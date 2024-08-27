Что у нас нового

В июле 2024 года в России открылись 11 новых производств В июле 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 11 новых предприятий, цехов, производственных линий с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

В том числе коксовая батарея № 12 на Магнитогорском металлургическом комбинате. Новости СМИ2

Большинство мощностей введено в машиностроительном секторе — 5 производств. Это пока крупнейший по инвестициям введёный в эксплуатацию промышленный объект 2024 года.Большинство мощностей введено в машиностроительном секторе — 5 производств.

Западные СМИ: в России бум потребительских расходов, несмотря на санкции Британская The Financial Times разродилась большой статьей, в которой рассказывает про резкий рост потребления в нашей стране. Как будто прочитали наш канал…

Согласно статье, санкции привели к тому, что россияне стали активно тратить внутри страны — растут спрос на внутренние перелеты и внутренний туризм, льготная ипотека привела к рекордным показателям рынка жилья, в крупных городах один за одним открываются рестораны и кафе. Рост зарплат по итогам года составил почти 15%, кроме того, очень много богатых россиян могут жить и перемещаться только внутри родной страны, то есть и им приходится тратить деньги в России — это ведет к росту рынка роскоши.

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Осторожно, троянский конь. В России набирает обороты продажа украинских сим-карт с дешевой связью. Их могут прослушивать Основными покупателями выступают россияне, которые часто совершают поездки в Европу — дальнобойщики, бизнесмены. Такой вариант обойдется дешевле, чем покупать на месте туристические симки местных операторов. Например, 40 Гб интернета по украинской симке обойдется в Германии в 7 евро, в то время как 20 Гб по немецкой сим-карте — 15 евро.

Дешевизна объясняется тем, что европейские операторы с 2022 года обеспечивают трансграничную связь для украинцев, перебравшихся в ЕС. Зачастую, плата за роуминг для украинских симок вовсе отсутствует.

Однако эксперты предупреждают, что использование таким сим-карт несет угрозу для россиян, так как силовые структуры недружественных стран могут отслеживать перемещения обладателей симок, получить доступ к перепискам и переговорам.

https://t.me/bolecon/4455

Внутренний туризм снова бьет рекорды. На пляжах Анапы закончились свободные места Все пространство занято лежаками, для прохода остаются узкие тропинки между полотенцами и лежаками.

Но в целом ничего удивительного — Анапа остается самым бюджетным направлением для пляжного отдыха. Отдых на двоих в трехзвездочной гостинице с затратами на дорогу из Москвы обойдется почти в 80 тыс. рублей.

https://t.me/bolecon/4458

Ответ на санкции? В России принят закон о легализации майнинга криптовалют Право на майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица при определенных условиях смогут майнить криптовалюту без включения в реестр.

Кроме того, вводятся меры контроля за оборотом цифровой валюты. Ей можно будет торговать на специализированных блокчейн-платформах. Планируется, что закон вступит в силу уже 1 ноября.

https://t.me/bolecon/4459

Наша песня хороша, начинай сначала. Raiffeisen Bank затруднился назвать сроки ухода с российского рынка Оно и понятно — прибыль российского подразделения (705 млн евро) с начала года составила почти половину всей прибыли (1,436 млрд евро) австрийского банка.

В Raiffeisen Bank говорят, что процесс ухода из России зависит не только от них — нужны многочисленные одобрения и согласования российских и европейских регуляторов. Однако Европа и США постоянно требуют от австрийцев как можно скорее избавиться от российского подразделения. В противном случае банку грозят санкции. И так уже 2 года.

https://t.me/bolecon/4460

Кто больше всего пострадал от санкций? Оказалось, а не Россия, а Германия Уже третий год рост ВВП страны болтается в пределах нуля, говорится в тревожной статье американского Bloomberg. Свежие оценки за 2024 год показывают, что экономика ФРГ сократилась на 0,1%, хотя предполагалась, что будет рост на эти самые символичные 0,1%.

На этом фоне также снижаются инвестиции в промышленные машины и оборудование, а также строительство. А ведь совсем недавно именно Германию называли локомотивом всей Европы. Теперь немцам приходится смотреть, как растет экономика у Испании (+0,8%), Франции (+0,3%) и Италии (+0,2%). Впрочем, сравните это с ожиданиями по росту ВВП России: 3,5-4% на текущий год.

https://t.me/bolecon/4461

Официально представлен интерьер нового российского электромобиля «Атом» Автомобиль, который создается компанией «Кама», получит распашные двери с отсутствующей центральной стойкой и руль со встроенным экраном. Во время движения дисплей на руле переходит в режим вождения, основная информация будет отображаться на лобовом стекле при помощи дисплея дополненной реальности. Кроме того, частью функция электрокара можно будет управлять с помощью смартфона — например, подогрев сидений и система мультимедиа. Серийное производство «Атомов» намечено на 3-й квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».

https://t.me/bolecon/4463

Число самозанятых в Москве достигло 1,73 млн человек — это больше, чем работников любой конкретной профессии Также это больше 20% всей рабочей силы столицы, которая оценивается в 8 млн человек. Больше всего самозанятых в сферах аренды, доставки, перевозки и репетиторства.

