Стамбульский манёвр

Я надеюсь, все помнят, как называется столица Турции? Правильно, Стамбул Анкара. А почему тогда переговоры происходили в Стамбуле?

Все обратили внимание на скромный столик на фоне какой-​то древней кладки? И на упавший микрофон? И на то, как замминистра обороны его лично поднял? Любой, кто хотя бы когда-​нибудь общался с генералами, должен был в этот момент немножко прибалдеть. У генерала, да тем более в такой должности, уже должен быть условный рефлекс - найти виновного в косяке и жестоко покарать. Это поступок не вояки, а штатского, интеллигентного человека.

Так вот, Александр Васильевич Фомин, генерал-​полковник, действительно замминистра обороны. Но давайте внимательнее посмотрим на его биографию.

В 1976 году, как и большинство его одногодок, закончил среднюю школу в 17 лет. А затем в 1984 году закончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, т.е. в возрасте 25 лет. Если кто не знает - это учебное заведение готовило военных переводчиков. Исключительно интеллигентные люди (без сарказма и иронии). И если, опять-​таки, кто не в теме, то не стОит представлять их как интеллигентов в погонах, шустрящих где-​то в уютных кабинетах. Военные переводчики, особенно по всяким экзотическим языкам, направлялись служить в такие стрёмные места, что маманегорюй.

Специализация у Фомина - испанский, португальский, креольский. Что у нас там в 1984 году было? Никарагуа? В 1984 году Даниэля Ортегу избирают президентом Никарагуа. Спонсируемые ЦРУ "контрас" с каждым годом пытались устроить вооруженный переворот и провести к власти своих людей. 1986 год - скандал "Иран-​контрас" - ЦРУ, в обход американских санкций, организовало продажу оружия Ирану, а на вырученные деньги, опять-​таки в обход Конгресса, финансировало "контрас". Скандал тогда получился знатный, даже на Буша-​старшего тень упала, ЕМНИП, но он, конечно, ничешеньки не знал, ведь весь этот схематоз замутил скромный подполковник ВВС США Оливер Норт, ага, ага, конечно. Его назначили главтерпилой, скандал замяли, а невинная овечка Джордж Буш-​старший, когда стал президентом США, всех фигурантов помиловал своим указом.

Все они к выпуску понимали, что у них либо грудь в крестах, либо голова в кустах - третьего не дано. ЕМНИП, даже войсковые стажировки для некоторых заканчивались печально - попадали под замес и даже до лейтенантских звёзд не доживали. Ну и понятно, что все они были номенклатурой ГРУ. Фомин закончил КИ в 1984, значит, поступил в 1979. Видимо, после армии. Сами понимаете, насколько "просто" было поступить в КИ, о существовании которого подавляющее большинство советских граждан даже не подозревало. Не удивлюсь, если он из семьи военного или связанного с оборонкой человека (школу закончив в таком интересном городе, как Курчатов), а также, что срочную он отслужил в спецподразделениях (необязательно в десантуре - спецподразделения бывали всякие). Ведь для поступления надо было еще и экзамены вступительные сдать, а конкурс там был что надо, хотя о самом КИ знали очень немногие.

Короче говоря, спрос на испаноязычных военных переводчиков в 80-х был. Не знаю, конечно, где проходил службу Фомин, но в его официальной биографии написано, что уже в 1992 году он закончил Военную Академию Советской Армии - знаменитую Консерваторию. Итого в 1984 - лейтенант, а уже через 6 лет - слушатель Консерватории. Это нам какбэ намекает, что Фомин серьезными вопросами занимался, раз капитаном попал в Консерваторию.

Но в 1993 году он уволился из армии. Это тоже понятно - наступили времена тяжелые и выжить на зарплату военного даже с таким блестящим послужным списком было невозможно. А уж про то, чтобы участвовать в спецоперациях, можно было даже не мечтать. Но Фомин на гражданке занялся вопросами военно-​технического сотрудничества. В 90-е годы под этим скрывалась банальная продажа Родины в розницу - самолет туда, танк сюда, уже детишкам на молочишко есть. Но! Видимо, к Фомину это не относилось, ибо в 2017 году Государь его назначает заместителем Министра обороны и сейчас Фомин (цитата с сайта МО).

