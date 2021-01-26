Цена независимости - у кого из республик СНГ Китай забрал земли после распада Советского Союза

В 1991-ом году случилась крупнейший геополитическая катастрофа - развал Советского Союза. На карте мира появилось множество новых стран, но вряд ли кто-то из новоиспеченных правителей представлял, с чем ему придется столкнуться. Кто-то столкнулся с войнами, кто-то с повальной нищетой, а кто-то...с Китаем.

Карта территорий, на которую претендуют китайцы.

Как только у границ Китая появились независимые республики, такие гордые, но такие слабые, у китайцев тут же появились территориальные претензии к этим странам. Естественно, ни одна из них не могла оказать китайскому давлению и экспансии хоть какого-то сопротивления, большой и сильной России, которая бы встала на защиту, уже не было, а потому с территориями своими пришлось расстаться.

Республика Казахстан - самая большая из новообразовавшихся республик, и, пожалуй, самая стабильная из них (до сих пор, что удивительно). Именно казахстанцам с пришлось труднее всего, так как протяженность их границы с Китаем больше всего. Сразу после объявления независимости на границе двух государств стали твориться всякие разные непонятные вещи - то были китайские провокации. Китай претендовал на огромные казахские территории в 34 тысячи кв. км, но даже китайцы понимали, что такой куш им мировое сообщество забрать на даст, это было бы слишком много, поэтому в конечном итоге они все же пошли на некоторые уступки в этом вопросе.

Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пришлось договариваться с китайцами дважды и оба раза он отдавал часть казахских земель. В 1994-ом году Китаю были переданы 946 кв. км, а в 1997-ом еще 407 кв. км. Правда, во втором случае в открытом доступе документа договора никто так и не увидел, из-за чего казахстанцы до сих пор уверены, что на самом деле Китаю отдали несколько тысяч кв. км. территорий, а не 407.

Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что Казахстану пришлось отдать китайцам часть горы Хан-Тенгри, а это святая святых всех кочевых народов, культовое место.

Флаг Казахстана.

Киргизская Республика - после обретения независимости Киргизии Китайцы предъявили претензии и этой стране. Правда тут они действовали не так нагло, как в случае с Казахстаном и никаких особых провокаций на границе не устраивали. Тем не менее, Китай претендовал на территории приблизительно в 500 кв. км. Решить все вопросы удалось в 1999-ом году, когда Китаю передали 161 кв. км киргизских земель. Несмотря на то, что это была очень удачная сделка, так как в той ситуации лучше просто и придумать было нереально, большая часть населения осталась недовольна и во время революционных событий в Киргизии в 2005-ом году припомнила правительству этот договор.

Флаг Киргизии.

Республика Таджикистан - в этой стране после обретения независимости началась гражданская война, которая длилась 5 лет, с 1992-го по 1997-ой год. На этом фоне на и без того слабый Таджикистан оказывали давление китайцы. Тем не менее, как раз из-за войны они не стали требовать себе территории сразу (разбирайся потом с этими проблемами, восстанавливай дома и инфраструктуру), договор о передаче земель Таджикистана Китаю был подписан лишь в 2011-ом году, после длительных дипломатических переговоров и взаимных уступок. К этому времени Таджикистан уже был крепко-накрепко связан с Китаем множеством договоров в самых разных сферах, и, что самое главное кредитами, отдавать которые нищая страна просто не могла. Например, на китайские деньги были построены дороги. Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, обладающий вообще абсолютной властью в стране, решил отдать в часть погашения кредита золоторудное месторождение "Верхний Кумарг" - одно из самых больших в стране.

Заодно отдали и другие серебряные, золотые и рудные месторождения, но только поменьше размером. Кроме того, Китаю были торжественно (с присущим Рахмону размахом и невероятным пафосом) переданы огромные таджикские территории в 1100 кв. км.

Флаг Таджикистана.

Вот такая вот она, экспансия Китая. Вроде бы и без войны, но как эффективно работает. Я почти уверен, что как только у Китая появится возможность, эти страны, да и не только эти, отдадут и остальные свои земли, которые китайцы им вроде как "простили", когда шли на уступки в подписании договоров.

Soldado Chanel. Яндекс.Дзен.

От Финам.Инфо: Стоит заметить, что и Российской Федерации пришлось поделиться своими землями с Китаем. На настоящий момент пограничные взаимоотношения России и Китая полностью урегулированы после передачи Китаю в 2005 году территорий общей площадью 337 км².