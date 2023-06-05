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С днём рождения, Александр Сергеевич!

С днём рождения, Александр Сергеевич!С днём рождения, Александр Сергеевич

В день чудесный  в садах зеленеющих
Вместе с птицами хочется петь :
С днём рожденья, Александр Сергеевич,
С днём рожденья, великий поэт!

С благодарностью за вдохновение,
За порывы высокой души,
В этот радостный день – день рождения,
Мы с поклоном поздравить спешим.

Честь и слава высокому гению,
Блещет россыпь торжественных фраз.
Наше солнце, наш свет, с днём рождения,
Любим, помним и ценим мы  Вас !

Фаина Фанни
https://stihi.ru/2022/06/06/3359

Десять портретов Пушкина

Сегодня — 224 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — самого известного поэта нашей страны, заложившего основы реалистической драматургии в отечественной литературе и ставшего легендой ещё при жизни.

Биография Александра Сергеевича хорошо известна большинству из нас ещё со школы, поэтому сегодня мы не станем повторять её. Предлагаем вашему вниманию десять портретов, позволяющих по-новому взглянуть на основоположника современного русского литературного языка.

«Пушкин-ребёнок», Ксавье де Местр, 1801—1802 годы

Первый портрет из нашей подборки долго был неизвестен. Он появился в экспозиции московского музея Пушкина только в 1961 году — его передал артист Всеволод Якут, который в свою очередь получил его от зрительницы. Она объясняла: портрет долго хранился в семье Мудровых, предок которых, московский врач Матвей Яковлевич, лечил семью Пушкиных.С днём рождения, Александр Сергеевич!Некоторые исследователи Пушкина сомневались, что на портрете — великий поэт в детстве. Заместитель директора музея по научной работе, Наталья Владимировна Баранская, попросила криминалистов изучить изображение. Они работали два года и в итоге подтвердили, что на портрете действительно Александр Сергеевич.

«Саша Пушкин, лицеист», Юрий Иванов, 1984 год

Еще одно детское изображение поэта, но здесь его легко узнать по причёске, а на литературное будущее намекает перо в руке. Художник-график Юрий Иванов создал целую серию открыток с портретами поэта и его известных современников.С днём рождения, Александр Сергеевич!«Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», Илья Репин, 1911 год

8 января 1815 года в Царскосельском лицее состоялся первый торжественный экзамен Пушкина и первое выступление перед публикой, который воспитанники по обычаю сдавали при переходе с первого курса на второй. Поэту здесь 15 лет. Тёплое воспоминание об экзамене оставил его друг Иван Пущин:

«На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал с блеском свои „Воспоминания в Царском Селе“. В этих великолепных стоках затронуто всё живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением».

С днём рождения, Александр Сергеевич!Илья Репин написал эту картину по просьбе Пушкинского лицейского общества, готовившегося отметить столетие.

«Пушкин среди декабристов в Каменке», Дмитрий Кардовский, 1934 год

Пушкин разделял взгляды декабристов и дружил со многими из них. В 1820 году за политические стихи его сослали на юг, где он знакомится с членами Союза благоденствия Михаилом Орловым, Константином Охотниковым, Владимиром Раевским, Иваном Якушкиным.С днём рождения, Александр Сергеевич!

Ещё до ссылки на юг Пушкин состоял в литературном обществе декабристов «Зелёная лампа» (филиал Союза благоденствия). Много времени Александр Сергеевич провёл в Каменке — штабе заговорщиков. Князь Пётр Вяземский писал:

«Хоть Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере».

«Пушкин на берегу Чёрного моря», Иван Айвазовский, 1887 год

Пушкин и Айвазовский были знакомы лично — впервые они встретились в 1836 году на одной из выставок в Санкт-Петербурге. Айвазовскому тогда было всего 19 лет, он был под большим впечатлением:

«С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нём».

С днём рождения, Александр Сергеевич!А. С. Пушкин на берегу Чёрного моря

Но создать цикл работ, посвящённых любимому поэту, Айвазовский решится только в 1880‑е гг. Например, данная картина написана в год пятидесятилетия со дня смерти поэта.

«Портрет Пушкина», Иосиф-Евстафий Вивьен, 1826 год

Этот портрет в двух экземплярах Александр Сергеевич лично заказал у обрусевшего француза Иосифа Вивьена: один для Прасковьи Осиповой, близкой подруги и соседки по Михайловскому, другой — для поэта Евгения Баратынского. Изображение исполнило роль современной фотографии на память для близких друзей.С днём рождения, Александр Сергеевич!«Пушкин на набережной Невы», Борис Кустодиев, 1915 год

Талантливый портретист и поклонник всего великого и русского, Кустодиев не мог не прикоснуться в своём творчестве к Александру Сергеевичу. Пушкин у него получился живым, добрым, милым и совершенно лишённым пафоса.С днём рождения, Александр Сергеевич!Автопортрет, 1829 год

Пушкин любил рисовать — портреты друзей, родственников, знакомых, государственных деятелей, литераторов и иллюстрации к собственным произведениям. Данный автопортрет поэт вклеил в альбом сестёр Ушаковых, своих приятельниц в 1829 году.С днём рождения, Александр Сергеевич!«Наброски профиля Пушкина», Николай Гоголь, 1837 год

Рисовали Пушкина и другие классики отечественной литературы. Этот набросок принадлежит Гоголю, который очень почитал Пушкина в юности. Вот как Павел Анненков, литературный критик и мемуарист, описывает первый визит Гоголя к поэту:

«…Тотчас по приезде в Петербург, Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, который занимал всё его воображение ещё на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и, наконец, у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликёра…Подкреплённый им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: „Дома ли хозяин?“, услыхал ответ слуги: „Почивают!“ Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: „Верно, всю ночь работал?“ — „Как же, работал, — отвечал слуга. — В картишки играл“. Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесённый школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окружённого постоянно облаком вдохновения».

С днём рождения, Александр Сергеевич!«Портрет Пушкина», Иван Линёв, 1836 — 1837 годы

По мнению некоторых исследователей, этот портрет реалистично передаёт внешность и состояние Пушкина в последние годы жизни. Правда, литературный Эрих Голлербах высказывает некоторое сомнение в том, что портрет прижизненный:

«… трудно предположить, что появление нового портрета Пушкина в последние годы его жизни осталось незамеченным его современниками».

С днём рождения, Александр Сергеевич!Ссылаясь на «мертвенность облика Пушкина», «некоторую окоченелость лица, не уменьшающую, однако, впечатления сходства», он предполагает, что Линёв сделал портрет с рисунка Фёдора Бруни «Пушкин во гробе» или собственной подобной зарисовки, которую затем «превратил в портрет живого Пушкина».

Виктория Мокина
http://vatnikstan.ru/archive/10-portretov-pushkina/

И послушаем-ка мы самого Александра Сергеевича, не зря именно его дню рождения приурочен день русского языка:С днём рождения, Александр Сергеевич!С днём рождения, Александр Сергеевич!С днём рождения, Александр Сергеевич!С днём рождения, Александр Сергеевич!С днём рождения, Александр Сергеевич!Наши предыдущие материалы:

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