Гибель бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа в Чечне (2000)

Отряды милиции особого назначения, начавшие создаваться с конца 1980-х в регионах и городах страны и предназначенные для борьбы с преступностью, групповыми и массовыми правонарушениями, кроме выполнения основных задач, свойственных подразделениям, командировались в "проблемные" регионы страны для восстановления и поддержания конституционного порядка.

Одним из таких регионов в 1990-х годах стала Чечня, где политическое руководство региона объявило о суверенитете своей территории, провозгласив себя независимой Чеченской Республикой Ичкерия. На территории республики прекратили действовать законодательные акты России, грубо попирались права граждан. Незаконные вооруженные формирования угрожали не только соседним субъектам страны, но и целостности и стабильности всей России.

Поэтому в Чечню были введены подразделения войск министерства внутренних дел и министерства обороны России. Сотрудники ОМОН из регионов России командировались туда в порядке ротации.

В марте 2000 года в Чеченской Республике по плану МВД РФ проводилась замена личного состава ГУВД Москвы и Московской области. Был издан совместный приказ начальников Главных управлений внутренних дел Москвы и Московской области. Согласно ему, доставка личного состава в Чечню и обратно, к месту постоянной дислокации, осуществлялась железнодорожным транспортом. Этим же приказом начальником эшелона был назначен заместитель начальника ГУВД города Москвы генерал Александр Вельдяев, а одним из его заместителей – генерал Борис Фадеев, на то время заместитель начальника ГУВД Московской области.

Отправка эшелона с подразделениями милиции ГУВД города Москвы и ГУВД Московской области к местам несения службы в Северо-Кавказском регионе состоялась 29 февраля 2000 года с Казанского вокзала. В ночь с 1 на 2 марта он прибыл на станцию Моздок (Северная Осетия – Алания), где поезд расформировали. Согласно приказам, отряд ГУВД города Москвы остался в Моздоке, а остальные были направлены в разные места в Чеченской Республике: один отряд патрульно-постовой службы ГУВД Московской области – в поселок Рубежное, второй отряд – в город Урус-Мартан, 98 сотрудников ОМОН из Сергиева Посада во главе с командиром Дмитрием Маркеловым – в Грозный, еще два отряда в составе эшелона отправили в Гудермес. При этом генерал Вельдяев в устном порядке распорядился, чтобы генерал Фадеев направился в Гудермес и организовал там замену личного состава, сам остался в Моздоке.

Сергиево-Посадские омоновцы должны были сменить в Старопромысловском районе города Грозного отряд ОМОН из Подольска. Для доставки в Грозный личного состава Сергиево-Посадского ОМОНа штабом в Моздоке были выделены автомобили "Урал". Колонну возглавила машина, в которой находилось восемь подольских омоновцев. По приказу командира мобильного отряда и коменданта Старопромысловского района Грозного они прибыли в Моздок 1 марта для встречи и сопровождения своей замены.

Сергиево-Посадские бойцы были обеспечены вооружением, средствами индивидуальной защиты, спецсредствами связи, медикаментами и другим имуществом. Маркелов потребовал обеспечить колонну броневым сопровождением, но ему было отказано. Тогда все сформированные колонны из состава эшелона выдвинулись из Моздока без какого-либо прикрытия.

2 марта около семи часов утра колонна, над которой развивался российским флаг с надписью "ОМОН. Сергиев Посад", выдвинулась в сторону места дислокации. Ее маршрут движения определил комендант Старопромысловского района Грозного. По пути колонна несколько раз останавливалась на блок-постах. Последний из них находился в пяти километрах от места дислокации. Здесь их обогнал служебный автомобиль "Нива" белого цвета с чеченскими милиционерами.

Далее машины шли по территории, контролируемой подольским ОМОНом, под наблюдением взвода бойцов подольского ОМОНа, находящегося на высоте "319". Когда колонна, растянувшаяся почти на 700 метров, оказалась недалеко от блокпоста № 53, который являлся конечным пунктом маршрута, начался ее обстрел. Слева от машин в 20 метрах от дороги в три ряда тянулись железобетонные заборы, за которыми располагались полуразрушенные промышленные постройки, а справа по ходу движения находился населенный пункт Подгорное. Сначала слышались одиночные выстрелы, затем из гранатомета были подбиты два грузовика, находившиеся впереди колонны. После этого машины стали обстреливать со всех сторон. По ним стреляли из окон частных домов, расположенных в поселке. С чердака одного из них бил пулемет. Маркелов приказал омоновцам покинуть машины и отстреливаться. Затем пытался сдвинуть колонну с открытого места, приказав прорываться к блок-посту. Но подбитые и сгоревшие грузовики этого не дали сделать, а Маркелов был убит снайпером.

