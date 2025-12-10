Стихи о войне,ч.4

Вечереет, и лунная плошка

Над девятым горит этажом,

В кресле дремлет любимая кошка.

Прожит день - значит, всё хорошо.

Как обычно, вернувшись с работы,

Человек гладит кошку, и вновь

Исчезают за дверью заботы

И приходит вечерний покой.

Развернув свежий номер газеты,

У окна он садится опять.

Если б знал Человек, что ракета

Рассекает воздушную гладь.

..

Он лежит, заслонившись от боли

Навсегда онемевшей рукой.

И раскинулось звёздное поле

Над пробитой его головой.

Рядом, вытянув лапу неловко,

Дремлет кошка, и тощей рукой

Обгоревшую гладит головку

Смерть, пришедшая к ним на постой.

➖➖➖➖➖

© Виниченко Лилия

Застыл разбитый транспорт в ряд,

Как будто мёртвых тел отряд.

И улицы черны, как ночь,

И некому уже помочь.

Война прошлась, как злобный плуг,

Перепахав весь мир вокруг.

И судьбы, словно провода,

Порвала раз и навсегда.

Как хочется стереть рукой

Весь этот мрак, весь этот зной,

И кистью света, синевы

Раскрасить контуры травы.

Чтоб солнце вышло из-за туч,

Пролив на землю тёплый луч,

И смыл печали все дождём,

Сказав, что мы ещё живём.

Чтоб детский смех, а не набат,

Вернулся в этот сонный сад.

И чтоб под небом голубым

Забыли мы про боль и дым

➖➖➖➖➖

Автор: Латун Любовь

Здесь дух победы зрим и осязаем,

А небо так свежо и васильково,

Как будто смотрит ясными глазами

Сам Пересвет на поле Куликово,

Где свой смертельный кончив поединок,

Он на коне умчался в поднебесье.

И слышит русский воин, русский инок

В дыхании лугов и перелесий

Тревожный гул пока далёкой битвы,

Что наползает с запада и юга,

И схимник Пересвет твердит молитву,

А воин Пересвет свою кольчугу

Находит. И встаёт неслышно рядом

С погибшим в сорок третьем Ивановым.

Моя Россия - стойкость Сталинграда,

Моя Россия - поле Куликово.

➖➖➖➖➖

Наталья Непорада

Художник – Машины рисовашки рисовашки

А вчера здесь жил хороший парень,

Как и все, обычной жизнью жил:

Вечером пивко и смех с друзьями,

Он спокойно время проводил..

Но чего-то в мире поломалось

И картинка ныне уж не та:

Броник, форма, талисман, усталость...

Всё иное... началась война.

Он, конечно, первым записался

В добровольцы, ведь не смог смолчать.

Позади дом, двор остался,

И пошел тот парень воевать.

Видел много, что порой не скажешь,

Даже если скажешь - не поймут...

Да и сам потом себя накажешь,

Лучше бы не знать, что видел тут...

И так быстро пелена слетела,

Мелочи забылись... замело.

Пуля рядом близко пролетела,

Жизнь и смерть - как будто заодно!

Взгляд, когда-то чистый и наивный,

Превратился в холод, в нём печать.

Смех остался, но не позитивный,

В общем, парня стало не узнать..

И таких не десять, - сотни сотен,

Многие узнают в них родных.

По другому стал весь мир заточен.

Слишком много, очень много их...

До победы доживите, парни!

Там уже попробуем забыть

Жесть и грязь, минуты, годы, дни.

Выбраться б скорей и дальше жить...

➖➖➖➖➖

Катерина Попова

Да, мама, я теперь на Небе,

там, где не гаснет звёздный свет.

Там, где не думаю о хлебе,

там, где с водой проблемы нет.

И звезды россыпью сияют,

переливаясь тут и там.

Покой на сердце охраняют...

Я тут в порядке, слышишь, мам?

Люблю тебя я, как и прежде.

С небес смотрю на дом родной.

И вижу, как живёшь в надежде,

что я вернусь к тебе живой.

Но не вернусь, моя родная.

Прости, мамуль, и отпусти.

