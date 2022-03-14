Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1

Вспомним наши семидесятые. Похоже, это последнее спокойное и счастливое десятилетие нашей Родины - СССР...

Начнём...

Ту-124Б на ВДНХ, 1970.

В Московском метро, 1970

В Московском метро, 1970

Курсы молодых отцов, организованные Октябрьским районным ЗАГСом и Дворцом химиков в Барнауле. 1970 г.

Молодой врач. Фотограф Антанас Суткус. Литовская ССР, посёлок Нида. 1970 год

Американские туристки и электрическая машина от головной боли, Сочи, 1970 г .

Эгонс Спурис (Egons Spuris). Инерция. 1970.

Школьницы на уборке овощей в совхозе, Новосибирская область, 1970 год.

Утро раннее. 1970 год.

Свадьба. 1970 год.

Советский эксперимент - "Столовая на доверии":В середине 1970—х проводили эксперимент: в заводской столовой убрали кассиршу, а поставили поднос для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал.

Целый месяц шел эксперимент. Все грустнее с каждым днем становились экспериментаторы, потому что выручка день ото дня все уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из—за того, что по плану он должен был длится 30 дней.

Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц.

Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули все, что были должны с лихвой.



Омская область, возле Тюкалинска. Надпись «ЛЕНИН» из сосен и елей. Этот геоглиф появился в 1970 году, к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. О подобных геоглифах в нашей стране можно посмотреть у нас на сайте по ссылке: Наследие СССР из космоса













Заработная плата рядового тракториста в леспромхозе.

Советские милиционеры чинят сломанный велосипед. 1970 г

Снежные королевы (-45С). Пермь, 1970 г.

Стюардессы. 1970 год.

Июньская сессия на берегу Невы. Фотограф В. Опалин. Ленинград. 1970 год

Донецк. 1970 год. Работники Управления Донецкой железной дороги на субботнике. Подготовка стадиона Локомотив к открытию.

«На заставе тревога. Южная граница». Сюжетная фотография Вячеслава Смирнова. 1970 год

Переброска судна «Метеор» через плотину строящейся Красноярской ГЭС. Дивногорск, 1970 год.

Столкновение между канадским паромом «Queen of Victoria» и советским теплоходом «Сергей Есенин». Пролив Актив-Пасс, Британская Колумбия, Канада, 2 августа 1970 года.

Первый автомобиль ВАЗ-2101 сошедший с конвейера нового Волжского автомобильного завода. СССР, Тольятти 19 апреля 1970 года

19 апреля 1970 года на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101 19 апреля 1970 года на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101

Москвич-408, экспортный вариант, 1970

Ломоносовский проспект, Москва, 1970 год.

Нарядное молодежное платье из лёгкой шёлковой ткани фирмы «Москвичка», 1970

Канал имени Москвы, 1970

Пляж Ривьера в Сочи. 1970

Искуственный остров в дельте Волги (метеостанция). Астраханская область. 1970-е

В ЗАГС на такси, октябрь 1970 года,

Бар гостиницы Националь в Москве, 1970

Интерьер продовольственного магазина на Ленинском проспекте, 1970

Чистильщик обуви и обувной мастер дядя Гриша наблюдает за прохожими, 1970

Улица Горького, 1970

Студенты ГИТИСА – участники новогоднего бала молодежи в Кремлевском дворце съездов, 1970

Измерение уровня шума. 1970 г.

1 сентября 1970 года... Может, кто себя узнает?

Утро, 1970-й

Суровое наказание. Владивосток, 1970 год. Сторожевой корабль СКР–62 Иркутский комсомолец

Митинг протеста против вооруженного вторжения американских войск в Камбоджу на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Москва, 1970 год.

Мариуполь, 1970 год

Детские карусели в СССР, 1970 г

Железная дорога во Дворце пионеров на Ленинских горах, 1970

Пионерская вахта в 1970. Дружина носит имя Александра Матросова

Памятник Карлу Марксу в сквере Революции, Ташкент, 1970 год.

Стоянка на Манежной площади. Фото Николая Рахманова. 1970

Строительство Белого дома, 1970

18 апреля 1970 года в Ленинграде открывается памятник В.И. Ленину на Московской площади (скульптор М.К. Аникушин).

Легендарный ТУ-144 около исторического павильона-«рюмки» в Шереметьево, 1970

Самолеты Ту-95, Медведь. На взлётной полосе 1970 г.

