Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1

Вспомним наши семидесятые. Похоже, это последнее спокойное и счастливое десятилетие нашей Родины - СССР...
Начнём...
Ту-124Б на ВДНХ, 1970.
В Московском метро, 1970
В Московском метро, 1970
Курсы молодых отцов, организованные Октябрьским районным ЗАГСом и Дворцом химиков в Барнауле. 1970 г.
Молодой врач. Фотограф Антанас Суткус. Литовская ССР, посёлок Нида. 1970 год
Американские туристки и электрическая машина от головной боли, Сочи, 1970 г .
Эгонс Спурис (Egons Spuris). Инерция. 1970.
Школьницы на уборке овощей в совхозе, Новосибирская область, 1970 год.
Утро раннее. 1970 год.
Свадьба. 1970 год.
Советский эксперимент - "Столовая на доверии":В середине 1970—х проводили эксперимент: в заводской столовой убрали кассиршу, а поставили поднос для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал.
Целый месяц шел эксперимент. Все грустнее с каждым днем становились экспериментаторы, потому что выручка день ото дня все уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из—за того, что по плану он должен был длится 30 дней.
Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц.
Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули все, что были должны с лихвой.
Омская область, возле Тюкалинска. Надпись «ЛЕНИН» из сосен и елей. Этот геоглиф появился в 1970 году, к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. О подобных геоглифах в нашей стране можно посмотреть у нас на сайте по ссылке: Наследие СССР из космоса
Заработная плата рядового тракториста в леспромхозе.
Советские милиционеры чинят сломанный велосипед. 1970 г
Снежные королевы (-45С). Пермь, 1970 г.
Стюардессы. 1970 год.
Июньская сессия на берегу Невы. Фотограф В. Опалин. Ленинград. 1970 год
Донецк. 1970 год. Работники Управления Донецкой железной дороги на субботнике. Подготовка стадиона Локомотив к открытию.
«На заставе тревога. Южная граница». Сюжетная фотография Вячеслава Смирнова. 1970 год
Переброска судна «Метеор» через плотину строящейся Красноярской ГЭС. Дивногорск, 1970 год.
Столкновение между канадским паромом «Queen of Victoria» и советским теплоходом «Сергей Есенин». Пролив Актив-Пасс, Британская Колумбия, Канада, 2 августа 1970 года.
Первый автомобиль ВАЗ-2101 сошедший с конвейера нового Волжского автомобильного завода. СССР, Тольятти 19 апреля 1970 года
19 апреля 1970 года на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-210119 апреля 1970 года на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101
Москвич-408, экспортный вариант, 1970
Ломоносовский проспект, Москва, 1970 год.
Нарядное молодежное платье из лёгкой шёлковой ткани фирмы «Москвичка», 1970
Канал имени Москвы, 1970
Пляж Ривьера в Сочи. 1970
Искуственный остров в дельте Волги (метеостанция). Астраханская область. 1970-е
В ЗАГС на такси, октябрь 1970 года,
Бар гостиницы Националь в Москве, 1970
Интерьер продовольственного магазина на Ленинском проспекте, 1970
Чистильщик обуви и обувной мастер дядя Гриша наблюдает за прохожими, 1970
Улица Горького, 1970
Студенты ГИТИСА – участники новогоднего бала молодежи в Кремлевском дворце съездов, 1970
Измерение уровня шума. 1970 г.
1 сентября 1970 года... Может, кто себя узнает?
Утро, 1970-й
Суровое наказание. Владивосток, 1970 год. Сторожевой корабль СКР–62 Иркутский комсомолец
Митинг протеста против вооруженного вторжения американских войск в Камбоджу на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Москва, 1970 год.
Мариуполь, 1970 год
Детские карусели в СССР, 1970 г
Железная дорога во Дворце пионеров на Ленинских горах, 1970
Пионерская вахта в 1970. Дружина носит имя Александра Матросова
Памятник Карлу Марксу в сквере Революции, Ташкент, 1970 год.
Стоянка на Манежной площади. Фото Николая Рахманова. 1970
Строительство Белого дома, 1970
18 апреля 1970 года в Ленинграде открывается памятник В.И. Ленину на Московской площади (скульптор М.К. Аникушин).
Легендарный ТУ-144 около исторического павильона-«рюмки» в Шереметьево, 1970
Самолеты Ту-95, Медведь. На взлётной полосе 1970 г.
