕ

Сплю... и как будто пожарище

В нашем привычном дому.

Вижу погибших товарищей.

Радуюсь, и не пойму:

– Братцы, неужто из плена вы?

...Мнутся, глаза опустив.

Чёрный полиэтиленовый

Страшный пакет не закрыв...

Час или два воевавшие,

Так и не ставшие в ряд.

Там они, без вести павшие,

Где раскроил их снаряд.

Входят ночами укромными

Средь безразличья и лжи.

Просят губами бессонными:

– Ты про Победу скажи...

© Алексей Шорохов, член Союза писателей России, секретарь Союза писателей России, военный корреспондент, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», участник СВО

В плену случайного родства

В пустыне ежедневных дел

Свои полки, душа, расставь

Поближе к правде и беде.



Свои пути, душа, воспой

Среди унынья и тщеты.

Такой безрадостной тропой

К своей судьбе восходишь ты.



Ещё горьки часы и дни,

Ещё далёк предел земной,

Ещё не пролегли огни

Между тобой, душа, и мной.



Ещё не всё погребено,

Ещё и время можно вспять.

Пред той последней глубиной –

Последняя, быть может, пядь.

© Алексей Шорохов, член Союза писателей России, секретарь Союза писателей России, военный корреспондент, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки», участник СВО

Художник – Машины рисовашки

РУССКИЙ ХЕРСОН

Лучших Господь забирает

В Царство святое Своë.

Сердце от боли рыдает,

Злобно орёт вороньë.

Грозы гремят над Россией –

Мы оставляем Херсон.

Где же набраться мне силы?

Рвëтся отчаянный стон.

В сердце немая усталость,

Мир погрузился во мрак.

Как не испытывать ярость,

Если на подступах враг?

Воин Россию прославит.

Эти бои – лишь пролог

Знаю, Господь не оставит,

Знаю, что с русскими Бог.

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

Греет

Денис Янковский

Греет руки окопная свечка.

На душе зазвучала струна.

Где-то бьётся родное сердечко,

Там, вдали, ты сидишь у окна

Разбросала судьба нас по свету,

Ты в тревоге, родная душа,

До победы ещё километры.

Мы дойдём до неё не спеша

Греют сердце рисунки дочурки,

Там в кармане тепло и светло.

Догорает окурок в печурке,

Небо звёзды нам снова зажгло

Этой ночью опять нам не спится,

Освещает окопы луна.

Вспоминаю любимые лица

И неважно, что рядом война

Греет душу мне то, что вы где-то,

Пусть вдали уходящего дня,

И неважно, зимой или летом,

Вы дождётесь с победой меня.

Каждый день мы играем со смертью,

Мы живём и уходим за Вас

Вы нас ждите, молитесь и верьте,

Чтобы в сердце огонь не угас

Греет солнце лесную полоску

И поля пробудятся весной,

Зарыдают от счастья берёзки.

Мы с победой вернёмся домой

Делим долю по-братски на части,

Всё у нас тут не так как у вас

Каждый миг ценим, жизнь — это счастье

Вы там тоже цените… за нас.

Денис Янковский 18.10.2024 г.

«Черно-белые картинки»

А дни летят, как чёрно-белые картинки;

И вот опять ушёл мой друг очередной.

И я спешу с поминок на поминки,

Мы тут в гостях, они же все - домой.

Летит снежок, могилу засыпая;

Вот скроет гроб промёрзшая земля.

В бой шли мальчишки молодыми, умирая;

И верность Родине до гроба ей храня.

Лежат венки, колышет ветер, на них ленты;

От командира, сослуживцев и родни.

Не склеить сердце, нет такой, жаль, изоленты;

На небе звезды парни новые зажгли!

А дни летят, как чёрно-белые картинки;

Туда ушёл, увы, мой друг очередной.

И я спешу опять с поминок на поминки,

Мы тут в гостях, они же все - домой…

(Георгий 07.11.2024)

Помолитесь о упокоении Романа…

Только с прощания вернулся…

Ему было 37…

Офицер (не на СВО)

https://t.me/Georgiypoems/4214

К дому от самой границы

Стая не птичья летит.

Только дурак не боится!

Белгород вам подтвердит.

Миг от испуга до комы –

Тут кому как повезёт.

"Жив ли?" – напишет знакомый.

"Жив, но немного трясёт".

"Жив", – отвечаешь супруге.

"Жив", – отвечаешь отцу.

"Это ли жизнь?" – на досуге

Мысли отправишь Творцу.

Просятся нервы наружу,

Шансы сдержать на нуле.

Может я Богу не нужен,

Раз до сих пор на земле?

© Евгений Харитонов, член Союза писателей России

Художник – Я вижу