Скоростной вагон-лаборатория. Фотограф Юрий Садовников. Калинин. 1970 год

Вагон-лаборатория - головной моторный вагон ЭР22 с установленными на крыше турбореактивными двигателями АИ-25, применявшиеся на пассажирском самолёте Як-40. Создан в 1970 году

На шоссе Энтузиастов, 1970

Шофёры-сменщики туристического автобуса, 1970

Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК. 1970 год.

Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК. 1970 год.

Интерьер эталонной квартиры в 10-м экспериментальном районе Новых Черемушек, Москва, 1970 год

Городской аэровокзал (рядом с метро Аэропорт), 1970

Бар в боулинге на ВДНХ, 1970

Пиво на ВДНХ, 1970

Крымский мост, Москва, 1970

В Мocкве был и тaкой магaзин. 1970 год

Жизнь в селе. 1970 год.

В ожидании молитвы. Мечеть под Душанбе. Фотограф Виктор Ершов. Таджикская ССР. 1970 год

Соревнования пловцов в Лужниках, 1970

Несколько фотографий советских девушек 1970-х:













Жених и невеста. Петровск. Саратовская область. 1970-е годы.

Модники, 1970-е.

Модники, Махачкала, 1970-е.

Комсомольская стройка в Надыме. 1971 год.

Пионеры читают школьную газету. Москва, 1971 год.

Юная москвичка Маша Обухова весной 1971 года.

Жители Ялты лепят снежную бабу. 1971 год.

1971 г

В 1971 году в Советском Союзе c космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск автоматической межпланетной станции «Марс-2» весом более 4,5 тонны

30 июня 1971 г. 50 лет назад при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».

Центральная диспетчерская аэропорта Домодедово, июль 1971 г

Милиционеры фиксируют находку Золотой Скифской пекторали, которую наравне с сокровищами Тутанхамона считают главной археологической находкой ХХ века. СССР, Днепропетровская область, 22 июня 1971 года.

Съемочная группа фильма «Джентльмены удачи». Фото сделано в тюрьме города Каттакурган Самаркандской обл,СССР, 1971 год

Кинотеатр «Патриот» на бульваре Карбышева с афишей фильма «Джентльмены удачи», Москва, 1971

Работники художественного фонда украшают павильон троллейбусной остановки у строительного техникума, Севастополь. 1971 год.

Вид на Проспект Вернадского в Москве, 1971 год

«Букварь» Всеслава Горецкого, 1971

Доктор педагогических наук Всеслав Горецкий построил свой букварь не согласно алфавиту, а по частоте употребления букв в речи и на письме: открывали книгу «а» и «о», а закрывали «ь» и «ъ». Также это был первый букварь, который выпустили вместе с прописями и дидактическим материалом.

Особенностью «Букваря» была его игровая форма. Путешествие в «страну знаний» вместе с учениками разделили популярные герои: Буратино, Незнайка и Мурзилка, — а заданиями часто были веселые загадки и ребусы. Также книга содержала множество простых для запоминания стихов, в том числе за авторством Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского и Самуила Маршака.

«Букварь» Горецкого оказался настолько популярным и любимым у детей, что его продолжали издавать и переиздавать целых 30 лет, даже после распада Советского Союза.





















С 1971 года наши «Жигули» стали экспортироваться за рубеж.

Студийный павильон во время передачи «Алло, мы ищем таланты». Фотограф Лев Шерстенников. Москва, 1971 год

Танцевальный час в детском саду. 1971 год.

Старший мастер цеха запасных частей предприятия «Стройгидравлика» Александр Родичев с женой и дочкой, Одесса, 1971 г.

Ожидание у Большого театра. Фотограф Виктор Ахломов. Москва. 1971 год

Лобное место, 1971

Пара из колхоза «Путь Ленина», 1971 г.

Свадьба на Красной площади - Чайки, Волги, Опель. 1971

В витрине ГУМа, 1971

Геофизики. Фотография Георгия Надеждина. 1971 год.

Смена. Художник Пётр Бортнов. 1971 - 1973 гг

Лыжник и вид на здание Северного речного вокзала, 1970-е

Библиотека в первом гуманитарном корпусе МГУ, 1971

На улице Кирова. Минск, 1971 год.

Продуктовый магазин в г. Пярну, Эстонская ССР. 1971 год

Универсам в Люблино - первый в Москве магазин самообслуживания, 1971

«Чайка» у гастронома на Суворовском (Никитском) бульваре, 1971

Киоск Союзпечати, 1971

Соревнования по шахматам среди милиционеров, Москва, 1971

Советская Тесла, 1971. Экспериментальный электромобиль ЭМ-0466 «Калининград» на проспекте Калинина

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Продолжение следует...