Что у нас нового

В июле 2024 года в России открылись 11 новых производствВ июле 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 11 новых предприятий, цехов, производственных линий с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.
В том числе коксовая батарея № 12 на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Большинство мощностей введено в машиностроительном секторе — 5 производств.
«Калашников» запустил современную гальваническую линию на оружейном производстве
АО «Концерн «Калашников» запустило в работу российскую автоматическую линию цинкования и кадмирования деталей в дивизионе оружейного производства. Она разработана по техническому заданию заказчика и полностью адаптирована под производство изделий концерна. Смонтирована в рамках масштабной программы модернизации предприятия.
Линия состоит из нескольких десятков ванн, которые позволяют кратно увеличить объёмы производства оцинкованных и кадмированных деталей.
В Татарстане запущен завод по производству тротуарной плиткиВ Татарстане на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра запустили первый в республике завод по производству тротуарной плитки.
Это проект компании «Выбор Поволжье». Инвестиции в него составили 1,8 млрд руб.
Суточная производительность предприятия — 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, 9 тыс. штук бетонных бортовых дорожных камней и 25 тыс. штук бетонных бортовых тротуарных камней.
В Сургуте запущена производственная линия по нанесению антикоррозионного покрытия10 июля в Сургуте запустили производственную линию по нанесению антикоррозийного покрытия на насосно-компрессорные трубы, использующиеся при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
Линия введена в эксплуатацию на заводе «Мейджерпак». Это крупное предприятие по нанесению покрытия на насосно-компрессорные трубы, производство составляет почти 340 тонн готовой продукции ежесуточно.
Общий объём инвестиций в проект оценивается в 684 млн рублей.
Дан старт работе нового комплекса специальной металлургии «Русполимет»Участок, предназначенный для получения высококачественного металла для машиностроения, запустили 15.07.2024 в Кулебаках Нижегородской области.
За последние 15 лет на заводе выполнена масштабная программа перевооружения, в результате создан комплекс мирового уровня в области спецметаллургии, продукция которого используется в ведущих отраслях промышленности.
Проект запуска нового участка по производству нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов на АО «Русполимет» в Кулебаках потребовал общий объём инвестиций в размере около 2,7 млрд. рублей.
Реализация данного проекта будет идти поэтапно. В рамках первой очереди в работу запущены две печи из шести, намеченных к вводу в эксплуатацию.
Новая коксовая батарея № 12 ПАО «ММК» приступила к выдаче кокса
Коксовая батарея № 12 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является самой мощной в Российской Федерации. Объём производства новой батареи — 2,5 млн тонн сухого кокса в год, что покроет половину потребности ММК в этом виде продукции.
Для Магнитки это крупнейший инвестиционный проект за последние десять лет — объём вложений составил почти 90 млрд рублей.
Новая кокосовая батарея позволит вывести из эксплуатации пять устаревших агрегатов — два из них уже остановлены, еще один будет выведен из работы до конца текущего года. В результате сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе пыли — на 21%, бензопирена — в 12 раз.
В Подмосковье состоялось открытие завода по производству экструдированных панелей из пенополистирола © sun1-96.userapi.com
В Талдоме на севере Московской области запущено новое производство.
Для выпуска панелей компания «ЭКОСТРОЙПЛЕКС» установила автоматизированную производственную линию, позволяющую ежедневно перерабатывать 13 тонн сырья.
Объём инвестиций в проект составил 450 млн. руб, создано 21 рабочее место.
Запущен в эксплуатацию трубопрокатный агрегат ТПА-80 Новотроицкого трубопрокатного завода © images.orsk.ru
На территории комбината «Уральская Сталь» запущен в эксплуатацию трубопрокатный агрегат ТПА-80 Новотроицкого трубопрокатного завода.
Запуск агрегата ознаменовал официальное открытие Новотроицкого трубопрокатного завода.
Его строительство стартовало два года назад. После пуска непрерывно-прокатного и редукционно-растяжного станов стартовало производство труб диаметром 32-89 мм, толщиной стенок 2,9-14 мм, длиной 4,5-12 м.
На проектную мощность до 250 тыс. т/год прокатчики планируют выйти к концу следующего года.
Инвестиции в открытие Новотроицкого трубопрокатного завода составли более 8 млрд инвестиций. Создано 535 новых современных высокоплачиваемых рабочих мест.
