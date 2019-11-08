Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lidatima46 Тимощук
    Там  его Раиса  воду  мутила  Он  без  нее не  принимал ни  одного  решения  подкоблучник    ТварьЧем занимался Миш...
  • Балу -
    Диаспора занесла денег - и все вопросы решены... А может уже и в дела муниципалитетов Бастрыкин должен влезть?...Фестиваль «Былинн...
  • Владимир Негода
    сволочью родился , сволочью и сдох !Чем занимался Миш...

Революция в России в фотографиях 1917-1921гг

«Мне удалось застать удивительное время и осознать всё его величие», – писала американская журналистка Бесси Битти, находясь в России в 1917 году.

Независимая журналистка Элизабет Мэри «Бесси» Битти (Elizabeth Mary «Bessie» Beatty) вместе с несколькими коллегами приехала в Россию в 1917 году. Она взяла интервью у Троцкого, общалась с Калининым и женскими батальонами смерти.

Находясь под впечатлением от увиденного, в 1918 году Битти опубликовала книгу «Красное сердце России» («The Red Heart of Russia»).

Также мисс Битти собрала альбом с фотографиями на революционную тему, большую часть которых создал Скобелевский комитет. Теперь эти исторические снимки, сделанные в период с 1917 по 1921 год, опубликовала онлайн Нью-Йоркская публичная библиотека. Фотоальбом называется «Русская революция – события и личности». Внизу енсть на него ссылка. Фотографии не настолько большого формата, как хотелось бы, поэтому, чтобы рассмотреть пристальнее я советую увеличить масштаб экранв на 130-159%. Тогда увилите более большие фото.Бесси Битти.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 2
Лист 2, надпись: «Я перед крестьянским домом между Варшавой и Львовом. На близлежащей дороге было остановлено наступление большевиков на Варшаву», – мисс Бесси Битти. Слева лист 3: Михаил Иванович Калинин, 1875-1946; женщина на подушке – американский корреспондент Бесси Битти. Слева направо: Б. Битти, М. Калинин.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 4
Слева направо: Максим Моисеевич Винавер (1863-1926); Павел Николаевич Милюков (1859-1943) и Николай Дмитриевич Авксентьев (1878-1943). На 9 листе - Николай Дмитриевич Авксентьев.

Лист 10 - Фёдор Фёдорович Кокошкин (1871-1918). 11 лист- Николай Семенович Чхеидзе (1864-1926).

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 8
Исаак Захарович Штейнберг. Комиссар Лев Борисович Каменев слева. Справа - Борис Исаевич Рейнштейн. М. А. Спиридова. Торжественные похороны в парке Лесного института.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 10
14 лист - Абрам Рафаилович Гоц (1882-1940).Федор Ильич Дан (1871-1947). 15 лист - Лев Михайлович Карахан (1889-1937).

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 12
16 лист - Министр Румынии под арестом. Фотограф Пётр Оцуп, Санкт-Петербург, Николаевская, д. 70. 17 лист - Ленин. Лев Троцкий. Георгий Валентинович Плеханов (1857-1918).

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 1418 лист - Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933). 19 - Петербургское заседание Исполнительного комитета. На переднем плане Владимир Львович Бурцев в штатском.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 16
Фотограф Пётр Оцуп, Санкт-Петербург, Николаевская, д. 70. Александра Михайловна Коллонтай (1872-1952). 21 лист - Президентский «Дворец» в России. Дача главы государства Михаила Калинина в Троице. Надпись на обороте: «На память доброй, хорошей м. Бетти от Екатерины Ивановны и Михаила Ивановича Калининых. 19 3/XII 21 год.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 18
Похороны полковника. Лев Михайлович Карахан в Брест-Литовске. Скобелевский комитет на 22 листе. 23 лист - раненые козаки. Скобелевский комитет. Вступительное слово. Симон Петлюра (1879-1926).

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 20
24. Глава российской делегации в Генуе, Георгий Чичерин. М. Вайнштейн. 25. Вяйнё Альфред Таннер (1881-1966). Григорий Евсеевич Яковлевский (1883-1936).

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 22
26. Американские лидеры «I.W.W.» в России. 28. Третий слева направо Фёдор Измайлович Родичев (1854-1933).

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 2429. Секретарь украинской левой социально-революционной фракции. Михайличенко и Клочок. Справа - по центру Герберт Уэллс (?).

