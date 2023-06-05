С днём рождения, Александр Сергеевич

В день чудесный в садах зеленеющих

Вместе с птицами хочется петь :

С днём рожденья, Александр Сергеевич,

С днём рожденья, великий поэт!

С благодарностью за вдохновение,

За порывы высокой души,

В этот радостный день – день рождения,

Мы с поклоном поздравить спешим.

Честь и слава высокому гению,

Блещет россыпь торжественных фраз.

Наше солнце, наш свет, с днём рождения,

Любим, помним и ценим мы Вас !

Фаина Фанни

https://stihi.ru/2022/06/06/3359

Десять портретов Пушкина

Сегодня — 224 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — самого известного поэта нашей страны, заложившего основы реалистической драматургии в отечественной литературе и ставшего легендой ещё при жизни.

Биография Александра Сергеевича хорошо известна большинству из нас ещё со школы, поэтому сегодня мы не станем повторять её. Предлагаем вашему вниманию десять портретов, позволяющих по-новому взглянуть на основоположника современного русского литературного языка.

«Пушкин-ребёнок», Ксавье де Местр, 1801—1802 годы

Первый портрет из нашей подборки долго был неизвестен. Он появился в экспозиции московского музея Пушкина только в 1961 году — его передал артист Всеволод Якут, который в свою очередь получил его от зрительницы. Она объясняла: портрет долго хранился в семье Мудровых, предок которых, московский врач Матвей Яковлевич, лечил семью Пушкиных. Некоторые исследователи Пушкина сомневались, что на портрете — великий поэт в детстве. Заместитель директора музея по научной работе, Наталья Владимировна Баранская, попросила криминалистов изучить изображение. Они работали два года и в итоге подтвердили, что на портрете действительно Александр Сергеевич.

«Саша Пушкин, лицеист», Юрий Иванов, 1984 год

Еще одно детское изображение поэта, но здесь его легко узнать по причёске, а на литературное будущее намекает перо в руке. Художник-график Юрий Иванов создал целую серию открыток с портретами поэта и его известных современников. «Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», Илья Репин, 1911 год

8 января 1815 года в Царскосельском лицее состоялся первый торжественный экзамен Пушкина и первое выступление перед публикой, который воспитанники по обычаю сдавали при переходе с первого курса на второй. Поэту здесь 15 лет. Тёплое воспоминание об экзамене оставил его друг Иван Пущин:

«На публичном нашем экзамене Державин, державным своим благословением, увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал с блеском свои „Воспоминания в Царском Селе“. В этих великолепных стоках затронуто всё живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением».

Илья Репин написал эту картину по просьбе Пушкинского лицейского общества, готовившегося отметить столетие.

«Пушкин среди декабристов в Каменке», Дмитрий Кардовский, 1934 год

Пушкин разделял взгляды декабристов и дружил со многими из них. В 1820 году за политические стихи его сослали на юг, где он знакомится с членами Союза благоденствия Михаилом Орловым, Константином Охотниковым, Владимиром Раевским, Иваном Якушкиным.

Ещё до ссылки на юг Пушкин состоял в литературном обществе декабристов «Зелёная лампа» (филиал Союза благоденствия). Много времени Александр Сергеевич провёл в Каменке — штабе заговорщиков. Князь Пётр Вяземский писал:

«Хоть Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере».

«Пушкин на берегу Чёрного моря», Иван Айвазовский, 1887 год

Пушкин и Айвазовский были знакомы лично — впервые они встретились в 1836 году на одной из выставок в Санкт-Петербурге. Айвазовскому тогда было всего 19 лет, он был под большим впечатлением:

«С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нём».

А. С. Пушкин на берегу Чёрного моря

Но создать цикл работ, посвящённых любимому поэту, Айвазовский решится только в 1880‑е гг. Например, данная картина написана в год пятидесятилетия со дня смерти поэта.

«Портрет Пушкина», Иосиф-Евстафий Вивьен, 1826 год

Этот портрет в двух экземплярах Александр Сергеевич лично заказал у обрусевшего француза Иосифа Вивьена: один для Прасковьи Осиповой, близкой подруги и соседки по Михайловскому, другой — для поэта Евгения Баратынского. Изображение исполнило роль современной фотографии на память для близких друзей. «Пушкин на набережной Невы», Борис Кустодиев, 1915 год

Талантливый портретист и поклонник всего великого и русского, Кустодиев не мог не прикоснуться в своём творчестве к Александру Сергеевичу. Пушкин у него получился живым, добрым, милым и совершенно лишённым пафоса. Автопортрет, 1829 год

Пушкин любил рисовать — портреты друзей, родственников, знакомых, государственных деятелей, литераторов и иллюстрации к собственным произведениям. Данный автопортрет поэт вклеил в альбом сестёр Ушаковых, своих приятельниц в 1829 году. «Наброски профиля Пушкина», Николай Гоголь, 1837 год

Рисовали Пушкина и другие классики отечественной литературы. Этот набросок принадлежит Гоголю, который очень почитал Пушкина в юности. Вот как Павел Анненков, литературный критик и мемуарист, описывает первый визит Гоголя к поэту:

«…Тотчас по приезде в Петербург, Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, который занимал всё его воображение ещё на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и, наконец, у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликёра…Подкреплённый им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: „Дома ли хозяин?“, услыхал ответ слуги: „Почивают!“ Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: „Верно, всю ночь работал?“ — „Как же, работал, — отвечал слуга. — В картишки играл“. Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесённый школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окружённого постоянно облаком вдохновения».

«Портрет Пушкина», Иван Линёв, 1836 — 1837 годы

По мнению некоторых исследователей, этот портрет реалистично передаёт внешность и состояние Пушкина в последние годы жизни. Правда, литературный Эрих Голлербах высказывает некоторое сомнение в том, что портрет прижизненный:

«… трудно предположить, что появление нового портрета Пушкина в последние годы его жизни осталось незамеченным его современниками».

Ссылаясь на «мертвенность облика Пушкина», «некоторую окоченелость лица, не уменьшающую, однако, впечатления сходства», он предполагает, что Линёв сделал портрет с рисунка Фёдора Бруни «Пушкин во гробе» или собственной подобной зарисовки, которую затем «превратил в портрет живого Пушкина».

Виктория Мокина

http://vatnikstan.ru/archive/10-portretov-pushkina/

И послушаем-ка мы самого Александра Сергеевича, не зря именно его дню рождения приурочен день русского языка: Наши предыдущие материалы:

«Пушкин — наше всё». К 223-ей годовщине рождения

Сегодня день рождения нашего великого русского поэта!

"Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего" - Пушкин в Тифлисе

Приметы и суеверия Александра Пушкина, в которые он верил

Завещание поэта

А был ли Пушкин негром ?