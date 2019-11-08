Революция в России в фотографиях 1917-1921гг

«Мне удалось застать удивительное время и осознать всё его величие», – писала американская журналистка Бесси Битти, находясь в России в 1917 году.

Независимая журналистка Элизабет Мэри «Бесси» Битти (Elizabeth Mary «Bessie» Beatty) вместе с несколькими коллегами приехала в Россию в 1917 году. Она взяла интервью у Троцкого, общалась с Калининым и женскими батальонами смерти.

Находясь под впечатлением от увиденного, в 1918 году Битти опубликовала книгу «Красное сердце России» («The Red Heart of Russia»).

Также мисс Битти собрала альбом с фотографиями на революционную тему, большую часть которых создал Скобелевский комитет. Теперь эти исторические снимки, сделанные в период с 1917 по 1921 год, опубликовала онлайн Нью-Йоркская публичная библиотека. Фотоальбом называется «Русская революция – события и личности». Внизу енсть на него ссылка. Фотографии не настолько большого формата, как хотелось бы, поэтому, чтобы рассмотреть пристальнее я советую увеличить масштаб экранв на 130-159%. Тогда увилите более большие фото. Бесси Битти.



Лист 2, надпись: «Я перед крестьянским домом между Варшавой и Львовом. На близлежащей дороге было остановлено наступление большевиков на Варшаву», – мисс Бесси Битти. Слева лист 3: Михаил Иванович Калинин, 1875-1946; женщина на подушке – американский корреспондент Бесси Битти. Слева направо: Б. Битти, М. Калинин.



Слева направо: Максим Моисеевич Винавер (1863-1926); Павел Николаевич Милюков (1859-1943) и Николай Дмитриевич Авксентьев (1878-1943). На 9 листе - Николай Дмитриевич Авксентьев.

Лист 10 - Фёдор Фёдорович Кокошкин (1871-1918). 11 лист- Николай Семенович Чхеидзе (1864-1926).



Исаак Захарович Штейнберг. Комиссар Лев Борисович Каменев слева. Справа - Борис Исаевич Рейнштейн. М. А. Спиридова. Торжественные похороны в парке Лесного института.



14 лист - Абрам Рафаилович Гоц (1882-1940).Федор Ильич Дан (1871-1947). 15 лист - Лев Михайлович Карахан (1889-1937).



16 лист - Министр Румынии под арестом. Фотограф Пётр Оцуп, Санкт-Петербург, Николаевская, д. 70. 17 лист - Ленин. Лев Троцкий. Георгий Валентинович Плеханов (1857-1918).

18 лист - Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933). 19 - Петербургское заседание Исполнительного комитета. На переднем плане Владимир Львович Бурцев в штатском.



Фотограф Пётр Оцуп, Санкт-Петербург, Николаевская, д. 70. Александра Михайловна Коллонтай (1872-1952). 21 лист - Президентский «Дворец» в России. Дача главы государства Михаила Калинина в Троице. Надпись на обороте: «На память доброй, хорошей м. Бетти от Екатерины Ивановны и Михаила Ивановича Калининых. 19 3/XII 21 год.



Похороны полковника. Лев Михайлович Карахан в Брест-Литовске. Скобелевский комитет на 22 листе. 23 лист - раненые козаки. Скобелевский комитет. Вступительное слово. Симон Петлюра (1879-1926).



24. Глава российской делегации в Генуе, Георгий Чичерин. М. Вайнштейн. 25. Вяйнё Альфред Таннер (1881-1966). Григорий Евсеевич Яковлевский (1883-1936).



26. Американские лидеры «I.W.W.» в России. 28. Третий слева направо Фёдор Измайлович Родичев (1854-1933).

29. Секретарь украинской левой социально-революционной фракции. Михайличенко и Клочок. Справа - по центру Герберт Уэллс (?).



Религиозная служба перед отъездом войск на фронт. Май 1917 года. Демонстрации перед замком Инженерный. Демонстрация во время режима Керенского за продолжение войны.