Скоростной вагон-лаборатория. Фотограф Юрий Садовников. Калинин. 1970 год
Вагон-лаборатория - головной моторный вагон ЭР22 с установленными на крыше турбореактивными двигателями АИ-25, применявшиеся на пассажирском самолёте Як-40. Создан в 1970 году
На шоссе Энтузиастов, 1970
Шофёры-сменщики туристического автобуса, 1970
Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК. 1970 год.
Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК. 1970 год.
Интерьер эталонной квартиры в 10-м экспериментальном районе Новых Черемушек, Москва, 1970 год
Городской аэровокзал (рядом с метро Аэропорт), 1970
Бар в боулинге на ВДНХ, 1970
Пиво на ВДНХ, 1970
Крымский мост, Москва, 1970
В Мocкве был и тaкой магaзин. 1970 год
Жизнь в селе. 1970 год.
В ожидании молитвы. Мечеть под Душанбе. Фотограф Виктор Ершов. Таджикская ССР. 1970 год
Соревнования пловцов в Лужниках, 1970
Несколько фотографий советских девушек 1970-х:
Жених и невеста. Петровск. Саратовская область. 1970-е годы.
Модники, 1970-е.
Модники, Махачкала, 1970-е.
Комсомольская стройка в Надыме. 1971 год.
Пионеры читают школьную газету. Москва, 1971 год.
Юная москвичка Маша Обухова весной 1971 года.
Жители Ялты лепят снежную бабу. 1971 год.
1971 г
В 1971 году в Советском Союзе c космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск автоматической межпланетной станции «Марс-2» весом более 4,5 тонны
30 июня 1971 г. 50 лет назад при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».
Центральная диспетчерская аэропорта Домодедово, июль 1971 г
Милиционеры фиксируют находку Золотой Скифской пекторали, которую наравне с сокровищами Тутанхамона считают главной археологической находкой ХХ века. СССР, Днепропетровская область, 22 июня 1971 года.
Съемочная группа фильма «Джентльмены удачи». Фото сделано в тюрьме города Каттакурган Самаркандской обл,СССР, 1971 год
Кинотеатр «Патриот» на бульваре Карбышева с афишей фильма «Джентльмены удачи», Москва, 1971
Работники художественного фонда украшают павильон троллейбусной остановки у строительного техникума, Севастополь. 1971 год.
Вид на Проспект Вернадского в Москве, 1971 год
«Букварь» Всеслава Горецкого, 1971
Доктор педагогических наук Всеслав Горецкий построил свой букварь не согласно алфавиту, а по частоте употребления букв в речи и на письме: открывали книгу «а» и «о», а закрывали «ь» и «ъ». Также это был первый букварь, который выпустили вместе с прописями и дидактическим материалом.
Особенностью «Букваря» была его игровая форма. Путешествие в «страну знаний» вместе с учениками разделили популярные герои: Буратино, Незнайка и Мурзилка, — а заданиями часто были веселые загадки и ребусы. Также книга содержала множество простых для запоминания стихов, в том числе за авторством Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского и Самуила Маршака.
«Букварь» Горецкого оказался настолько популярным и любимым у детей, что его продолжали издавать и переиздавать целых 30 лет, даже после распада Советского Союза.
С 1971 года наши «Жигули» стали экспортироваться за рубеж.
Студийный павильон во время передачи «Алло, мы ищем таланты». Фотограф Лев Шерстенников. Москва, 1971 год
Танцевальный час в детском саду. 1971 год.
Старший мастер цеха запасных частей предприятия «Стройгидравлика» Александр Родичев с женой и дочкой, Одесса, 1971 г.
Ожидание у Большого театра. Фотограф Виктор Ахломов. Москва. 1971 год
Лобное место, 1971
Пара из колхоза «Путь Ленина», 1971 г.
Свадьба на Красной площади - Чайки, Волги, Опель. 1971
В витрине ГУМа, 1971
Геофизики. Фотография Георгия Надеждина. 1971 год.
Смена. Художник Пётр Бортнов. 1971 - 1973 гг
Лыжник и вид на здание Северного речного вокзала, 1970-е
Библиотека в первом гуманитарном корпусе МГУ, 1971
На улице Кирова. Минск, 1971 год.
Продуктовый магазин в г. Пярну, Эстонская ССР. 1971 год
Универсам в Люблино - первый в Москве магазин самообслуживания, 1971
«Чайка» у гастронома на Суворовском (Никитском) бульваре, 1971
Киоск Союзпечати, 1971
Соревнования по шахматам среди милиционеров, Москва, 1971
Советская Тесла, 1971. Экспериментальный электромобиль ЭМ-0466 «Калининград» на проспекте Калинина
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Продолжение следует...
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