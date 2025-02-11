Снесенное и утерянное, ч.4

Владимирский Собор в Воронеже Владимирский собор был православным храмом в Воронеже, расположенным на окраине Новоконной площади, ныне Кольцовская улица. Храм, освящённый в 1909 году в честь 900-летия крещения Руси, был построен по проекту Александра Антоновича Кюи, ученика Константина Тона. Финансирование строения православного храма поступало от священников, местных жителей, Митрофановского монастыря и состоятельных людей, таких как купец Зубов, который пожертвовал 20 тысяч рублей и был похоронен у храма.

Собор был пятиглавым с изысканным лепным фасадом и размерами 36 на 32 метра. В 1918 году имущество храма конфисковали коммунисты. В 1930 году здание использовалось как зернохранилище, а 10 мая 1931 года было снесено. На месте утраченного собора сейчас находится Комсомольский парк. В память об утраченной святыне рядом с парком строится храм Рождества Христова. Новый Благовещенский собор, построенный неподалёку, напоминает Владимирский храм своей архитектурой.

Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Смоленска Настоящий шедевр неоготики можно увидеть в центре Смоленске, на улице Урицкого. В 1894-1896 году на общественные пожертвования в Смоленске был выстроен большой костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Автором проекта выступил губернский архитектор М.Ф. Мейшер. Размеры неоготического храма впечатляли: он был рассчитан на 3000 прихожан. Размеры храма, сооружëнного из тëмно-красного кирпича, впечатляли: он был рассчитан на 3000 прихожан. К осени 1896 года начались внутренние отделочные работы. Главный алтарь (а всего их было пять) стал настоящим произведением искусства: дубовое резное чудо. Изготовили его смоленские резчики-позолотчики. Невероятно красивые оконные витражи были выполнены в художественной мастерской графини Лубенской в Варшаве. Стены костëла расписал варшавский художник Антоний Тончинский. На башнях здания расположились пять колоколов. В 1922 году колокола костёла были сняты, церковные ценности изъяли. Приходские строения были отобраны ещё раньше: под мастерские и жилые помещения. Часть костëла перешла краеведческому музею. В 1936-м арестовали настоятеля, богослужения прекратились. Официально храм был закрыт только в 1940-м, а здание передали архиву НКВД. В войну костëл особо не пострадал. С 1950-х годов здесь располагался гражданский архив Смоленской области. На начало 2024 года здание закрыто, так как находится в аварийном состоянии.

Троицкий Смоленский Собор в Воронеже Ныне утраченный православный храм, который ранее располагался в Воронеже. С 1836 по 1920-е годы он служил кафедральным собором Воронежской епархии. Каменное сооружение в стиле позднего классицизма было заложено в 1779 году и завершено в 1789 году. В храме находился особенно почитаемый список иконы Смоленской Божией Матери, которая была престольной иконой и датировалась XVII веком. Изначально она находилась в ризнице епископа Митрофана. После революции 1917 года Троицкий Смоленский собор действовал до 1932 года. С 1920 года служение в нём было значительно затруднено, а затем собор перешёл в руки обновленцев. 2 марта 1932 года власти приняли решение о закрытии собора, и в последующие годы здание использовалось как хлебозавод № 3. В годы Великой Отечественной войны здание бывшего храма сильно пострадало. В 1959 году собор был снесён, и на его месте построили здание Воронежского НИИ Связи.

Лубянка

Когда-то это была одна из самых красивых площадей Москвы — Лубянка К сожалению полностью уничтоженная…

«Уродливые истуканы»: до и после большевизма

После 1917 года в бывшей России большевики начали массово сносить памятники императорам, генералам и государственным деятелям Российской Империи. Сносились они по декрету Совнаркома РСФСР "О памятниках Республики" от 12 апреля 1918 года, гласившего, среди прочего:

В ознаменование великого переворота, преобразившего Россию, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1) Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера.

....

4) Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс.

Приведём в пример «наиболее уродливого истукана», снятого по большевистскому декрету до 1 мая, и прекрасного произведения искусства, поставленного новой властью. Комментарии излишни.

Церковь Георгия Победоносца в Нижнем Новгороде Церковь Георгия Победоносца в Нижнем Новгороде, также известная как Георгиевская церковь, представляет собой выдающийся пример русской православной церковной архитектуры XVIII века. Это сооружение, построенное в стиле барокко, является важным культурным и историческим памятником города.

Церковь Георгия Победоносца была построена в середине XVIII века. Первое упоминание о храме датируется 1742 годом, но точная дата строительства неизвестна. Храм был посвящен Святому Георгию Победоносцу, одному из самых почитаемых святых в православной традиции, известному своими подвигами и защитой христиан от зла. Церковь сыграла значительную роль в религиозной жизни Нижнего Новгорода, привлекая верующих не только из города, но и из окрестных селений. За свою историю храм пережил множество исторических событий, включая периоды реформ и общественных перемен. Архитектурный стиль церкви Георгия Победоносца — русский барокко, характеризующийся следующими особенностями:

Центральный купол окружен меньшими куполами, создающими гармоничный ансамбль. Купола украшены крестами и завершают общий архитектурный облик здания.