Ведь нет дороги к вам из Рая,

на Землю не ведут пути.

Не думай, что не отмолила,

что ты чего-то не смогла.

Меня твоей молитвы сила

до Врат Небесных довела.

Нас много тут. Родных, счастливых,

Забывших обо всех грехах,

Трудолюбивых, молчаливых.

Живем мы все на Небесах.

Мы свидимся с тобой однажды.

Ты в этот мир к нам не спеши.

У нас и так хватает граждан!

Живи и жизнью дорожи.

А я прощаюсь. Рай небесный

остаться просит рядом с ним.

Ты отпусти, мам, в край чудесный!

Я жив! Молитвою храним.

➖➖➖➖➖

Надежда Красавина

То ли скулы жёстче стали,

То ли взгляд свинцом наполнен…

Но звенят, звенят медали

На парнях в военной форме.

Парни только что оттуда,

Где война не понарошку,

И где каждый день, как чудо,

Стережёт ПэКа на сошках.

Где никто там не безгрешен,

Как и здесь, на мирной сцене…

Сквозь толпу идут не спешно

В светлом метрополитене.

Взгляд скользит по смуглым лицам,

Мельтешащим на платформе,

И вопрос: - Что со столицей? -

У парней в военной форме.

Что за мужички, чей возраст

Подпадает под призывы?

Почему они так просто

Посреди Москвы пьют пиво?

Что за «тожероссияне»,

Кто, чуть что, в Бишкек с Ташкентом?

Военком там не достанет -

Вот такие аргументы.

Сколько же «специалистов»,

Наша Родина накормит,

Пока жёстко бьют нацистов

Пацаны в военной форме?

Нет ответа на вопросы,

Не видать конца и края…

По московским паркам ро́сы

Высыхают, высыхают…

➖➖➖➖➖

©️ Сергей Ефимов (ORTHODOX)

Сыны России

Они – бойцы большой России.

На вид – простые мужики,

Но вместе, вражии стихии,

Секут, как в поле сорняки.

Им нипочём любая сила,

Им нипочём коварство зла:

Их мать-земля благословила

Творить великие дела.

Сердца их - самые простые,

Но все пошли на Неба зов

Просторы защищать святые,

Свободу и родимый кров.

Они сотрут фашизма нечисть,

Как стёрли деды и отцы,

И Русь расправит снова плечи

Во все Отечества концы.

Есть у Отчизны их великой,

Ей духом верные сыны -

Сыны России многоликой,

Никем не согнутой страны.

Их не влечёт людская слава,

Их не пугает вражья кровь.

Они - из ангельского сплава.

Их знамя - вечная Любовь!

В их душах полыхает Пламя

И в бой на подвиги зовёт,

И вера – душ живое знамя,

К победе, их ведёт вперёд!

➖➖➖➖➖

Александр Петрович Ерёмин

Опять теракт. Вновь огласили список

Имён погибших. Даты похорон.

Я их не знал. И не был я им близок.

И не был я в погибшую влюблён.

Не знал, но ощущаю боль утраты

И понимаю бесполезность слов.

В случившемся мы сами виноваты:

Бездействие – причина катастроф.

➖➖➖➖➖

© Марк Некрасовский, член Союза писателей России, председатель Луганской региональной организации СПР

СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ

Не озлоблены и не суровы,

Но незримо в особом ряду...

Как и прежде, солдатские вдовы

Меж собой половинят беду.

Ничего, что соседки судачат;

Ничего, что в судьбе не сбылось...

Лишь ночами в подушку поплачут,

Как давно на Руси повелось.

Надо жить, несмотря на утрату,

Отложив поминальный наряд...

У детишек глаза, как у папы,

И такой же задиристый взгляд.

И как будто рождаться по новой,

Заперев на засовы беду...

Как и прежде, солдатские вдовы

Две судьбы умещают в одну.

Не согреть обожжённое сердце,

Не услышать ему тишины...

Может, станут они наконец-то

Оберегом от новой войны?

➖➖➖➖➖

© Олег Постников, член Союза писателей России

Короткий отпуск и уже назад,

Где снова с неба по тебе прилёты,

Где на тебя открытая охота,

Добро пожаловать, как говорится, в ад.



