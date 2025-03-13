Фильм Туман. Зияющая разница в головах советских и нынешних

Сегодня модно снимать про попаданцев. Начиналось с идиотского, но довольно неплохого, на удивление, «Мы из будущего». Потом подвезли «Туман», «Блиндаж» Мединского и ещё штук пять картин с цельнотянутым сюжетом. Киноделы не в силах понять главного – не о чем будет красноармейцу беседовать с молодым фашиствующим футбольным фанатом наших дней. Новости СМИ2

Для затравки – был такой фильм «Туман». Группа солдатиков из наших дней попадают в сорок первый год. И первая же встреча в лесу – с партизанским отрядом.

Ведёт партизан секретарь подпольного обкома. И он так подозрительно интересуется: кто Вы, хлопчики, будете. И почти моментально поверил, что это нормальные красноармейцы, повёл их кашей кормить.

Это даже не школьная самодеятельность, смотреть эдакую «фантастику» морально больно. Даже чисто внешнюю сторону взять.

Вот партизаны, значит кругом оккупированная территория. И вот вооружённый отряд в лесу. Кто бы это мог быть? Сильно вряд ли свои, если тут партизаны; действующая армия из округи, увы, выбита. И вот ребята в узнаваемых немецких кепочках. В узнаваемом немецком камуфляже «дубовый лист». У нас штаны пятнами размалевать догадывались только у особо продвинутых разведрот. Ну не носили в Красной Армии такого камуфляжа.

Ну-ка, главный вопрос для партизана какой? Что просил у товарища Сталина легендарный Сидор Артемьевич? Ковпак который, партизанский генерал. Правильно, сапоги – первейшее дело в лесном наступлении.

А у наших срочников берцы. В советские годы и слова такого не знали. А вот шнурованные ботинки до голени видели часто. На немцах, опять же.

А на плече у ребят что? Ах, какая узнаваемая винтовочка. Штурмовая, с загнутым рожком. Да это же германский штурмгевер имени гражданина Шмайсера! Ни про какой Калашников партизаны в 1941 году слышать не могли.

Вам мало для достоверной картинки встречи в лесу? Вы на этих кепочках красную звёздочку видите? И я не вижу. Зато вижу нашивку в цветах белогвардейского триколора.

А если за кустик присесть и послушать – так сомнений нет. Нынешние, с точки зрения советского партизана в сорок первом, говорят не совсем по-русски. С акцентом говорят. И выговаривают не так, ударения не те, слова чудные.

Посмотрите послевоенные фильмы конца сороковых. Какая замечательная, вкусная там речь. Насколько она не похожа на то, что льётся сегодня с экранов.

Так что должны подумать партизаны? Мадьяры какие-то идут либо пилсудчики. Одна капуста – какой-нибудь туземный батальон вермахта. Из коллаборационистов.

Я это не к тому, что наши призывники что-то общее с фашистами имеют. Наоборот, наши защитники, когда до дела дошло, ничуть не хуже давешних. Тут не в шнурованных ботинках дело.

Историческая пропасть между ними огромная. Да и тот же красноармеец из сорок первого, попади в петровские времена, был бы сначала для верности заколот штыками. А уж потом начали бы вопросы задавать.

В толковом кино из этого целую историю сделать бы можно. А тут командир отряда рукой махнул и пошли за кашей. Дяденька, ты кого в расположение привёл? Да ещё и с оружием?

Потому и веры ни на грош этим картинам. У них и сюжет слеплен по одной нитке. Вот современные раздолбаи, одни ветеранов обидели, другие, вообще, чуть ли не малолетних фашистов играют, как в «Мы из будущего». Нехорошие, в целом-то, люди.

И вот они попадают во фронтовые дни. И буквально пару часов побегали по окопам и сразу изменились. Сразу на подвиги потянуло и за Родину в атаку подниматься стали. Бывает ли так?

А как вернулись обратно в наши дни – так приятно посмотреть, другие люди. Ветеранам прямо честь отдают. А на свастику разве что плюнуть могут.

С одной стороны – посыл-то правильный, пообщались с людьми настоящими, и у самих в голове малость порядок настал. Только чудес не бывает. И дело не только в шнурованных ботинках и диковинном для сорок первого года автомате.

Ну вот представьте. Привёл секретарь подпольного обкома этих архаровцев в отряд. За чашкой лесного чая из хвои начинает осторожно расспрашивать.

Мол, сколько из Вас, ребят, коммунистов? Кто секретарь комсомольской ячейки отряда? Вон какие лбы вымахали!

А так, коммунисты - это забавные старички во главе с каким-то Зюгановым? Не модно для молодёжи. Ах, слово какое, не модно!

Понятно, и в комсомоле никто не был? Интересно у Вас там в будущем. И пионерами не были? Металлолом для заводов не собирали? Старикам продукты не носили? Понятно-понятно, - хмурится старый партизан.

А про товарища Сталина что думаете? Ага, понятно, половина даже не знает, кто это. А остальные? Тиран, диктатор, репрессии? Это Вас в школе такому научили? Хорошая у Вас в будущем школа, мда.