Богатое убранство фасадов включает декоративные наличники, лепнину и карнизы. Эти элементы придают зданию торжественный и величественный вид, что характерно для барочного стиля. Церковь оснащена высокой колокольней, которая является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля. Колокольня выполнена в том же стиле, что и основное здание, и украшена аналогичными декоративными элементами. В период советской власти церковь Георгия Победоносца, как и многие другие религиозные учреждения, столкнулась с трудностями. В 1930-х годах, в рамках антирелигиозной кампании, церковь была закрыта, а имущество конфисковано. Здание использовалось в различных светских целях, что привело к частичной утрате оригинальных интерьеров и элементов декора. К июню 1932 года Георгиевская церковь была взорвана и разобрана.

Утраченный особняк фабриканта Малахова в Ивановской области Особняк фабриканта Малахова в Ивановской области был одним из значимых архитектурных и исторических объектов региона. Построенный в конце XIX века, этот особняк принадлежал известному текстильному фабриканту Ивану Малахову, который внес значительный вклад в развитие текстильной промышленности в Ивановской области. Малахов был не только успешным предпринимателем, но и меценатом, поддерживавшим местное сообщество и участвовавшим в благотворительных проектах. Его особняк служил не только семейной резиденцией, но и местом проведения различных общественных и культурных мероприятий. Особняк был выполнен в стиле эклектики, сочетающей элементы неоклассицизма и модерна, что придавало зданию элегантный и утонченный вид. Архитектурные детали включали изящные колонны, богатую лепнину и декоративные элементы, характерные для домов состоятельных фабрикантов того времени. Внутреннее убранство особняка отличалось роскошью и комфортом: мебель из ценных пород дерева, обилие зеркал и картин, дорогие ковры и ткани. После революции 1917 года и установления советской власти особняк был национализирован. Как и многие другие частные владения того времени, здание стало использоваться для государственных нужд. В нем размещались различные учреждения, включая административные офисы и жилые помещения. Во время советского периода здание претерпело значительные изменения, многие оригинальные элементы интерьера и экстерьера были утрачены или перестроены. Несмотря на это, особняк продолжал оставаться важным объектом местной архитектуры и истории. К сожалению, в поздний советский период и особенно после распада СССР особняк Малахова постепенно пришел в упадок. Нехватка финансирования и отсутствие должного ухода привели к разрушению здания.

Троицкая Церковь в Кургане Троицкая церковь была построена в 1767 году. Этот храм стал главным религиозным сооружением города, украшая его своим монументальным обликом.

Архитектурный стиль церкви сочетает элементы классицизма и барокко. Церковь была известна своими богатыми внутренними росписями, выполненными различными мастерами в XIX веке, и великолепными иконостасами, созданными иконописцами из Невьянска. Одним из самых значимых событий в истории храма стало посещение его будущим императором Александром II и поэтом Василием Жуковским в 1837 году.

В 1937 году, в период советских репрессий, храм был закрыт, по причине "обветшалости". В мае 1937 г. Троицкая церковь была закрыта, а в июне началось изъятие церковного имущества. Часть утвари была распродана с торгов, часть передана в музей, часть просто разобрана по домам. До апреля 1940 г. здание занимал склад конторы «Заготзерно» и оно было засыпано хлебом.

В годы Великой Отечественной войны в храме размещалось Сталинградское танковое училище, после войны – магазины, склады и столовая, а в угловом доме – горком комсомола. И все почему-то никак не хотело рухнуть по причине той самой "обветшалости", Послевоенным генпланом города на прилегающей к Троицкому храму территории было предусмотрено устройство предмостной площади. При этом здание бывшей церкви, как «не имеющее архитектурной ценности», предполагалось снести, за исключением притвора под колокольней, который намечалось реконструировать под трибуну. Но план этот не был осуществлен, и к концу 1940-х гг. в церкви продолжали работать магазины: промтоварный, хлебный, «Динамо» и «Союзохота». Размещение различных учреждений потребовало неоднократной перепланировки всего здания, внутренняя отделка которого была при этом уничтожена. К этому времени кресты с куполов были сняты, церковная ограда полностью разобрана. В первоначальном виде сохранялся только угловой дом, используемый под жилые квартиры. Троицкая церковь Кургана, 1956 г.

В середине 1950-х гг. здание продолжало использоваться для городских нужд, в нем находились промтоварные магазины и база кинопроката. Между тем, с 1944 г. верующие города активно начинают добиваться передачи им храма и возобновления богослужений. В октябре 1956 г. Совет Министров РСФСР разрешил открыть Троицкую церковь, но областные и городские власти приняли решение о разборке здания «в связи с его аварийным состоянием» и в 1957 году он был полностью разрушен.

Правда в июне 2021 года был открыт новый Собор, который возводили 4 года. Собор построен рядом с историческим местом – там, где сегодня располагается филармония, раньше была Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы, которая являлась украшением и главным храмом дореволюционного Кургана.