В короткий отпуск всё не уместить,

Но ты стоял, любимых обнимая,

Мгновений лучше в жизни не бывает,

И тут тебя не надо торопить.



Короткий отпуск, горечь на губах -

Слеза, которой драгоценней нету,

Она важнее плит бронежилета,

В ней и надежда, и любовь, и страх.



Короткий отпуск, словно не с тобой.

Уже блиндаж и лысая посадка,

Ты достаёшь от дочки шоколадку,

Чтоб возвратиться мыслями домой.



Такая правда не про героизм,

Зато она не лицемерит вовсе,

В ней фронтовая наступила осень,

Как на ладони, в ней простая жизнь.

➖➖➖➖➖

Автор: Сергей Ефимов

В "СЕРОЙ" ЗОНЕ

«Серая» зона.

Синее небо.

Тихо до звона,

боя – как не было.

…Чистое небо.

Лучше бы снег!

Только ли РЭБом

жив человек?

Всё же там кто-то

должен быть, есть! –

чтобы «двухсотых»

души вознесть.

Дай непогоду,

ветер, дожди!

К павшему взводу

дай нам дойти.

Всех надо вынести,

каждый – герой!

Худо, коль без вести…

Боже, прикрой!

➖➖➖➖➖

© Перунов Сергей, член Союза писателей России

ВОСЕМЬ

Багрянцем яростным зелёную листву

Пробила осень,

И в эту осень как в последнюю главу,

Шагнули восемь.

Не дописали мужики Судьбы роман,

Так оборвали,

Вцепились мёртвой хваткою в меридиан,

Да не отдали.

И каждому из мужиков дала Война

Свой сделать выбор,

Что ж, выбор сделан, над укрепом тишина,

Ни даже скрипа.

Вокруг окопов россыпь ярких очагов-

Горят пикапы,

Фронт оттолкнулся от погибших мужиков,

Шагнул на запад.

Фронт чёрств по сути, он всё видит неперёд-

Повсюду лихо,

Но почему-то за не отступивший взвод

Молился тихо.

Сквозь копоть дыма пробивался солнца свет,

Бой где-то лязгал,

А между трупов кот по кличке Рикошет

Беззвучно плакал.

Дождём свинцовым хлёстким обняли бои,

Шальную осень.

Под ветром сильным по желтеющей степи

Шагали восемь…

➖➖➖➖➖

© Юрий Никитенко

От подписчика канала "Вальс валькирий"

За окном затянутым плёнкой,

Черной световой маскировкой,

Был октябрь и в старой буржуйке

Жар поленья продрогшие шелкал.

Автомат будто кот прижимался,

И все ластился, терся об руки,

За стенами по полю танцуя

Осень моросью глушит все звуки.

Ветер бегает по коридорам,

Наплевав на растяжки и мины,

Твоим голосом что-то мне шепчет

Нашей встречи рисуя картины.

Капли падают, влагой сочится,

Промка плачет разбитою крышей,

Мне бы просто к тебе прикоснуться,

И твой голос в живую услышать.

➖➖➖➖➖

Автор Дион 08.10.24

Мне снится жизнь.

Я числюсь в списке безвести пропавших.

Никто не знает, жив я или нет.

Гранит укрыл тела известных павших,

а надо мной небес пуховый плед.

Зима прошла. Меня обняли травы,

укрыв мою израненную плоть.

Я был убит в бою у переправы...

...осколок в грудь, как раскалённый гвоздь.

А может быть меня накрыло в танке,

когда я прикрывал своих штурмов...

Иль может ночью я сгорел в буханке,

попав в засаду минную врагов...

Судьба моя в строке – «пропал без вести».

Без вести - очень часто вечный сон.

Родные верят, ждут, а я здесь двести.

Уснул, мне снится жизнь и отчий дом.

Мой сон теперь ничто не потревожит:

ни крик, ни взрыв, ни боя стрелкотня.

Когда-нибудь меня найдут, быть может,

и упокоят, залпами гремя.

➖➖➖➖➖

Любовь Латун

Неделю он не выходил на связь.