34. Павел Ефимович Дыбенко (1889-1938). 35. Первая морская женская команда.



36. Первая морская женская команда. 38. Всенародный праздник 1 мая в Петрограде.



30. Народный праздник 1 мая 1917 года. 40. Фото Николая Ленина.



41. Демонстрация. 42. 9 апреля 1917 года. Манифестация женщин-солдаток на Невском проспекте. Фотограф К. К. Булла



43. Манифестация детей школьного возраста с требованием бесплатного образования. Фотограф Яков Штейнберг. 46. Манифестация работающих на Петроградском патронном заводе. Фотограф Яков Штейнберг.



47. Демонстрация на Мариинской площади в Ленинграде. Демонстрация у Городской думы в Ленинграде. Демонстрация на Невском проспекте в Ленинграде. 48. Позади Казанского собора, Ленинград. Народные скопища в революционные дни у памятника Александру III в Ленинграде.



Революционные дни в Петрограде. На центральной телефонной станции после занятия её войсками Военно-Революционного комитета. (Нива, 1917, стр. 722)



50. Телефон в дни переворота. 51. Дональд Реншо из Американского Красного Креста в детской столовой в Эрмитаже, Москва, 28 февраля 1917.



52. Русские дети, занимающиеся балетом, едут в школу мадам Лихошерстовой. 53. Шелби М. Сондерс и «мать» русского балета Варвара Ивановна Лихошерстова в Петрограде.



54. Бугуруслан. Голодные дети мусульман из приемника. Фотограф Либерман. 55. Бугуруслан. Больница для голодных детей. Фотограф Либерман.



56. Бугуруслан. Бугуруслан. Истощённые от голода дети из приемника. Фотограф Либерман. 57. Демонстрация за Учредительное Собрание в Ленинграде. Демонстрация на Невском за наступательную войну против Австрии и Германии под лозунгом «Да здраствует наступление», 1917. Памятник Суворову на Марсовом поле в Ленинграде.



58. Демонстрация за Учредительное Собрание. Демонстрация на Невском проспекте в Ленинграде. 60. К выборам в Учредительное. Плакаты на улице Ленинграда. Фотограф Яков Штейнберг.



61. Перед Зимним дворцом. Снятые орлы и вензеля Царского имени с решёток Зимнего дворца. Фотограф К. К. Булла. 62. Большевицкая братская могила у стены Кремля в Москве. Мариинская площадь в Ленинграде.



64. Внутренний сад Зимнего дворца в Ленинграде. Площадь перед Зимним дворцом. 65. Казачьи похороны. Михаил Калинин, рядом с ним Бесси Битти.



Уличные сцены в Петрограде. Множество маленьких саней вместо такси.



67. Одно из разрушенных зданий в Москве. Фотограф Пётр Оцуп. Дни революции. Сожженное здание Литовского замка. 68. Измайловский мост через реку Фонтанку в Ленинграде. Уличная сцена на Невском проспекте в Ленинграде.



62. Пустынные причалы в Петрограде. 71. Угол Невского проспекта и Мойки в Ленинграде.



72. Уличная сцена в Ленинграде. Набережная Фонтанки. 73. Похоронное шествие у Александро-Невского монастыря в Ленинграде. Похоронная процессия на площади Знаменской в Ленинграде.



74. Николаевский вокзал в Ленинграде. В ожидании мешечников. 77. Мирные переговоры в Брест-Литовске.



Брест-Литовские переговоры: встреча Каменева.



Встреча русских и немецких делегатов в Брест-Литовске.

Брест-Литовск.



79. Самара, за Панским переездом. Саратов. 80. Астраханское рыболовство.

81. Астрахань. 82. 83. 84. 85. Самарканд. 86.

87, 88 без подписей



Пассажиры на железнодорожной станции.

Фотоальбом: https://digitalcollections.nypl.org/collections/russia-and-eastern-europe-in-rare-photographs-1860-1945#/?tab=navigation&roots=62:47e85830-c6ce-012f-6aa2-58d385a7bc34