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 26
Религиозная служба перед отъездом войск на фронт. Май 1917 года. Демонстрации перед замком Инженерный. Демонстрация во время режима Керенского за продолжение войны.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 27
34. Павел Ефимович Дыбенко (1889-1938). 35. Первая морская женская команда.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 29
36. Первая морская женская команда. 38. Всенародный праздник 1 мая в Петрограде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 31
30. Народный праздник 1 мая 1917 года. 40. Фото Николая Ленина.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 33
41. Демонстрация. 42. 9 апреля 1917 года. Манифестация женщин-солдаток на Невском проспекте. Фотограф К. К. Булла

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 35
43. Манифестация детей школьного возраста с требованием бесплатного образования. Фотограф Яков Штейнберг. 46. Манифестация работающих на Петроградском патронном заводе. Фотограф Яков Штейнберг.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 37
47. Демонстрация на Мариинской площади в Ленинграде. Демонстрация у Городской думы в Ленинграде. Демонстрация на Невском проспекте в Ленинграде. 48. Позади Казанского собора, Ленинград. Народные скопища в революционные дни у памятника Александру III в Ленинграде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 39
Революционные дни в Петрограде. На центральной телефонной станции после занятия её войсками Военно-Революционного комитета. (Нива, 1917, стр. 722)

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 40
50. Телефон в дни переворота. 51. Дональд Реншо из Американского Красного Креста в детской столовой в Эрмитаже, Москва, 28 февраля 1917.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 42
52. Русские дети, занимающиеся балетом, едут в школу мадам Лихошерстовой. 53. Шелби М. Сондерс и «мать» русского балета Варвара Ивановна Лихошерстова в Петрограде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 44
54. Бугуруслан. Голодные дети мусульман из приемника. Фотограф Либерман. 55. Бугуруслан. Больница для голодных детей. Фотограф Либерман.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 46
56. Бугуруслан. Бугуруслан. Истощённые от голода дети из приемника. Фотограф Либерман. 57. Демонстрация за Учредительное Собрание в Ленинграде. Демонстрация на Невском за наступательную войну против Австрии и Германии под лозунгом «Да здраствует наступление», 1917. Памятник Суворову на Марсовом поле в Ленинграде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 48
58. Демонстрация за Учредительное Собрание. Демонстрация на Невском проспекте в Ленинграде. 60. К выборам в Учредительное. Плакаты на улице Ленинграда. Фотограф Яков Штейнберг.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 50
61. Перед Зимним дворцом. Снятые орлы и вензеля Царского имени с решёток Зимнего дворца. Фотограф К. К. Булла. 62. Большевицкая братская могила у стены Кремля в Москве.Мариинская площадь в Ленинграде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 53
64. Внутренний сад Зимнего дворца в Ленинграде. Площадь перед Зимним дворцом. 65. Казачьи похороны. Михаил Калинин, рядом с ним Бесси Битти.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 55
Уличные сцены в Петрограде. Множество маленьких саней вместо такси.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 56
67. Одно из разрушенных зданий в Москве. Фотограф Пётр Оцуп. Дни революции. Сожженное здание Литовского замка. 68. Измайловский мост через реку Фонтанку в Ленинграде. Уличная сцена на Невском проспекте в Ленинграде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 58
62. Пустынные причалы в Петрограде. 71. Угол Невского проспекта и Мойки в Ленинграде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 60
72. Уличная сцена в Ленинграде. Набережная Фонтанки. 73. Похоронное шествие у Александро-Невского монастыря в Ленинграде. Похоронная процессия на площади Знаменской в Ленинграде.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 62
74. Николаевский вокзал в Ленинграде. В ожидании мешечников. 77. Мирные переговоры в Брест-Литовске.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 63
Брест-Литовские переговоры: встреча Каменева. 

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 64
Встреча русских и немецких делегатов в Брест-Литовске.Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 66
Брест-Литовск.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 67
79. Самара, за Панским переездом. Саратов. 80. Астраханское рыболовство.

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 6981. Астрахань. 82.83. 84.85. Самарканд. 86. 

87, 88 без подписей

Bessi Bitti Russkaya revolyutsiya 79
Пассажиры на железнодорожной станции.

Фотоальбом: https://digitalcollections.nypl.org/collections/russia-and-eastern-europe-in-rare-photographs-1860-1945#/?tab=navigation&roots=62:47e85830-c6ce-012f-6aa2-58d385a7bc34

история
Светлана Митленко
фотоностальгия

Картина дня

наверх