В Уфе открыт цех с самым большим горячим изостатическим прессом для выпуска двигателей ПД-8 и ПД-14На уфимском предприятии ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха открыт новый производственный участок с самым большим в стране горячим изостатическим прессом отечественного производства.
Запуск уникального оборудования позволит нарастить выпуск и ускорить процесс изготовления деталей для серийных двигателей ПД-8 и ПД-14 и перспективных силовых установок.
Общий объём инвестиций в проект составил более 3 млрд рублей.
В Татарстане запущен завод ПВХ профилей для ремонта сетей © kazanfirst.ru
ГК «ЛайнерТек» открыла в Лаишево завод ПВХ профилей для бестраншейного ремонта сетей. Технология позволяет проводить работы, не перекрывая дороги, без нарушения инфраструктуры, что, по словам эксперта, актуально для мегаполисов.
Мощность открывшегося в Лаишево завода по выпуску ПВХ профилей составляет 750 т продукции в год. Сейчас предприятие загружено наполовину.
Инвестиции в открытие завода составили 200 млн руб.
В Урус-Мартане открылся завод по производству лакокрасочной продукции
25 июля в чеченском Урус-Мартане состоялась торжественная церемония открытия нового завода по производству лакокрасочной продукции, грунтовки и внутренней декоративной штукатурки.
Инициатором проекта является компания ООО «Лаурус-Кавказ».
Общая сумма инвестиций, направленных на строительство завода, составиляет более 150 млн рублей. Новый промышленный объект позволил создать в городе 20 рабочих мест. В будущем штат сотрудников предприятия планируется увеличить до 35 человек.
На ЕВРАЗ НТМК запустили новый дробильно-сортировочный комплекс более чем за 2 млрд рублейКомплекс на Нижнетагильском металлургическом комбинате обеспечит переработку и подготовку ванадиевого шлака для дальнейшего передела предприятиями ЕВРАЗа.
Строительство стартовало в 2023 году. За это время на площадке смонтировали более 500 тонн металлоконструкций производства EVRAZ STEEL BUILDING и установили современное оборудование для качественной переработки шлака.
Итого за июль 2024 года открыто 11 новых производств:
— из них 6 крупных производства с общими инвестициями более 107,5 млрд рублей
— общий объём объявленных инвестиций составил более 109 млрд рублей
— по 1 объекту размер инвестиций не сообщается.
По отраслям:
— Машиностроение, металлообработка — 5
— Химическая промышленность — 4
— Производство стройматериалов — 1
— ОПК — 1
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Западные СМИ: в России бум потребительских расходов, несмотря на санкцииБританская The Financial Times разродилась большой статьей, в которой рассказывает про резкий рост потребления в нашей стране. Как будто прочитали наш канал…
Согласно статье, санкции привели к тому, что россияне стали активно тратить внутри страны — растут спрос на внутренние перелеты и внутренний туризм, льготная ипотека привела к рекордным показателям рынка жилья, в крупных городах один за одним открываются рестораны и кафе. Рост зарплат по итогам года составил почти 15%, кроме того, очень много богатых россиян могут жить и перемещаться только внутри родной страны, то есть и им приходится тратить деньги в России — это ведет к росту рынка роскоши.
https://t.me/bolecon/4454
Осторожно, троянский конь. В России набирает обороты продажа украинских сим-карт с дешевой связью. Их могут прослушивать Основными покупателями выступают россияне, которые часто совершают поездки в Европу — дальнобойщики, бизнесмены. Такой вариант обойдется дешевле, чем покупать на месте туристические симки местных операторов. Например, 40 Гб интернета по украинской симке обойдется в Германии в 7 евро, в то время как 20 Гб по немецкой сим-карте — 15 евро.
Дешевизна объясняется тем, что европейские операторы с 2022 года обеспечивают трансграничную связь для украинцев, перебравшихся в ЕС. Зачастую, плата за роуминг для украинских симок вовсе отсутствует.
Однако эксперты предупреждают, что использование таким сим-карт несет угрозу для россиян, так как силовые структуры недружественных стран могут отслеживать перемещения обладателей симок, получить доступ к перепискам и переговорам.
https://t.me/bolecon/4455
Внутренний туризм снова бьет рекорды. На пляжах Анапы закончились свободные местаВсе пространство занято лежаками, для прохода остаются узкие тропинки между полотенцами и лежаками.
