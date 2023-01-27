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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38

Память о погибшихНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Андрей Кунаков, город Элиста, память о погибшем воине (погиб в г.Мариуполь)
Несколько муралов в СамареНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38

Мемориальные доскиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Мемориальная доска на его родной школе
Макаров Павел Андреевич-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.
Родился 23.10.1987 года в городее Нее Костромской области.
Окончил 9 классов Коткишевской основной школы.
После возвращения из армии искал себя в разных профессиях.
В итоге решил стать военнослужащим. 
Служил по контракту в должности механика-водителя, в подразделениях ВДВ РФ.
В составе разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.
Погиб при выполнении боевой задачи 19.04.2022 года.
Похоронен на Аллее Славы Костромы.

https://37kp.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/  

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38В псковской школе № 47 открыли доску памяти Антона Гурова. Он погиб в конце марта во время специальной военной операции. Ему было всего 25 лет. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие, друзья героя.
https://t.me/rabotaembrat/5218

Торжественная церемония в память о наших героях проходят в рамках реализации проекта «Память о героях сохраним».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Сегодня, 20 декабря 2022 года, в Стародрожжановском многопрофильном лицее состоялась церемония открытия школьного мемориала памяти погибшего в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик  Чашкину Михаилу Юрьевичу. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38В церемонии открытия школьного мемориала приняли участие руководитель исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района в РТ Данис Сатдинов, мать, жена героя, родные и близкие, руководители, ветераны боевых действий, юнармейцы, педагоги, учащиеся лицея.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Выступив на церемонии открытия школьного мемориала Данис Сатдинов  отметил, что мы никогда не должны забывать о своих героях, помнить их всегда. 
- Они с честью выполнили свой боевой долг. Мы должны и будем гордиться своими ребятами и никогда их не забывать, -  сказал он.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Учительница Стародрожжановского многопрофильного лицея Альфинур  Амирханова поделилась своими воспоминаниями о своем ученике, она была классным руководителем Михаила Чашкина. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38
Супруга героя Татьяна Чашкина выразила слова благодарности всем за открытие школьного мемориала в честь погибшего мужа и тоже поделилась со своими светлыми воспоминаниями о нем.
- Он будет жить вечно в наших сердцах, он всегда останется в памяти как любящий и любимый муж,- сказала она.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38
Почтив память погибшего минутой молчания, супруга героя Татьяна Чашкина возложила к школьному мемориалу цветы.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Школьный мемориал памяти о герое Михаиле Чашкине наполнен воспоминаниями, где собраны личные вещи, награды героя, фотографии, альбомы и многое другое. 
Михаил Юрьевич Чашкин является выпускником Стародрожжановского многопрофильного лицея. Он погиб 23 мая, выполняя боевое задание во время спецоперации на Украине. Он служил по контракту, был награжден посмертно орденом Мужества, ему было всего 27 лет. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Проект «Память о героях сохраним» реализовывается благодаря победе в грантовом конкурсе муниципальных автономных и бюджетных учреждений молодежной политики муниципальных образований  РТ на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Напоминаем, автором проекта является педагог-организатор подросткового клуба «Созидание» Венера Гараева.
http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-starodrozzanovsk...

В Белгороде появится мурал в честь бойцов ПВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38На фасаде дома на Преображенской улице предлагается нарисовать граффити с изображением богатыря, который защищает город от ракет, сообщают местные паблики.
Такой подарок жителям хотят сделать участницы женского движения «Катюша». На картину у художников уйдёт 3 дня работы и около 400 банок краски.
Почему именно богатырь? Отвечаем: 
В.В. Путин: «Что касается внешней атрибутики, то она очень важна! Но она не будет работать, если не будет ложиться на всю систему воспитания … Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет … На это необходимо опираться».
Владимир Владимирович, мы Вас услышали! 
https://t.me/rabotaembrat/5207

Правильные почтовые маркиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Правильные почтовые марки
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Некоторые рисункиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор @bamovcomicsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор @bamovcomicsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор @galabobsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор @ptrsklrНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор @RusMirArtНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор @RusMirArtНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор Валентина ГомзяковаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор Барандаш (ВК )Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Автор@Ohhhhh it's my...
ШевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38
Ну и немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Выпал дождик или град Все Пригожин виноват!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38

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