Руководит деятельностью органов военного управления по вопросам международного военного сотрудничества и военно-​технического сотрудничества, в том числе по выполнению обязательств международных договоров Российской Федерации и Минобороны России.

Организует в Минобороны России подготовку проектов международных договоров и других нормативных правовых актов в области международного военного сотрудничества и военно-​технического сотрудничества.

Что мы сразу в связи с этим вспоминаем? Правильно, покупку Турцией комплексов С-400. Это всё проходило через руки Фомина - тема начала подниматься в конце 2016, а его назначили в январе 2017. Также вспоминается достигнутое в прошлом году соглашение с Пакистаном (с Пакистаном, Карл! - Пакистан наш, кароч) о закупке российских систем вооружения. И этим вопросом тоже занимаются люди Фомина. Да, и кстати, Фомин, несмотря на свое гуманитарное образование - кандидат технических наук. Год защиты не указан, да и ухмыльнутся можно - плавали, мол, знаем. Но тем не менее - к.т.н.

В общем, подытоживая, скажу, что в Турцию отправился офицер, который, судя по всему, побывал в весьма горячих точках, при этом не опустился в 90-е до продажи Родины, а просто честно тянул лямку, за что ему и было поручено в 2017 курировать столь важное направление, как военно-​техническое сотрудничество. Лень перерывать биографии всех замов, но вот сдается мне, что выпускников Консерватории среди них, кроме Фомина, не так уж и много. Возможно даже что и нет вовсе. Во всяком случае, другой выпускник Консерватории, адмирал Костюков, возглавляет ни больше, ни меньше, а то самое ГУ ГШ. В общем, уровень вопросов, которые решает Фомин, сдаётся мну, в разы превышает уровень не то, что Вукраины, а и всей Европы вместе взятой.

Поэтому видится мне, что незадолго до "переговоров" состоялся примерно такой диалог:

- Владимир Владимирович, ну когда Вы к нам приедете? Мы уже заждались. Безопасность гарантируем, конечно.

- Не могу, Реджеп, даже не проси. Сам понимаешь.

- Да понимаю, конечно. Но это же неизвестно, когда закончится.

- Ну терпите. Тем более, что у вас там не всем идея нравится, так ведь? Мне как-​то не с руки убеждениями заниматься, лучше отложить.

- Нет-​нет! Что Вы, Владимир Владимирович! Уже не надо никого убеждать! Все просто в восхищении от российских систем. Мы однозначно за, готовы подписывать документы.

- Что, все?

- Да, все, практически единогласно.

- Ну тогда я к вам Фомина пришлю, вы с ним детали обсудите.

- Александра Васильевича? Искандер-​пашу? Примем, как дорого гостя. Спасибо, Владимир Владимирович, огромное спасибо! Но и Вас тоже в гости ждём с нетерпением!

- Ну вот и отлично. Как закончим, обязательно приеду. Но пока что некогда, уж прости, Реджеп.

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Так что все эти "переговоры" и "сенсации", по-​видимому, просто оперативное прикрытие реальных переговоров Фомина и Эрдогана. Когда люди в теме, они могут все важные моменты обсудить в скромном рандомно выбранном ресторане так, что никто ничего и не поймет. Поэтому и Стамбул, и какая-​то весьма спартанская обстановочка с падающим с маленького столика микрофоном - где-​где, а в Стамбуле есть где затеряться. А вот в Анкаре, специально выстроенной как столица, и поэтому напичканной микрофонами и прослушками всех разведок мира, скрыться от любопытных глаз куда как сложнее.

И поэтому абсолютно не имеет никакого значения, что сказал Мединский, зачем там Абрамович и что там делал Чубайс. Мало ли - может все они работают на британскую разведку, но каждый думает, что остальные работают на СВР. Иными словами, такой вот троллинг от Государя - пусть агенты MI6 друга на друга в MI6 клепают отчеты, а те там в MI6 разбираются, кто из них больше британскую родинку любит. А тем временем Фомин с Эрдоганом перетерли реально важную тему и, как только всё будет готово, Турция вообще весь американский хлам на помойку выбросит. А это, помимо всего прочего, означает, что турецкие военные будут учиться у нас. А мы их плохому не научим

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