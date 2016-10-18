Юнна Мориц: Ложись – брехня летит

Кругом – сплошная гласность, со всех сторон, со всеми подробностями, со всеми внутренностями и внешностями, вопит, рыдает, визжит, голосит, вещает, стращает, поёт, гастролирует, лекционирует, публику просвещает. Написано, напечатано, озвучено – гласно и гнусно, что народ России – генетический мусор, быдло пьяное, скотство поганое, бараны, анчоусы, мерзкие уроды, вонючие сталинисты – все без исключения, кровожадные людоеды, лузеры, место их – у параши, ниже плинтуса, мировая общественность задыхается рядом с этой помойкой и завтра-послезавтра её ликвидирует единым голосом, концертом держав, глобальным ударом, другого средства, кроме уничтожения этой заразы не существует.
Ложись – брехня летит: гласности русофобской – навалом, Россия – враг прогрессивного человечества, хотя известно – кто разгромил Ирак, Ливию, вооружил террористов в Афганистане, в Сирии, на Кавказе, в Средней Азии, спискам подвигов этих "демократических" нет конца и не будет, если все страны и государства лягут под эту гласность, как под высшую расу гитлерических войск Второй Мировой, которую лично я замечательно помню, особенно под вопли гласности, что лучше было бы нам проиграть войну гитлеристам, собиравшим свою гитлеропу для глобальной зачистки и глобальной империи, говорящей единым голосом гитлерической гласности!..
Была бы сейчас Россия в Европе, в единой семье народов с процветающей экономикой, с высокотехнологичной наукой, медициной, культурой комфорта, с абсолютным отсутствием дефективных народов, к которым я принадлежу со всех сторон, какой дефективный народ ни возьми!
Гласность в России достигла столь необъятных размеров, такой абсолютной свободы, что ни одна другая страна с ней не сравнится, хотя бы потому, что в демократиях запада за такую гласность, оскорбляющую десятки миллионов людей, можно подать в суд и выиграть. В России можно выиграть суд, только украв необъятные миллиарды денег, тонны драгоценностей, сотни гектаров земли в районах бешеных цен, десятки особняков и производственных площадей, а также государственных секретов неописуемой гласности.
Народ перед этой гласностью беззащитен, его эта гласность поливает грязью и злобной клеветой, убивая Волю к Жизни. А другой гласности у нас нет, потому что Воля к Жизни – золотой парашют экономики дикого, бандитского капитализма, куда народ России сбросили без парашюта, в бездну гласности, постоянно оскорбляющей народ, презирающей его нищету и призывающей размайданить Россию.
И хватит врать, что нет у нас гласности! Есть она, жирная, безразмерная мразь!
* * *
Презрение к народу - низость духа,
Животный страх перед судьбы огнем...
Пожар войны, и голод, и разруха
Напомнят о народе, - да, о нем,
О демосе, о плебсе и о быдле,
О солдатне, о черных батраках,
О сгустках отвращенья ли, обид ли
В их смачно выразительных плевках.
Но в час, когда на бойне интересов
Изгоем станет всяческий народ,
Который в интересах мракобесов
Страну не сдаст и не заткнёт свой рот, -
Тогда в изгойской быть хочу природе,
С изгойским снегом, на изгойском льду,
Со снегирём изгойским на свободе,
С его изгойским посвистом в саду, -
Изгойским хлебом быть с изгойской солью,
Где серебром сверкая и парчой,
Мороз, как зверь, свою диктует волю
И метит территорию мочой.
Страна - изгой?!. Народ - изгой?!. Я с ними,
Я в этом списке - первого первей!..
Тот не поэт, чье в этом списке имя
Щеглом не свищет в пламени ветвей.
Изгоев нет для Господа, для Бога,
Изгоев нет для Бога, господа!
Господь един, а черных списков много,
Изгойство Бога - вот что в них всегда...
Из книги "По закону – привет почтальону"
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