Музейные заметки. Народный музей народной войны

Мы продолжаем посещать музеи и выставки исторической тематики. На этот раз в наше поле зрения попал частный Военный музей Карельского перешейка в Выборге.

Автором этих строк является молодой человек с историческим образованием, — и подобное личное начало не случайно. Всё-таки не так часто встретишь «мальчика-историка», который бы не интересовался военной историей. Из-за отсутствия подобной любознательности мне всегда было непросто воспринимать военную тематику в музейном пространстве. Оружие и орудия, фронтовые предметы быта и фотографии, многочисленные фамилии и личные документы павших героев сливались в одну похожую картинку перед невнимательным взглядом…

Пусть читатель не сердится на подобное проявление критики в адрес военных музеев — безусловно, память о войнах XX века и о самой главной и самой народной войне важна. Но всё же музейная репрезентация военных лет нередко выглядит слишком стандартно. На этом фоне Военный музей Карельского перешейка в городе Выборге Ленинградской области выделяется в лучшую сторону. И вот почему. Главной темой музея является советско-финская война.

Его и найти-то трудно. Некоторые туристы, заезжающие в Выборг на денёк, даже не знают, что прямо в центре на Крепостной улице, почти напротив Преображенского собора в бывших зданиях Центральных казарм притаился целый музей. Его создатель, местный историк Баир Иринчеев, начал собирать коллекцию оружия и снаряжения времён Второй мировой ещё в студенческие годы в начале 2000-х. Первым экспонатом был станок от ДОТ Ink6 Линии Маннергейма, а когда многочисленные шинели, каски, орудия и прочее уже не помещалось на его даче, было принято решение создать частный музей. Существует он с лета 2013 года. О прежнем назначении территории музея напоминает забор с пропускным пунктом, а также некоторые элементы прежнего оформления вроде этого панно на стене КПП. С другой стороны, это лишь добавляет антураж.

Экспозиция музея многослойна. Иногда она кажется многослойной в прямом смысле этого слова: различные темы буквально наслаиваются друг на друга в небольших комнатках прежних казарм и хозяйственных построек. Скажем, следуя за расставленными вдоль стен манекенами, можно изучать обмундирование, различные фронтовые и тыловые ситуации, в которых оказывались военные, элементы их быта. А параллельно можно читать инфографику на стенах совсем на другую тему или рассматривать стенды с фотографиями, документами и иными экспонатами. Манекены почти что живые. Осталось лишь крикнуть: «В атаку!».

Насыщенность экспозиции объясняется скромным пространством. Но вряд ли вы уйдёте оттуда быстро — маленьким выборгский музей вам не покажется. Основное здание в основном рассказывает о советско-финской войне или же карельском участке Великой Отечественной, но, как уже сказано ранее, эта тема перемешивается со множеством других и не образует строгой хронологической логики. Так что ходить по музею можно в любой последовательности, по желанию долго рассматривая образцы оружия, книги или найденные на полях сражений находки. Из последних я бы выделил находки финских солдат, например, вырезанную деревянную статуэтку-пепельницу в виде медведя.

Большинство стен занимает отдельная экспозиция «Подвиг женщин на защите Отечества». Стоит сказать, что эта тема, хоть и кажется банальной, в музейном пространстве России редко выделяется. Здесь имеет смысл пройтись по всей инфографике экспозиции и убедиться, что примеры женской службы Родине на войне — не такая уж и редкость в нашей истории. А уж война 1941–1945 годов стала действительно народной: прекрасная половина человечества служила в рядах Красной Армии в числе 800 тысяч человек, из них 65 женщин стали Героями Советского Союза. На экспозиции читаем слова генерала Владимира Говорова: «Женщины на войне олицетворяли собой на огневом рубеже великого противостояния добра и зла Родину-мать, Родину-невесту и в то же время — живой укор мужской половине человечества, чья историческая амбициозность извечно находит своё разрешение в кровопролитных войнах…»

Наконец, что может быть лучше интерактивности? Если только читать и смотреть, но нельзя потрогать, то разве это современный музей? В этом музее трогать можно. Почти всё открытое оружие и аккуратно повешенную на плечики одежду эпохи 1940-х годов можно невозбранно примерять. Так что перед визитом в музей не забудьте позвать хорошего фотографа или зарядить свой смартфон: как говорят местные сотрудники, некоторые посетители могут увлечься и надолго задержаться в этом зале. А вот и команда «В атаку!».

Отдельное здание занимает диорама «На той войне незнаменитой». Как правило, под диорамой подразумевается полукруглая картина с элементами дополняющей её экспозиции. Здесь диорама — это полноценная реконструкция линии фронта в натуральную величину. Солдаты-манекены сидят в окопах, стреляют и идут в атаку. Большинство показанных сцен основаны на реальных фактах, о чём вам расскажут наградные листы с описанием подвигов. Диорама была открыта совсем недавно, в апреле 2018 года — можно сказать, музей расширяется прямо на наших глазах.

Кроме представленных здесь фотографий, можете посмотреть соответствующую публикацию на сайте музея. Фрагмент диорамы.

Ещё в одном здании можно найти танк, который снимался в фильме «28 панфиловцев». Вообще этот ангар посвящён тематике кино: по его стенам развешаны фотографии современного Выборга, совмещённые с кадрами исторических кинолент, которые здесь снимали. Тот самый танк.

В описании музея часто используется слово «народный»: «народный музей», «народная диорама». Действительно, всё здесь созданное было сделано не рукой государства, а группами энтузиастов, частных лиц. В результате мы имеем не самый стандартный, но весьма любопытный и душевный музей, который, находясь в провинциальном райцентре Выборге, привлекает внимание туристов со всей России. Может, так и стоит поступать с историей народной войны?..

Военный музей Карельского перешейка расположен по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Крепостная улица, 26. Подробности о часах работы можно узнать на официальном сайте музея.

Автор: Виктор Кириллов

