Идем вперед

Нас услышали? На российском ТВ растет доля брендов, названия которых написаны на кириллице
Разрыв между брендами, написанными на кириллице и на латинице начал расти с 2022 года. Например, раньше их соотношение было примерно один к одному, сегодня же русскоязычные названия занимают около 70% телевизионных рейтингов.
В последние годы западные и российские бренды всё больше предпочитают кириллицу. Например, отечественный бренд Редмонд на прошлой неделе объявил о русификации своего названия. Кроме того, за последние два года KFC превратился в Ростик’с, а магазины LEGO переименовали в Мир Кубиков.
https://t.me/bolecon/4531«Татнефть» приступила к серийному производству шин на недавно построенном шинном заводе в городе Сарань (Казахстан, бренд Attar), сообщил глава шинного дивизиона компании Андрей Пантюхов на пресс-конференции в понедельник.
«В июне 2024 года мы запустили серийное производство легковых летних шин, и уже в середине июля состоялись первые отгрузки шин под брендом Attar в дилерские центры в Казахстане, а также в шинные центры в России, так что эти шины уже можно встретить в шинной рознице как в Казахстане, так и в России», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ТОО KamaTyresKz, совместное предприятие «Татнефти» и казахстанской компании Allur в декабре 2022 года приступило к производству шин на новом заводе в городе Сарань Карагандинской области Казахстана.
Годовая производственная мощность составляет 3,5 млн шин: Три миллиона шин для легковых автомобилей. 500 тыс. шин для грузовой техники.
https://sdelanounas.ru/blogs/161758/?utm_source=tg«Технополис Москва» — крупнейший центр разработок роботов в столице. Так, компания «Моторика» занимается разработками в сфере кибермедицины.
Одна из последних новинок — система управления робопротезами на основе ИИ. Разработка поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам и позволит двигать пальцами независимо друг от друга.
Сейчас, чтобы управлять киберпротезом, необходимо настраивать систему жестов через приложение на телефоне. Проект компании «Моторика» поможет по-настоящему оживить искусственные конечности.
Другой резидент ОЭЗ — компания «СКТБ ПР», на счету которой около 20 моделей роботов разного класса и назначения.
Среди них — компактный робот-пожарный для работы на АЭС и нефтеперерабатывающих предприятиях, в шахтах и складских комплексах и многое другое. Читать далее: https://sdelanounas.ru/blogs/161774/?utm_source=tgПредприятие «Марпосадкабель» увеличило мощности по выпуску огнестойких и силовых кабелей и проводов в 1,5 раза — до 50 тыс. км в год.
Модернизация и расширение производства обошлись в более чем 126,4 млн рублей, из которых 90 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа.
Огнестойкие кабели компании применяются от АЭС до торговых центров, обеспечивая безопасность промобъектов и граждан.
https://t.me/minpromtorg_ru/4621В индустриальном парке "Храброво" открыт «Калининградский завод строительных материалов»
В индустриальном парке «Храброво» 13 августа состоялось открытие «Калининградского завода строительных материалов».
«КЗСМ» выпускает различную продукцию для строительной отрасли региона, в том числе: металлочерепицу, тротуарную плитку, а также блочные трансформаторные подстанции в железобетонных корпусах, которые раньше можно было заказать только в Санкт-Петербурге или в Белоруссии.
Объём инвестиций в проект составил 147 млн рублей.
Проект ООО «КСЗМ» стартовал в индустриальном парке «Храброво» в 2022 году. Строительство завода заняло около полугода, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Павликов. «Мы будем расширять перечень продукции, развивать проект и наращивать присутствие на российском рынке», — сказал он.
Завод «КЗСМ» уже приступил к выпуску и отгрузке продукции.
https://sdelanounas.ru/blogs/161780/?utm_source=tgВ Чувашии открыт промышленный технопарк «МАШЗАВОД»
На территории промышленной площадки в 40 тыс. кв. метров разместились 12 резидентов. Они производят сельскохозяйственные сеялки, хмелеуборочные комбайны, автобетононасосы, сельскохозяйственные машины, автоматизированные складские и лифтовые системы, покрасочные камеры, 4D-аттракционы, технику для подготовки лыжных трасс.
При этом некоторые из резидентов участвуют в программах импортозамещения (разъемы, провода и силовые модули взамен европейских и азиатских, хмелеуборочные машины), а также экспортируют продукцию в страны СНГ, Бангладеш, Индию, Йемен, Казахстан, на Кубу, в Пакистан, Сирию, Турцию.
На «МАШЗАВОДЕ» собираются опытные образцы хмелесушилки: «Нам их только в республике нужны десятки, и мы видим потребность в них и в других регионах.
https://sdelanounas.ru/blogs/161782/?utm_source=tgВ Новокузнецком округе открылась новая углесборочная станция Юрково.