Она вся истомилась, извелась.

Глаза, как соком налитые вишни.

Ждала со страхом, что раздастся вдруг

Звонок. И голос скажет: "Ваш супруг..."

А дальше будет ничего не слышно

От звона в опустевшей голове...

Но телефон молчит. Неделю. Две.

В военкомате ничего не знают,

И командиры трубку не берут.

Ее тоска опутала, как спрут,

И страх из тела жилы вынимает.

Любимая жена, подруга, мать,

Не зная раньше, что такое ждать,

Она готова всем богам молиться,

Чтобы любовью отвести беду.

Готова босиком идти по льду

До самой неприятельской столицы.

Проходит месяц. Ни звонка, ни строчки.

И, в общем-то, пора поставить точку.

Надежды нет, хоть ты белугой вой.

И вдруг в ночи раздастся гром небесный,

И треснет мир, проваливаясь в бездну,

И слабый голос в трубке: "Я живой!"

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Переезды, переезды...

Летом, осенью, зимой...

Каждый раз на новом месте.

Прём на запад. За собой

Тянем связь, КП, санчасти,

Оставляя позади

Освобождённые от мрази

Метры, но своей земли.

Тяжко. Давим. Наступаем.

От утра и до утра...

Где не можно, ожидаем.

Ждём. Чего? Идёт война

(Так раздумывал Серёга

С кружкой чая под табак).

Надоело.... до изжоги.

Зла немерено в рюкзак

Накидало за три года.

Вес добра уже не тот.

Сколько сгинуло народа:

Мирных, братьев да и мерзОт?

Кто-то крутит мясорубку,

Кто-то падает под шнек.

Надышаться б миром, сука...

Нет, не хватает им на всех!

Переезды... переезды...

Может завтра будем "там".

Чай б допить, паёк доесть бы

Да успеть ещё бы в Храм.

Наступаем русским строем,

Верим в силу "победим".

С ними НАТО, с нами ТРОЕ -

Святой Дух, Отец и Сын.

➖➖➖➖➖

Автор Дмитрий Рязанов

Художник "Я вижу"

ИМЯ ПОДВИГА – ВЕЧНОСТЬ

Зачем пошёл я воевать?

Ответ мой прост: «Так надо…».

Россию нужно защищать

От врагов, греха и ада !

Трус попрежнему твердит

«СВО-война не наша…»

Но он меня не убедит…

Знаю точно : «Наша Раша!»

Она ведь Родина моя!

Она священная Отчизна!

Она воюет— значит я

Вместе с ней!!! И баста! Тризна-

Уж скоро ждёт моих врагов

Но а Родину - Победа !

Мы одолеем «лжебогов»

Хватит нам вранья и бреда!

Тельцу златому не отнять

У нас с тобой Земли и Бога!

За правду буду воевать

Нас ждёт единая дорога !

Да скифы мы, сарматы мы!

Аланы и Древляне!

Поляне мы,Руяне мы

Варяги и Славяне !

Мы любим Родину свою

Она одна на свете!

Пусть люди пляшут и поют

И пусть смеются дети!

В моих руках вновь автомат-

Мой старый друг и верный!

Да!Русский, скиф я и сармат

И враг повержен скверный!

Нацист неистово бубнит,

Брезжит слюной безмерно,

Подонок лживо говорит:

Что … верно и не верно…

Мол : «Не ходите воевать-

Деньгами создана война»

Но мне на это наплевать!

Врагами рулит Сатана!

Политики ищут причины,

Я с прибором забил на это!

Мы русские! Не дурачины!

После зимы — весна и лето!

Трам-тарам, трам-тарам!

Бесы прячьтесь по углам!

И бегите «бандерлоги»-

Медведь вышел из берлоги!

Стану бить врага нещадно

Сатанистов буду бить

Дабы было не повадно

Нож за пазухой носить!

«Гордость это не гордыня»…

Так поведал пращур мой

Звали дедушку—Добрыня

Им побит Горыныч злой!

Только снова змей трёхглавый

На Русь с запада ползёт

Калашом, мечом ,булавой

По башкам его! Не прёт

Зверю с дьявольским числом.