Но в целом ничего удивительного — Анапа остается самым бюджетным направлением для пляжного отдыха. Отдых на двоих в трехзвездочной гостинице с затратами на дорогу из Москвы обойдется почти в 80 тыс. рублей.
https://t.me/bolecon/4458
Ответ на санкции? В России принят закон о легализации майнинга криптовалют Право на майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица при определенных условиях смогут майнить криптовалюту без включения в реестр.
Кроме того, вводятся меры контроля за оборотом цифровой валюты. Ей можно будет торговать на специализированных блокчейн-платформах. Планируется, что закон вступит в силу уже 1 ноября.
https://t.me/bolecon/4459
Наша песня хороша, начинай сначала. Raiffeisen Bank затруднился назвать сроки ухода с российского рынка Оно и понятно — прибыль российского подразделения (705 млн евро) с начала года составила почти половину всей прибыли (1,436 млрд евро) австрийского банка.
В Raiffeisen Bank говорят, что процесс ухода из России зависит не только от них — нужны многочисленные одобрения и согласования российских и европейских регуляторов. Однако Европа и США постоянно требуют от австрийцев как можно скорее избавиться от российского подразделения. В противном случае банку грозят санкции. И так уже 2 года.
https://t.me/bolecon/4460
Кто больше всего пострадал от санкций? Оказалось, а не Россия, а Германия Уже третий год рост ВВП страны болтается в пределах нуля, говорится в тревожной статье американского Bloomberg. Свежие оценки за 2024 год показывают, что экономика ФРГ сократилась на 0,1%, хотя предполагалась, что будет рост на эти самые символичные 0,1%.
На этом фоне также снижаются инвестиции в промышленные машины и оборудование, а также строительство. А ведь совсем недавно именно Германию называли локомотивом всей Европы. Теперь немцам приходится смотреть, как растет экономика у Испании (+0,8%), Франции (+0,3%) и Италии (+0,2%). Впрочем, сравните это с ожиданиями по росту ВВП России: 3,5-4% на текущий год.
https://t.me/bolecon/4461
Официально представлен интерьер нового российского электромобиля «Атом» Автомобиль, который создается компанией «Кама», получит распашные двери с отсутствующей центральной стойкой и руль со встроенным экраном. Во время движения дисплей на руле переходит в режим вождения, основная информация будет отображаться на лобовом стекле при помощи дисплея дополненной реальности. Кроме того, частью функция электрокара можно будет управлять с помощью смартфона — например, подогрев сидений и система мультимедиа.Серийное производство «Атомов» намечено на 3-й квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».
https://t.me/bolecon/4463
Число самозанятых в Москве достигло 1,73 млн человек — это больше, чем работников любой конкретной профессииТакже это больше 20% всей рабочей силы столицы, которая оценивается в 8 млн человек. Больше всего самозанятых в сферах аренды, доставки, перевозки и репетиторства.
В одной только Москве общий доход самозанятых составил 1,2 трлн рублей, в том числе 225 млрд рублей — с начала года. Поступления в бюджет столицы от этого налогового режима выросли на 46% к прошлому году.
https://t.me/bolecon/4467
В Мариуполе открылся восстановленный железнодорожный вокзалОн стал на треть вместительнее прежнего здания — теперь вокзал готов одномоментно принять 900 человек. Годовой пассажиропоток в дальнем сообщении со временем будет составлять 600 тыс. человек, в пригородном — 900 тыс. человек. Прежнее здание вокзала было построено в 1972 году, в ходе боевых действий разрушено на 80%. Реконструкция велась с марта 2023 года, строителями были демонтированы поврежденные ограждающие и несущие конструкции, усилены уцелевшие, проведены внутренние инженерные коммуникации, осуществлен монтаж и пуско-наладка оборудования. Кроме того, был восстановлен фасад вокзала и проведено благоустройство близлежащей территории.
https://t.me/bolecon/4468
Назад в будущее. В России вновь стала популярной самостоятельная сборка персональных компьютеров (ПК) Спрос на процессоры, карты памяти, материнские платы, видеокарты и прочие комплектующие с начала года вырос в 1,8-5 раз. Например, на одном из маркетплейсов продажи процессоров выросли на 327%, материнских плат — на 263%, оперативной памяти — на 186%. Сейчас средняя стоимость сборки ПК составляет почти 130 тыс. рублей.