Транспортная инфраструктура позволит более чем в два раза увеличить отгрузку угля с Калтанского угольного разреза, а также ускорить его доставку потребителям. Ранее калтанский уголь приходилось отправлять до станций РЖД, где формировались составы для отправки потребителям. Станция Юрково будет работать по сквозной технологии, которая предусматривает прием и отправление маршрутов поездными локомотивами напрямую к месту назначения, минуя станции примыкания.
На станции Юрково построено 26 км железнодорожных электрифицированных путей, 30 км контактных сетей и смонтировано 37 стрелочных переводов. Станция оборудована современной системой микропроцессорной централизации, которая автоматизирует управление движением поездов.
https://sdelanounas.ru/blogs/161793/?utm_source=tgВ России налажен серийный выпуск еще одной машины для коммунальщиков
Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ», который разработал Aurus, представил малогабаритную коммунальную вакуумно-уборочную машину УКМ-2000, также называемую дорожным пылесосом. Работы выполнялись специально для предприятия-производителя «Кургандормаш».
УКМ-2000 получилась более вместительной и функциональной, чем предшественница в лице УКМ-1500. Разработчики заявили, что в дизайне воплотился «передовой взгляд на спецтехнику в современном российском городе» с учётом последних тенденций в мировом дизайне спецтехники.
Машина получила бункер увеличенного объёма и дополнительную третью переднюю щетку для доступа к труднодоступным местам. Бак для воды объёмом 600 литров позволяет работать всю смену без дозаправки. Машина всесезонная и может быть укомплектована навесным оборудованием под разные задачи заказчика.
https://sdelanounas.ru/blogs/161810/?utm_source=tgВпервые безасбестовые тормозные колодки и накладки на Барнаульском заводе АТИ начали выпускать ещё в 2018 году.
15 августа на предприятии открыт новый цех. Он позволил увеличить выпуск продукции на 50% - до 2,3 млн в год.
Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.
Продукция из экологически чистых материалов пользуется большим спросом. На вторичном рынке запчастей для иностранных грузовиков и автобусов изделия себя хорошо зарекомендовали, поэтому руководство предприятия решило увеличить мощности.
«На сегодняшний день мы расширили цех еще на 1200 квадратных метров. Было закуплено очень много оборудования. Некоторое — дублирующее, некоторое — новое, которого в цехе не было», — рассказал гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем ШАМКОВ.
https://sdelanounas.ru/blogs/161821/?utm_source=tgСерийное производство вакуумных камер для СКИФа началось в Новосибирске
Вакуумные камеры — критически важное оборудование, которое будет установлено внутри каждого магнитного элемента накопительного кольца Центра коллективного пользования «СКИФ» (ЦКП «СКИФ»). От точности производства этих конструкций зависят параметры и время жизни пучка, а значит и работа всей ускорительной машины. Вакуумные камеры должны быть супергерметичными, с глубоким разрежением воздуха — концентрация молекул в таких устройствах на 12 порядков меньше, чем в обычной комнате. Опыт и производственные возможности Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) позволяют разрабатывать и в большом объеме создавать такое высокотехнологичное оборудование. https://sdelanounas.ru/blogs/161829/?utm_source=tgВ Чебоксарах открыли промышленный технопарк «Машзавод»
На территории промышленной площадки в 40 тыс. кв. метров разместились 12 резидентов. Они производят сельскохозяйственные сеялки, хмелеуборочные комбайны, автобетононасосы, сельскохозяйственные машины, автоматизированные складские и лифтовые системы, покрасочные камеры, 4D-аттракционы, технику для подготовки лыжных трасс.
При этом некоторые из резидентов участвуют в программах импортозамещения (разъемы, провода и силовые модули взамен европейских и азиатских, хмелеуборочные машины), а также экспортируют продукцию в страны СНГ, Бангладеш, Индию, Йемен, Казахстан, на Кубу, в Пакистан, Сирию, Турцию.
https://sdelanounas.ru/blogs/161858/?utm_source=tgРоссийская космическая компания «БЮРО 1440» успешно завершила испытания терминалов межспутниковой лазерной связи. Теперь космические аппараты обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей. Это позволяет достичь более высокой скорости передачи данных.
Об этом в репортаже Александры Перфильевой: https://smotrim.ru/video/2848712АНХК «Роснефти» ввела в строй новый комплекс по наливу битума
«Дочки» «Роснефти», Ангарская нефтехимическая компания и «РН-Битум», запустили новый дистанционно управляемый битумоналивной агрегат, позволяющий одновременно наполнять четыре автоцистерны.
Комплекс состоит из резервуарного парка, четырех автоматизированных постов налива, операторной и системы очистки отходящих паров. Также комплекс оснащен системой контроля со световой и звуковой сигнализацией, весовым комплексом для учета продукции и системой автоматического электрообогрева труб для поддержания оптимальной температуры.
https://sdelanounas.ru/blogs/161856/?utm_source=tg14 августа на Чебоксарском электроаппаратном заводе запустили в работу модернизированный участок автоматного цеха.