Будет вновь повержен гад!

Если нам взмахнуть мечом !

Будет запад сам не рад -

Тем , что тявкал и кусал…

Вновь бежит от нас с тобой!

Англосакс и Франк и Галл…

Предначертано судьбой—

Нам духовность возрождать,

Авангардом стать планеты!

Зло вовеки побеждать!

Ты - Герой! Ведь смело ты -

Записался добровольцем !

Как велела Родина- Мать!

Как было приказано сердцем!

Россию у нас не отнять!

Этому подвигу имя — Вечность!

Слава Российским солдатам !

Нет смерти! Есть бесконечность!

В истории! Согласно датам!

➖➖➖➖➖

© Андрей Ростовский, поэт, прозаик, участник СВО

Художник: Валентина Ильиных

На языке Героев

Слова «Умираю, но не сдаюсь»

По-Русски писали когда-то,

И жизни свои отдавали за Русь,

Российские наши солдаты.

Хоть время уносит с собою года -

Тускнеет всех подвигов глянец.

Но фразу «Работайте, братья!», тогда

По-Русски сказал дагестанец.

В далеких краях, у чужих берегов,

В войне против зла и шахидов.

По-Русски кричал: «Это - за пацанов!»,

Отправившись в вечность, Филиппов.

Не дрогнули курсом, неслись погибать,

Сгорая внутри самолёта.

И сукам про папу грозили опять

По-Русски, два сбитых пилота.

Язык, на котором завещано жить,

И с песней шагать бравым строем.

А коль за Отечество жизнь положить -

То стоя погибнуть героем.

Вот, острою фразой сердца‌ пригвоздя‌т,

Подобно холодной рапире,

Слова «Вызываю огонь на себя!»

Опять раздаются в эфире.

Последняя «эфка», в надежде молюсь,

Её вынимая с разгрузки…

Слова «Умираю, но не сдаюсь...»

Написаны ТОЛЬКО По-Русски!

➖➖➖➖➖

Автора не знаю.

Под ногами змеится дорога,

Мне бы фарта с везением впрок.

Да терпения тоже немного.

Да увидеть родимый порог.

А ещё бы помыться, побриться...

Улыбнуться и маму обнять.

С головой в тишину окунуться,

Да любимую на руки взять.

С ней гулять по осеннему скверу,

Кофе, листья, объятья, глинтвейн...

Да ещё б сохранить в себе веру...

А не этот кровавый портвейн.

Впрочем,что-то слегка замечтался.

Но везения б, всё-таки, впрок...

Так, настроился, б...ь, и собрался!

Не бывает здесь лёгких дорог.

➖➖➖➖➖

©Морт, 21.08.2025

Что в душе у русского солдата?

Милый дом и дружная семья,

От Камчатки до Калининграда

Родины бескрайняя земля,

Вера в Бога, сила, честь и правда

Там, в душе солдата, а ещё

Верность клятве нАзваного брата

И его надёжное плечо.

Что в крови у русского солдата?

Слава предков, золото побед,

Воля не бояться супостата,

Защищать Отечество завет.

И пускай нас двести разных наций,

Русский мир историей един,

Наш девиз - без боя не сдаваться,

Для врага- в кармане Ф-1.

- Брат, ты сам откуда?

- Из Рязани!

- Благовещенск!

- Грозный!

- Волгоград!

- Жду вас в гости в жарком Дагестане!

- Приезжайте в Нальчик, буду рад!

Мы сжимаем крепче наши руки,

В час беды под грохот канонад

Ты мой брат, а значит, тоже русский,

Необъятной Родины солдат!

➖➖➖➖➖

Андрей Черников 28.05.2022

Фото: Хичкок

Штурмовики.

Коротая часы у окопной свечи,

Обнимая руками горячую жесть,

В своих мыслях мы дома у тёплой печи.

Но, хлебнув кипяток, понимаем, что здесь.

Зажимаем весь страх и тревогу в тиски.

Обжигаем последнею каплей нутро.

Мы живее живых. Мы – штурмовики -

Основное ударное нынче ядро.

А за пологом ночь укрывает блиндаж.