А воевать кто первым начал? Как это опять Сталин виноват? С кем-кем он Европу поделил? Секретные протоколы имени товарища Молотова? Жаль политрука в отряде нет, он бы Вам объяснил.

А по религиозному делу Вы, хлопцы, как? Все крещёные? И верите, небось? А, верите не особо, но на всякий пожарный креститесь. Как это закон божий в школе? Это вместо астрономии, что ли?

И вот так расспрашивает дедушка партизан, а сам всё сильнее в тужурку кутается. И глаза грустью наливаются. Это вот за это мы жизнь отдаём, такое вот у нас будущее.

Многое может спросить партизан у нынешних подростков. Вдруг окажется, что и с физикой они не дружат. Что хуже любого пионера мастерят.

Что мячик во дворе гоняли последний раз примерно никогда. За компьютером-то оно привычнее. А тут бежать надо, напрягаться.

Что космонавтом никто стать не мечтает. Что мечтает чиновником, потому что у того мерседес. А у инженера на заводе – шиш с маслом.

Что всех разговоров у подростка не о покорении Арктики, а про новую модель телефонного аппарата. Ай чего-то там! Нет, не Пушкин.

Нет, это Вы молодцы, что придумали телефон за собой таскать без провода. Но чтобы за ним жизни не видеть? Это же просто трубка, позвонить!

А трубочка эта телефонная в Ленинграде, небось, делается? Лучшие в Союзе два телефонных завода там было. Ах, нет уже тех заводов, магазины вместо них расползлись.

Кто-кто Вам теперь сложную технику делает? Китайские товарищи? А сами ничего не умеете? Кто бы мог подумать, гляди-ка, удержал товарищ Мао верный курс, не сдулся.

Ну уж самолёты, верно, на весь мир Союз продаёт? Читали в газетах про КБ товарищей Ильюшина, Лавочкина, Микояна с Гуревичем, Яковлева. Ни у кого в мире таких самолётов нет!

Ах, не делают больше у нас самолётов, чтобы пассажиров возить? Все из Европы, да Америки тащим? Да и те продавать нам перестали? Вот это Вы, хлопцы, молодцы.

С ужасом услышит старый партизан, что за институт надо неслабые денежки отвалить, что в государственную больницу лучше и не обращаться. Что за квартиру нужно полжизни ссуду выплачивать. Слово-то какое диковинное, на ипподром похоже.

Услышит, что каждый год народа в родной стране по миллиону убывает. Что пенсии стали платить в таком возрасте, до которого мало кто доживает. Что бездомные на улице милостыню просят, как при царе.

Услышит, что доехать от Смоленска до Ярославля теперь немалых денег стоит. Нет, даже не за билет. Каждый километр дороги какому-то дяденьке со счетами в Лондонах и Парижах принадлежит. Хочешь проехать – плати.

И что на речку зайти искупаться теперь не судьба. Потому что все берега, внезапно, стали частными. Как и леса, которые горят при этом тысячами гектаров.

Да что же это, хлопцы, да верно вас буржуи оккупировали? Непросто вам, небось, сражаетесь, как мы, в партизанах? Нет? Ах, это у Вас капитализм теперь? А советскую власть проклинать принято? Вот так-так.

И это не только немолодой секретарь обкома скажет, который только в лесу под кустом и остался. Потому что в городе фашисты. Любой советский человек пять минут с нынешними поговорит и ужаснётся.

Да точно ли Вы наши? Да с чего Вы взяли, что у Вас что-то общее с теми ветеранами есть? Да они Вам руки не подадут за то, как мы живём сегодня!

А Вы говорите – в кино побегали часок по окопам и перековались? В кого они перековались? Что они поняли-то о жизни за этот час?

Что люди за Родину сражаются? Так их Родина очень сильно на нынешнюю не похожа. И чтобы нынешних подростков за людей признали очень многое в головах поменяться должно. Очень многое.

Настолько, что может и возвращаться в наши дни не захочется. Захочется туда, где ревут пламенем советские звездолёты, где наши герои покоряют полюс и морские дали.

Где страна осваивает мирный атом. Где встают в первозданных сибирских далях новые города и посёлки. Мир коммунистического будущего, а не очередная гонка за модным айфоном на электрическом самокате.

Вот про что кино бы снимать. Чтобы вернувшийся из прошлого подросток не только ветерану дежурно отсалютовал на камеру. Чтобы он родную страну строить начал так, как те строили.

Чтобы не идиотские тиктоки смотреть пошёл, а открыл учебник по физике. Чтобы грезил о новых открытиях, о покорении сибирских просторов и арктических льдов. Чтобы не в компьютере очередных чертей гонял, а мечтал строить лучшие в мире самолёты, ракетопланы, звездолёты на Марс и Венеру.

Вместо этого очередная фальшивая агитка. Побегал по окопам, был хулиганом, стал молодцом. Ну смешно же. Ничего хорошего больше от героев былых времён не набрался. А жаль.

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