Это один из старейших цехов предприятия. Сегодня он проживает процесс модернизации. В рамках соглашения с Минпромторгом России о выделении субсидии для развития производства было приобретено 25 единиц высокоточных станков с числовым программным управлением.
Сегодня в номенклатуре автоматного цеха 13 тысяч деталей. Цех обеспечивает комплектующими сборочные цеха всех инженерно-производственных комплексов предприятия. Выпускает изделия из черного, цветного металла, выполняет все виды операций — от нарезки до шлифовки.
Ранее цех производил продукцию на 22 тысячи нормочасов, а модернизация оборудования позволит нарастить этот показатель более чем на 20% — до 26-27 тысяч.
https://sdelanounas.ru/blogs/161798/?utm_source=tgПтицефабрика «Башкирская», крупнейший в республике производитель товарного яйца, завершила масштабную модернизацию и возобновила выпуск продукции. Первые партии яиц уже отгружены в торговые сети, сообщила пресс-служба компании.
После вспышки гриппа птиц на предприятии обновили производственные мощности и внедрили передовые технологии биобезопасности.
Общий объем инвестиций в модернизацию превысил 2 млрд руб.
В августе прошлого года всё поголовье кур — около 3,2 млн — было уничтожено. Реконструкция предприятия началась в декабре прошлого года. Чтобы исключить вспышки инфекции, на птицефабрике было установлено новое оборудование и многократно усилены меры биозащиты и биобезопасности.
https://sdelanounas.ru/blogs/161938/?utm_source=tgРостсельмаш предложил аграриям новую опцию — полугусеничный ход на зерноуборочный комбайн TORUM 785. Ходовая часть с резиноармированной гусеницей разработана научно-техническим центром компании.
TORUM 785 является самым производительным зерноуборочным комбайном Российской Федерации. Эффективная машина позволяет собирать до 45 тонн в час основного времени на зерновых и обмолачивать за сезон до 2000 га. Уникальное решение Advanced Rotor System — ротор с вращающейся декой — делает комбайн идеальным на уборке влажных хлебов и риса.
ПГХ расширяет диапазон использования TORUM 785, особенно на переувлажненных почвах, в условиях, труднопроходимых для колесной техники. Также за счет большого пятна контакта в 2,5 кв.м. ПГХ уменьшает удельное давление комбайна на грунт минимум в два раза. Это помогает сохранять структуру почвы, снижает ее уплотнение.
https://sdelanounas.ru/blogs/161953/?utm_source=tgВторая очередь трассы Симферополь-Евпатория-Мирный в обход города Саки протяженностью более 61 км введена в эксплуатацию во вторник. Протяженность трассы составляет 61,2 км, в том числе 55,6 км — четырехполосное движение. Общая стоимость строительства составила 48,286 млрд рублей.
Трасса Симферополь-Евпатория-Мирный — 4х-полосная дорога первой и второй технической категории (IB-II) с расчетной скоростью движения транспорта 100-120 км/ч. Строительство дороги началось в феврале 2018 года и было разбито на две очереди.
https://sdelanounas.ru/blogs/161963/?utm_source=tgВ Можайске открылся новый спорткомплекс для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо
https://t.me/sdelanounas_ru/38425В ОЭЗ Липецк начал работу «Завод опалубки «Реформа»
На Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» началось производство опалубки. Выпуск продукции мирового уровня качества наладили на предприятии «Реформа». Завод запущен новыми российскими собственниками с сохранением уникальных технологий и инновационного оборудования австрийской компании Doka.Пока предприятие работает в одну смену. В планах — до конца этого года выйти на три рабочие смены, а в середине 2025-го — на четыре. Будет создано около 200 рабочих мест. Набор сотрудников уже идет. На заводе ждут сварщиков, слесарей, техников-электриков, техников-механиков, специалистов ОТК. С появлением собственного конструкторского бюро возникнет потребность в инженерах-конструкторах.
https://sdelanounas.ru/blogs/161962/?utm_source=tg20 августа в СПК имени Карла Маркса Яшалтинского района запустили первый в Калмыкии семяочистительный завод.
Сельхозпредприятие инвестировало 80 млн рублей в модернизацию своего производства. Около 49 млн рублей составляют средства инвестиционного кредита, порядка 15 млн рублей — средства гранта «Агропрогресс», более 6 млн рублей — собственные средства СПК имени Карла Маркса и еще около 10 млн инвестировано в благоустройство территории предприятия.
Построен новый корпус, оснащённый современным оборудованием по переработке семян зерновых культур производительностью до 200 тонн, складские помещения и зернохранилище общей ёмкостью до 3 тыс. тонн. Модернизация завода позволит полностью закрыть потребность республики в элитных семенах.
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И это только небольшая часть.
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