А за ночью рассвет и орудий раскат.

А снарядам не важно, пейзаж, не пейзаж.

Важно то, что сегодня нам снова в накат.

➖➖➖➖➖

©Дмитрий Рязанов.

Боевые отцы

Где взрывы землю сотрясают,

И воздух в огненной золе,

Отцы молитвами спасают

Наш мир, который весь во зле

В сыром окопе, в блиндаже,

Где смерть гуляет рядом где-то,

Врачуют раны на душе

Строкой из Нового Завета

Под гул снарядов и ракет,

В краю, где правит сталь одна,

Молитвы голос, будто свет,

Прогонит тьму греха, до дна

В госпиталях свет ледяной

И запах боли без конца,

Несут больной душе покой,

Вселяя мужество в сердца

Но иногда осколок встречный

Прервёт молитвы тихий слог,

Отец уйдёт в покой свой вечный,

Как воин, выполнивший долг...

На рубежах, родной Отчизны,

Долг исповедовать, крестить,

В окопах бывших атеистов

Призвать Спасителя вместить

Где взрывы землю сотрясают,

И воздух в огненной золе…

Их души мир оберегают,

Оставшись светом в этой мгле.

➖➖➖➖➖

Автор: Максима Кузнецова

САПЁРЫ

(Фениксу)

Накрыл под утро дождик скупо.

Мы - два сапёра впереди.

За нами прёт поклажу группа

На двадцать метров позади.

Четвёртый день накат на промку,

Там парни бьются - знай держись!

—Сапёр, не спи! Зацепишь ПОМку* -

И оборвется наша жизнь.

Овраг. Тропинка через поле,

Полкилометра по прямой.

Молюсь, в кулак сжимая волю,

И где-то мины под травой...

Как по канату, осторожно,

Ступаем ровно, не скользя.

С погодой ошибаться можно,

А нам с тобой - никак нельзя.

Мой щуп землёй отполирован,

И лоб морщинами изрыт.

Я верю в то, что заколдован.

Всё. Сняли мины. Путь открыт!

➖➖➖➖➖

© Кирилл Хаустов, поэт, прозаик, волонтёр

ПОМ* - противопехотная осколочная мина

Художник – Я вижу

С кем вам, нехристи, воевать приходится?

А вы уверены, что вы сможете?!

С нами Русь и Святая Троица!

Кто это - вы хоть помните?!

Всё вам воздастся сторицей!

За вами заморские силы те?!

А с нами Мать-Богородица,

Вы нас никогда не осилите!

У вас "Боже, храни Америку"?

А у нас под бронёй нательный крест!

Мы с Дона, с Кубани, мы с Терека,

Наше слово: "Христос Воскрес!"

Русь никто никогда не согнёт.

Мы возьмем на себя битвы грех.

Если кто-то на Русь посягнёт,

Видит Бог, положим вас всех!

Даже если в последний бой

И погибнуть - участь моя,

Нет больше любви той,

Чем душу за други своя!

В небесном воинстве Бог

Спросит меня: "Воин,

Что на Земле ты смог,

Если райского войска достоин?"

Я отвечу: "Работой своей горжусь.

Я воевал за поруганный крест.

И пусть в ангелы я не гожусь,

Но когда убивали меня, я шептал,

Что "ХРИСТОС ВОСКРЕС!"

➖➖➖➖➖

© Артём Сычёв

Который год иду

с оружием в руках.

Друзья мои в пути гораздо дольше.

Со мной в одном ряду

чертей сжигают в прах

мальчишки, что смертей видали больше.

А я назвал свой путь

Доро́гою Добра,

хоть это и не сразу очевидно.

Но тот, кто понял суть

недавнего "вчера",

не станет поправлять меня ехидно.

Добро несу огнём,

гитарой и пером.

Насколько совмещение возможно.

Я Господом ведом.

Гоморру и Содом

с такой поддержкой в пыль стереть несложно.

Наступит светлый день

(сомнений даже нет) -

очистится дорога от пожарищ.

Уйду тихонько в тень,

сниму бронежилет...

Подальше от баталий и ристалищ.

•••

Уйду тихонько в тень,

сниму бронежилет...

