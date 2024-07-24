Госдума приняла закон о мигрантах

Госдума рассматривает важный законопроект о мигрантах, который упрощает высылку нелегалов. Основной докладчик — Константин Затулин, который не стал приглашать представителей профильных министерств: МВД, Минтруда и Минэкономразвития. Из-за этого были отклонены очень важные 15 поправок депутата Матвеева, который предлагал высылать из страны мигрантов даже за бытовое хамство.

В Госдуме прямо сейчас происходит спектакль драматургии уровня Шекспира.

«Рассматривается важнейший вопрос, но...»: В Госдуме приняли закон, который упрощает высылку незаконных мигрантов из России

Депутаты единогласно приняли закон, который вводит миграционный режим высылки иностранцев из России. А главное, теперь МВД может самостоятельно принимать решение о выдворении мигрантов.

«Законопроект хороший, мы его поддерживаем, но...»

— с таких слов начал своё выступление в ГД депутат Михаил Матвеев (https://t.me/matveevkomment) (который сам недавно стал жертвой агрессии со стороны мигрантов), после чего предложил внести в закон несколько поправок, которые поднимают важные для каждого русского человека вопросы, а именно:

— Необходимо избегать бытовых конфликтов и не проявлять агрессии к гражданам России.

— Отказаться от требований формирования культурно-религиозной инфраструктуры на местах пребывания иностранных граждан:

«Такого нет ни в одной стране мира. В Турцию когда миллионы русских туристов ездят, там же не стоят храмы для них».

— Отказаться от ношения с собой колюще-режущих предметов:

«Это колоссальная проблема, в МВД это хорошо знают».

— Воздержаться от демонстрации своих религиозных обрядов в общественных местах, которые не предназначены для этого.

— Воздержаться от негативных публичных высказываний, в том числе в соцсетях, в адрес России, её культуры, народов, ценностей, а также политики.

— Иностранные граждане, которые не относятся к высококвалифицированным специалистам, не должны иметь возможности осуществлять прибытие в Россию неработающих членов их семьи.

— За преступления, которые совершают несовершеннолетние дети мигрантов, родители должны нести ответственность в полном объёме:

«У нас сейчас, согласно статистике СК, на 70% выросло количество преступлений среди детей мигрантов в 2024 году. В частности, появляются этнические банды, которые избивают детей местного населения».

— Вносить в реестр контролируемых лиц сведения о смене ФИО, об административных правонарушениях и наличии судимостей, в том числе в стране исхода:

«Поскольку эти лица могут поменять свою фамилию. И, естественно лица, которые уже имеют судимость, они не должны въезжать в нашу страну. Я напомню, что один из террористов "Крокуса" был осуждён за педофилию у себя на родине в Таджикистане, но это не помешало ему въехать в нашу страну».

Увы, но поправки Матвеева не были даже вынесены на голосование, вместо этого его попросили просто снять их с повестки. Главная причина — отсутствие на заседании представителей министерств и ведомств, регламентирующих вопрос миграционных движений в России.

https://t.me/tsargradtv/83694

Полиции дали право принимать решение о выдворении без суда: Что было принято Госдумой сегодня по мигрантам

Несмотря на то что поправки депутата Матвеева были отклонены, Госдума приняла сегодня законы, регламентирующие пребывание мигрантов в России. Из важного:

— Банкам запретили открытие счетов для иностранных граждан, которые находятся в Реестре контролируемых лиц. (РКЛ — это база данных, куда помещается информация по каждому иностранцу в случае, если его право нахождения на территории России подошло к концу.)

— Мигрантов обязали при пересечении границы сдавать биометрию.

— Запретили жениться / выходить замуж иностранцам, сведения о которых включены в Реестр контролируемых лиц. Иностранцы, собирающиеся бракосочетаться, будут проверяться органами регистрации.

— Разрешили высылать несовершеннолетних правонарушителей с роднёй.

— Признали режим высылки правовым режимом, применяемым по отношению к нелегалам. (Интересно, а раньше как было?)

— Иностранцы теперь пользуются в России правами и несут обязанности наравне с гражданами, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации (!). (А как же Конституция России, где написано о приоритете национального законодательства над международным?)

Там всего 47 страниц поправок. В сухом остатке главным документом, регламентирующим пребывание мигрантов в России, становится Реестр контролируемых лиц (РКЛ). Если попал в реестр, включается режим депортации. Но! Всегда можно оспорить, затянуть процесс депортации. На практике же диаспора порешает и мигранта исключат из реестра, а завтра уже можно опять идти на «Садовод» работать на диаспору.

Где хоть слово об ответственности работодателя за мигранта? Где обязанность иметь медицинскую страховку? Зато очень подробно расписана процедура депортации и права депортируемого. Вы там себя как чувствуете? У депортируемого есть только одно право: сесть в транспорт и покинуть Россию.

Всё-таки прав был Александр Иванович Бастрыкин… Ох, прав.

https://t.me/tsargradtv/83696

«Ситуация тревожная по всей стране»: Число преступлений, совершенных нелегалами в России, с начала года выросло более чем втрое

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание о результатах работы территориальных следственных органов по противодействию преступлениям в миграционной сфере.

На совещании отмечено, что ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой, вызывая обеспокоенность у правоохранительного корпуса и граждан.

При некотором снижении уровня преступности мигрантов общественная опасность совершаемых ими злодеяний по-прежнему высока.

Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России: с 1 787 до 6 082 деяний. Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов.

В завершение совещания Председатель СК России подчеркнул: «Ситуация тревожная по всей стране». Обратившись к присутствующим, он добавил: «Еще раз призываю вас активизировать работу в этом направлении».

https://t.me/tsargradtv/83698

Концепция МВД и её дополнения

МВД предложило новую концепцию борьбы с экстремизмом. В документе будут конкретизированы понятия «русофобия», «экстремистская деятельность», «финансирование экстремистской деятельности» и «терроризм».

Хорошо, что силовые ведомства начинают системно давать толкования экстремистских и террористических проявлений. Вот как прописан в концепции радикализм:

«Радикализм — приверженность идеологии насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, нарушению единства и территориальной целостности Российской Федерации».

Это определение позволит пресекать разного рода сепаратистские поползновения и давать по рукам приверженцам радикальных религиозных взглядов, которые формально оружие в руки не берут, но своими проповедями способствуют радикализации значительных масс молодёжи. В качестве примера подобного рода активности можно привести действия салафитских поп-проповедников в соцсетях.

Также верно указано и то, что реальную угрозу представляет «политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли и вклада СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией». Запад ведёт против России открытую гибридную войну на системном уровне, уничтожая наследие решающего вклада нашей страны в победу во Второй мировой.

А теперь перейдём к тому, что в концепции следовало бы поправить. В первую очередь это касается слишком размытого и откровенно неудачного толкования термина «русофобия». В документе подчёркивается, что русофобия — это «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре». При этом совершенно не упомянут собственно русский народ, который составляет основное большинство населения России.

Второй момент — это важность осознания угрозы принижения цивилизационной роли России, и прежде всего Российской империи, во всём бывшем ареале её влияния. Много говорится о принижении роли Великой Отечественной войны, но совсем не говорится о том, что во многих, даже формально дружественных странах идёт переписывание учебников истории, создаются национальные мифы, построенные на концептах «плохой Российской империи» и «русских-поработителей».

Чем это заканчивается, видно на примере Украины.

https://t.me/tsargradtv/83699