Самостоятельная сборка компьютеров под заказ практиковалась в России всегда, но взрывной рост интереса к комплектующим наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х. Объсняется это тем, что кустарная сборка зачастую обходится дешевле, чем покупка готового компьютера того или иного бренда.
https://t.me/bolecon/4472
Представлен новый автомобиль от завода «Москвич». Это пушка Семиместный кроссовер «Москвич 8» выйдет на российский рынок в октябре-ноябре этого года. Машина оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 лошадиные силы, вариатором, привод — передний. В салоне установлены два объединенных 12,3-дюймовых экрана, также предусмотрены камеры кругового обзора. За основу модели взят китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus, по размерам машины сопоставимы с Hyundai Santa Fe.
https://t.me/bolecon/4473
Отдыхаем, несмотря ни на что! В июле в Крыму отдохнуло более 1,2 млн туристов — это на треть больше показателей прошлого года Всего с начала года турпоток на полуостров вырос на 19% и составил 3,2 млн туристов. Загрузка отелей в Крыму сейчас составляет 65%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой заполнены полностью. Большинство из отдыхающих (больше 60%) попали на полуостров по Крымскому мосту.
Совсем недавно мы публиковали видео из Анапы, где на местных пляжах буквально нет свободных мест. Может все же проще перебраться в Крым?
https://t.me/bolecon/4479
Россия резко увеличила экспорт сельхозпродукции в эпоху санкций Доля экспорта продукции сельского хозяйства в ВВП страны выросла в 3 раза за 10 лет — до 2,14%. Пока не нефть с газом, но всё равно отлично.
Среди лидеров по продажам — злаковые, морепродукты и жиры с маслами. При этом на поставки зерна приходится более 60% всего экспорта. А всего с 2000 года экспорт продукции сельского хозяйства вырос в 30 раз, с 2020 года он превышает импорт.
Сегодня российская агропродукция поступает более чем в 150 стран мира. Получается, мы зерновая держава?
https://t.me/bolecon/4480
Россия удержала 5 место в мире по размерам золотого запаса Наша страна располагает 2336 тыс. т благородного металла. Чуть меньше запасы Китая, чуть больше — Франции и Италии. Среди мировых лидеров Германия и США, при этом у американцев большое преимущество над остальными — более 8,1 тыс. т.
Россия вышла на пятое место осенью прошлого года, когда после роста запасов на 44 т была достигнута отметка в 2,36 тыс. т. Это стало рекордным показателем в современной истории страны.
https://t.me/bolecon/4482
Volkswagen фактически вернулся на российский рынок, начав продажу автомобилей под брендом Jetta Первыми обратили внимание на это немецкие СМИ. Они пишут, что концерн вернулся не напрямую, а через Китай. Под брендом Jetta немцы из Volkswagen отправляют в Китай комплектующие, из которых китайский концерн FAW и собирает машины.
Автомобили под брендом Jetta ввозятся в нашу страну по параллельному импорту, однако в России заработал официальный дилер Jetta Motors. Формально машины продает FAW, но в Германии сомневаются, что такую схему можно провернуть без ведома Volkswagen. Впрочем, в компании все для приличия опровергают.
До 2022 года Volkswagen был крупнейшей иностранной компанией в России, общие инвестиции в отечественный рынок составили 2 млрд евро. Будут ли популярны у нас немецкие машины с учетом доминирования новых китайских брендов, непонятно…
https://t.me/bolecon/4484
Т-Инвестиции с 7:00 вчерашнего дня запустили утренние торги акциями 10 самых популярных российских компаний. В Т-Инвестициях подчеркивают, что стремятся к тому, чтобы их клиенты могли инвестировать 24 часа 7 дней в неделю.Клиентские заявки, полученные утром, будут исполняться по схеме торгов выходного дня. Особенно интересной новация может быть жителям восточной части России, у которых увеличится время, доступное для заключения сделок в течение дня.
https://1prime.ru/20240805/investitsii-850670407.html
Даже вывески вернут. В России вновь откроются магазины Hugo Boss Осенью откроются все 19 торговых точек, которые работали в нашей стране по состоянию на начало 2022 года. Это стало возможно после того, как российских бизнес немецкой марки выкупил отечественный ретейлер «Стокманн». Там пообещали, что новые магазины ничем не будут отличаться от старых.
Как говорят эксперты, новые магазины могут ожидать успех, так как в лакшери-сегменте до сих ощущается дефицит игроков. Поэтому у обновленного Hugo Boss есть все шансы занять лидирующие позиции на рынке.
https://t.me/bolecon/4486
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