Часть омоновцев скатились в кювет, где смогли укрыться и вести оттуда ответный огонь.

Бойцы подольского ОМОНа пытались выдвинуться к обстреливаемой колонне, но не смогли, так как ворота и вся их база находились также под плотным огнем.

Только с прибытием боевой машины пехоты, бронетранспортеров и отдельной бригады оперативного назначения Московского округа внутренних войск МВД России (Софринской бригады) удалось дать отпор, оказать помощь раненым и начать эвакуацию. Бой длился более трех часов. В результате него 22 сотрудника милиции погибли (из них 17 – бойцы ОМОНа Сергиево-Посада), ранение получили более 50 человек.

Все погибшие бойцы Сергиево-Посадского ОМОНа были посмертно награждены орденами Мужества. Выжившие и раненые получили ордена Мужества и медали "За отвагу".

По факту нападения на колонну ОМОНа города Сергиев Посад было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что обстрел колонны являлся тщательно спланированной акцией.

1 марта 2000 года Старопромысловским временным отделом внутренних дел была получена оперативная информация, о том, что в Грозный через блокпост № 53, на котором стоял подольский ОМОН, будет пробиваться автоколонна вооруженных боевиков в милицейской форме. При расследовании выяснилось, что эти сведения являлись дезинформацией. Основываясь на этой информации, совместно с военной комендатурой была устроена засада в селе Подгорном, через который лежал путь к блокпосту. В ней участвовали бойцы ОМОНа из Екатеринбурга. Еще раньше их сюда же пришли боевики и заняли позиции по другую сторону дороги, в домах поселка Подгорное и на склонах холма чуть выше поселка. В основном это были снайперы. Они одновременно начали обстрел и колонны сергиево-посадцев, и базы подольского ОМОНа, и высоты 319, на которой дежурил их взвод. Как рассказывали очевидцы тех событий екатеринбургские милиционеры, получив информацию о приближении якобы чеченской колонны, несколько минут стреляли по ней, пока не разобрались, в чем дело.

При расследовании причин происшедшего, обвинения в халатности, повлекшей гибель людей, были выдвинуты против заместителя начальника ГУВД Московской области Бориса Фадеева и руководителя группы управления Объединенной группировки войск в Чечне Михаила Левченко. По мнению прокуратуры, они не обеспечили безопасный маршрут продвижения колонны – та отправилась в путь без связи и прикрытия с воздуха.

22 марта 2002 года Старопромысловский районный суд Грозного на выездной сессии оправдал генерал-майора Бориса Фадеева и полковника Михаила Левченко. Суд пришел к выводу, что в их действиях отсутствовал состав преступления.

5 июня 2002 года Верховный суд Чечни удовлетворил протест Генпрокуратуры, отменил приговор и направил дело на доследование в Генпрокуратуру. После доследования дело было передано на рассмотрение в Моздокский районный суд.

15 декабря 2004 года Моздокский районный суд признал бывшего замначальника ГУВД Подмосковья генерал-майора Бориса Фадеева и бывшего начальника группы Управления Объединенной группировки войск от МВД РФ полковника Михаила Левченко виновными в халатности, повлекшей тяжкие последствия, и приговорил их к четырем годам лишения свободы. Однако в соответствии с постановлением Совета Федерации от 26 мая 2000 года, суд их амнистировал в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Решение суда не устроило ни осужденных, ни потерпевших, которыми признаны бойцы, получившие ранения, а также семьи погибших. Адвокаты бывших чиновников МВД России направили жалобу в Верховный суд Северной Осетии, где просили отменить приговор Моздокского суда и постановление кассационной коллегии Верховного суда республики и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Однако 2 июня 2005 года Президиум Верховного суда Северной Осетии отклонил надзорную жалобу адвокатов и оставил приговор в силе.

https://ria.ru/20200302/1565337563.html