Подальше от баталий и ристалищ.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

Я сумасшедший танк ВС РФ —

Один на восьмерых, без промедления!

И небеса смотрели, замерев,

И мне салютовали с уважением.

Я сумасшедший танк ВС РФ,

С таким же сумасшедшим экипажем.

Я первого подбил на разогрев,

Второго бил в упор, не глядя даже.

В эфире мат: «Скорее! Отходи!

Безбашенный, пока на месте башня...»

Но пламя в металлической груди

Бушует и ни капельки не страшно.

Не страшно! Их осталось только пять.

Добраться бы до той лесопосадки...

Э-э, нет, ребята, я не отступать,

Туда-обратно, на перезарядку.

«Один Алёша там», — ревёт эфир,

А я восьмую «банку» добиваю!

Ну, вот и все, братишки, Миру-мир!

А в поле и один, порой, бывает...

Я сумасшедший танк ВС РФ —

Один на восьмерых, без промедления!

И небеса смотрели, замерев,

И мне салютовали с уважением.

➖➖➖➖➖

© Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

«Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь»

Господи, помилуй и прости.

Не прошу я ничего земного.

Сил лишь, чтобы крест мне свой нести.

Да пути по жизни не кривого.

Господи, услышь, прошу, меня.

Да не отверни свои Ты очи.

Пусть минует участь в палымя.

Выдохся я, Боже, нет и мочи…

Пред Тобой упал я на колени.

Ноги, чтоб слезами мог омыть.

Твои храмы для врага мишени,

Верю я всё сможем возродить.

Господи, омой же мою душу.

Только Ты лишь в силах сажу смыть.

Где бы ни был я, с Тобой не трушу.

Эх, сейчас бы птицей в небо взмыть.

Я б домой летел хоть на часочек,

Да семью увидеть хоть глазком.

Дочкин бы услышать голосочек,

Хоть минутку б побывать тайком.

Господи, прости же и помилуй.

Сил бы мне, чтоб крест я мог нести.

Милостью своею изобилуй.

Некому нас, дураков, спасти…

➖➖➖➖➖

(Георгий, 14.09.2025) https://t.me/Georgiypoems/6649

Фраза «Господи, спаси нас, дураков, как-нибудь» принадлежит преподобному схиархимандриту Софронию (Сахарову). Эта молитва отражает смирение перед Богом и осознание собственной греховности и немощи, что является важным элементом духовной жизни.

Геройски погиб в зоне проведения Специальной военной операции медбрат, гвардии старший мичман, поэт Александр Дементьев (Дёма). Светлая память!

Это последние его стихи:

О том как очень трудно здесь я родным не скажу

У Российских людей главное честь и поэтому я здесь служу

Тут не каждый для боя рожден,

Но к победе мы рвемся душой

И снова на запад идёт батальон,

Защищая наш мир и покой!

И о подвиге мы не думаем здесь

Выполняем мы просто задачи

Громких слов не боюсь , есть у каждого честь

И мы просто не можем иначе...

➖➖➖➖➖

Еще одно из последних стихотворений:

Представляю - хожу на работу,

Отдыхая по выходным,

О семье проявляя заботу,

Помогаю любимым ,родным!..

Далеко впереди время это,

А пока же со мною война

От заката и до рассвета

Ночью снится мне тишина.

Смерть гуляет ежеминутно

ФПВи да и мины летят

И ждуны заседают попутно,

Убивая российских солдат...

Да опасно здесь очень не скрою

Тем дороже мне кажется жить

Не захочешь а будешь героем

Чтобы мир на земле изменить!

Чтобы он был без крови и слез,

Чтобы день начинался с улыбки,

Пусть подумают люди всерьёз

И без войн исправляют ошибки...

➖➖➖➖➖

© Александр Дементьев , участник СВО

ЧЕТВЁРТАЯ ОСЕНЬ

Четвёртая грустная осень.

Скорей бы победа, скорей!

Деревья листву снова сбросят,

Но нет долгожданных вестей.

А дни ожидания мимо

Проходят, слагаясь в года.

Течёт время неторопливо.

На смену теплу - холода.

