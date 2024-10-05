Идем вперед

Нас услышали? На российском ТВ растет доля брендов, названия которых написаны на кириллице

Разрыв между брендами, написанными на кириллице и на латинице начал расти с 2022 года. Например, раньше их соотношение было примерно один к одному, сегодня же русскоязычные названия занимают около 70% телевизионных рейтингов.

500 тыс. шин для грузовой техники.