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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1

Вспомним наши семидесятые. Похоже, это последнее спокойное и счастливое десятилетие нашей Родины - СССР...
Начнём...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Ту-124Б на ВДНХ, 1970.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1В Московском метро, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1В Московском метро, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Курсы молодых отцов, организованные Октябрьским районным ЗАГСом и Дворцом химиков в Барнауле. 1970 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Молодой врач. Фотограф Антанас Суткус. Литовская ССР, посёлок Нида. 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Американские туристки и электрическая машина от головной боли, Сочи, 1970 г .
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Эгонс Спурис (Egons Spuris). Инерция. 1970.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Школьницы на уборке овощей в совхозе, Новосибирская область, 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Утро раннее. 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Свадьба. 1970 год.

Советский эксперимент - "Столовая на доверии":В середине 1970—х проводили эксперимент: в заводской столовой убрали кассиршу, а поставили поднос для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал.

Целый месяц шел эксперимент. Все грустнее с каждым днем становились экспериментаторы, потому что выручка день ото дня все уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из—за того, что по плану он должен был длится 30 дней.
Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц.

Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули все, что были должны с лихвой.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1

Омская область, возле Тюкалинска. Надпись «ЛЕНИН» из сосен и елей. Этот геоглиф появился в 1970 году, к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. О подобных геоглифах в нашей стране можно посмотреть у нас на сайте по ссылке: Наследие СССР из космоса
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Заработная плата рядового тракториста в леспромхозе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Советские милиционеры чинят сломанный велосипед. 1970 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Снежные королевы (-45С). Пермь, 1970 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Стюардессы. 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Июньская сессия на берегу Невы. Фотограф В. Опалин. Ленинград. 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Донецк. 1970 год. Работники Управления Донецкой железной дороги на субботнике. Подготовка стадиона Локомотив к открытию.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1«На заставе тревога. Южная граница». Сюжетная фотография Вячеслава Смирнова. 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Переброска судна «Метеор» через плотину строящейся Красноярской ГЭС. Дивногорск, 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Столкновение между канадским паромом «Queen of Victoria» и советским теплоходом «Сергей Есенин». Пролив Актив-Пасс, Британская Колумбия, Канада, 2 августа 1970 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Первый автомобиль ВАЗ-2101 сошедший с конвейера нового Волжского автомобильного завода. СССР, Тольятти 19 апреля 1970 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 119 апреля 1970 года на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 119 апреля 1970 года на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Москвич-408, экспортный вариант, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Ломоносовский проспект, Москва, 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Нарядное молодежное платье из лёгкой шёлковой ткани фирмы «Москвичка», 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Канал имени Москвы, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Пляж Ривьера в Сочи. 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Искуственный остров в дельте Волги (метеостанция). Астраханская область. 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1В ЗАГС на такси, октябрь 1970 года,
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Бар гостиницы Националь в Москве, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Интерьер продовольственного магазина на Ленинском проспекте, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Чистильщик обуви и обувной мастер дядя Гриша наблюдает за прохожими, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Улица Горького, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Студенты ГИТИСА – участники новогоднего бала молодежи в Кремлевском дворце съездов, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Измерение уровня шума. 1970 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 11 сентября 1970 года... Может, кто себя узнает?
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Утро, 1970-й
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Суровое наказание. Владивосток, 1970 год. Сторожевой корабль СКР–62 Иркутский комсомолец
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Митинг протеста против вооруженного вторжения американских войск в Камбоджу на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Москва, 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Мариуполь, 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Детские карусели в СССР, 1970 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Железная дорога во Дворце пионеров на Ленинских горах, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Пионерская вахта в 1970. Дружина носит имя Александра Матросова
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Памятник Карлу Марксу в сквере Революции, Ташкент, 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Стоянка на Манежной площади. Фото Николая Рахманова. 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Строительство Белого дома, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 118 апреля 1970 года в Ленинграде открывается памятник В.И. Ленину на Московской площади (скульптор М.К. Аникушин).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Легендарный ТУ-144 около исторического павильона-«рюмки» в Шереметьево, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Самолеты Ту-95, Медведь. На взлётной полосе 1970 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Скоростной вагон-лаборатория. Фотограф Юрий Садовников. Калинин. 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Вагон-лаборатория - головной моторный вагон ЭР22 с установленными на крыше турбореактивными двигателями АИ-25, применявшиеся на пассажирском самолёте Як-40. Создан в 1970 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1На шоссе Энтузиастов, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Шофёры-сменщики туристического автобуса, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК. 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК. 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Интерьер эталонной квартиры в 10-м экспериментальном районе Новых Черемушек, Москва, 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Городской аэровокзал (рядом с метро Аэропорт), 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Бар в боулинге на ВДНХ, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Пиво на ВДНХ, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Крымский мост, Москва, 1970
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1В Мocкве был и тaкой магaзин. 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Жизнь в селе. 1970 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1В ожидании молитвы. Мечеть под Душанбе. Фотограф Виктор Ершов. Таджикская ССР. 1970 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Соревнования пловцов в Лужниках, 1970