В одной только Москве общий доход самозанятых составил 1,2 трлн рублей, в том числе 225 млрд рублей — с начала года. Поступления в бюджет столицы от этого налогового режима выросли на 46% к прошлому году.

https://t.me/bolecon/4467

В Мариуполе открылся восстановленный железнодорожный вокзал Он стал на треть вместительнее прежнего здания — теперь вокзал готов одномоментно принять 900 человек. Годовой пассажиропоток в дальнем сообщении со временем будет составлять 600 тыс. человек, в пригородном — 900 тыс. человек. Прежнее здание вокзала было построено в 1972 году, в ходе боевых действий разрушено на 80%. Реконструкция велась с марта 2023 года, строителями были демонтированы поврежденные ограждающие и несущие конструкции, усилены уцелевшие, проведены внутренние инженерные коммуникации, осуществлен монтаж и пуско-наладка оборудования. Кроме того, был восстановлен фасад вокзала и проведено благоустройство близлежащей территории.

https://t.me/bolecon/4468

Назад в будущее. В России вновь стала популярной самостоятельная сборка персональных компьютеров (ПК) Спрос на процессоры, карты памяти, материнские платы, видеокарты и прочие комплектующие с начала года вырос в 1,8-5 раз. Например, на одном из маркетплейсов продажи процессоров выросли на 327%, материнских плат — на 263%, оперативной памяти — на 186%. Сейчас средняя стоимость сборки ПК составляет почти 130 тыс. рублей.

Самостоятельная сборка компьютеров под заказ практиковалась в России всегда, но взрывной рост интереса к комплектующим наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х. Объсняется это тем, что кустарная сборка зачастую обходится дешевле, чем покупка готового компьютера того или иного бренда.

https://t.me/bolecon/4472

Представлен новый автомобиль от завода «Москвич». Это пушка Семиместный кроссовер «Москвич 8» выйдет на российский рынок в октябре-ноябре этого года. Машина оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 лошадиные силы, вариатором, привод — передний. В салоне установлены два объединенных 12,3-дюймовых экрана, также предусмотрены камеры кругового обзора. За основу модели взят китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus, по размерам машины сопоставимы с Hyundai Santa Fe.

https://t.me/bolecon/4473

Отдыхаем, несмотря ни на что! В июле в Крыму отдохнуло более 1,2 млн туристов — это на треть больше показателей прошлого года Всего с начала года турпоток на полуостров вырос на 19% и составил 3,2 млн туристов. Загрузка отелей в Крыму сейчас составляет 65%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой заполнены полностью. Большинство из отдыхающих (больше 60%) попали на полуостров по Крымскому мосту.

Совсем недавно мы публиковали видео из Анапы, где на местных пляжах буквально нет свободных мест. Может все же проще перебраться в Крым?

https://t.me/bolecon/4479

Россия резко увеличила экспорт сельхозпродукции в эпоху санкций Доля экспорта продукции сельского хозяйства в ВВП страны выросла в 3 раза за 10 лет — до 2,14%. Пока не нефть с газом, но всё равно отлично.

Среди лидеров по продажам — злаковые, морепродукты и жиры с маслами. При этом на поставки зерна приходится более 60% всего экспорта. А всего с 2000 года экспорт продукции сельского хозяйства вырос в 30 раз, с 2020 года он превышает импорт.

Сегодня российская агропродукция поступает более чем в 150 стран мира. Получается, мы зерновая держава?

https://t.me/bolecon/4480

Россия удержала 5 место в мире по размерам золотого запаса Наша страна располагает 2336 тыс. т благородного металла. Чуть меньше запасы Китая, чуть больше — Франции и Италии. Среди мировых лидеров Германия и США, при этом у американцев большое преимущество над остальными — более 8,1 тыс. т.

Россия вышла на пятое место осенью прошлого года, когда после роста запасов на 44 т была достигнута отметка в 2,36 тыс. т. Это стало рекордным показателем в современной истории страны.

https://t.me/bolecon/4482

Volkswagen фактически вернулся на российский рынок, начав продажу автомобилей под брендом Jetta Первыми обратили внимание на это немецкие СМИ. Они пишут, что концерн вернулся не напрямую, а через Китай. Под брендом Jetta немцы из Volkswagen отправляют в Китай комплектующие, из которых китайский концерн FAW и собирает машины.

Автомобили под брендом Jetta ввозятся в нашу страну по параллельному импорту, однако в России заработал официальный дилер Jetta Motors. Формально машины продает FAW, но в Германии сомневаются, что такую схему можно провернуть без ведома Volkswagen. Впрочем, в компании все для приличия опровергают.

До 2022 года Volkswagen был крупнейшей иностранной компанией в России, общие инвестиции в отечественный рынок составили 2 млрд евро. Будут ли популярны у нас немецкие машины с учетом доминирования новых китайских брендов, непонятно…

https://t.me/bolecon/4484

Т-Инвестиции с 7:00 вчерашнего дня запустили утренние торги акциями 10 самых популярных российских компаний. В Т-Инвестициях подчеркивают, что стремятся к тому, чтобы их клиенты могли инвестировать 24 часа 7 дней в неделю. Клиентские заявки, полученные утром, будут исполняться по схеме торгов выходного дня. Особенно интересной новация может быть жителям восточной части России, у которых увеличится время, доступное для заключения сделок в течение дня.

https://1prime.ru/20240805/investitsii-850670407.html

Даже вывески вернут. В России вновь откроются магазины Hugo Boss Осенью откроются все 19 торговых точек, которые работали в нашей стране по состоянию на начало 2022 года. Это стало возможно после того, как российских бизнес немецкой марки выкупил отечественный ретейлер «Стокманн». Там пообещали, что новые магазины ничем не будут отличаться от старых.

Как говорят эксперты, новые магазины могут ожидать успех, так как в лакшери-сегменте до сих ощущается дефицит игроков. Поэтому у обновленного Hugo Boss есть все шансы занять лидирующие позиции на рынке.

https://t.me/bolecon/4486