В окопах бойцам будет зябко.

Немного согреет свеча;

Горячий чай, может быть, сладкий;

Да мысль, что о доме пришла.

О месте, где тихо, спокойно

И где отдыхаешь душой.

Заноет вмиг сердце невольно:

Мечтают вернуться домой.

Согрелись и вновь за работу.

Путь воина - он непростой:

Сквозь взрывы, в любую погоду

Вести за страну важный бой.

Четвёртая грустная осень,

Но нет долгожданных вестей.

Деревья листву снова сбросят.

Скорей бы победа, скорей!..

➖➖➖➖➖

© Юлия, жена героя 13.09.2025

Я помню только шум в ушах, как вата,

Бежал от света по тоннелю я назад.

Вдруг вспышка, вздох, больничная палата

И доктора тревожные глаза.



⁃ Очнулся! Слава Богу, получилось!

Теперь всё точно будет хорошо.

Я даже и не понял, что случилось,

Когда я к свету по тоннелю шёл.



Я видел, как уставшие медсестры

С улыбкою смотрели на меня.

Наверное, им было всем не просто,

Ведь бились за меня они два дня.



Два дня! А мы ведь даже не знакомы!

Без отдыха, без сна, что было сил.

Всё для того, чтоб снова был я дома,

Старались ангелы, чтобы я просто ЖИЛ!



В долгу я неоплатном перед вами,

Второй мне день рожденья отмечать.

Я выйду и поставлю свечи в храме -

Дай Бог здоровья всем военврачам!"

➖➖➖➖➖

Любовь Латун

Так чудеса являются народу.

Настало время верить в чудеса.

Боец - не христианин от рода...

Историю нам доктор рассказал.



Не первый месяц он воюет за Отчизну,

Но в этот день попал стрелку в прицел.

Взрывная пуля разлучила с жизнью,

Но, видно, на Земле не всё успел.



Уж пульс пропал с экрана монитора,

Устало доктор стал снимать халат...

И в оперблоке стихли разговоры.

В последний путь его повёз медбрат.



А дух бойца вдруг очутился в Небе.

Он рассказал, что не поверил сам себе.

И я бы не поверил, если мне бы

Кто рассказал о Дьюсовой судьбе.



Его встречал старик седобородый

В одежде белой и на шапочке с крестом.

Явилось чудо для всего народа!

Сам Дьулустан нам рассказал о том:



"Старик сказал, обманывать не стану,

Он наклонился и промолвил мне:

"Иди обратно! Хоть смертельна рана,

Но для тебя есть место на Земле."



И я пошёл. Лишь медсестра в испуге

Упала, когда я глаза открыл.

Со старцем мы пожали крепко руки,

И он меня на Землю проводил."



Так кто ж явился в образе Святого?

Узнали в нём лик Крымского Луки.

Явилось чудо к нам на Землю снова.

Святой Лука, мальчишек береги!

➖➖➖➖➖

Основано на реальных событиях...

Автор Наталья Огородникова

СНАЙПЕР

Страшнее, чем в кошмарах и кино,

Стерев густую гарь и кровь со шрама,

Фашистский снайпер целился в окно

Уже полуразрушенного храма.

На том фашисте — православный крест,

О нём — молитвы матери ночные.

Он не прошёл на человечность тест,

Забыв, что мы — славяне, мы — родные.

Он целился, но лист мелькнул сухой…

Господь нам укрепляет оборону.

Невольно шевельнул стрелок рукой

И выстрелил… И вдруг попал в икону.

И «Трисвятое» колокол пропел:

«Опомнитесь, вы — братья, помиритесь!»

И лик святой простреленно смотрел:

«Одумайтесь, прошу, остановитесь!»

Заплакал ангел вновь у райских врат:

«Страшней, чем на Донбассе, не бывает.

Стреляет в брата непутёвый брат,

А демон хищно руки потирает».

А снайпер тот пошёл на Божий суд,

Оставив дома мать, вдову и сына…

Когда ж нацисты подлые поймут:

Святая Русь вовек непобедима!

➖➖➖➖➖

© Наталья Мишина, член Союза писателей России