Усадьба Ливенцевых и Ломовские ворота, Тула

Тульская усадьба 18 века расположена между улицей Революции (Воздвиженской) и Денисовским (Ломовским) переулком, всего в нескольких шагах от кремля и Музейного квартала. Особняк, принадлежавший сначала Демидовым, а затем купцам Ливенцевым, и парадные въездные ворота в усадьбу были построены в конце 1750-х — 1760-х годов в стиле позднего барокко. К 1812 году усадьба перешла к семейству купца Василия Ломова, поэтому ворота стали называть Ломовскими; такое же название получил и переулок (в советское время он был переименован в Денисовский). Фасад дома, обращенный в сторону двора и Денисовского переулка, имел три сильно выступающих ризалита, из которых сохранились только два боковых. Когда-то здание было оштукатурено, белокаменные и лепные украшения нарядно выделялись на темном фоне гладких стен.

Ворота усадьбы состоят из трёх арок, над которыми расположены пышные фронтоны, украшенные каменными вазами. Из трёх арочных пролётов два боковых служили калитками, а средняя предназначалась для проезда экипажей. Авторство ворот приписывали Бартоломео Франческо Растрелли. Однако нет никаких сведений о его участии в строительстве ансамбля усадьбы, хотя влияние его стиля, несомненно, присутствует. По другой версии, к строительству приложил руку известный русский зодчий Дмитрий Васильевич Ухтомский.

После постройки здания Тульской городской думы в начале XX века, особняк Ливенцевых оказался во дворе этого нового здания и со временем стал использоваться как склад, а ворота были заколочены. Таким образом, еще до революции памятник архитектуры 18 века пришёл в запущенное состояние. Еще в2020 году и усадьбу и ворота передали власти Тульской области, согласно приказу региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия. После официального признания постройки середины XIX века в центре Тулы объектом культурного наследия, усадьба И. Ливенцева передана под государственную охрану. Историческое здание вошло в перечень объектов культурного наследия как памятник градостроительства и архитектуры. В XIX веке и до 1920-х годов в здании располагалось почтово-телеграфное управление. До 2010 года дом был жилым.

По сведениям инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Тульской области, исторический облик здания частично утрачен и целью является его восстановление, а в дальнейшем «приспособление для современного использования». Но пока суть да дело, памятник продолжает разрушаться. Роскошные наличники главного дома практически полностью утеряны, осыпалась или была сбита вся штукатурка. И сейчас уже трудно представить себе первоначальный облик усадебного дома и других построек. А пока ворота укрепили металлом, чтоб они совсем не рухнули.

Ещё одна усадьба Ливенцевых находится по адресу: ул. Дзержинского, 15. Её украшает въездная группа – уникальные ворота постройки XVIII в., выполненные в стиле классицизма. Впоследствии Ливенцев продал особняк городу под почтовое управление. Оно и располагалось там до самой революции. В годы Советской власти в главном доме усадьбы устроили квартиры, до сих пор там живут люди. Фото: АиФ/ Кирилл Романов

А ворота из года в год все больше разрушаются. Краеведы рассказывают, что конструкция строения редкая и необычная: колонны сделаны по принципу детской пирамидки: на мощные железные штыри нанизаны кольца разного диаметра. Сами колонны установлены на высоком цоколе и защищены чугунными плитами с барельефами миниатюрных львиных голов. До наших дней «дожила» лишь одна плита.

До реставрации ворот, как и входной группы на ул. Революции, 2, руки у местных властей не доходят. Почему этому процессу не привлекают частников, непонятно. Пока же сделана консервация того, что осталось. Под конец ушедшего 2021 года там были «проведены противоаварийные работы для поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии». Консервация, в любом случае – это благо, поскольку она позволяет замедлить процесс разрушения, актов вандализма и воздействия маргинальных элементов. Это позволит выиграть время для спасения объекта. Фото: АиФ/ Кирилл Романов. А вот как они выглядели можно увидеть только виртуально.

Ну и посдледниу объект на сегодня.

Железная церковь Иоанна Златоуста в Киеве Железная церковь Иоанна Златоуста в Киеве была уникальным православным храмом, построенным в конце XIX века. Она получила своё название благодаря своему необычному строительному материалу — металл, что делало её уникальной среди традиционных каменных или деревянных церквей. Церковь была возведена на средства купца Семёна Семёновича Могилевцева, который пожелал построить храм в память о своей покойной жене. Архитектура железной церкви была выполнена в русском стиле, характерном для конца XIX века. Храм был спроектирован и построен архитектором Владимиром Николаевичем Николаевым. Конструкция церкви полностью состояла из металлических элементов, включая стены, своды и купола. Такая технология позволила не только ускорить процесс строительства, но и сделать церковь более долговечной и устойчивой к пожарам. В 1930-х годах, в период антицерковной кампании советской власти, железная церковь Иоанна Златоуста была разрушена. Металлические конструкции церкви были разобраны и переплавлены для нужд промышленности.

И на сегодня все.