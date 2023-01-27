Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 38

Память о погибших Андрей Кунаков, город Элиста, память о погибшем воине (погиб в г.Мариуполь)

Несколько муралов в Самаре

Мемориальные доски Мемориальная доска на его родной школе

Макаров Павел Андреевич-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 23.10.1987 года в городее Нее Костромской области.

Окончил 9 классов Коткишевской основной школы.

После возвращения из армии искал себя в разных профессиях.

В итоге решил стать военнослужащим.

Служил по контракту в должности механика-водителя, в подразделениях ВДВ РФ.

В составе разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 19.04.2022 года.

Похоронен на Аллее Славы Костромы.

https://37kp.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/

В псковской школе № 47 открыли доску памяти Антона Гурова. Он погиб в конце марта во время специальной военной операции. Ему было всего 25 лет. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие, друзья героя.

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Торжественная церемония в память о наших героях проходят в рамках реализации проекта «Память о героях сохраним». Сегодня, 20 декабря 2022 года, в Стародрожжановском многопрофильном лицее состоялась церемония открытия школьного мемориала памяти погибшего в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик Чашкину Михаилу Юрьевичу. В церемонии открытия школьного мемориала приняли участие руководитель исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района в РТ Данис Сатдинов, мать, жена героя, родные и близкие, руководители, ветераны боевых действий, юнармейцы, педагоги, учащиеся лицея. Выступив на церемонии открытия школьного мемориала Данис Сатдинов отметил, что мы никогда не должны забывать о своих героях, помнить их всегда.

- Они с честью выполнили свой боевой долг. Мы должны и будем гордиться своими ребятами и никогда их не забывать, - сказал он.

Учительница Стародрожжановского многопрофильного лицея Альфинур Амирханова поделилась своими воспоминаниями о своем ученике, она была классным руководителем Михаила Чашкина.

Супруга героя Татьяна Чашкина выразила слова благодарности всем за открытие школьного мемориала в честь погибшего мужа и тоже поделилась со своими светлыми воспоминаниями о нем.

- Он будет жить вечно в наших сердцах, он всегда останется в памяти как любящий и любимый муж,- сказала она.

Почтив память погибшего минутой молчания, супруга героя Татьяна Чашкина возложила к школьному мемориалу цветы.

Школьный мемориал памяти о герое Михаиле Чашкине наполнен воспоминаниями, где собраны личные вещи, награды героя, фотографии, альбомы и многое другое.

Михаил Юрьевич Чашкин является выпускником Стародрожжановского многопрофильного лицея. Он погиб 23 мая, выполняя боевое задание во время спецоперации на Украине. Он служил по контракту, был награжден посмертно орденом Мужества, ему было всего 27 лет.

Проект «Память о героях сохраним» реализовывается благодаря победе в грантовом конкурсе муниципальных автономных и бюджетных учреждений молодежной политики муниципальных образований РТ на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики. Напоминаем, автором проекта является педагог-организатор подросткового клуба «Созидание» Венера Гараева.

http://chuprale-online.ru/news/obschestvo/v-starodrozzanovsk...

В Белгороде появится мурал в честь бойцов ПВО. На фасаде дома на Преображенской улице предлагается нарисовать граффити с изображением богатыря, который защищает город от ракет, сообщают местные паблики.

Такой подарок жителям хотят сделать участницы женского движения «Катюша». На картину у художников уйдёт 3 дня работы и около 400 банок краски.

Почему именно богатырь? Отвечаем:

В.В. Путин: «Что касается внешней атрибутики, то она очень важна! Но она не будет работать, если не будет ложиться на всю систему воспитания … Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет … На это необходимо опираться».

Владимир Владимирович, мы Вас услышали!

https://t.me/rabotaembrat/5207

Правильные почтовые марки Правильные почтовые марки

https://t.me/rosich_ru/33695

Некоторые рисунки Автор @bamovcomics Автор @bamovcomics Автор @galabobs Автор @ptrsklr Автор @RusMirArt Автор @RusMirArt Автор Валентина Гомзякова Автор Барандаш (ВК ) Автор@Ohhhhh it's my...

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