Несколько фотографий советских девушек 1970-х:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Жених и невеста. Петровск. Саратовская область. 1970-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Модники, 1970-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Модники, Махачкала, 1970-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Комсомольская стройка в Надыме. 1971 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Пионеры читают школьную газету. Москва, 1971 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Юная москвичка Маша Обухова весной 1971 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Жители Ялты лепят снежную бабу. 1971 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 11971 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1В 1971 году в Советском Союзе c космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск автоматической межпланетной станции «Марс-2» весом более 4,5 тонны
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 130 июня 1971 г. 50 лет назад при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Центральная диспетчерская аэропорта Домодедово, июль 1971 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Милиционеры фиксируют находку Золотой Скифской пекторали, которую наравне с сокровищами Тутанхамона считают главной археологической находкой ХХ века. СССР, Днепропетровская область, 22 июня 1971 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Съемочная группа фильма «Джентльмены удачи». Фото сделано в тюрьме города Каттакурган Самаркандской обл,СССР, 1971 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Кинотеатр «Патриот» на бульваре Карбышева с афишей фильма «Джентльмены удачи», Москва, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Работники художественного фонда украшают павильон троллейбусной остановки у строительного техникума, Севастополь. 1971 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Вид на Проспект Вернадского в Москве, 1971 год

«Букварь» Всеслава Горецкого, 1971

Доктор педагогических наук Всеслав Горецкий построил свой букварь не согласно алфавиту, а по частоте употребления букв в речи и на письме: открывали книгу «а» и «о», а закрывали «ь» и «ъ». Также это был первый букварь, который выпустили вместе с прописями и дидактическим материалом.

Особенностью «Букваря» была его игровая форма. Путешествие в «страну знаний» вместе с учениками разделили популярные герои: Буратино, Незнайка и Мурзилка, — а заданиями часто были веселые загадки и ребусы. Также книга содержала множество простых для запоминания стихов, в том числе за авторством Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Корнея Чуковского и Самуила Маршака.

«Букварь» Горецкого оказался настолько популярным и любимым у детей, что его продолжали издавать и переиздавать целых 30 лет, даже после распада Советского Союза.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1С 1971 года наши «Жигули» стали экспортироваться за рубеж.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Студийный павильон во время передачи «Алло, мы ищем таланты». Фотограф Лев Шерстенников. Москва, 1971 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Танцевальный час в детском саду. 1971 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Старший мастер цеха запасных частей предприятия «Стройгидравлика» Александр Родичев с женой и дочкой, Одесса, 1971 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Ожидание у Большого театра. Фотограф Виктор Ахломов. Москва. 1971 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Лобное место, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Пара из колхоза «Путь Ленина», 1971 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Свадьба на Красной площади - Чайки, Волги, Опель. 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1В витрине ГУМа, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Геофизики. Фотография Георгия Надеждина. 1971 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Смена. Художник Пётр Бортнов. 1971 - 1973 гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Лыжник и вид на здание Северного речного вокзала, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Библиотека в первом гуманитарном корпусе МГУ, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1На улице Кирова. Минск, 1971 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Продуктовый магазин в г. Пярну, Эстонская ССР. 1971 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Универсам в Люблино - первый в Москве магазин самообслуживания, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1«Чайка» у гастронома на Суворовском (Никитском) бульваре, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Киоск Союзпечати, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Соревнования по шахматам среди милиционеров, Москва, 1971
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1Советская Тесла, 1971. Экспериментальный электромобиль ЭМ-0466 «Калининград» на проспекте Калинина


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 1

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Продолжение следует...

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